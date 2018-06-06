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Экс-главный шпион США: Америку ударили по мозгу

08:5706.06.2018
(обновлено: 09:05 06.06.2018)
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© AFP 2018 / Tim SloanМайкл Хайден. Архивное фотоМайкл Хайден. Архивное фото
© AFP 2018 / Tim Sloan

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Президент США Дональд Трамп выступает по вопросу налоговой реформы в Вашингтоне. 13 декабря 2017
© AFP 2018 / Saul Loeb
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Книга бывшего директора ЦРУ и Агентства национальной безопасности Майкла Хайдена носит хитрое название — The assault on intelligence, что может означать "посягательство на разведку" или "удар по рассудку". Автор сам говорит о том, что сознательно выбрал это название с двойным смыслом. Главная мысль книги включена в подзаголовок, красующийся на первой странице: "Американская национальная безопасность в эпоху лжи". Хайден объявил наше время порой "постправды".

Книга выражает пессимистический взгляд бывшего верховного шпиона США: крупнейшая мировая держава подобна сегодня "трехслойному пирогу лжи", фундамент которого олицетворяет американское общество, средний слой — политику Дональда Трампа, а верхний — "российское вмешательство в дела США". Пример может показаться несколько неуклюжим, но автор — не литератор. Он хотел сказать, что американское общество в целом все больше отдает предпочтение интуитивному и "племенному" подходу (свой-чужой), а не рациональному анализу, зиждущемуся на фактах. Это было умело использовано Дональдом Трампом в президентской кампании и обеспечило ему победу.

Акция сторонников кандидата в президенты США Дональда Трампа в Кливленде
© РИА Новости / Джереми Хоган
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Согласно Хайдену, политика Трампа и его высказывания способствуют дроблению американского общества. Далее он утверждает, что Россия пользуется этим для усиления процесса энтропии, выступая в роли катализатора хаоса внутри Соединенных Штатов.

Иными словами, Америка пренебрегает принципами европейского просвещения и все больше отдает предпочтение иррациональному мышлению. Сообразно представлениям Хайдена, это реакция на глобализацию и определенные ошибки, совершенные предыдущими администрациями в Вашингтоне. Однако правление Трампа значительно усилило негативные и разрушительные тенденции внутри американского общества. А этим уже якобы пользуются российские спецслужбы. Хайден, впрочем, считает, что только Китай сегодня может быть реальным конкурентом США, а Россия уже сошла со сцены и может только чинить помехи.

Полный назад
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Полный назад

Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Эксперт о поправке к бюджету Пентагона: русофобия – выгодный товар
Автор несколько раз подчеркивает, что не призывает к отстранению от должности действующего президента и советует всем государственным институтам сделать все для его успеха — а затем его можно будет сменить посредством выборов в 2020 году. Очень интересно наблюдение Хайдена, что сенат и конгресс относятся сейчас к президенту лояльно, а в роли оппозиции оказались государственные учреждения (в первую очередь спецслужбы). Майкл Хайден даже готов признать, что ничего противозаконного или антикоституционного Трамп не совершил, но "никто до Трампа не отвергал основополагающих принципов и опыта государственного аппарата", а он все больше полагается на свою интуицию и свои принципы. Бывший директор ЦРУ сомневается в том, что комиссия Мюллера найдет реальные улики, указывающие на взаимодействие Трампа с российскими структурами в ходе предвыборной кампании. Это все, однако, не мешает ему бросать тень на действующего президента в "неуголовном пространстве".

Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Посольство России: русофобский угар властей подрывает репутацию Британии
Если бы книга была простым излиянием чувств со стороны недовольного пенсионера, то интерес к ней был бы незначительным. В нашем же случае речь идет об идеологическом манифесте, выражающем настрой влиятельной группы тузов из спецслужб. Первое интервью после выхода книги Хайден дал своему бывшему соратнику, заместителю директора ЦРУ Майклу Моррелу. Он проявляет последнее время осторожность в своей критике Дональда Трампа, но в целом не скрывает солидарности с мировоззрением Хайдена. Книга будет служить идейной подпоркой для непримиримого и радикального противника президента, бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана. А бывший директор Национальной разведки Джеймс Клеппер открыто выступает вместе с Хайденом в прессе, полностью поддерживая все его основные тезисы. Книга будет также настольным учебником для фрустрированного бывшего главы ФБР Джеймса Коми, уволенного Трампом со своей должности.

Что же вменяют президенту Трампу Хайден и его коллеги-отставники? Они говорят, что президент не послушал их и настоял на запрете на въезд в Соединенные Штаты граждан восьми неблагополучных мусульманских стран. По их мнению, это должно было усилить враждебность к США в арабском и мусульманском мире (этого, впрочем, не произошло на деле). В еще более резких тонах они критикуют Трампа за расторжение сделки с Ираном. Это понятно, потому что это была "их сделка". Но более всего им претит, что Трамп не просто обещал в ходе предвыборной кампании, но и доселе не отказался от идеи улучшения отношений с Россией.

Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Посольство России: русофобский угар властей подрывает репутацию Британии
Их претензии к России (выходящие за рамки нескрываемой "личной неприязни") базируются на версии о взломе электронной почты Демократической партии США и публикации извлеченных оттуда материалов на "Викиликс". Хайден изложил также в высшей степени странную историю о том, как в 2015 году "неопознанные боты из Санкт-Петербурга вместе с ультраправыми активистами" вызвали панику в Техасе, распространяя слухи о якобы готовящемся введении чрезвычайного положения. Согласно этим рассказам, губернатор Техаса был вынужден пригласить Национальную гвардию для охраны военных маневров из-за опасения, что взбудораженная слухами публика будет протестовать, приняв маневры за начало введения репрессий.

Чего добивается Майкл Хайден, подрывая авторитет действующего президента США и демонизируя заодно Россию? Понятно, что он готовит почву для оправдания в случае блеклых и хилых результатов работы комиссии по расследованию "российского вмешательства" в выборы. Но более всего заметно стремление подчинить себе максимально действующего президента и показать тем, кто придет после него, что с "глубинным правительством" (deep state) лучше не связываться. Сам Майкл Хайден отрицает существование "глубинного правительства" и говорит просто о правительстве. Пусть так. Но мы можем определенно сказать, что любой преемник Дональда Трампа должен будет подумать хорошенько, готов ли он к такой схватке с мощнейшими структурами сильнейшей державы мира? Особенно если эта схватка носит "эмоциональный и иррациональный характер".

Осторожно, злой сосед
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Осторожно, злой сосед
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