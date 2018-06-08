Киев под подозрением. Нидерланды допускают вину Украины за крушение MH17

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

На этой неделе СМИ сообщили, что парламент Нидерландов "признал Украину невиновной" в крушении рейса MH17. На самом деле голландцы "не исключают возможного привлечения к ответственности" любых государств. Более того — еще в 2015 году Совет безопасности Нидерландов прямо указал, что Украина "несет ответственность за безопасность самолетов в своем воздушном пространстве".

Дебаты в Гааге были вызваны состоявшейся накануне очередной презентацией предварительных (это определение важно отметить) выводов Объединенной следственной группы (JIT), уже почти четыре года занимающейся катастрофой малайзийского "Боинга".

В который раз были воспроизведены данные из соцсетей, собранные скандально известной группой Bellingcat (главный прокурор Нидерландов Фред Вестербейке признал, что в этом смысле "ничего нового JIT не сообщила"), а также детали ракеты комплекса "Бук", якобы обнаруженные на востоке Украины.

На следующий день почти все западные газеты объявили, что это "та самая" ракета, которая якобы сбила "Боинг". Практически никто не обратил внимания на то, что в отчете скромненько значилось: "В данный момент еще невозможно с полной уверенностью утверждать, что оба этих фрагмента принадлежат ракете, пущенной самоходным ЗРК "Бук" из 53-й бригады". То есть JIT не просто не уверена в том, что эти обломки — российские, но даже не знает, от одной ли они ракеты. Чудесно сохранившийся корпус двигателя ракеты "Бук" ранее не фигурировал в деле и сейчас возник буквально ниоткуда.

Однако все эти нестыковки и предположения комиссии в стиле "хайли лайкли" не помешали некоторым голландским депутатам подготовить закон "об ответственности Российской Федерации за катастрофу рейса MH17" . Об уровне этого законопроекта говорит хотя бы следующее. Его автор — один из лидеров правящей Партии за свободу и демократию Хан тен Бруке — настолько не разобрался в "доказательствах" JIT, что принял на веру сообщения некоторых СМИ о якобы обнаруженных на упомянутой ракете отпечатках чьих-то пальцев. На самом деле следствие в отчете заявило: "В ходе анализа изображений был выявлен ряд отличительных признаков. Сочетание этих признаков настолько уникально, что их можно расценивать как отпечатки пальцев".

Предположения следствия о том, что какие-то из представленных фрагментов ракеты имеют отношение к российской армии, Бруке преподнес коллегам как "доказанные". В парламенте состоялись бурные дебаты, в ходе которых представители оппозиции задали логичный вопрос: если вы, не дожидаясь окончания следствия и тем более судебного решения, хотите законодательно обвинить Россию, то почему не обвиняете Малайзию за то, что допустила рейс своего самолета через военную зону, и особенно Украину за то, что она не закрыла эту зону для полетов гражданской авиации?

Выступая перед парламентариями, министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок допустил, что Украина может быть включена в число ответственных. В итоге лидер оппозиции Тьерри Боде внес свой законопроект об ответственности Украины. Депутат подчеркивал, что тем самым он пытается восстановить справедливость: раз уж парламент решил подменить собой суд (сам Боде выступал против этого) и принимает на веру недоказанные предположения, то вина Украины гораздо более очевидна.

В итоге за проект Бруке проголосовало подавляющее большинство фракций, проект Боде поддержала только сама оппозиция.

Голландский парламент явно проявил двойные стандарты в подходах к России и Украине. Но при этом нельзя утверждать, что он "признал Украину невиновной". В письме к парламентариям министр иностранных дел Блок сообщил , что, исходя из ныне имеющейся у правительства информации от JIT и Совета безопасности Нидерландов, "в данный момент нет юридически обоснованных оснований для привлечения Украины к ответственности".

Тут он явно лукавил. Первый же отчет Совета безопасности Нидерландов по этому делу, опубликованный еще в октябре 2015 года, довольно четко указал на вину Украины за то, что та не закрыла воздушное пространство для авиации. И в отличие от "хайли лайкли" от JIT, данный вердикт был однозначным: "Что касается надзора за воздушным пространством, Украина несет ответственность за безопасность самолетов в нем". Но МИД и парламент Нидерландов как бы "забыли" о том отчете.

Тем не менее в своем письме Блок добавил, что правительство "не исключает возможности привлечения к ответственности и других государств, если вопрос законности решения о сохранении воздушного пространства над военной зоной будет расследован". "Нидерланды не исключают любую законную возможность", — подчеркнул голландский министр.

Таким образом, утверждать, что парламент Нидерландов полностью "оправдал" Украину, не приходится. Просто ее вину пока еще не расследовали в рамках уголовного дела. Но некоторые депутаты из разных фракций прямо призвали к этому.

Конечно, двойные стандарты Гааги налицо: депутаты приняли решение об "ответственности" России, основываясь исключительно на недоказанных предположениях JIT, и пока отказались от аналогичного документа относительно Украины, факт вины которой доказан их же Советом безопасности. Однако привлечение Украины к ответственности все-таки допускают и правительство, и депутаты.

Парламент Нидерландов ведет жаркие дискуссии о соглашении с Украиной по поводу уголовного преследования украинских граждан в рамках расследования катастрофы MH17. Один из депутатов даже предложил создать отдельную экстерриториальную тюрьму для того, чтобы этих граждан можно было доставлять в Нидерланды для допросов. Конечно, киевские чиновники, подписывая данный документ, надеются, что речь идет о жителях Донбасса. Но когда дело дойдет до суда (если дойдет), некоторые из них очень удивятся, когда их самих попросят на скамью подсудимых.