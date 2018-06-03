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Это не новая экономическая война. Это новый мир

09:3503.06.2018
(обновлено: 09:42 03.06.2018)
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© AP Photo / Ng Han GuanПрохожие возле магазина американских товаров в Пекине, КНР. Архивное фотоПрохожие возле магазина американских товаров в Пекине, КНР. Архивное фото
© AP Photo / Ng Han Guan

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

"Япония считает неприемлемым решение США ввести пошлины на импорт стали и алюминия". "Тереза Мэй выразила глубокое разочарование необоснованным решением США ввести пошлины на металлы". "Евросоюз оспорил решение США ввести пошлины на металлы из стран сообщества в рамках ВТО, призвав всех остальных последовать его примеру". "Правительство Канады обратилось во Всемирную торговую организацию в связи с введением Вашингтоном пошлин на импорт стали и алюминия". Заголовки экономических новостей уже много десятилетий не звучали воинственней, чем военные.

Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Как мы помним, экономическая война США с миром касается не только рынка металлов. Еще в конце января в качестве "пробного шага" американцы установили пошлину на ввоз солнечных батарей и стиральных машин. Идут жесткие битвы за автопром — они у всех на слуху.

Безжалостно уничтожаются все многосторонние торговые соглашения. То, что происходит сейчас с Североамериканским соглашением о свободной торговле, или NAFTA, на котором базировалась фактически вся экономика североамериканского континента, — иначе как "подрывом основ" не назвать.

Ни себе ни людям
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Ни себе ни людям

Далее: выход США из Joint Comprehensive Plan of Action (он же "ядерная сделка с Ираном"), наносит, во-первых, удар по экономике Евросоюза. А во-вторых, еще больше разгоняет и так уже не совсем здоровый рост нефтяных цен, в чем США, ставшие по факту страной "добывающей", сегодня очень даже заинтересованы.

Президент Дональд Трамп во время встречи c руководителями стальной и алюминиевой отрасли в кабинете министров Белого дома. 1 марта 2018
© AP Photo / Evan Vucci
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Американцы вообще ведут себя очень жестко и очень цинично, и, надо отдать должное, основания у них есть. Потому что если текущие экономические тренды будут продолжены хотя бы в среднесрочной исторической перспективе, то американская экономика просто умрет. И работавший именно в "реальном секторе" экономики бывший бизнесмен Трамп этого не может не понимать и тренды ломает об колено.

Просто сухие цифры.

Несмотря на все усилия, в минувшем 2017 году дефицит торгового баланса США вырос на 12,1% и составил уже катастрофическую для Соединенных Штатов цифру в 566 миллиардов долларов. Если подробнее, то американский экспорт составил 2,3 триллиона долларов, импорт — 2,9 триллиона.

Девушка в маске, стилизованной под стодолларовую банкноту. Архивное фото
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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Из дефицитных 566 миллиардов долларов больше всего, 375,2 приходится на Китай, 151,4 — на Европейский союз, 71,1 — на Мексику, 68,6 — на Японию. А не только в понимании Трампа и его команды, но и в соответствии с базовыми законами экономики, если страна импортирует больше, чем экспортирует, это не просто подрывает экономический рост, но и препятствует появлению новых рабочих мест, дополнительных доходов и налоговых поступлений. А также приводит вообще к сокращению производственного сектора (рост дефицита на более чем 12% — тренд весьма неприятный). И собственно, именно избавление от торгового дефицита было базовой частью предвыборной программы Трампа вместе с сокращением налогов и снятием ограничений на добычу полезных ископаемых. Кстати, два из этих трех "предвыборных" пунктов уже исполнены. А вот с торговым дефицитом американские власти начинают бороться непосредственно сейчас.

То есть "эпоха торговых войн и ограблений", начатая нынешними хозяевами Белого дома, — это не "эпизод" и не случайная флуктуация "рыночной экономики".

Президент США Дональд Трамп после объявления о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018 года
© AP Photo / Evan Vucci
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Это вполне системные и, более того, осознанные и вынужденные долгосрочные шаги национально ориентированной "команды Трампа". Которая, в отличие от предыдущих администраций, собирается эгоистично работать в интересах именно национальной экономики. А не "глобалистских" финансовых кругов, решавших свои задачи по тотальному переустройству мира в том числе и за счет собственного американского народа, а не только всех остальных.

И надо очень четко понимать, что эти протекционистские меры переживут президента Трампа — они надолго, если не навсегда. Вал "торговых ограничений" и прочих санкций будет только нарастать. Более того, как бы ни смеялись наши продвинутые экономисты над стратегией импортозамещения, в США она также официально запущена и идет полным ходом. Эта программа называется Buy American and Hire American ("Покупай американское — нанимай американцев") и утверждена еще весной 2017 года. Ее смысл и предназначение состоит в том, чтобы вернуть в США те производства и рабочие места, которые ушли из страны в эпоху глобализации начиная с далеких 1970-1980-х годов.

Авианосец Ляонин в Китае. Архивное фото
© AP Photo / Vincent Yu
Китай вооружается авианосцами для торговой войны с США

Поэтому давайте просто констатируем — это не новая экономическая война. Это такой новый мир, в котором придется жить. И все размышления о "законах глобальных рынков", все попытки "встраивания отечественной экономики в международное распределение" и прочие благоглупости в этом новом мире бессмысленны.

Подстава для своих
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
"Подстава" для своих
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