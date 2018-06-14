О чемпионате мира, патриотизме, "болении" и любви

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Сегодня вечером, в 17:00 по Москве, на легендарном столичном стадионе "Лужники" после краткой церемонии открытия аргентинский арбитр Нестор Питана даст стартовый свисток — и одновременно с этим свистком начнется самое грандиозное событие мирового спортивного четырехлетия.

Чемпионат мира 2018 года. Двадцать первый по счету чемпионат мира ФИФА.

Месяц праздника и знаменитого футбольного безумия, которое откроется сегодня матчем Россия — Саудовская Аравия. А закончится все в тех же "Лужниках" уже 15 июля — финалом, участники которого пока, естественно, неизвестны.

Факт только один: это будет грандиозно.

Тут даже не надо ничего выдумывать. Просто чтобы было понятно: репортажи из России с чемпионата мира по футболу намерены смотреть более трех с половиной миллиардов (!) человек, то есть большая часть взрослого населения Земли.

При всем уважении к олимпиадам, что летним, что зимним, — это немного другой масштаб.

И у России на этом празднике две ипостаси: во-первых, мы, безусловно, страна-хозяйка. А во-вторых, мы — полноправные участники первенства, что бы там кто про нашу сборную ни говорил.

По роли хозяев, кстати, тут многое ясно. Чемпионат мира по футболу впервые в истории пройдет не только в Российской Федерации, но и в Восточной Европе вообще. А учитывая грандиозные размеры России, он впервые в истории пройдет еще и одновременно на территории двух частей света: в Европе и Азии. И это тоже придает намечающейся лихорадке определенный масштаб.

Ну и еще одна небольшая, чисто спортивная деталь: первенство впервые пройдет по несколько измененным правилам: в нем будут использоваться видеоповторы. И уже на первом матче, кроме бригады "обычных" аргентинских судей, в которую войдут Нестор Питана, Хуан Пабло Белатти и Эрнан Майдана, будет работать и бригада видеоарбитров. Это Массимилиано Иррати (Италия, ВАР), Мауро Вильяно (Аргентина, первый ассистент ВАР), Карлос Астроса (Чили, второй ассистент ВАР) и Даниэле Орсато (Италия, третий ассистент ВАР).

А в остальном — главные факты известны. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 российских городах. В Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске, Волгограде, Калининграде, Ростове-на-Дону, Казани, Сочи. И конечно — в Санкт-Петербурге и Москве.

Каждому из этих городов есть что показать миру. И, что самое главное, возможность устроить праздник не только для абстрактного "мира", но для вполне конкретных "себя и своих гостей". Себя, кстати, вообще нужно любить и уважать не менее, чем любой "мир". Мы ведь хозяева не только этого чемпионата мира по футболу, но и вообще всей нашей огромной, безумно красивой и самой любимой страны.

…Это мы пока о России исключительно в качестве страны-хозяйки. Но выше мы писали и о еще одной нашей ипостаси: сборная России — полноценный участник этих жесточайших по страсти и накалу, а также футбольному уровню соревнований. И вот в этом качестве, будем честны, у нас не все весело.

Да, сборная СССР в далекие годы время от времени рассматривалась в числе фаворитов мировых первенств. Но это было давно, да и высшее наше достижение на чемпионатах мира — четвертое место в далеком 1966 году на чемпионате мира в Англии. А уж в "новейшие времена" наша сборная и вообще всего трижды квалифицировалась в финальную пульку, где всякий раз вылетала на стадии группового турнира. Пожалуй, только один раз это произошло "не по делу", когда в очень интересной сборной Романцева в 2002 году, прямо перед поездкой в Японию, очень обидно "вылетел весь центр": и опорник Смертин, и творец Мостовой.

Но мы сейчас не об этом.

Автор этих строк тоже не уверен, что "Россия победит в финале Бразилию со счетом пять — ноль". Но какая-то истерически запредельная и оголтелая кампания против своей собственной сборной в отечественных (прежде всего профильных, спортивных) средствах массовой информации — это уже не просто перебор. Это какой-то махровый непрофессионализм. Дошло уже до того, что с резкими словами по отношению к спортивной прессе выступил даже никогда не склонный к особой "любви к начальству" форвард Артем Дзюба: "Турнир еще не начался, а вы себя ведете агрессивно. Давайте турнир закончится, тогда и будете делать выводы. И будете решать, кто, как и что. А сейчас я прошу объединиться всю нашу страну, потому что это праздник, праздник футбола. Миллионы будут болеть за нас".

И сложный человек Артем тут абсолютно прав. Просто потому, что коллеги из спортивных СМИ, с придыханием и восторгом ловящие любую информацию о Месси, Роналду, нашем противнике на групповой стадии Салахе и "поливающие" нелюбимую ими сборную России, очень непрофессионально упускают из виду главное.

Ребята, футбол — не балет, в нем болеют не "за красивую игру" — в нем болеют всегда за своих.

За наших, простите.

И это вовсе не значит, что их не надо критиковать: надо — и, может быть, даже жестко. Просто при этом, извините за скучную нотацию, их надо любить.

Да уже хотя бы только за то, что они наши. Других все равно нет.

Поэтому у нас не остается никакого иного выбора, кроме как желать им только побед и гнать их только вперед.

Ибо такова природа не только спортивного боления, но и любого, в том числе и спортивного, патриотизма. Патриотизм — он ведь и есть "всего лишь" любовь к Родине. К такой, какая она есть. Потому как любовь — это чувство только с точки зрения "потребителя" иррациональное. С точки зрения же нормального человека оно точно так же естественно, как и сама человеческая жизнь.

В общем — вперед, парни. Бейтесь.