РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Шантаж Трампа сорвался: Меркель спасает "Северный поток — 2"

08:0004.06.2018
176903
© AP Photo / Andrew MedichiniАнгела Меркель и Дональд Трамп. Архивное фотоАнгела Меркель и Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Medichini

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Две недели назад флагман американской деловой прессы The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в администрации Дональда Трампа сообщил от том, что американский президент выставил Ангеле Меркель ультиматум: Германия должна отказаться от "Северного потока — 2" в обмен на согласие Трампа начать переговоры по предотвращению торговой войны между США и Евросоюзом. Фактически перед немецкой стороной был поставлен нелегкий выбор: нужно было или отказаться от "Северного потока — 2" в обмен на возможность "поговорить с Трампом" с целью как-то убедить его воздержаться от введения санкций против европейских производителей стали и алюминия, или готовиться к настоящей торговой войне с США.

Транспортировка труб для строительства газопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2/Wolfram Scheible
Трамп играет на трубе. Смогут ли США остановить "Северный поток — 2"
Поскольку американское правительство под предлогом того, что импорт европейской стали и алюминия угрожает национальной безопасности США (!), все-таки ввело обещанные тарифы, можно сделать вывод: на данный момент Ангела Меркель проявила нехарактерную для европейских политиков решимость в плане защиты национальных интересов Германии, отказавшись выполнять условия, выставленные американским президентом.

Можно сказать, что Евросоюз прошел важный этап экзамена на право быть одним из полюсов силы будущего многополярного мира, но до успешного финала еще довольно далеко. Как минимум потому, что Вашингтон готовит новый пакет санкций против ЕС.

Как сообщает Foreign Policy со ссылкой на "трех высокопоставленных американских чиновников", администрация Трампа готовится ввести санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве и финансировании "Северного потока — 2".
"Они ни перед чем не остановятся, чтобы заблокировать "Северный поток", — цитирует FP одного из американских чиновников.

С учетом того что американское руководство склонно выполнять свои угрозы, а торговая война с Евросоюзом уже фактически началась, стоит рассмотреть варианты развития событий уже после того, как санкции против европейских партнеров "Газпрома" будут введены американской стороной.

© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтТрубы для газопровода "Северный поток &mdash; 2" на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Трубы для газопровода "Северный поток — 2" на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия

Президент Дональд Трамп во время встречи c руководителями стальной и алюминиевой отрасли в кабинете министров Белого дома. 1 марта 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Мир Дикого Запада. Зачем США разрушают систему мировой торговли
Прежде всего, не стоит думать, что санкции станут финальной точкой в сложной истории о строительстве российского газопровода. Наоборот, они лишь откроют новую главу. На санкции против европейских металлургов (а заградительные тарифы являются именно санкциями, хотя и формально объявлены лишь "мерами по защите национальной безопасности") Евросоюз уже ответил симметрично, введя заградительные тарифы против нескольких десятков американских компаний, причем полный список товаров, на которые введены тарифы, составляет более десяти страниц. Стоит отметить, что даже ближайший союзник США, Канада, ввела против США ответные протекционистские меры, что указывает на то, что американцев уже просто перестали бояться. Логично предположить, что на дополнительные американские санкции Евросоюз ответит в том же стиле, то есть введя какие-то ограничения против американских компаний. Например, очевидной (и очень болезненной для американцев) мерой может стать введение заградительной пошлины на импорт американского СПГ в Европу, что станет гарантией того, что США ничего не выиграют от санкций против "Северного потока — 2". Более того: в отличие от случая с нефтяными проектами европейских компаний в Иране, среди европейских акционеров "Северного потока — 2" только Royal Dutch Shell имеет значимую деятельность в США, что делает ее уязвимой перед американскими санкциями.

Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Между ангелом и бесом. В чем секрет непредсказуемости Трампа
Все же остальные акционеры — Uniper, OMV, Engie, Wintershall — в основном работают вне США, а их деятельность сконцентрирована в Евросоюзе, не говоря уже о том, что некоторые из них имеют значительные активы в России, что будет служить дополнительной мотивацией для сопротивления американским санкциям. С сугубо финансовой точки зрения, даже в случае выхода одного или нескольких акционеров из проекта "Газпром" (при соответствующей поддержке российского государства) вполне может завершить проект в одиночку, и единственной проблемой может стать то, что некоторым европейским политикам сильно не понравится ситуация, в которой американские санкции приведут к дополнительному усилению роли "Газпрома", который будет владеть "трубой" в одиночку.

У американских санкций может быть еще один непредвиденный эффект. Так как американцы начинают "связывать" в рамках торговых переговоров никак не связанные между собой вопросы (например, нет никакой связи между "Северным потоком" и пошлинами на европейскую сталь), у европейских политиков возникает серьезный соблазн "надавить" на болезненную для американцев точку — антироссийские санкции. В качестве ответной меры против США у снятия антироссийских санкций есть дополнительный плюс — эта ответная мера не предполагает никакого ущерба для европейских компаний, а даже наоборот — возвращает им возможности, связанные с чрезвычайно перспективным российским рынком. Первое предложение такого "асимметричного ответа" уже озвучено.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС в Брюсселе. 23 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Воспользоваться ссорой. Как России извлечь выгоду из спора ЕС и США
В ответ на вопрос журналиста австрийской газеты Osterreich о том, как Евросоюз должен ответить на действия США, вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил: "Желательно, чтобы ЕС переосмыслил свою позицию (по отношению к России. — Прим. ред.). Ведь санкции прежде всего навредили австрийской экономике. Я всегда предостерегал от того, чтобы отдавать Россию в руки Китая. Настало самое время прекратить злосчастные санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией".

© Фото : Nord Stream 2Нанесение внутреннего покрытия на трубы, предназначенные для газопровода "Северный поток &mdash; 2"
© Фото : Nord Stream 2
Нанесение внутреннего покрытия на трубы, предназначенные для газопровода "Северный поток — 2"

Ангела Меркель и Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Спасти "Северный поток — 2": Европа выбирает свою судьбу
Бесспорно, идея отомстить США с помощью ослабления или отмены антироссийских санкций или даже полноценного "поворота к России" в плане военного и экономического сотрудничества еще не прижилась в европейском политическом мейнстриме, так же как и не до конца прижилось осознание того, что возврата к золотым временам евроатлантического партнерства уже никогда не будет. Еще не весь европейский истеблишмент осознает, что все попытки "перетерпеть и пережить Трампа" на самом деле являются попытками завязать глаза, лежа на рельсах перед тепловозом истории. Не стоит недооценивать колоссальную инерцию политических и экономических связей между США и Евросоюзом, однако не стоит и переоценивать их влияние. Достаточно посмотреть на российско-украинские отношения, чтобы понять: даже крепчайшие экономические связи, общая история и общие великие победы ничего не значат в том случае, если политическая воля как минимум одной из сторон берет курс на разрыв. В отличие от Украины, которая в принципе является экономически нежизнеспособной без России, Евросоюз без США вполне жизнеспособен с экономической точки зрения, и единственное, чего ему не хватает, — это надежного и не слишком дорогого военного прикрытия, которое вполне может обеспечить Россия.

Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Пойдут ли США на санкции против "Северного потока-2"? Мнение аналитика
Если Европа пройдет предстоящий санкционный экзамен на право быть свободной, то остановить политический и экономический дрейф Европы от США уже вряд ли получится, причем силу этому дрейфу будут придавать не только политические, но и экономические причины. Говорят, что нет такого подвига или преступления, которое не смог бы совершить бюргер в борьбе за собственный кошелек и собственную лавку. В этом смысле Трамп покусился на святое — на кошельки и лавки европейских бюргеров. Это не гарантия того, что в спину Трампа вонзится европейский нож, но, судя по первоначальной европейской реакции, шанс на это действительно есть.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"
Комментировать
Мнение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Shkuzmin
Северному потоку-2 быть!
Молодец баба Ангела!
Спасает российскую экономику.
08:43
04.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена