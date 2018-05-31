Украина ставит Бабченко памятник. Фельетон-письмо

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Здравствуйте, шановний пан Петро Олексійович, дорогой наш президент!

Пишет вам жена патриота Украины и волонтера Мыколы Василюка.

Вот уже пятый год мой муж Мыкола находится на переднем крае борьбы за незалежность нашей великой державы, собирая все необходимое для перемоги.

Сначала он собрал всю нашу кухонную утварь и унес на Майдан, объяснив, что народу, восставшему против тирана, нужно обеспечивать защиту голов. На мой вопрос, а как же мне обеспечивать готовку, он ответил, что скоро мы войдем в Европу, где вообще никто не готовит и все питаются исключительно в дорогих ресторанах.

Наших кастрюль и дуршлагов на весь Майдан не хватило, поэтому пришлось обратиться к моей тетке Христине с Херсонской области, и она прислала нам свои чугунные казанки.

Затем он собирал гроши на тепловизоры и приборы ночного видения для нашей лучшей в Европе армии, которая отправилась в Донбасс подавлять сепаратистов. Мы продали машину, мою шубу и мои золотые украшения, а тетка Христина — всех своих кур, свиней и огород. Потом по телевизору (тогда он у нас еще был) показали, как какой-то сепаратист благодарил за эти тепловизоры и приборы ночного видения. Мне стало приятно, что хоть кто-то сказал мне спасибо, я ответила в телевизор: "Да не за что, хлопцы!" Муж почему-то психанул, назвал меня дурой и ушел, хлопнув дверью (тогда она у нас еще была).

Потом на Украину вторглись российско-бурятские войска, муж стал собирать гроши на какой-то танк "Абрамс", на котором, как он сказал, некий Папченко или Бабченко должен был победно въехать на Красную площадь. Я продала дачу, всю мебель, телевизор и бабушкины серебряные ложки, а тетка Христина — свою хату в Херсонской области, и переехала жить к нам вместе со своей любимой коровой.

А на днях случилось страшное, дорогой шановний пан Петро Олексійович.

Я, тетка и корова вскочили ночью от криков, доносящихся с кухни. Прибежав туда, мы застали моего мужа рыдающим перед экраном ноутбука (тогда он у нас еще был), на котором была фотография мужчины, лежащего на полу в луже крови. Рядом с телом сиротливо валялся простреленный в трех местах лист бумаги с реквизитами какого-то "Яндекс-кошелька".

Оказалось, что российские шпигуны только что убили того самого отважного танкиста Папченко предательским выстрелом в спину. Теперь и победно въехать на Красную площадь стало некому, и на тот танк, выходит, мы зря собирали гроши.

Всю ночь муж, заливаясь слезами, писал проклятия на российские сайты, желая смерти всем россиянам и их хоккейным и футбольным клубам, а утром пошел в банк, взял кредит под залог нашей квартиры (тогда она у нас еще была) под 300 процентов суточных и все деньги положил на "Яндекс-кошелек" покойного. Как он пояснил — на торжественные похороны павшего захисника Украины и установку ему памятника в виде гранитного танка "Абрамс", на крыльях уносящего героя в небо.

Услышав про квартиру, тетка с коровой переглянусь и тяжело вздохнули.

А на следующий день с кухни донесся радостный вопль. Прибежав, мы вновь увидели мужа перед экраном ноутбука, на котором какой-то генерал СБУ горячо тряс руку улыбающегося погибшего героя. Тетка побледнела и истово перекрестилась, корова вытаращила глаза, и только муж (тогда он у меня еще был) с любовью смотрел на упитанное лицо воскресшего, приговаривая, что нужно купить ноутбук с большей диагональю экрана, а то ни лицо президента, ни лица героев Украины на маленьком уже не умещаются — особенно по ширине.

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service / Mykola Lazarenko Президент Украины Петр Порошенко и Аркадий Бабченко во время встречи в Киеве. 30 мая 2018 © REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service / Mykola Lazarenko Президент Украины Петр Порошенко и Аркадий Бабченко во время встречи в Киеве. 30 мая 2018

В связи с этим, шановний пан Петро Олексійович, дорогой наш президент, я хочу у вас спросить.

Если все это было такой шуткой и все живы, то могу ли я получить обратно мои деньги, отправленные на похороны и монумент герою? И заодно деньги за тот "Абрамс", на котором он точно ни в какую Москву не поедет, так как его и здесь хорошо кормят, судя по диагонали лица.

А то мне звонили из банка, требуя или погасить кредит с процентами, или освободить жилплощадь, а тетка Христина уже уехала вместе с коровой в свою Херсонскую область поднимать народ на референдум по поводу присоединения области к Крыму.

С уважением, бывшая жена патриота Украины и волонтера, Оксана Василюк.

Слава Украине! (Пока она у вас еще есть.)