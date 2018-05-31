Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Нет, все-таки, ребята, "украинские власти" — это не национальность. И даже, простите, не сословие.

Это диагноз.

Причем настолько медицински точный, какой-то прямо неистовый в своей безыскусности и простоте, что у стороннего наблюдателя не может не вызывать самого искреннего восхищения.

Впрочем, по порядку.

Буквально на днях наблюдательный совет украинского "Нафтогаза" одобрил выдачу многомиллионных премий-бонусов членам совета директоров компании за победу в Стокгольмском арбитражном суде над российским "Газпромом". О чем и сообщила своим радостным читателям не менее радостная "Украинская правда".

Бонусы, надо отдать должное, весьма солидные: один процент от суммы выигрыша дела. Он же был, как вы помните, в размере 4,56 миллиарда долларов. Таким образом, топ-менеджмент организации, находящейся, как известно, в глубоко предбанкротном состоянии, выписал себе "на круг" 45,6 миллиона долларов США.

Причем, как выясняется, примерно половину (а именно кругленькую — даже по российским меркам — сумму в 20 миллионов долларов) они уже получили по факту и радостно перепилили между собой.

Ну что тут можно сказать, кроме как: молодцы!

При этом надо отметить, что для "Нафтогаза" получение бонусов топ-менеджментом от суммы выигранных в ходе судебных процессов исков — нормальная практика. Из чего мы можем сделать вывод, что именно судебные тяжбы, а не что-то иное, расцениваются этой конторой как "основная сфера деятельности".

Но это еще не все.

Ведь тут главное то (и это вам подтвердит любой вменяемый практикующий юрист), что "украинская сторона" еще не только "не победила". Но и даже если она когда-нибудь и "победит", то есть вопросы по сумме.

Кстати, с суммой вообще все просто.

Имеет смысл напомнить, что речь идет о судебном споре, в рамках которого Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу "Нафтогаза" по контракту на транзит российского газа. В феврале 2018 года суд принял решение, по которому "Газпром" обязан выплатить украинской компании 4,63 миллиарда долларов. При этом сама сумма все равно оказалась значительно ниже — всего 2,56 миллиарда — из-за задолженности Украины за российский газ, которая была присуждена украинской стороне по встречному российскому иску все тем же Стокгольмским арбитражем.

Но — внимание — дальше наступает знаменитое украинское "тюююю"…

Ибо в контрактах совета директоров "Нафтогаза" говорится о бонусах по "выигранным делам", а о штрафах по делам "проигранным" — вообще ничего не говорится. Читайте, панове, учебник "Занимательная бухгалтерия" на певучем украинском языке.

И это мы еще не говорим о том, что и сам "процесс" пока что бессмысленно считать "выигранным".

Как известно, в понедельник российский "Газпром" уже направил в апелляционный суд округа Свеа еще одно заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по транзитному контракту. На сей раз по почти непробиваемому с точки зрения науки юриспруденции "формальному признаку", который больше всего ненавидят любые суды первой инстанции.

Это необходимо цитировать дословно.

"Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров. Непосредственное вынесение решения арбитрами имеет чрезвычайно высокое значение для сторон спора, и вмешательство посторонних людей в процесс вынесения решения является грубым нарушением арбитражного соглашения", — говорится в заявлении "Газпрома".

"Газпром", скорее всего, формально абсолютно прав, и лингвистическая экспертиза это обязательно подтвердит. Дело в том, что привлечение экспертов к подготовке текста резолютивной части решения (это, как правило, огромный пухлый том, в данном случае — почти 700 страниц довольно убористого текста) — нормальная юридическая практика. В том числе в международном арбитраже. Но вот если судьи поленились, просто бухнули экспертные записи в документ и есть наличие признаков вмешательства посторонних лиц в подготовку самого текста решения суда, то это является грубейшим процессуальным нарушением. И, соответственно, дает "Газпрому" основание усомниться в том, что процессуальные нормы судом были соблюдены, что уже само по себе — основание для отмены решения арбитража и как минимум назначения повторного разбирательства.

То есть.

Не принять к рассмотрению подобного рода апелляцию на несоблюдение процедуры апелляционный суд округа Свеа просто не имеет права. И это еще год-полтора по крайней мере. Может затянуться и сам суд апелляционной инстанции: вплоть до назначения еще одной или даже двух дополнительных лингвистических экспертиз. После чего — с учетом того, что формальные нарушения с весьма высокой долей вероятности будут найдены (апелляционной инстанции всегда банально проще принять решение по имеющемуся "формальному признаку", нежели погружаться "по существу спора"), — дело вернется к повторному рассмотрению. На котором — да, опять-таки с высокой долей вероятности — арбитраж подтвердит свое предыдущее решение в пользу "Нафтогаза", просто переписав его уже "своими словами". Хотя, как говорится, есть варианты. Но это еще как минимум год-два. То есть на круг, скорее всего, где-то года два с половиной или три. А вот до этого никаких выплат со стороны "Газпрома" не будет. И "Газпром" тут формально прав.

Впрочем, топ-менеджмент "Нафтогаза" это уже не волнует.

У них, на Украине, сейчас немного более короткий "горизонт планирования".

Бонусы на сумму в 20 миллионов долларов уже по факту получены, так что можно идти гулять.