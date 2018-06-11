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Трампу больше не нужны союзники

Сюжет:
Саммит G7 в Канаде (112)
10:1411.06.2018
(обновлено: 10:15 11.06.2018)
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© AFP 2018 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп во время отъезда с базы Баготвилл в Канаде. 9 июня 2018Президент США Дональд Трамп во время отъезда с базы Баготвилл в Канаде. 9 июня 2018
© AFP 2018 / Saul Loeb

Максим Соколов, для РИА Новости

После многих лет неизбывной скуки, которую несли ежегодные встречи G7/8/7, скуки, которая была заметна даже на лицах державных участников, нынешнее свидание вождей в канадском Квебеке повеселило всех. Собственно, еще при прошлогоднем дебюте Трампа в сицилийской Таормине что-то такое назревало, но в этом году действительность превзошла самые смелые ожидания.

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Ла Мальбе. 8 июня 2018 года
© AFP 2018 / Saul Loeb
"Шестерка" против Трампа: почему коллективный Запад рассыпается

Характер взаимоотношений президента США с остальной шестеркой не столь важных вождей был описан еще почти два века назад в энциклопедии русской жизни, сочиненной А. С. Пушкиным. Хандрящий Трамп "Как Child-Harold, угрюмый, томный в гостиных появлялся он", а отношение к спектаклю, разыгрываемому вождями на мировых подмостках, описано в I главе "Евгения Онегина":

"…На сцену
В большом рассеянье взглянул,
Отворотился — и зевнул,
И молвил: "Всех пора на смену;
Балеты долго я терпел,
Но и Дидло мне надоел".
После чего, не дожидаясь конца представления, уехал в Сингапур свидеться с лидером КНДР:
"Еще амуры, черти, змеи
На сцене скачут и шумят;
Еще усталые лакеи
На шубах у подъезда спят;
А уже Дональд вышел вон;
На встречу с Кимом едет он".
Итог столь откровенного пренебрежения светскими собеседниками предсказуем:
"Поступком оскорбясь таким,
Все дружбу прекратили с ним.
"Сосед наш неуч; сумасбродит;
Он дамам к ручке не подходит", etc.

Впрочем, задолго до лорда Байрона и Чайльд-Гарольда периодической склонностью к хандре отличался еще князь Потемкин-Таврический — от него невозможно было добиться подписания важных документов — совершенно, как получилось с Трампом в Квебеке, где итоговое коммюнике "Мы все хорошие, против всей…" подписали только шесть участников, а президент США отказался.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель разговаривает с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7. 9 июня 2018
© AP Photo / Jesco Denzel/Федеральное правительство Германии
Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7‍

Конечно, все это изрядно попахивало скандалом, который в межгосударственных отношениях нежелателен. Самые серьезные разногласия, и прямой разрыв союзнических отношений, и даже просто кинжал в спину классическая дипломатия предпочитает оформлять с любезными словами и улыбкой на устах, тогда как тут любезностью и не пахло — было откровенное пренебрежение. Трамп относился к партнерам, как не более чем к "шестеркам", которыми они, возможно, до известной степени и являются, но нельзя же так откровенно. С другой стороны — и прежде никто не обвинял Трампа в слащавой дипломатической изысканности, так что особенного сюрприза и не было — президент США просто был верен себе. Примерно как великий император заявлял своим германским вассалам: "Ваша независимость ведь и прежде была всего лишь воображаемой".

Но поймем и вассалов. Может быть, и воображаемой, но скажите, господин Трамп, чем мы это заслужили?

Хотя вообще-то и неравный — в смысле почестей и статуса — состав G7, и невеликая осмысленность самих съездов G7, длившихся скорее по традиции, а равно потому, что, как чемодан без ручки — нести тяжело а бросить жалко, — все это давно ни для кого не было секретом. G7 и так была мертва, а затем пришел варвар Трамп и развеял прах по ветру.

Пошли ко дну
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Пошли ко дну

Сюда же относится и дерзкое пожелание Трампа восстановить Россию в правах члена этого клуба — "Нравится ли вам это или нет, это может быть неполиткорректно, но нам нужно управлять миром. И из G7, которая была G8, они выкинули Россию. Они должны дать России возможность вернуться, потому что Россия должна быть за столом переговоров". То есть с этими о чем и беседовать, тогда как с Россией это может быть интересно. Почти как "После смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Россия никогда не просилась назад в G8, заявил Лавров

Реалистичности тут нет никакой. И Россия не проявила никакого энтузиазма при известии о том, что главный белый господин готов ее простить, — сегодня готов, а завтра опять будет по-другому, и так ли это интересно? И ряд членов клуба, проявлявших такое рвение в изгнании немытой России из своих рядов, окажутся в чрезвычайно ложном положении, если она в этих рядах снова появится. А как же великие западные ценности, которым какие-нибудь Канада с Британией беззаветно преданы и ради которых было произведено очищение клуба от недостойного? Разве что Трампу было занятно посмотреть, как они с важным видом будут съедать собственную шляпу — отсюда и предложение восстановить Россию в членстве.

В реальности речь идет не о том, что Америке очень интересно видеть Россию на ежегодном съезде державцев, но скорее о том, что Америке совершенно неинтересно видеть эти съезды и принимать в них участие. А "маленькая шестерка" вместо "большой семерки" — кому она вообще нужна.

Таков итог кратковременной поездки байронического Трампа в Квебек.

«Группа семи»
© Инфографика
"Группа семи"
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Георгий Головлёв
Давно не читал Соколова. Истинное наслаждение. Очень интересно посмотреть комментарии работников.Просимо!
10:40
11.06.2018
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