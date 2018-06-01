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Украина разоблачила передовые технологии Запада

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Июнь 2018 (2)
08:0001.06.2018
(обновлено: 08:01 01.06.2018)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoЖурналист Аркадий Бабченко на брифинге в СБУ в Киеве, Украина. 30 мая 2018Журналист Аркадий Бабченко на брифинге в СБУ в Киеве, Украина. 30 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Ольга Туханина

После воскрешения господина Бабченко из мертвых представляется сразу почему-то древний мрачный замок где-нибудь в Шотландии. В огромном камине горит огонь, за узким старинным столом сидят члены тайного мирового правительства. Тяжелое молчание прерывает человек, сидящий с торца. Внезапно он говорит по-русски голосом актера Евстигнеева: "Эх, кабы в нашей работе Украина не нужна была бы…"

Вчера многие украинские политические деятели, включая, к примеру, министра МВД Авакова, с возмущением и явным непониманием отзывались о западной реакции на феерическую историю с "убийством" Бабченко. Сам Аркадий уже успел послать на три буквы (на те самые, нецензурные) всю английскую прессу и одновременно попросить британский паспорт. До сих пор все это украинское воинство почему-то считало, что Запад поощряет их именно за их необыкновенное хамство, самодурство и наглость. Но в этот раз что-то пошло не так.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Александр Максименко
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Экс-депутат Рады: Аваков удивлен реакцией на действия СБУ? А чего он ждал?
Украинские государственные креативщики сами связали "дело Бабченко" с "делом Скрипалей". И тем самым очень и очень подставили своих хозяев. Провокация со Скрипалями и без того была весьма дурно исполнена. Количество нестыковок в версиях англичан исчисляется десятками. Но лидеры западных держав старательно закрывали на них глаза. Они были вынуждены проявить солидарность с Великобританией. Они выслали российских дипломатов, а теперь хотели бы забыть обо всей неудачной провокации как о дурном сне. И только тупые руководители Украины решили, что так делать можно, что если они повторят провокацию у себя, то весь так называемый цивилизованный мир будет им рукоплескать. Они бесхитростно обнажили всю суть подобных двухходовых схем. Представьте себе: фокусник годами показывает трюк с монеткой, зарабатывает на этом деньги, а потом его третьеразрядный подмастерье выходит на сцену и радостно сообщает всей публике: "Да вот же монетка! Я ее между пальцами прячу!"

В Киеве в очередной раз попытались имитировать поступки своих западных коллег. Но когда ребенок играет в доктора, он не может никого вылечить. У детей, правда, есть возможность вырасти и получить настоящую профессию, а у взрослых инфантилов, которые коллективно изображают наличие государства, такой перспективы нет. Они упорно не понимают, почему их самолет, сделанный из кизяка и палок, никогда не взлетит. Ведь он же выглядит почти как настоящий. Почему все это не работает, до них не доходит и уже, вероятно, никогда не дойдет.

© REUTERS / Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press ServiceВасилий Грицак, Юрий Луценко, Петр Порошенко и Аркадий Бабченко во время встречи в Киеве. 30 мая 2018 года
© REUTERS / Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service
Василий Грицак, Юрий Луценко, Петр Порошенко и Аркадий Бабченко во время встречи в Киеве. 30 мая 2018 года

Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
В досье "киллера" на Бабченко нашли несоответствия
Петр Порошенко в результате преподнес огромный подарок ненавистной ему России, а своим западным кураторам подложил огромную свинью.

Но, конечно, и нам нужно делать соответствующие выводы из этой истории.

Надо все-таки перестать оправдываться по любому поводу. До момента чудесного воскрешения наша пресса называла случившееся трагедией, Аркадия Бабченко почему-то именовала российским журналистом и военным корреспондентом. Всячески подчеркивала его талант. Человек, дескать, заблудился. Ну, вот генерал Власов в свое время тоже сильно заблудился. Раз он воевал, то, значит, приносил присягу. Этой присяге Аркадий давным давно изменил. Он только что отработал на спецслужбы чужого и весьма недружественного нам гособразования с целью продолжения дискредитации нашей с вами Родины в мировом масштабе. То, что у них все вышло так, как вышло, не наша заслуга. Все время надеяться на тупость наших врагов не приходится. Бабченко если и журналист сегодня, то ровно такой, какие работали в Руанде на радиостанции "Тысячи холмов". Ее деятельность была признана преступной и осуждена мировым сообществом.

Украина ставит Бабченко памятник. Фельетон-письмо
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Украина ставит Бабченко памятник. Фельетон-письмо
Наши либералы любят сравнивать нашу прессу с деятельностью именно этой радиостанции. Но только что они публиковали десятки некрологов Бабченко, в которых воспевали его свободолюбие, мягко отмечая при этом "резкость его суждений". Хотя это никакая не "резкость", а расчеловечивание целого народа. Нашего народа.

И пора перестать называть либералами тех, кто в этом расчеловечивании соучаствует. Мало ли, как они сами себя называют. Это говорящие болванчики, которые работают по щелчку западных СМИ. Нажали на кнопочку — будут хором рыдать о бедном сирийском мальчике. Отпустили кнопочку — не заметят того, что происходило во время штурма Мосула. Нажали на кнопочку — есть в политической повестке дня Сенцов. Отпустят — и не будет никакого Сенцова. Нажали — нет на Украине нацизма. Отпустили — глядь, да вот же он.

Несмертельный номер
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Несмертельный номер

Это люди, у которых нет даже чувства самосохранения. Они не понимают, что своими действиями снижают свой собственный иммунитет перед любым преступным умыслом. Любой конфликт — на бытовой почве или на почве коммерческих взаимоотношений — может закончиться для них плачевно. Особенно за рубежами нашей страны. Потому что их убийц, если что, никто и не подумает искать. А зачем? Во всем виноват Кремль, это сразу всем понятно. Более того, их собственные родственники сразу выдвинут и подтвердят эту единственную версию.

Аркадий Бабченко во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве. 30 мая 2018
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service / Mykola Lazarenko
Кремль призвал Киев ответить за обвинения по делу Бабченко
И поэтому, вероятно, стоит отбросить нашу извечную стеснительность и начать называть вещи своими именами.

Ведь те, кто рыдал по Бабченко и с готовностью обличал свою страну в его убийстве, сами недалеки от него. И если у них есть своя рукопожатность, то у нас должна быть своя. Для начала с этими людьми хорошо бы не иметь никаких дел, никуда их не звать и не выслушивать.

Здоровее будем.

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Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Кася Кася
Как чётко все расписала! Молодец!
08:31
01.06.2018
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marina19636637
Очень хорошая статья,браво!!!Давно хотелось прочитать что-нибудь подобное.Главное,что все правда и все вещи названы своими именами!!!
09:24
01.06.2018
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