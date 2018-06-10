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Глава МВД Украины отговаривает Донбасс от мира с Киевом

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2018 (98)
09:1010.06.2018
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© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкСитуация в Донбассе. Архивное фотоСитуация в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на днях изложил манифест чрезвычайной откровенности. Анонсировав скорейшее возвращение "оккупированных территорий" Донбасса в лоно Неньки, Аваков разложил по полкам технологию, стратегию и тактику последующих зачисток.

Коротко: жителей Донбасса ожидает настоящая жесть.

Но вначале — краткий экскурс в историю вопроса.

Сначала все обещать, а потом вешать, или обойтись без затакта?

Глава ДНР Александр Захарченко
© AP Photo / Max Vetrov
Захарченко назвал общую цель ДНР и ЛНР
Практически сразу после того, как жители значительной части территории Донбасса на референдуме выразили нежелание и далее быть регионом Украины и выбрали себе другую судьбу, украинские политики, политологи, блогеры, журналисты принялись делиться своим видением усмирения бунтовщиков. Вскоре выяснилось, что все многочисленные предложения сводятся примерно к двум основным парадигмам.

Первая из них заключалась в немедленном и самом жестоком покарании сепаратистов, не гнушаясь ни мечом, ни огнем — в самом прямом смысле слова. Не миндальничать и не цацкаться призывали лидеры общественного мнения — как светлоликие рукопожатные либеральные грантоеды, так и крайне правые радикалы, чудесным образом слившиеся воедино еще в ходе Майдана. Так, скажем, одна умеренно известная донецкая литераторша, до 2013-го года обильно публиковавшаяся в Москве и декларировавшая горячую любовь к русской культуре, внезапно почувствовала в душе горячий императивный зов вышиванки и сделалась одной из самых яростных неофиток русофобии. Она требовала, чтобы открытию школ, в которых донецким прививалась бы бескомпромиссная украинскость, предшествовала установка виселиц. То есть, сначала вешать, а потом оставшихся, буде такие обнаружатся после чисток, вразумлять.

Вторая же концепция, автором которой стал нынешний днепропетровский мэр Борис Филатов, требовала, чтобы сепаратистам-бунтовщикам обещали все блага вплоть до автономии, а вешали их, обманутых посулами, — потом.

Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко в Киеве. Архивное фото
© AFP 2018 / Efrem Lukatsky
Любителям здесь не место: профессиональные клоуны сметут Порошенко
"Вешать будем потом" — эта чеканная фраза по сей день маркирует градоначальника европейского миллионника как изощренного, но неудачливого стратега. Потому что практически сразу победила парадигма номер один. Четыре года гражданской войны спикеры нацистского толка и люди, полагающие себя носителями современной либеральной европейской культуры, увлеченно соревновались в живописании картин реинтеграции Донбасса. Все эти планы объединяло полное отсутствие какого бы ни было учета мнений и интересов, чувств и чаяний реинтегрируемых.

Фильтрационные лагеря, полное расчеловечивание объекта перевоспитания, поощрение доносов, допросы с пристрастием, поражение в правах — вплоть до обнесения территории колючей проволокой. В разрозненном виде все эти и многие другие меры гуманитарного воздействия обсуждались в разнообразных пабликах и раньше, однако именно министр внутренних дел систематизировал наработки и изложил их самым подробным образом.

Кто виноват, что делать и с чего начать

Зачиная тему, Аваков обещает, что территория будет деоккупирована в ближайшее время, поэтому остро важно прямо сегодня решить, что делать с массой коллаборационистов. Как выявить коллаборациониста, кто подпадает под это определение, можно ли считать жертвами проживавших на "оккупированной территории" или все они по умолчанию пособники врага?

С украинским размахом
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
С украинским размахом

Автомобиль скорой помощи в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Украинцы интегрируются в Европу частично. Об экспорте органов
Несмотря на то что весь дальнейший текст вопиет о мести и наказании, Аваков пытается изобразить нравственные метания и предлагает порассуждать о наказании и милосердии. "Это принципиальный момент: речь ни в коем случае не должна идти о "зачистках" или репрессиях по отношению к мирному населению — людям, волею агрессора оказавшимся на захваченных территориях!" — пишет Аваков. После этого великодушного вступления следует "но", а все, что написано до "но", как известно, можно выбросить в мусорное ведро.

Но — овец нужно таки отделить от козлищ, а для этого, считает пан министр, следует провести тщательные тотальные проверки на предмет любого сотрудничества с властью непризнанных республик, любого участия в местном "незаконном" волеизъявлении (скажем, в упомянутом референдуме приняли участие 75 процентов жителей территорий), любой работы в новообразованных структурах, обеспечивающих жизнедеятельность ЛДНР.

