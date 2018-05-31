Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Нет, все-таки, ребята, "украинские власти" — это не национальность. И даже, простите, не сословие.
Это диагноз.
Причем настолько медицински точный, какой-то прямо неистовый в своей безыскусности и простоте, что у стороннего наблюдателя не может не вызывать самого искреннего восхищения.
Буквально на днях наблюдательный совет украинского "Нафтогаза" одобрил выдачу многомиллионных премий-бонусов членам совета директоров компании за победу в Стокгольмском арбитражном суде над российским "Газпромом". О чем и сообщила своим радостным читателям не менее радостная "Украинская правда".
Бонусы, надо отдать должное, весьма солидные: один процент от суммы выигрыша дела. Он же был, как вы помните, в размере 4,56 миллиарда долларов. Таким образом, топ-менеджмент организации, находящейся, как известно, в глубоко предбанкротном состоянии, выписал себе "на круг" 45,6 миллиона долларов США.
Причем, как выясняется, примерно половину (а именно кругленькую — даже по российским меркам — сумму в 20 миллионов долларов) они уже получили по факту и радостно перепилили между собой.
Ну что тут можно сказать, кроме как: молодцы!
Но это еще не все.
Ведь тут главное то (и это вам подтвердит любой вменяемый практикующий юрист), что "украинская сторона" еще не только "не победила". Но и даже если она когда-нибудь и "победит", то есть вопросы по сумме.
Кстати, с суммой вообще все просто.
Имеет смысл напомнить, что речь идет о судебном споре, в рамках которого Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу "Нафтогаза" по контракту на транзит российского газа. В феврале 2018 года суд принял решение, по которому "Газпром" обязан выплатить украинской компании 4,63 миллиарда долларов. При этом сама сумма все равно оказалась значительно ниже — всего 2,56 миллиарда — из-за задолженности Украины за российский газ, которая была присуждена украинской стороне по встречному российскому иску все тем же Стокгольмским арбитражем.
Ибо в контрактах совета директоров "Нафтогаза" говорится о бонусах по "выигранным делам", а о штрафах по делам "проигранным" — вообще ничего не говорится. Читайте, панове, учебник "Занимательная бухгалтерия" на певучем украинском языке.
И это мы еще не говорим о том, что и сам "процесс" пока что бессмысленно считать "выигранным".
Как известно, в понедельник российский "Газпром" уже направил в апелляционный суд округа Свеа еще одно заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по транзитному контракту. На сей раз по почти непробиваемому с точки зрения науки юриспруденции "формальному признаку", который больше всего ненавидят любые суды первой инстанции.
Это необходимо цитировать дословно.
"Газпром", скорее всего, формально абсолютно прав, и лингвистическая экспертиза это обязательно подтвердит. Дело в том, что привлечение экспертов к подготовке текста резолютивной части решения (это, как правило, огромный пухлый том, в данном случае — почти 700 страниц довольно убористого текста) — нормальная юридическая практика. В том числе в международном арбитраже. Но вот если судьи поленились, просто бухнули экспертные записи в документ и есть наличие признаков вмешательства посторонних лиц в подготовку самого текста решения суда, то это является грубейшим процессуальным нарушением. И, соответственно, дает "Газпрому" основание усомниться в том, что процессуальные нормы судом были соблюдены, что уже само по себе — основание для отмены решения арбитража и как минимум назначения повторного разбирательства.
То есть.
Впрочем, топ-менеджмент "Нафтогаза" это уже не волнует.
У них, на Украине, сейчас немного более короткий "горизонт планирования".
Бонусы на сумму в 20 миллионов долларов уже по факту получены, так что можно идти гулять.