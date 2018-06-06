РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Сон лунатика - реальность окружающих. Помочь или не мешать?

11:4506.06.2018
(обновлено: 11:48 06.06.2018)
0870
© Depositphotos / BelchonockДевушка, страдающая от лунатизмаДевушка, страдающая от лунатизма
© Depositphotos / Belchonock

Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку головы, для РИА Новости

О людях, которые бессознательно ходят во сне, можно найти информацию еще в древних римских и египетских писаниях, в художественной литературе, философских трактатах или даже в Библии.

Во времена правления инквизиции лунатиков или сомнамбул ждала нелегкая судьба, так как любое проявление лунатизма считалось демоническим вмешательством или одержимостью дьяволом.

Специализированные исследования в области сомнамбулизма начались только несколько веков назад, когда медицина стала всеобщим достоянием. Квалифицированные психиатры из самых разных стран миру по-прежнему с увлечением исследуют этот вопрос.

Сонный водитель
© Depositphotos / SIphotography
"Отключиться мог прямо на светофоре". Как живут больные сном россияне

С точки зрения медицины, лунатики — это особая категория людей, которая совершает непроизвольные действия во время сна. Во время "ночных прогулок" они могут выглядеть вполне нормально, но при этом лунатик не запоминает и не осознает происходящих событий. Как правило, их отличает то, что движения, выполняемые в автоматическом порядке, характеризуются необычайной резкостью и бодростью.

Доктора отмечают, что лунатизм может проявляться не только в физической активности, но также в разговорах во сне. Различают глубокие и неглубокие формы сомнамбулизма. Трудно говорить об общих понятиях такого психологического заболевания, так как в большинстве случаев оно проявляется индивидуально.

А был ли лунатик?

При упоминании лунатизма у многих людей на ум сразу приходят образы людей с закрытыми глазами в милых пижамах с вытянутыми вперед руками, бессознательно шагающих по самому краю крыши. В таком суждении есть доля правды.

Лунатиков можно узнать по открытым глазам, несфокусированному взгляду, расширенным зрачкам, учащенному сердцебиению и прерывистому дыханию. Дело в том, что снохождение подразумевает частичное бодрствование и нормальное функционирование различных участков мозга. Поведение лунатика напрямую зависит от того, какие зоны его нервной системы заторможены в конкретный момент.

Уснувший посетитель библиотеки
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Врачи доказали, что можно выспаться впрок
Иногда сомнамбулы способны отвечать на вопросы собеседников, готовить еду и даже заниматься сексом. Подобные нарушения сна в большинстве случаев возникают на фоне возникновения стрессовых ситуаций, переутомлений или приема лекарственных препаратов.

Среди самых известных примеров лунатизма можно отметить историю Джей Хоррас. Девушка с детства страдала от лунатизма, но только в зрелом возрасте она в бессознательном состоянии выходила на улицу и предлагала секс незнакомцам.

С канадцем Кеннетом Паркс произошла еще более ужасная ситуация. Он впал в депрессию из-за потери работы, после чего у мужчины начались частые приступы лунатизма. В один из таких моментов он сел за руль, приехал к родственникам и застрелил двух женщин. Суд оправдал Паркса после специализированного медицинского обследования.

Как правило, человека в состоянии глубокого сна нереально заставить выполнять скоординированные движения из-за того, что мозг попросту не может передавать сигналы в мышцы, которые находятся в это время в состоянии полного паралича. У лунатиков такой психологический блок не работает.

Сон. Архивное фото
© Depositphotos / belchonock
Ученые рассказали, как правильно спать
Швейцарские и британские исследователи в области психологии первыми выявили признаки, по которым сомнамбул можно узнать в повседневной жизни. Им удалось подтвердить, что лунатики в период бодрствования гораздо меньше нуждаются в сознательном контроле движений, по сравнению с обычными людьми. Более подробные сведения на эту тему опубликованы в научном журнале Current Biology.

В рамках этих опытов ученые проверили, как хорошо здоровые люди и лунатики управляют фигуркой игрового персонажа на экране компьютера. Эта игра была делана так, что управление в ней было "сломано" и перемещать главного героя было сложнее, чем это кажется на первый взгляд.

Оказалось, что и в простых, и в усложненных тестах лунатики быстрее справились с задачей, чем остальные участники опытов. Подобные различия между сомнамбулами и здоровыми людьми психологи планируют использовать для диагностики этой болезни и борьбы с ней.

