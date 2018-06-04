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Мнение

Опрос: у россиян кончилось терпение к врачам

08:0004.06.2018
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© Fotolia / Andy DeanВрач в наручниках. Архивное фотоВрач в наручниках. Архивное фото
© Fotolia / Andy Dean

 

Ирина Алкснис

Сразу два интересных социологических опроса были обнародованы на днях. ВЦИОМ провел очередной замер общественного мнения по вопросу коррупции, а ФОМ выяснил мнение россиян о министрах предыдущего правительства.

Несмотря на, казалось бы, совершенно разную тематику исследований, между ними оказалось нечто общее — главная болевая точка, указанная респондентами. Ею оказалось здравоохранение.

Врач во время процедуры осмотра. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Россияне назвали самые актуальные проблемы здравоохранения
Именно деятельность министра здравоохранения Вероники Скворцовой получила самое большое количество негативных оценок граждан (13 процентов отрицательных мнений при пяти положительных). Это показательным образом перекликается с тем, что именно медицина оказалась самой коррумпированной областью в опросе ВЦИОМ. Таковой ее назвали 23 процента опрошенных, притом что на втором месте ГИБДД, у которого всего 16 процентов.

В этой ситуации трудно сказать однозначно, что выглядит более впечатляющим: успехи ГИБДД последних лет в очищении своего образа в глазах российского общества или отсутствие такого же прогресса в медицине.

В то же время опрос ВЦИОМ показал, что коррупция перестала восприниматься в российском обществе в своем буквальном смысле — как злоупотребление должностными лицами своими полномочиями и правами в личных целях. Термин "коррупция" часто стал употребляться людьми для обозначения ситуаций или явлений, которые вызывают их недовольство в целом, даже если, по существу, коррупционной составляющей там нет.

 

© Depositphotos / sudok1Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
© Depositphotos / sudok1
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента

 

Наиболее ярко это проявилось как раз в вопросе о сферах, наиболее подверженных коррупции. Почти четверть опрошенных (24 процента) заявили, что коррупцией охвачено все общество в целом. Однако, когда людей спросили конкретно о наиболее коррумпированных институтах, выяснилось, что с этим у них есть трудности. Самый худший результат — уже упомянутые 23 процента у здравоохранения. В остальном же ситуация радикально позитивнее: по 16 процентов у ГИБДД, ЖКХ и полиции (без ГИБДД), по 14 — у прокуратуры (судов) и местных властей, 11 — у сферы образования. У всех остальных меньше десяти процентов.

Понятно, что при таком раскладе 24 процента у пункта "Все вокруг коррумпировано" отражает скорее общее недовольство этих респондентов проблемами и недостатками, которые они видят вокруг (а также их личный, довольно пессимистичный взгляд на мир), нежели реальное состояние дел в стране.

Участники фитнес-тренировки. Архив
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Опрос показал, что россияне стали больше заботиться о здоровье
С медициной ситуация схожая. В середине нулевых здравоохранение, по замерам того же ВЦИОМ, было в глазах людей одной из наименее коррумпированных областей, а затем произошел масштабный скачок негативных оценок. При этом, наверное, любой, сталкивавшийся со здравоохранением тогда и сейчас, если посмотрит на ситуацию объективно, признает, что с коррупционной составляющей тогда дело обстояло куда хуже, — именно из-за серьезнейших проблем в медицине "благодарность" врачам в то время была куда более распространена, а во многих случаях и обязательна.

Нынешние же высокие оценки коррупции в российской медицине отражают скорее недовольство людей ситуацией в этой сфере вообще, и это недовольство респонденты согласны именовать предложенным термином "коррумпировано". С одной стороны, здравоохранение переживает крайне болезненные реформы в виде сокращений медицинских учреждений, оптимизации, бюрократизации, квотированного лечения, повышения нагрузки на врачей. Огромное количество людей на собственном опыте сталкиваются с негативными сторонами происходящего. А с другой стороны, имеющиеся позитивные сдвиги кажутся недостаточно значительными по сравнению и с ощущаемыми ухудшениями, и с более масштабными изменениями в других сферах.