И вот те, кто по указанным критериям окажутся вне подозрений (человек, видимо, сто), получат "новые легитимные украинские паспорта" и станут жить-поживать. Таким образом, имеющиеся украинские удостоверения личности предложено по умолчанию считать утратившими силу со всеми вытекающими последствиями.

Чтобы международные правозащитники, хотя и слепоглухонемые, когда речь идет об Украине, но все же изредка ритуально взойкивающие и вскрикивающие, не начинали выражать свои занудные встревоженности, Арсен Борисович проводит подробный исторический ликбез о борьбе с коллаборационизмом, обильно цитируя "Википедию".

Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина во Львове. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Он напоминает, что европейское понимание этой проблемы было закреплено практикой выявления и наказания пособников гитлеровцев во Второй мировой войне. А пособников был легион. Везде на оккупированных территориях население сотрудничало с захватчиками — кто под угрозой расстрела или гибели в концлагере, а кто и по зову сердца.

Аваков перечисляет все категории пораженных в правах, и это действительно огромное количество граждан, которым вменялось сотрудничество с захватчиком. Арсен Борисович описывает многочисленные факты наказания в виде казней, пожизненного заключения, полного поражения в правах и линчеваний. Особенно подчеркивается, что суды были скорыми.

Сетуя на то, что ни в одной стране, столкнувшейся с подобным в новейшей истории, нет современного закона о коллаборационистах, министр предлагает опираться на европейский опыт 40-50-х годов.

Кому выгодно?

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую
© РИА Новости / Олеся Потапова
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Суд Линча Аваков почему-то осуждает, хотя многочисленные факты внесудебных расправ в стране победившей революции гидности стали рутиной и никакой ответственности не влекут. Суды Линча нам не нужны, говорит он, потому что в результате этой самодеятельности могут пострадать невиновные ("виновным", стало быть, линчевания не повредят).

В остальном министр непреклонен. Его генеральная идея заключается в том, что украинская власть не позволит в общественном сознании "легитимизировать пособников оккупанта", который "зашел на территорию Донбасса крупными армейскими соединениями" и "взял местное население в заложники", создавая у него иллюзию строительства собственной государственности. Этому, по его идее, как раз и должен противостоять закон о коллаборантах, который следует принять Верховной раде.

Весь цвет армии
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Весь цвет армии

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко перед брифингом в Киеве. 15 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Что же ожидает "пособников врага", которых окажется трагически много?

Тюремное заключение на длительные сроки.

Тотальное поражение в правах: запрет избирать и быть избранными, работать в государственных учреждениях и учебных заведениях.

Жесткий контроль и "перевоспитание".

Но для тех, кто будет активно помогать украинской власти выявлять коллаборантов и способствовать воцарению украинского порядка, можно предусмотреть некоторое снисхождение и бонусы в виде смягчения кары.

Возможна даже амнистия — не для всех и сильно не сразу.

Какие видятся последствия внедрения плана, изложенного в манифесте?

  1. Местное население удастся жестко деморализовать и разделить на враждующие группы. Массовые доносы и оговоры неизбежны. Какое бы то ни было сопротивление репрессивным мерам власти, как и формирование оппозиции "освободителям", станет невозможным. У Авакова это названо профилактикой вхождения пятой колонны во власть.
  2. Население других областей Украины получит наглядный пример того, что может ожидать их в случае выражения недовольства или организованных акций протеста.
  3. Члены нацистских группировок будут массово привлечены к "расследованиям" и квазисудебному вынесению скорых приговоров. Это позволит канализировать их раздражение недостаточной жесткостью власти в безопасном для нее направлении и реализовать мечты радикалов о мести давно расчеловеченным согражданам (в комментариях к аваковскому статусу в ФБ, кстати, немало тех, кто недоволен излишней мягкостью подхода и требует больше ада).
  4. Исключение жителей Донбасса (а имеются в виду и те, кто проживает нынче на профронтовой территории, контролируемой Украиной) из числа избирателей позволяет провести во власть исключительно праворадикальных кандидатов на все должности, включая пост президента.

Радикалы громят здание Россотрудничества в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Нацисты против барыг: борьба нанайских мальчиков
…Стоит рассмотреть дикое на первый взгляд предположение, что Аваков, как и прочая украинская власть, категорически не желает возвращения Донбасса. Потому что даже самые уставшие от войны, бедствующие и критически относящиеся к власти непризнанных республик их жители, прочитав, как им планируют оторвать головы, все меньше склонны к реинтеграции.

P.S. Полагать, что теперь-то мировая общественность осудит своих украинских анфан терриблей, не стоит. До сих пор им сходила с рук любая подлость, так почему с законом о коллаборантах должно быть иначе?

Минские соглашения
Минские соглашения
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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gkt
клиент палаты №6
10:25
10.06.2018
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