Тяжелые оковы сна

Как не стать жертвой сомнамбулизма? При проявлении снохождения на фоне депрессий или хронической усталости специалисты советуют просыпаться и ложиться спать в одно время и соблюдать оптимальную продолжительность сна — 7-8 часов.

Кроме того, врачи рекомендуют расслабляться перед сном, лежа в ванной, при помощи ароматических процедур, массажа или чая с мятой, а также советуют исключить кофеин и алкоголь из рациона.

© Depositphotos / PoznyakovЖенщина принимает ванну
© Depositphotos / Poznyakov
Женщина принимает ванну

Путь к пробуждению

Как избавиться от лунатизма? Лечение сомнамбулизма всегда начинают с наиболее точного определения диагноза и предпосылок нему. Прежде чем подтвердить, что у человека действительно наблюдается эта проблема, врачи стараются исключить другие болезни и нарушения сна.

К примеру, снохождение чаще всего проявляется при определенных условиях и нездоровых состояниях психики на фоне некоторых болезней, таких как неврозы, болезнь Паркинсона, неврастения, синдром хронической усталости и бессонница.

Пара во время сна
© Depositphotos / MilanMarkovic
Сон в руку: чем опасна ночь для молодоженов и пьяниц
Нередко к проявлению лунатизма приводит внезапная вспышка яркого света, попадание лунного света на спящего человека или резкий громкий звук. Также ученым удалось доказать, что склонность к снохождению передается по наследству. Если хотя бы один родитель сталкивался с подобной проблемой, она проявится у ребенка с вероятностью 45%. Когда же мама и папа лунатики, риск возрастает до 60%.

Если лунатизм проявляется крайне редко или был единичным случаем, необходимость в лечебных мероприятиях отсутствует. С другой стороны, при переходе в хроническое состояние следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Как правило, медикаментозное лечение подбирают индивидуально и для устранения основного недуга, и его последствий в виде лунатизма. В качестве дополнения нередко используют гипноз.

Мифы и реальность

Что делать, если от болезни не удается избавиться? Важно понимать, что могут и чего не могут делать лунатики.

Спящий мужчина. Архивное фото
© Fotolia / milatas
Медики связали дневной сон с опасным заболеванием
На протяжении веков человечество неразрывно связывает лунатизм со сверхспособностями, из-за чего это заболевание окутано многочисленными мифами и легендами. Лишь некоторые из них действительно имеют связь с реальностью.

К примеру, многие люди считают, что все сомнамбулы сумасшедшие. Но на самом деле проявления лунатизма нельзя связывать с сумасшествием. Приступы в большинстве случаев свидетельствуют о наличии эпилепсии и проявляются в детском или подростковом возрасте.

Многие легенды повествуют, что в приступах снохождения виновата Луна, однако опять это не так. Статистика показывает, что в полнолуние число несчастных случаев действительно растет, однако научных обоснований этого явления пока не существует. Конечно, лунный свет может вызвать приступ лунатизма, но то же самое сделает яркая вспышка любого другого света.

Лунатики, вопреки общепринятым представлениям, не всегда забывают то, что делали во время сна. Дети действительно забывают то, что происходит с ними во время приступа сомнамбулизма, многие взрослые, как обнаружили недавно ученые из Монреаля, полностью или частично запоминают происходящее в виде сна.

Аналогичным образом, дети-лунатики не обязательно становятся нормальными по мере взросления, как об этом часто говорят врачи. Исследования тех же канадских ученых показывают, что около четверти детей остаются лунатиками и в будущем.

Кроме того, не стоит думать, что лунатиков обязательно нужно будить во время подобных прогулок ради их спасения, или наоборот, предполагать, что они избегают все опасности и не могут навредить себе и окружающим.

Тяжелое пробуждение. Архивное фото
© Fotolia / Ana Blazic Pavlovic
Медики рассказали, как высыпаться каждый день
Как правило, лучше спокойно отвести человека в спальню и уложить спать, не пугая его внезапным пробуждением, и следить за тем, чтобы они не упали и не поранились — в подобном состоянии у них "отключено" чувство страха, а мускулы не готовы к возможным последствиям падений.

И наконец, миф о безобидности лунатиков опровергают многочисленные ужасающие примеры. В таком состоянии человек способен серьезно навредить себе и даже убить кого-то. Именно поэтому психологи продолжают глубокие исследования снохождения и разрабатывают более эффективные методики лечения.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена