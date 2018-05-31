Сорос: этот Евросоюз сломался, я создам новый

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Известный олигарх и политический активист Джордж Сорос, выступая на заседании Европейского совета по международным отношениям в Париже, заявил о том, что мир приближается к масштабному финансовому кризису и что вообще "все, что могло пойти не так, пошло не так", а дальше будет только хуже. С одной стороны, в глобализированном современном мире масштабный финансовый кризис — это очень плохая новость для всех, так как самоизолироваться от него вряд ли получится, но с другой стороны — нельзя не отметить, что конкретно в российском случае интересы нашей страны не только не совпадают с интересами американского олигарха, но и зачастую диаметрально противоположны. Можно ли в том, что печалит и страшит Джорджа Сороса, найти что-то позитивное для России? Этот вопрос далеко не праздный, а наоборот — максимально практичный, потому что, по большому счету, Сорос прав в том, что мировые финансовые рынки ожидают сложные времена.

Сорос, хоть он и не поклонник русской литературы, в своем выступлении постарался четко указать на того, кто во всем виноват, и предложить свой рецепт спасения. На роль виноватого во всех бедах и проблемах назначен лично Дональд Трамп, из-за действий которого развалился трансатлантический союз между США и Евросоюзом. Сорос выразился предельно ясно: на его взгляд, этот союз, который во многом определил послевоенную судьбу мира, уже "уничтожен".

"За последние несколько недель не только Европа, но весь мир были шокированы действиями президента Трампа", — добавил он. В некотором смысле американскому президенту удалось то, что казалось в принципе невозможным. До недавнего времени невозможно было предположить, что кто-то может убедить западное экспертное сообщество в том, что средоточие мирового зла находится не в России и что в мире есть хотя бы одна глобальная проблема, автором которой не оказался бы Владимир Путин. Трамп блестяще справился с этой задачей и, судя по его воинственной риторике, он не остановится на достигнутом.

Джордж Сорос также заявил, что Евросоюз находится в кризисе, угрожающем самому факту его существования: "Это уже не фигура речи заявлять о том, что Европа находится в опасности, которая угрожает жизни. Это жестокая реальность".

По версии американского олигарха, у Евросоюза есть три главные проблемы: территориальная дезинтеграция, неправильная экономическая политика и кризис беженцев. Под территориальной дезинтеграцией он подразумевает выход Великобритании из Евросоюза, причем сам пытается аннулировать его с помощью денежных вливаний в группу влиятельных британских политиков, организующих "второй референдум по Brexit", который позволил бы отменить результаты первого.

Под неправильной экономической политикой Сорос подразумевает все, что было сделано руководством Евросоюза и Европейского центрального банка после кризиса 2008 года, когда Германия постаралась в меру возможностей принудить других членов альянса все-таки жить по средствам. С точки зрения американского олигарха, правильный выход из ситуации должен быть совсем другим: нужно, чтобы Евросоюз в целом залез в гораздо более глубокие долги и потратил деньги на перезапуск экономического роста. Он подчеркнул, что кризис беженцев и экономические проблемы Евросоюза создают условия для роста влияния таких лидеров, как венгерский премьер Виктор Орбан, который не только сопротивляется общеевропейским структурам власти, но еще и пытается стать "защитником своего видения Христианской Европы, бросающего вызов ценностям, на которых основан Европейский Союз". В данном случае стоит поблагодарить Джорджа Сороса за столь явное признание, что основополагающие "ценности" Евросоюза полярны христианским, но разделять его горечь по поводу того, что они оказываются под угрозой, нет никакого желания.

За последние несколько дней итальянский политический кризис снова вывел на повестку дня проблему европейского банковского сектора. Если сформулировать ее грубо и схематично, то она заключается в следующем: для Италии (и для многих других стран Евросоюза) принадлежность к зоне евро — удавка, которая сдерживает экономический рост, потому что нет возможности использовать валютный курс для защиты от импорта и стимулирования собственного экспорта или хотя бы импортозамещения. Однако выход из еврозоны моментально создает проблему обслуживания тех долгов, которые само государство, граждане, компании и особенно банки набрали в европейской валюте, и эта проблема с очень высокой вероятностью будет "решена" с помощью дефолтов, что, в свою очередь, нанесет колоссальные убытки частным кредиторам и даже Европейскому центральному банку, которому в случае Италии придется не только спасать европейские банки, но и (в худшем сценарии) получить примерно два триллиона евро убытков по своему собственному портфелю итальянских государственных облигаций. Как показывает практика 2008-2009 годов, банковский кризис такого масштаба сразу же станет глобальным. Собственно, именно из-за опасности такого сценария акции американских банков падают в ответ на негативные новости из Италии.

Итальянский кризис, возможно, удастся в очередной раз "залить деньгами", но это будет только временное решение, которое разве что купирует симптомы, но не решит фундаментальную проблему. Джордж Сорос настаивает на том, что Евросоюз должен срочно "изобрести себя снова", иначе его скоро просто не будет. Он надеется, что сама угроза коллапса "Европейского проекта" заставит "страны ЕС отложить в сторону свои национальные интересы ради сохранения союза". Можно не сомневаться, что Сорос и его коллеги-олигархи, а также многие европейские политики сделают все для того, чтобы заставить европейские страны "изобрести Евросоюз снова". И сделать это таким образом, чтобы в новой организационной схеме у них точно не осталось возможностей защищать свои национальные интересы. Евросоюз действительно стоит "изобрести снова", но не как централизованную "тюрьму государств", а как европейское сообщество, в котором каждая страна может реализовать свой потенциал развития. Именно в этом контексте для многих руководителей государств Евросоюза, которых принуждают к отказу от суверенитета и собственных интересов, сотрудничество с Россией может стать очень притягательным.

Россия — это такой "анти-Сорос" — в том смысле, что мы всегда признаем право других стран иметь и отстаивать собственные интересы, а также предлагаем взаимовыгодное сотрудничество, а не какие-то жертвы во имя антихристрианских идеалов "Европейского проекта". Судя по тому, как сильно европейские лидеры, от Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель до Бойко Борисова, пытаются срочно наладить отношения с Владимиром Путиным, Европа постепенно отвыкает от желания защищать "интересы Сороса" и возвращается к необходимости отстаивать собственные интересы.