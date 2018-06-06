Сон лунатика - реальность окружающих. Помочь или не мешать?

Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку головы, для РИА Новости

О людях, которые бессознательно ходят во сне, можно найти информацию еще в древних римских и египетских писаниях, в художественной литературе, философских трактатах или даже в Библии.

Во времена правления инквизиции лунатиков или сомнамбул ждала нелегкая судьба, так как любое проявление лунатизма считалось демоническим вмешательством или одержимостью дьяволом.

Специализированные исследования в области сомнамбулизма начались только несколько веков назад, когда медицина стала всеобщим достоянием. Квалифицированные психиатры из самых разных стран миру по-прежнему с увлечением исследуют этот вопрос.

С точки зрения медицины, лунатики — это особая категория людей, которая совершает непроизвольные действия во время сна. Во время "ночных прогулок" они могут выглядеть вполне нормально, но при этом лунатик не запоминает и не осознает происходящих событий. Как правило, их отличает то, что движения, выполняемые в автоматическом порядке, характеризуются необычайной резкостью и бодростью.

Доктора отмечают, что лунатизм может проявляться не только в физической активности, но также в разговорах во сне. Различают глубокие и неглубокие формы сомнамбулизма. Трудно говорить об общих понятиях такого психологического заболевания, так как в большинстве случаев оно проявляется индивидуально.

А был ли лунатик?

При упоминании лунатизма у многих людей на ум сразу приходят образы людей с закрытыми глазами в милых пижамах с вытянутыми вперед руками, бессознательно шагающих по самому краю крыши. В таком суждении есть доля правды.

Лунатиков можно узнать по открытым глазам, несфокусированному взгляду, расширенным зрачкам, учащенному сердцебиению и прерывистому дыханию. Дело в том, что снохождение подразумевает частичное бодрствование и нормальное функционирование различных участков мозга. Поведение лунатика напрямую зависит от того, какие зоны его нервной системы заторможены в конкретный момент.

Иногда сомнамбулы способны отвечать на вопросы собеседников, готовить еду и даже заниматься сексом. Подобные нарушения сна в большинстве случаев возникают на фоне возникновения стрессовых ситуаций, переутомлений или приема лекарственных препаратов.

Среди самых известных примеров лунатизма можно отметить историю Джей Хоррас. Девушка с детства страдала от лунатизма, но только в зрелом возрасте она в бессознательном состоянии выходила на улицу и предлагала секс незнакомцам.

С канадцем Кеннетом Паркс произошла еще более ужасная ситуация. Он впал в депрессию из-за потери работы, после чего у мужчины начались частые приступы лунатизма. В один из таких моментов он сел за руль, приехал к родственникам и застрелил двух женщин. Суд оправдал Паркса после специализированного медицинского обследования.

Как правило, человека в состоянии глубокого сна нереально заставить выполнять скоординированные движения из-за того, что мозг попросту не может передавать сигналы в мышцы, которые находятся в это время в состоянии полного паралича. У лунатиков такой психологический блок не работает.

Швейцарские и британские исследователи в области психологии первыми выявили признаки, по которым сомнамбул можно узнать в повседневной жизни. Им удалось подтвердить, что лунатики в период бодрствования гораздо меньше нуждаются в сознательном контроле движений, по сравнению с обычными людьми. Более подробные сведения на эту тему опубликованы в научном журнале Current Biology.

В рамках этих опытов ученые проверили, как хорошо здоровые люди и лунатики управляют фигуркой игрового персонажа на экране компьютера. Эта игра была делана так, что управление в ней было "сломано" и перемещать главного героя было сложнее, чем это кажется на первый взгляд.

Оказалось, что и в простых, и в усложненных тестах лунатики быстрее справились с задачей, чем остальные участники опытов. Подобные различия между сомнамбулами и здоровыми людьми психологи планируют использовать для диагностики этой болезни и борьбы с ней.

