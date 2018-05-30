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Российские олигархи за границей: между иллюзией убежища и иллюзией побега

08:0030.05.2018
(обновлено: 09:00 30.05.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель Совета директоров инвестиционной компании O1 Group Борис МинцПредседатель Совета директоров инвестиционной компании O1 Group Борис Минц
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ирина Алкснис

Российские деловые СМИ который день тщательно анализируют историю и причины краха бизнеса Бориса Минца. Поводом для многочисленных публикаций стала новость о том, что семья предпринимателя в полном составе покинула Россию и обосновалась в Великобритании.

Примечательно, что даже самые оппозиционные медиа не находят в произошедшем политических мотивов, а исключительно ряд ошибочных решений, которые и привели обширный и в недавнем прошлом очень успешный бизнес к безвременному концу, в результате чего семья решила покинуть страну.

Российский бизнесмен Роман Абрамович. Архивное фото
© AFP 2018 / STR
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Специалисты констатируют, что Минц по-прежнему владеет определенными активами (ходят слухи о вложениях бизнесмена в Новой Зеландии и о том, что его коллекция русского импрессионизма также уже вне России), тем не менее они не идут ни в какое сравнение с тем, чем он владел еще совсем недавно, — что осталось в стране и теперь перейдет его кредиторам.

Однако если бизнес-сообщество интересуют деловые аспекты произошедшего, то остальной аудитории куда интереснее сам факт отъезда семьи Минц из России и ее выбор места для эмиграции.

Еще совсем недавно сообщения об отъезде из страны очередного крупного бизнесмена вслед за выведенными активами вызывали раздраженный ропот в российском обществе. Теперь же новость об эмиграции Бориса Минца повлекла в основном ироничные комментарии и шутки со стороны остроумцев.

Причина очевидна: учитывая текущие реалии, выбор Лондона в качестве нового места жительства представляется достаточно рискованным решением для крупного бизнесмена из России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Казалось бы, пример разворачивающейся прямо в данный момент истории — то ли водевиля, то ли трагикомедии — с Романом Абрамовичем является крайне наглядным. Годы многомиллиардных вложений в Британию, возвращение блеска легендарному футбольному клубу "Челси" и многое другое не защитили бывшего губернатора Чукотки от превращения в объект травли — с отказом в британской визе и откровенно бредовыми измышлениями островных таблоидов, вплоть до соучастия в отравлении Скрипалей. К тому же не стоит забывать отказ Швейцарии в предоставлении ему вида на жительство. В результате Абрамовичу пришлось отправиться в Израиль для оформления его гражданства.

Роман Абрамович
Роман Абрамович

Но даже и без текущих проблем Романа Абрамовича события последнего времени дают более чем достаточно причин для осознания того, что Британия превратилась в токсичную среду для выходцев из России, причем на всех уровнях. Государственная политика — от ужесточения проверок чистоты происхождения капиталов до допросов в аэропортах въезжающих в страну россиян, антироссийская истерия в официальной риторике и в редакционной политике мейнстримных СМИ, не говоря уже об очевидно повышенном риске для жизни и здоровья заметных фигур из России, создают не самый благоприятный фон для выбора Великобритании в качестве места жительства.

Борис Титов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В случае Минца данный выбор особенно впечатляет, поскольку есть информация о наличии у бизнесмена мальтийского гражданства, к тому же он много лет активно вкладывался в разнообразные проекты на исторической родине — в Израиле. Тем не менее, когда вопрос встал ребром, он из всех вариантов предпочел именно британский.

Это заставляет задаваться вопросом, в чем причина подобной привлекательности острова даже сейчас, когда, казалось бы, Британией делается все, чтобы отвадить от себя россиян, и никто не гарантирован от того, чтобы не стать следующей целью Лондона в его бескомпромиссной борьбе с Кремлем.

Безусловно, причин такого положения вещей множество — от сохранения Британией романтическо-притягательного ореола в глазах людей до надежды "меня все это не коснется", которая выглядит особенно наивной, исходя от бонз российского бизнеса.

Однако есть подозрение, что главным в данном случае является другое: отсутствие реального выбора, как бы странно это ни прозвучало.

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Не стоит думать, что только российскому бизнесу в значительной степени присуще стремление к космополитизму и отсутствию ответственности перед своей страной. Это вполне обычное дело в любой точке мира, будь то скандально известный по делу Магнитского Уильям Браудер, отказавшийся от американского гражданства, чтобы не платить слишком высокие, по его мнению, налоги в Штатах, или основатель ИКЕА Ингвар Кампрад, по той же причине более сорока лет проживший в Швейцарии вместо родной Швеции.

© AFP 2018 / Bertrand GuayМеждународный финансист и инвестор Уильям Браудер
© AFP 2018 / Bertrand Guay
Международный финансист и инвестор Уильям Браудер

За десятилетия после Второй мировой войны на планете действительно произошла глобализация и в мире возник довольно обширный класс, который освободился от привязки к конкретным странам и стал совершенно искренне руководствоваться принципом "где хорошо, там и родина". Именно Британия стала воплощением мечты о безопасном убежище и тихой бухте для большинства российских представителей этого класса.

Ныне эта система рушится прямо на глазах, а мир становится все более непредсказуемым и опасным местом. Количество и разнообразие опасностей и вызовов растет почти повсеместно. На карте практически не осталось мест, перед которыми хотя бы в среднесрочной перспективе не маячил длинный список проблем и угроз — от социально-экономических до военных.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мир как комфортная "песочница" глобальной элиты и ее обслуживающего персонала (с сетью разнообразных надежных убежищ для них лично и их денег) прекращает свое существование. Планета возвращается к старым добрым национальным формам — с протекционизмом, государственным доминированием и подчиненным положением бизнеса. Последние пятнадцать лет дали многочисленные и разнообразные примеры "раскулачивания", в частности, российских бизнесменов по всему миру — от США до Франции, от Великобритании до Израиля.

В результате для глобальных состоятельных космополитов ситуация сместилась от недавнего выбора "гарантированно лучшего из многочисленных лучших" до нынешнего "предположительно, не худшего в общей безвыходной ситуации" с массой индивидуальных тонкостей.

Например, соображением, что "финансовые активы уже выведены в Лондон и зависли там" или "пришлось бежать во Францию из-за проблем с британским правосудием", как это случилось с бывшим банкиром Сергеем Пугачевым.

Вне всякого сомнения, ситуация будет усугубляться, а злоключения российских бизнесменов на Западе еще неоднократно станут темой новостных сообщений и вызовут интерес публики. Вот только на сочувствие со стороны российского общества героям публикаций вряд ли стоит рассчитывать.

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