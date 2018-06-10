Глава МВД Украины отговаривает Донбасс от мира с Киевом

Нюра Н. Берг, для РИА Новости
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на днях изложил манифест чрезвычайной откровенности. Анонсировав скорейшее возвращение "оккупированных территорий" Донбасса в лоно Неньки, Аваков разложил по полкам технологию, стратегию и тактику последующих зачисток.
Коротко: жителей Донбасса ожидает настоящая жесть.
Но вначале — краткий экскурс в историю вопроса.
Сначала все обещать, а потом вешать, или обойтись без затакта?
Первая из них заключалась в немедленном и самом жестоком покарании сепаратистов, не гнушаясь ни мечом, ни огнем — в самом прямом смысле слова. Не миндальничать и не цацкаться призывали лидеры общественного мнения — как светлоликие рукопожатные либеральные грантоеды, так и крайне правые радикалы, чудесным образом слившиеся воедино еще в ходе Майдана. Так, скажем, одна умеренно известная донецкая литераторша, до 2013-го года обильно публиковавшаяся в Москве и декларировавшая горячую любовь к русской культуре, внезапно почувствовала в душе горячий императивный зов вышиванки и сделалась одной из самых яростных неофиток русофобии. Она требовала, чтобы открытию школ, в которых донецким прививалась бы бескомпромиссная украинскость, предшествовала установка виселиц. То есть, сначала вешать, а потом оставшихся, буде такие обнаружатся после чисток, вразумлять.
Вторая же концепция, автором которой стал нынешний днепропетровский мэр Борис Филатов, требовала, чтобы сепаратистам-бунтовщикам обещали все блага вплоть до автономии, а вешали их, обманутых посулами, — потом.
Фильтрационные лагеря, полное расчеловечивание объекта перевоспитания, поощрение доносов, допросы с пристрастием, поражение в правах — вплоть до обнесения территории колючей проволокой. В разрозненном виде все эти и многие другие меры гуманитарного воздействия обсуждались в разнообразных пабликах и раньше, однако именно министр внутренних дел систематизировал наработки и изложил их самым подробным образом.
Кто виноват, что делать и с чего начать
Зачиная тему, Аваков обещает, что территория будет деоккупирована в ближайшее время, поэтому остро важно прямо сегодня решить, что делать с массой коллаборационистов. Как выявить коллаборациониста, кто подпадает под это определение, можно ли считать жертвами проживавших на "оккупированной территории" или все они по умолчанию пособники врага?
Но — овец нужно таки отделить от козлищ, а для этого, считает пан министр, следует провести тщательные тотальные проверки на предмет любого сотрудничества с властью непризнанных республик, любого участия в местном "незаконном" волеизъявлении (скажем, в упомянутом референдуме приняли участие 75 процентов жителей территорий), любой работы в новообразованных структурах, обеспечивающих жизнедеятельность ЛДНР.
И вот те, кто по указанным критериям окажутся вне подозрений (человек, видимо, сто), получат "новые легитимные украинские паспорта" и станут жить-поживать. Таким образом, имеющиеся украинские удостоверения личности предложено по умолчанию считать утратившими силу со всеми вытекающими последствиями.
Чтобы международные правозащитники, хотя и слепоглухонемые, когда речь идет об Украине, но все же изредка ритуально взойкивающие и вскрикивающие, не начинали выражать свои занудные встревоженности, Арсен Борисович проводит подробный исторический ликбез о борьбе с коллаборационизмом, обильно цитируя "Википедию".
Аваков перечисляет все категории пораженных в правах, и это действительно огромное количество граждан, которым вменялось сотрудничество с захватчиком. Арсен Борисович описывает многочисленные факты наказания в виде казней, пожизненного заключения, полного поражения в правах и линчеваний. Особенно подчеркивается, что суды были скорыми.
Сетуя на то, что ни в одной стране, столкнувшейся с подобным в новейшей истории, нет современного закона о коллаборационистах, министр предлагает опираться на европейский опыт 40-50-х годов.
Кому выгодно?
В остальном министр непреклонен. Его генеральная идея заключается в том, что украинская власть не позволит в общественном сознании "легитимизировать пособников оккупанта", который "зашел на территорию Донбасса крупными армейскими соединениями" и "взял местное население в заложники", создавая у него иллюзию строительства собственной государственности. Этому, по его идее, как раз и должен противостоять закон о коллаборантах, который следует принять Верховной раде.
Тюремное заключение на длительные сроки.
Тотальное поражение в правах: запрет избирать и быть избранными, работать в государственных учреждениях и учебных заведениях.
Жесткий контроль и "перевоспитание".
Но для тех, кто будет активно помогать украинской власти выявлять коллаборантов и способствовать воцарению украинского порядка, можно предусмотреть некоторое снисхождение и бонусы в виде смягчения кары.
Возможна даже амнистия — не для всех и сильно не сразу.
Какие видятся последствия внедрения плана, изложенного в манифесте?
- Местное население удастся жестко деморализовать и разделить на враждующие группы. Массовые доносы и оговоры неизбежны. Какое бы то ни было сопротивление репрессивным мерам власти, как и формирование оппозиции "освободителям", станет невозможным. У Авакова это названо профилактикой вхождения пятой колонны во власть.
- Население других областей Украины получит наглядный пример того, что может ожидать их в случае выражения недовольства или организованных акций протеста.
- Члены нацистских группировок будут массово привлечены к "расследованиям" и квазисудебному вынесению скорых приговоров. Это позволит канализировать их раздражение недостаточной жесткостью власти в безопасном для нее направлении и реализовать мечты радикалов о мести давно расчеловеченным согражданам (в комментариях к аваковскому статусу в ФБ, кстати, немало тех, кто недоволен излишней мягкостью подхода и требует больше ада).
- Исключение жителей Донбасса (а имеются в виду и те, кто проживает нынче на профронтовой территории, контролируемой Украиной) из числа избирателей позволяет провести во власть исключительно праворадикальных кандидатов на все должности, включая пост президента.
P.S. Полагать, что теперь-то мировая общественность осудит своих украинских анфан терриблей, не стоит. До сих пор им сходила с рук любая подлость, так почему с законом о коллаборантах должно быть иначе?