Украина ставит Бабченко памятник. Фельетон-письмо

Игорь Романович, автор блога Green Tea
Здравствуйте, шановний пан Петро Олексійович, дорогой наш президент!
Пишет вам жена патриота Украины и волонтера Мыколы Василюка.
Вот уже пятый год мой муж Мыкола находится на переднем крае борьбы за незалежность нашей великой державы, собирая все необходимое для перемоги.
Наших кастрюль и дуршлагов на весь Майдан не хватило, поэтому пришлось обратиться к моей тетке Христине с Херсонской области, и она прислала нам свои чугунные казанки.
Затем он собирал гроши на тепловизоры и приборы ночного видения для нашей лучшей в Европе армии, которая отправилась в Донбасс подавлять сепаратистов. Мы продали машину, мою шубу и мои золотые украшения, а тетка Христина — всех своих кур, свиней и огород. Потом по телевизору (тогда он у нас еще был) показали, как какой-то сепаратист благодарил за эти тепловизоры и приборы ночного видения. Мне стало приятно, что хоть кто-то сказал мне спасибо, я ответила в телевизор: "Да не за что, хлопцы!" Муж почему-то психанул, назвал меня дурой и ушел, хлопнув дверью (тогда она у нас еще была).
А на днях случилось страшное, дорогой шановний пан Петро Олексійович.
Я, тетка и корова вскочили ночью от криков, доносящихся с кухни. Прибежав туда, мы застали моего мужа рыдающим перед экраном ноутбука (тогда он у нас еще был), на котором была фотография мужчины, лежащего на полу в луже крови. Рядом с телом сиротливо валялся простреленный в трех местах лист бумаги с реквизитами какого-то "Яндекс-кошелька".
Всю ночь муж, заливаясь слезами, писал проклятия на российские сайты, желая смерти всем россиянам и их хоккейным и футбольным клубам, а утром пошел в банк, взял кредит под залог нашей квартиры (тогда она у нас еще была) под 300 процентов суточных и все деньги положил на "Яндекс-кошелек" покойного. Как он пояснил — на торжественные похороны павшего захисника Украины и установку ему памятника в виде гранитного танка "Абрамс", на крыльях уносящего героя в небо.
Услышав про квартиру, тетка с коровой переглянусь и тяжело вздохнули.
А на следующий день с кухни донесся радостный вопль. Прибежав, мы вновь увидели мужа перед экраном ноутбука, на котором какой-то генерал СБУ горячо тряс руку улыбающегося погибшего героя. Тетка побледнела и истово перекрестилась, корова вытаращила глаза, и только муж (тогда он у меня еще был) с любовью смотрел на упитанное лицо воскресшего, приговаривая, что нужно купить ноутбук с большей диагональю экрана, а то ни лицо президента, ни лица героев Украины на маленьком уже не умещаются — особенно по ширине.
В связи с этим, шановний пан Петро Олексійович, дорогой наш президент, я хочу у вас спросить.
А то мне звонили из банка, требуя или погасить кредит с процентами, или освободить жилплощадь, а тетка Христина уже уехала вместе с коровой в свою Херсонскую область поднимать народ на референдум по поводу присоединения области к Крыму.
С уважением, бывшая жена патриота Украины и волонтера, Оксана Василюк.
Слава Украине! (Пока она у вас еще есть.)