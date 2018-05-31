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Украина ставит Бабченко памятник. Фельетон-письмо

Сюжет:
Инсценировка убийства Аркадия Бабченко (134)
14:1231.05.2018
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© РИА Новости / Виталий ПодвицкийУкраина ставит Бабченко памятник. Фельетон-письмоУкраина ставит Бабченко памятник. Фельетон-письмо
© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Здравствуйте, шановний пан Петро Олексійович, дорогой наш президент!

Пишет вам жена патриота Украины и волонтера Мыколы Василюка.

Вот уже пятый год мой муж Мыкола находится на переднем крае борьбы за незалежность нашей великой державы, собирая все необходимое для перемоги.

Флаг Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Сначала он собрал всю нашу кухонную утварь и унес на Майдан, объяснив, что народу, восставшему против тирана, нужно обеспечивать защиту голов. На мой вопрос, а как же мне обеспечивать готовку, он ответил, что скоро мы войдем в Европу, где вообще никто не готовит и все питаются исключительно в дорогих ресторанах.

Наших кастрюль и дуршлагов на весь Майдан не хватило, поэтому пришлось обратиться к моей тетке Христине с Херсонской области, и она прислала нам свои чугунные казанки.

Затем он собирал гроши на тепловизоры и приборы ночного видения для нашей лучшей в Европе армии, которая отправилась в Донбасс подавлять сепаратистов. Мы продали машину, мою шубу и мои золотые украшения, а тетка Христина — всех своих кур, свиней и огород. Потом по телевизору (тогда он у нас еще был) показали, как какой-то сепаратист благодарил за эти тепловизоры и приборы ночного видения. Мне стало приятно, что хоть кто-то сказал мне спасибо, я ответила в телевизор: "Да не за что, хлопцы!" Муж почему-то психанул, назвал меня дурой и ушел, хлопнув дверью (тогда она у нас еще была).

Военнослужащие вооруженных сил Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Потом на Украину вторглись российско-бурятские войска, муж стал собирать гроши на какой-то танк "Абрамс", на котором, как он сказал, некий Папченко или Бабченко должен был победно въехать на Красную площадь. Я продала дачу, всю мебель, телевизор и бабушкины серебряные ложки, а тетка Христина — свою хату в Херсонской области, и переехала жить к нам вместе со своей любимой коровой.

А на днях случилось страшное, дорогой шановний пан Петро Олексійович.

Я, тетка и корова вскочили ночью от криков, доносящихся с кухни. Прибежав туда, мы застали моего мужа рыдающим перед экраном ноутбука (тогда он у нас еще был), на котором была фотография мужчины, лежащего на полу в луже крови. Рядом с телом сиротливо валялся простреленный в трех местах лист бумаги с реквизитами какого-то "Яндекс-кошелька".

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудники полиции возле дома журналиста Аркадия Бабченко в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции возле дома журналиста Аркадия Бабченко в Киеве

Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Оказалось, что российские шпигуны только что убили того самого отважного танкиста Папченко предательским выстрелом в спину. Теперь и победно въехать на Красную площадь стало некому, и на тот танк, выходит, мы зря собирали гроши.

Всю ночь муж, заливаясь слезами, писал проклятия на российские сайты, желая смерти всем россиянам и их хоккейным и футбольным клубам, а утром пошел в банк, взял кредит под залог нашей квартиры (тогда она у нас еще была) под 300 процентов суточных и все деньги положил на "Яндекс-кошелек" покойного. Как он пояснил — на торжественные похороны павшего захисника Украины и установку ему памятника в виде гранитного танка "Абрамс", на крыльях уносящего героя в небо.

Услышав про квартиру, тетка с коровой переглянусь и тяжело вздохнули.

А на следующий день с кухни донесся радостный вопль. Прибежав, мы вновь увидели мужа перед экраном ноутбука, на котором какой-то генерал СБУ горячо тряс руку улыбающегося погибшего героя. Тетка побледнела и истово перекрестилась, корова вытаращила глаза, и только муж (тогда он у меня еще был) с любовью смотрел на упитанное лицо воскресшего, приговаривая, что нужно купить ноутбук с большей диагональю экрана, а то ни лицо президента, ни лица героев Украины на маленьком уже не умещаются — особенно по ширине.

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service / Mykola LazarenkoПрезидент Украины Петр Порошенко и Аркадий Бабченко во время встречи в Киеве. 30 мая 2018
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service / Mykola Lazarenko
Президент Украины Петр Порошенко и Аркадий Бабченко во время встречи в Киеве. 30 мая 2018

В связи с этим, шановний пан Петро Олексійович, дорогой наш президент, я хочу у вас спросить.

Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Если все это было такой шуткой и все живы, то могу ли я получить обратно мои деньги, отправленные на похороны и монумент герою? И заодно деньги за тот "Абрамс", на котором он точно ни в какую Москву не поедет, так как его и здесь хорошо кормят, судя по диагонали лица.

А то мне звонили из банка, требуя или погасить кредит с процентами, или освободить жилплощадь, а тетка Христина уже уехала вместе с коровой в свою Херсонскую область поднимать народ на референдум по поводу присоединения области к Крыму.

С уважением, бывшая жена патриота Украины и волонтера, Оксана Василюк.

Слава Украине! (Пока она у вас еще есть.)

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Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
xBratishkAx .
Здорово, мне очень понравилось!
14:24
31.05.2018
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Fedor Grojs
Очень мудро и не без улыбки)
14:45
31.05.2018
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