 

© Depositphotos / sudok1Врач смотрит результаты КТ
© Depositphotos / sudok1
Врач смотрит результаты КТ

 

Больница. Архивное фото
© Fotolia / Sudok1
Эксперты объяснили недовольство россиян качеством здравоохранения
Простейший пример. Возможность записаться по интернету к терапевту и еще нескольким "базовым" врачам действительно сняла огромную проблему с очередями в регистратуре с раннего утра и необходимостью часами просиживать в очереди в коридоре поликлиники, что десятилетиями было обыденной реальностью отечественной медицины. Но на этом фоне реального и существенного улучшения еще хуже выглядит сохранившаяся (и даже усложнившаяся) неповоротливая бюрократическая процедура попадания к более редким специалистам.

Именно здесь стоит искать корни общественного недовольства ситуацией в отрасли, причем руководителям системы здравоохранения действительно стоит озаботиться проблемой репутации ведомства в глазах общества.

Это тем более важно потому, что за последние годы произошло существенное улучшение образа в общественном мнении целого ряда ведомств, причем именно тех, к которым исторически были очень серьезные претензии у российского общества.

Измерение давления
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Эксперт рассказал, как продлить жизнь людям с хроническими заболеваниями
Наиболее показательными в этой связи стали изменения в оценках ГИБДД и местных властей в том же опросе ВЦИОМ. Исследования демонстрируют в их отношении более чем двукратное падение негативных оценок как "самых коррумпированных" сфер в последние годы. Причем это как раз тот самый случай, когда проблемы репутации были в значительной степени связаны именно с коррупцией, поскольку со взяточничеством там, так же как и с неэффективной работой системы в целом, рядовые граждане постоянно сталкивались лично.

Но изменения последних лет сделали свое дело. Введение новых, более эффективных бюрократических процедур (от портала Госуслуг до МФЦ) и реальная борьба со взяточничеством на низовом уровне радикально сократили масштабы проблемы и реально, и в восприятии общества.

 

© Fotolia / spotmatikphotoБольница
© Fotolia / spotmatikphoto
Больница

 

Граждане на собственном опыте ощутили улучшения, а это в свою очередь сказалось — хотя и не сразу — на их оценках.

Молодой человек в заячьих ушах. Архивное фото
© Depositphotos / maxsaf
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Эта задержка в оценке позитивных изменений — тоже очень важная особенность общественного сознания. Российское общество с недоверием относится к громким заявлениям властей, а негативные тренды переламываются с трудом. Даже после произошедших реальных улучшений общество продолжает некоторое время смотреть на ситуацию через привычные стереотипы.

И только спустя несколько лет, когда изменения к лучшему становятся привычной частью жизни и при этом демонстрируют свою стабильность, общественное мнение корректирует свои оценки на более позитивные.

Именно поэтому так важен, пожалуй, самый главный показатель вциомовского опроса: результаты работы властей по борьбе с коррупцией отмечают 55 процентов россиян.

Борьба с коррупцией как приоритет деятельности государства была официально и громко заявлена еще несколько лет назад, а наведение порядка началось уже более десяти лет назад. Однако до недавнего времени многочисленные уголовные дела, в которых фигурантами становились все более высокопоставленные лица, не влияли на то, что общество не воспринимало эти усилия, а индекс борьбы с коррупцией упорно держался в "минусовой" зоне.

Пациент в палате. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Только последние пару лет российское общество не просто почувствовало, но и наконец начало осторожно верить, что перемены идут всерьез, пусть даже их скорость и масштабы не вполне удовлетворяют.

Эта инерционность и настороженная недоверчивость отечественного общества является важнейшей его особенностью. Россия не "покупается" на красивые картинки и громкие обещания, а верит только реальным результатам последовательной многолетней работы.

 

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