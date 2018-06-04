Опрос: у россиян кончилось терпение к врачам

Ирина Алкснис
Сразу два интересных социологических опроса были обнародованы на днях. ВЦИОМ провел очередной замер общественного мнения по вопросу коррупции, а ФОМ выяснил мнение россиян о министрах предыдущего правительства.
Несмотря на, казалось бы, совершенно разную тематику исследований, между ними оказалось нечто общее — главная болевая точка, указанная респондентами. Ею оказалось здравоохранение.
В этой ситуации трудно сказать однозначно, что выглядит более впечатляющим: успехи ГИБДД последних лет в очищении своего образа в глазах российского общества или отсутствие такого же прогресса в медицине.
В то же время опрос ВЦИОМ показал, что коррупция перестала восприниматься в российском обществе в своем буквальном смысле — как злоупотребление должностными лицами своими полномочиями и правами в личных целях. Термин "коррупция" часто стал употребляться людьми для обозначения ситуаций или явлений, которые вызывают их недовольство в целом, даже если, по существу, коррупционной составляющей там нет.
Наиболее ярко это проявилось как раз в вопросе о сферах, наиболее подверженных коррупции. Почти четверть опрошенных (24 процента) заявили, что коррупцией охвачено все общество в целом. Однако, когда людей спросили конкретно о наиболее коррумпированных институтах, выяснилось, что с этим у них есть трудности. Самый худший результат — уже упомянутые 23 процента у здравоохранения. В остальном же ситуация радикально позитивнее: по 16 процентов у ГИБДД, ЖКХ и полиции (без ГИБДД), по 14 — у прокуратуры (судов) и местных властей, 11 — у сферы образования. У всех остальных меньше десяти процентов.
Понятно, что при таком раскладе 24 процента у пункта "Все вокруг коррумпировано" отражает скорее общее недовольство этих респондентов проблемами и недостатками, которые они видят вокруг (а также их личный, довольно пессимистичный взгляд на мир), нежели реальное состояние дел в стране.
Нынешние же высокие оценки коррупции в российской медицине отражают скорее недовольство людей ситуацией в этой сфере вообще, и это недовольство респонденты согласны именовать предложенным термином "коррумпировано". С одной стороны, здравоохранение переживает крайне болезненные реформы в виде сокращений медицинских учреждений, оптимизации, бюрократизации, квотированного лечения, повышения нагрузки на врачей. Огромное количество людей на собственном опыте сталкиваются с негативными сторонами происходящего. А с другой стороны, имеющиеся позитивные сдвиги кажутся недостаточно значительными по сравнению и с ощущаемыми ухудшениями, и с более масштабными изменениями в других сферах.
Именно здесь стоит искать корни общественного недовольства ситуацией в отрасли, причем руководителям системы здравоохранения действительно стоит озаботиться проблемой репутации ведомства в глазах общества.
Это тем более важно потому, что за последние годы произошло существенное улучшение образа в общественном мнении целого ряда ведомств, причем именно тех, к которым исторически были очень серьезные претензии у российского общества.
Но изменения последних лет сделали свое дело. Введение новых, более эффективных бюрократических процедур (от портала Госуслуг до МФЦ) и реальная борьба со взяточничеством на низовом уровне радикально сократили масштабы проблемы и реально, и в восприятии общества.
Граждане на собственном опыте ощутили улучшения, а это в свою очередь сказалось — хотя и не сразу — на их оценках.властей, а негативные тренды переламываются с трудом. Даже после произошедших реальных улучшений общество продолжает некоторое время смотреть на ситуацию через привычные стереотипы.
И только спустя несколько лет, когда изменения к лучшему становятся привычной частью жизни и при этом демонстрируют свою стабильность, общественное мнение корректирует свои оценки на более позитивные.
Именно поэтому так важен, пожалуй, самый главный показатель вциомовского опроса: результаты работы властей по борьбе с коррупцией отмечают 55 процентов россиян.
Борьба с коррупцией как приоритет деятельности государства была официально и громко заявлена еще несколько лет назад, а наведение порядка началось уже более десяти лет назад. Однако до недавнего времени многочисленные уголовные дела, в которых фигурантами становились все более высокопоставленные лица, не влияли на то, что общество не воспринимало эти усилия, а индекс борьбы с коррупцией упорно держался в "минусовой" зоне.
Эта инерционность и настороженная недоверчивость отечественного общества является важнейшей его особенностью. Россия не "покупается" на красивые картинки и громкие обещания, а верит только реальным результатам последовательной многолетней работы.