Тяжелые оковы сна

Как не стать жертвой сомнамбулизма? При проявлении снохождения на фоне депрессий или хронической усталости специалисты советуют просыпаться и ложиться спать в одно время и соблюдать оптимальную продолжительность сна — 7-8 часов.

Кроме того, врачи рекомендуют расслабляться перед сном, лежа в ванной, при помощи ароматических процедур, массажа или чая с мятой, а также советуют исключить кофеин и алкоголь из рациона.

Путь к пробуждению

Как избавиться от лунатизма? Лечение сомнамбулизма всегда начинают с наиболее точного определения диагноза и предпосылок нему. Прежде чем подтвердить, что у человека действительно наблюдается эта проблема, врачи стараются исключить другие болезни и нарушения сна.

К примеру, снохождение чаще всего проявляется при определенных условиях и нездоровых состояниях психики на фоне некоторых болезней, таких как неврозы, болезнь Паркинсона, неврастения, синдром хронической усталости и бессонница.

Нередко к проявлению лунатизма приводит внезапная вспышка яркого света, попадание лунного света на спящего человека или резкий громкий звук. Также ученым удалось доказать, что склонность к снохождению передается по наследству. Если хотя бы один родитель сталкивался с подобной проблемой, она проявится у ребенка с вероятностью 45%. Когда же мама и папа лунатики, риск возрастает до 60%.

Если лунатизм проявляется крайне редко или был единичным случаем, необходимость в лечебных мероприятиях отсутствует. С другой стороны, при переходе в хроническое состояние следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Как правило, медикаментозное лечение подбирают индивидуально и для устранения основного недуга, и его последствий в виде лунатизма. В качестве дополнения нередко используют гипноз.

Мифы и реальность

Что делать, если от болезни не удается избавиться? Важно понимать, что могут и чего не могут делать лунатики.

На протяжении веков человечество неразрывно связывает лунатизм со сверхспособностями, из-за чего это заболевание окутано многочисленными мифами и легендами. Лишь некоторые из них действительно имеют связь с реальностью.

К примеру, многие люди считают, что все сомнамбулы сумасшедшие. Но на самом деле проявления лунатизма нельзя связывать с сумасшествием. Приступы в большинстве случаев свидетельствуют о наличии эпилепсии и проявляются в детском или подростковом возрасте.

Многие легенды повествуют, что в приступах снохождения виновата Луна, однако опять это не так. Статистика показывает, что в полнолуние число несчастных случаев действительно растет, однако научных обоснований этого явления пока не существует. Конечно, лунный свет может вызвать приступ лунатизма, но то же самое сделает яркая вспышка любого другого света.

Лунатики, вопреки общепринятым представлениям, не всегда забывают то, что делали во время сна. Дети действительно забывают то, что происходит с ними во время приступа сомнамбулизма, многие взрослые, как обнаружили недавно ученые из Монреаля, полностью или частично запоминают происходящее в виде сна.

Аналогичным образом, дети-лунатики не обязательно становятся нормальными по мере взросления, как об этом часто говорят врачи. Исследования тех же канадских ученых показывают, что около четверти детей остаются лунатиками и в будущем.

Кроме того, не стоит думать, что лунатиков обязательно нужно будить во время подобных прогулок ради их спасения, или наоборот, предполагать, что они избегают все опасности и не могут навредить себе и окружающим.

Как правило, лучше спокойно отвести человека в спальню и уложить спать, не пугая его внезапным пробуждением, и следить за тем, чтобы они не упали и не поранились — в подобном состоянии у них "отключено" чувство страха, а мускулы не готовы к возможным последствиям падений.

И наконец, миф о безобидности лунатиков опровергают многочисленные ужасающие примеры. В таком состоянии человек способен серьезно навредить себе и даже убить кого-то. Именно поэтому психологи продолжают глубокие исследования снохождения и разрабатывают более эффективные методики лечения.