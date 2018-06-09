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Дело "журналиста-диверсанта с пистолетом": Киев заставил Запад умолкнуть

19:0409.06.2018
(обновлено: 19:07 09.06.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском зале суда. 29 мая 2018Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском зале суда. 29 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Виктор Мараховский

В ходе телефонного разговора с Петром Порошенко президент России Владимир Путин сообщил своему собеседнику о необходимости немедленно освободить арестованных российских журналистов. Речь в первую очередь о руководителе РИА Новости Украина Кирилле Вышинском, задержанном еще 15 мая, затем арестованном по подозрению в "государственной измене" и находящемся по сей день в тюрьме. Путин отметил, что по факту Вышинский арестован "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". И напомнил, что такая политика — абсолютно беспрецедентна и абсолютно недопустима.

Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стоит отметить, что поддержать Киев в деле Вышинского не стремится даже известное своей моральной гибкостью так называемое "международное сообщество". В частности, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир напомнил, что, "согласно Хельсинкскому заключительному акту, страны — участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

Иными словами, никаких оснований, кроме пафосной трактовки легальной журналистской деятельности Вышинского ("он публиковал материалы, выгодные стране-агрессору"), у украинского следствия для его преследования не имеется. И это настолько безжалостная очевидность, что даже европейским чиновникам, Украине по службе симпатизирующим, а России — нет, приходится "выражать озабоченность" и призывать Киев "соблюдать правовые нормы".

 

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© РИА Новости
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Стенд Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Политолог: беспредел Киева в отношении СМИ – проблема международного уровня
А теперь самое печальное и интересное. В последние дни, судя по всему, даже до самих украинских спецслужбистов начало доходить, что дело Вышинского — это не удачная спецоперация, а очередной стыдный провал. Этому осознанию помогло, возможно, идиотское убийство с последующим воскрешением блогера Бабченко, по итогам которого глава украинского МВД Арсен Аваков обиженно вопрошал размазывающих его по стенке европейских журналистов: "А что, лучше было бы, если бы его на самом деле убили?"

К сожалению, вместо того чтобы перестать лезть в принципиально непонятные свидомо-революционному правосознанию области, перестать пытаться вести "гибридную войну" и смущенно выпустить арестованных, Киев пошел по пути эскалации пиара, бессмысленного и беспощадного.

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© РИА Новости
Война с инакомыслием, или Как на Украине преследуют журналистов

Задержание сотрудниками СБУ подозреваемого в подготовке терактов на Евро-2016. 6 июня 2016
© AP Photo / Ukraine's Intelligence Agency SBU Press Service photo
СБУ попалась на вранье. Как на Украине придумывают "террористов"
В случае с опозорившимся блогером, залитым свиной кровью, выход из позора был увиден в умножении скандала на 47, с опубликованием уже не одной, а полусотни фамилий жертв кровавого Кремля (новость эта была, отметим, встречена на Западе презрительным молчанием, после бабченгейта их СМИ поверят скорее какому-нибудь спиритическому посланию от Элвиса, чем официальным заявлениям украинских госструктур).

В случае же с Вышинским — обнаружив, что на руках у него имеется политзаключенный, которому вменяется измена в форме выполнения профессиональных обязанностей, — Киев, судя по всему, решил сделать финт еще более смелый.

А именно — спустя почти месяц после начала следствия СБУ вскрыла некую "банковскую ячейку Вышинского" и нашла там "предмет, похожий" на древний браунинг.

Об обнаружении в ячейке пробирки с сибирской язвой, небольшого баллона зарина, пачки "Новичка", накладных усов и удостоверения ГРУ пока не сообщается, но это пока. Текущий режим в Киеве уже доказал свою способность удивлять своей смелостью даже западных мастеров медиавойн. Сейчас нам предстоит совершенно новаторский трюк — переформатирование на лету дела против неправильного журналиста в дело диверсанта, террориста, шпиона и супермена.

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© РИА Новости
"Речь идет о жизни человека". Ситуация вокруг ареста Вышинского в Киеве

Журналисты у офиса РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски. 15 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Запад в смятении: Украина всадила ему нож в спину в борьбе с Россией
…Проблема украинских властей сейчас состоит в том, однако, что в течение четырех лет весь их безжалостный пропагандистский креатив был внутренним, можно сказать, семейным российско-украинским делом. Мчались по мозгам украинской публики чеченские омоновцы, вызванные Януковичем для подавления свободы; вторгались бурятские бронетанковые дивизии; гибли при штурме обороняемого киборгами аэропорта целые российские футбольные команды; весь список былинных медиапровалов киевского агитпропа занял бы километры, но он оставался неизвестен миру. 

 А вот сейчас — со всеми этими наработками — они вышли на международный информационный рынок. И обнаружили, что даже международный рынок провокаций и массовых истерий требует элементарного профессионализма и организованности. И его никак невозможно пронять напором, невинными вопросами "а что такого?" и апелляцией к своим бесчисленным обидам.

 Поэтому есть основания полагать, что и превращение позорного со всех сторон дела Вышинского в "раскрытие террористической ячейки" будет встречено в мире с тем же холодным презрением, что и предыдущие лихие повороты сюжета.

СМИтают инакомыслие
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
СМИтают инакомыслие

 

 

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