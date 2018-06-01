Украина разоблачила передовые технологии Запада

Ольга Туханина
После воскрешения господина Бабченко из мертвых представляется сразу почему-то древний мрачный замок где-нибудь в Шотландии. В огромном камине горит огонь, за узким старинным столом сидят члены тайного мирового правительства. Тяжелое молчание прерывает человек, сидящий с торца. Внезапно он говорит по-русски голосом актера Евстигнеева: "Эх, кабы в нашей работе Украина не нужна была бы…"
Вчера многие украинские политические деятели, включая, к примеру, министра МВД Авакова, с возмущением и явным непониманием отзывались о западной реакции на феерическую историю с "убийством" Бабченко. Сам Аркадий уже успел послать на три буквы (на те самые, нецензурные) всю английскую прессу и одновременно попросить британский паспорт. До сих пор все это украинское воинство почему-то считало, что Запад поощряет их именно за их необыкновенное хамство, самодурство и наглость. Но в этот раз что-то пошло не так.
В Киеве в очередной раз попытались имитировать поступки своих западных коллег. Но когда ребенок играет в доктора, он не может никого вылечить. У детей, правда, есть возможность вырасти и получить настоящую профессию, а у взрослых инфантилов, которые коллективно изображают наличие государства, такой перспективы нет. Они упорно не понимают, почему их самолет, сделанный из кизяка и палок, никогда не взлетит. Ведь он же выглядит почти как настоящий. Почему все это не работает, до них не доходит и уже, вероятно, никогда не дойдет.
Но, конечно, и нам нужно делать соответствующие выводы из этой истории.
Надо все-таки перестать оправдываться по любому поводу. До момента чудесного воскрешения наша пресса называла случившееся трагедией, Аркадия Бабченко почему-то именовала российским журналистом и военным корреспондентом. Всячески подчеркивала его талант. Человек, дескать, заблудился. Ну, вот генерал Власов в свое время тоже сильно заблудился. Раз он воевал, то, значит, приносил присягу. Этой присяге Аркадий давным давно изменил. Он только что отработал на спецслужбы чужого и весьма недружественного нам гособразования с целью продолжения дискредитации нашей с вами Родины в мировом масштабе. То, что у них все вышло так, как вышло, не наша заслуга. Все время надеяться на тупость наших врагов не приходится. Бабченко если и журналист сегодня, то ровно такой, какие работали в Руанде на радиостанции "Тысячи холмов". Ее деятельность была признана преступной и осуждена мировым сообществом.
И пора перестать называть либералами тех, кто в этом расчеловечивании соучаствует. Мало ли, как они сами себя называют. Это говорящие болванчики, которые работают по щелчку западных СМИ. Нажали на кнопочку — будут хором рыдать о бедном сирийском мальчике. Отпустили кнопочку — не заметят того, что происходило во время штурма Мосула. Нажали на кнопочку — есть в политической повестке дня Сенцов. Отпустят — и не будет никакого Сенцова. Нажали — нет на Украине нацизма. Отпустили — глядь, да вот же он.
Это люди, у которых нет даже чувства самосохранения. Они не понимают, что своими действиями снижают свой собственный иммунитет перед любым преступным умыслом. Любой конфликт — на бытовой почве или на почве коммерческих взаимоотношений — может закончиться для них плачевно. Особенно за рубежами нашей страны. Потому что их убийц, если что, никто и не подумает искать. А зачем? Во всем виноват Кремль, это сразу всем понятно. Более того, их собственные родственники сразу выдвинут и подтвердят эту единственную версию.
Ведь те, кто рыдал по Бабченко и с готовностью обличал свою страну в его убийстве, сами недалеки от него. И если у них есть своя рукопожатность, то у нас должна быть своя. Для начала с этими людьми хорошо бы не иметь никаких дел, никуда их не звать и не выслушивать.
Здоровее будем.