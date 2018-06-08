Пробуждение хищной Европы: Меркель и Макрон создают свою "армию вторжения"

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

У Дональда Трампа есть привычка, которая сильно раздражает и по сути унижает его европейских партнеров. При каждом удобном случае он демонстративно бьет в болевую точку Старого Света — в его зависимость от "американских гарантий безопасности", то есть грубо намекает на то, что военное превосходство США, совмещенное с военным бессилием Евросоюза, лишает последнего возможности вести независимую внешнюю политику и формулировать собственные правила ведения международных торговых отношений.

В некотором смысле Трамп использует в политическом поле традиционный англосаксонский подход, воспетый в стихах британского поэта, экономиста и историка Хилэра Беллока:

На каждый вопрос есть четкий ответ:

У нас есть "максим", у них его нет.

В современном американском варианте это звучит как "у нас есть Шестой флот, а у Меркель нет". Американская гегемония строится на схеме, которую можно сравнить с китайскими концептами "инь" и "ян", только в американском случае в качестве "ян" выступает военная сила, а в качестве "инь" — статус доллара, остающегося валютой мировой торговли, включая и ту, в которой сами США никак не участвуют. Одно без другого не работает. Военная сила с помощью насилия или угрозы насилия поддерживает статус доллара, а статус доллара позволяет США накачивать экономику и военный бюджет деньгами, а они, в свою очередь, обеспечивают рост и совершенствование американской военной силы. Схема функционирует как вечный двигатель (с точки зрения США) или как порочный круг (с точки зрения всех остальных стран).

Проблема до такой степени серьезная и очевидная, что Эммануэль Макрон даже пожаловался Владимиру Путину на ограничения европейского суверенитета, проистекающие из "силовой зависимости" от США, на что мгновенно получил ответное предложение по обеспечению европейской безопасности с помощью России. В той или иной мере, если ЕС желает по-настоящему себя обезопасить, это предложение придется принять. Однако, судя по последним заявлениям немецкого руководства, Европа больше не желает "отдавать на аутсорс" все вопросы в этой сфере. Евросоюз будет "отращивать собственные когти", причем не только и не столько для самозащиты, но и для защиты и расширения своей собственной зоны экономического влияния.

Ангела Меркель в интервью Frankfurter Allgemeine впервые обозначила конкретные шаги, необходимые альянсу для полноценной политической субъектности. Среди предложенных мер — создание собственной армии, причем не просто армии, а экспедиционных сил, то есть инструмента ведения внешней политики с помощью военной силы. Первоначально это было предложение Эммануэля Макрона — тот редкий случай, когда немецкий канцлер с ним полностью согласилась. Это решение гораздо важнее, чем недавно заключенный европейский военный пакт, который уже назвали "конкурентом НАТО". Экспедиционная сила — это инструмент не самозащиты, а внешней политики, нужный странам, реально претендующим на роль одного из полюсов силы в многополярном мире. Евросоюз таким образом делает публичную заявку на то, чтобы встать в один ряд с США, Россией и КНР — единственными странами, которые обладают по-настоящему независимой внешней политикой и возможностями проецировать военную силу далеко за своими границами. Если называть вещи своими именами, то Старая Европа заявляет о том, что на мировую арену возвращается один из старейших геополитических хищников — с огромным опытом геополитической борьбы, хорошей памятью о собственном имперском прошлом и жаждой найти (а если нужно — отвоевать) себе место под солнцем. Это не метафора, а результат наблюдений за риторикой Ангелы Меркель, которая в последнее время демонстративно отказалась от привычного сухого и скучного бюрократизма и начала оперировать совсем другими идеологемами и ценностями. Недавно она заявила о том, что Евросоюз должен взять свою судьбу в свои руки, а в понедельник, объясняя свое видение будущего ЕС, она процитировала Канта: "Тот, у кого нет цели, должен терпеть свою судьбу. Тот у кого есть цель, может судьбу изменить".

Панцерфрау вряд ли можно заподозрить в сентиментальности, да и целеполагание политиков всегда лежит в стороне от нравственного императива. Судя по контексту, в котором Меркель привела эту цитату, Евросоюз будет искать свою судьбу на кончике штыка, и это вполне соответствует европейским традициям.

Очень вероятно, что наполеоновские, точнее "макроновские", планы Евросоюза вызовут приступ острого раздражения в администрации Дональда Трампа. Причина очевидна: в то время как Трамп требует, чтобы страны Евросоюза, прежде всего Франция и Германия, выплачивали ежегодную дань на содержание НАТО (то есть фактически на содержание американской армии и ВПК), лидеры ведущих европейских государств не только отказываются выполнять это требование, но еще и создают собственные военные структуры для самозащиты, а также для ведения собственных (то есть неподконтрольных США) военных операций в любой точке планеты. Такое решение — это не только плевок в сторону амбиций американского президента, но и явная демонстрация европейского курса на полный суверенитет. Такого прощать нельзя, и остается только гадать, какие угрозы будут обозначены американским президентом на предстоящем саммите "семерки", который и без этого должен был пройти в формате тотального скандала из-за бушующей трансатлантической торговой войны.

Если посмотреть на программное интервью Ангелы Меркель, то вырисовывается вполне целостная картина предлагаемых мер по "взятию судьбы в свои руки", и это не только меры в сфере безопасности. Канцлер предлагает создать "европейский МВФ", чтобы экономически поддерживать уязвимые страны Евросоюза и не зависеть от МВФ, в котором слишком велико американское влияние. Она также за создание специального инвестиционного фонда для развития Евросоюза, уже названного "инновационным бюджетом Еврозоны, так как инвестиции из него, скорее всего, будут использованы для развития цифровой экономики.

Легко заметить, что все вышеперечисленное однозначно выглядит как некий "джентльменский набор", необходимый для нормального функционирования и развития полюса силы в многополярном мире. Не хватает только двух элементов, их Евросоюз при всем желании не сможет обеспечить сам: по-настоящему мощного "ядерного зонтика" и бесперебойного источника энергоресурсов. А это значит, что любая дорога, ведущая к полноценному европейскому суверенитету и самостоятельному будущему, все равно проходит через приемную Владимира Путина.

Если американцам не удастся быстро сломать амбиции европейских лидеров, то в недалеком будущем они обязательно начнут уже давно назревший диалог об изменении формата отношений между ЕС и Россией. И вот тогда перед Москвой, Берлином и Парижем откроется множество возможностей, которые раньше казались совершенно невероятными.