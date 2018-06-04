Опрос: у россиян кончилось терпение к врачам

Ирина Алкснис

Сразу два интересных социологических опроса были обнародованы на днях. ВЦИОМ провел очередной замер общественного мнения по вопросу коррупции, а ФОМ выяснил мнение россиян о министрах предыдущего правительства.

Несмотря на, казалось бы, совершенно разную тематику исследований, между ними оказалось нечто общее — главная болевая точка, указанная респондентами. Ею оказалось здравоохранение.

Именно деятельность министра здравоохранения Вероники Скворцовой получила самое большое количество негативных оценок граждан (13 процентов отрицательных мнений при пяти положительных). Это показательным образом перекликается с тем, что именно медицина оказалась самой коррумпированной областью в опросе ВЦИОМ. Таковой ее назвали 23 процента опрошенных, притом что на втором месте ГИБДД, у которого всего 16 процентов.

В этой ситуации трудно сказать однозначно, что выглядит более впечатляющим: успехи ГИБДД последних лет в очищении своего образа в глазах российского общества или отсутствие такого же прогресса в медицине.

В то же время опрос ВЦИОМ показал, что коррупция перестала восприниматься в российском обществе в своем буквальном смысле — как злоупотребление должностными лицами своими полномочиями и правами в личных целях. Термин "коррупция" часто стал употребляться людьми для обозначения ситуаций или явлений, которые вызывают их недовольство в целом, даже если, по существу, коррупционной составляющей там нет.

© Depositphotos / sudok1 Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента © Depositphotos / sudok1 Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента

Наиболее ярко это проявилось как раз в вопросе о сферах, наиболее подверженных коррупции. Почти четверть опрошенных (24 процента) заявили, что коррупцией охвачено все общество в целом. Однако, когда людей спросили конкретно о наиболее коррумпированных институтах, выяснилось, что с этим у них есть трудности. Самый худший результат — уже упомянутые 23 процента у здравоохранения. В остальном же ситуация радикально позитивнее: по 16 процентов у ГИБДД, ЖКХ и полиции (без ГИБДД), по 14 — у прокуратуры (судов) и местных властей, 11 — у сферы образования. У всех остальных меньше десяти процентов.

Понятно, что при таком раскладе 24 процента у пункта "Все вокруг коррумпировано" отражает скорее общее недовольство этих респондентов проблемами и недостатками, которые они видят вокруг (а также их личный, довольно пессимистичный взгляд на мир), нежели реальное состояние дел в стране.

С медициной ситуация схожая. В середине нулевых здравоохранение, по замерам того же ВЦИОМ, было в глазах людей одной из наименее коррумпированных областей, а затем произошел масштабный скачок негативных оценок. При этом, наверное, любой, сталкивавшийся со здравоохранением тогда и сейчас, если посмотрит на ситуацию объективно, признает, что с коррупционной составляющей тогда дело обстояло куда хуже, — именно из-за серьезнейших проблем в медицине "благодарность" врачам в то время была куда более распространена, а во многих случаях и обязательна.

Нынешние же высокие оценки коррупции в российской медицине отражают скорее недовольство людей ситуацией в этой сфере вообще, и это недовольство респонденты согласны именовать предложенным термином "коррумпировано". С одной стороны, здравоохранение переживает крайне болезненные реформы в виде сокращений медицинских учреждений, оптимизации, бюрократизации, квотированного лечения, повышения нагрузки на врачей. Огромное количество людей на собственном опыте сталкиваются с негативными сторонами происходящего. А с другой стороны, имеющиеся позитивные сдвиги кажутся недостаточно значительными по сравнению и с ощущаемыми ухудшениями, и с более масштабными изменениями в других сферах.

Простейший пример. Возможность записаться по интернету к терапевту и еще нескольким "базовым" врачам действительно сняла огромную проблему с очередями в регистратуре с раннего утра и необходимостью часами просиживать в очереди в коридоре поликлиники, что десятилетиями было обыденной реальностью отечественной медицины. Но на этом фоне реального и существенного улучшения еще хуже выглядит сохранившаяся (и даже усложнившаяся) неповоротливая бюрократическая процедура попадания к более редким специалистам.

Именно здесь стоит искать корни общественного недовольства ситуацией в отрасли, причем руководителям системы здравоохранения действительно стоит озаботиться проблемой репутации ведомства в глазах общества.

Это тем более важно потому, что за последние годы произошло существенное улучшение образа в общественном мнении целого ряда ведомств, причем именно тех, к которым исторически были очень серьезные претензии у российского общества.

Наиболее показательными в этой связи стали изменения в оценках ГИБДД и местных властей в том же опросе ВЦИОМ. Исследования демонстрируют в их отношении более чем двукратное падение негативных оценок как "самых коррумпированных" сфер в последние годы. Причем это как раз тот самый случай, когда проблемы репутации были в значительной степени связаны именно с коррупцией, поскольку со взяточничеством там, так же как и с неэффективной работой системы в целом, рядовые граждане постоянно сталкивались лично.

Но изменения последних лет сделали свое дело. Введение новых, более эффективных бюрократических процедур (от портала Госуслуг до МФЦ) и реальная борьба со взяточничеством на низовом уровне радикально сократили масштабы проблемы и реально, и в восприятии общества.

Граждане на собственном опыте ощутили улучшения, а это в свою очередь сказалось — хотя и не сразу — на их оценках.

Эта задержка в оценке позитивных изменений — тоже очень важная особенность общественного сознания. Российское общество с недоверием относится к громким заявлениям властей, а негативные тренды переламываются с трудом. Даже после произошедших реальных улучшений общество продолжает некоторое время смотреть на ситуацию через привычные стереотипы.

И только спустя несколько лет, когда изменения к лучшему становятся привычной частью жизни и при этом демонстрируют свою стабильность, общественное мнение корректирует свои оценки на более позитивные.

Именно поэтому так важен, пожалуй, самый главный показатель вциомовского опроса: результаты работы властей по борьбе с коррупцией отмечают 55 процентов россиян.

Борьба с коррупцией как приоритет деятельности государства была официально и громко заявлена еще несколько лет назад, а наведение порядка началось уже более десяти лет назад. Однако до недавнего времени многочисленные уголовные дела, в которых фигурантами становились все более высокопоставленные лица, не влияли на то, что общество не воспринимало эти усилия, а индекс борьбы с коррупцией упорно держался в "минусовой" зоне.

Только последние пару лет российское общество не просто почувствовало, но и наконец начало осторожно верить, что перемены идут всерьез, пусть даже их скорость и масштабы не вполне удовлетворяют.

Эта инерционность и настороженная недоверчивость отечественного общества является важнейшей его особенностью. Россия не "покупается" на красивые картинки и громкие обещания, а верит только реальным результатам последовательной многолетней работы.