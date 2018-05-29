Украинские погромы цыган: правозащитники обвиняют Россию

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Серия нападений на лагеря цыган весной этого года затронула едва ли не всю Украину, включая западные области, столицу и прежде принципиально космополитичную Одессу. С чем же связано очередное обострение ненависти в стране, уверенно и безнаказанно реализующей строго антилиберальный курс под неумолчные мантры о европейском пути?

Есть несколько причин.

Быть активистом радикально-националистического толка на Украине непросто. Рынок погромных услуг сильно перегрет, и, несмотря на то, что спрос велик, предложение его резко опережает. Число здоровенных, накачанных агрессией и абсолютно не желающих трудиться молодцев продолжает расти по экспоненте, ибо организация разнообразных провокаций, избиений и погромов — едва ли не единственное кормное дело в сегодняшней Цеевропе. Но и конкуренция все жестче. Поэтому приходится искать новые сферы. Властям тоже критически надо занимать нацистов какой-нибудь доходной погромной работой, дабы канализировать их агрессию в безопасном для власти направлении.

Возможно, поэтому нацистствующих сориентировали на цыган: вслед за "***" (русскими) и "***" (евреями) эта категория граждан стала объектом пристального внимания активистов.

Живущие кучно, в большинстве случаев изолированно, в своем специфически этническом культурном формате, цыгане, увы, одна из групп, традиционно не вызывающих большой приязни у окружающих. Именно на это и рассчитывают погромщики, которые резко активизировались этой весной и провели ряд акций против цыган, которых, по последним постановлениям блюстителей политкорректности, велено называть ромами — даже если вы намерены сжечь их табор.

Агрессивные действия против цыган — дело на Украине вполне рутинное. Вся история незалежности то и дело омрачалась межэтническими столкновениями, иногда (будем справедливы) спровоцированными и самими ромами. Но в конце апреля акции устрашения против них стали регулярными, массовыми и крайне наглыми. Серия погромов в разных районах Киева включила в себя поджог лагеря на Лысой горе, где жили десятки семей. Погромщиков не остановило, что в лагере были женщины и дети. Гуманные наци изгнали жителей из палаток, а потом спалили жилища и вещи их обитателей. На фоне пепелища было сделано бессчетное количество селфи, которые в приличной стране сами по себе являлись бы уликами и неопровержимыми доказательствами преступления, но украинская полиция объявила: дело возбуждать не будем. Да и как бы это выглядело, если в погроме и поджоге приняли непосредственное участие не только боевики из группировки С14, но и члены созданной Киевсоветом силовой структуры под названием "Муниципальная стража"?

Мало того: начальник киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что не видит ничего криминального в решительных действиях борцов за чистоту, поскольку в столице состоялся субботник (sic!), в ходе которого Лысая гора была очищена от мусора.

Таким образом, никак невозможно спрятать от вечно взволнованной, но на этот раз почему-то глухо притихшей мировой правозащитной общественности тот факт, что официальная власть и силовые структуры не просто покрывают, а поддерживают и стимулируют погромщиков к новым свершениям.

Да никто и не пытается спрятать. Погрому на Лысой горе предшествовали акции закошмаривания цыган, ночующих на киевском железнодорожном вокзале, а также во многих прочих местах.

Впрочем, если о столичных погромах все же сообщили украинские СМИ, то о подобных акциях на Западной Украине, где они проводятся на постоянной основе, почти ничего не слыхать. Скажем, Тернополь. Там лагеря ромов то и дело жгут, самих их побивают палками и гонят отовсюду. Впрочем, и интернациональная Одесса, чей идеологический дискурс сегодня практически полностью определяют украинские националисты, отметилась несколькими погромами.

Кстати, действия радикалов находят в обществе поддержку. Единичные увещевания и осуждения (а они есть) тонут в общем хоре славословий "санитарам", проводящим субботники по зачистке территорий от цыган. Ромам приписывается крайняя криминальная активность, широко распространяются слухи и сплетни, хотя в сводках уголовной хроники с огромным отрывом лидирует как раз титульная нация — и, в отличие от попрошайничества и мелкого воровства цыган, преимущественно по тяжким преступлениям вроде убийств и изнасилований. Но кого интересует статистика?

Тем самым канализируется не только дурная агрессия нацистов, но и общественным возмущениям дается вполне определенный вектор поиска очередного врага.

Разумеется, речь идет о людях, чей образ жизни зачастую далек от общепринятых представлений о должном. Да, цыганские общины в СССР оставались зачастую недоинтегрированы в трудовую и общественную жизнь — а потом уже было не до социальной инженерии. Да, представители цыганской общины Украины, будучи "вне общества", замечены в попрошайничестве, торговле наркотиками, мошенничестве, в приставаниях к прохожим и прочих неаппетитных действиях. Но для наведения общественного порядка и вразумления этнопреступности как раз и существуют блистательно отреформированная полиция и социальные службы, которые призваны в рамках закона решать подобные проблемы — переговорами, воспитательными действиями и законными санкциями, пусть даже и силовыми.

Однако на Украине, где государство едва ли не демонстративно отказалось от монополии на насилие, передоверив его стаям энтузиастов и так называемым частным армиям олигархов, а также карманным факультативным подразделениям СБУ и МВД с непрописанными правами и обязанностями, цыган-ромов к реальности адаптируют активисты.

Кстати, об адаптации. Новейшая история цыганских общин связана с одним крайне пикантным обстоятельством. Пять лет назад в Европе разразился настоящий "ромский кризис". На фоне большой моды на толерантность и этнический велкам для азиатов и африканцев правительства европейских стран внезапно массово ополчились против цыган. Им вменялось нежелание подчиняться местным законам, деятельно интегрироваться в европейскую действительность, манкирование трудом и образованием, назойливое попрошайничество, а также склонность к криминальной активности. Тогда взялись их депортировать — например, из Франции в Румынию, Болгарию и Венгрию, — на что правительство страны égalité, liberté et fraternité даже выделило неплохой бюджет. Однако открытые границы ЕС способствовали тому, что ромы возвращались на тучные пажити развитых стран, где продолжали "плохо интегрироваться" в общество. Справедливости ради следует отметить, что одна из стран ЕС — Испания — почти полностью решила проблему интеграции путем длительных и последовательных усилий, но это скорее исключение из общего правила.

И вот в этот самый момент, так уж совпало, на помощь пребывающему в когнитивном диссонансе от несоответствия либеральных ценностей собственным некрасивым действиям Евросоюзу пришла Украина. Желая доказать своим критикам искренность евроинтеграционных усилий, президент Янукович предложил европейским ромам массово переселяться из ЕС на Украину и подписал соответствующий указ — аккурат перед началом "революции гидности". Вскоре начались события Майдана — и многие цыгане, видимо, решили воздержаться от лестной перспективы.

И были правы: несмотря на то что, как гласит официальный миф, на Майдан вышли бороться за европейские ценности, потому что Украина — це Европа, такого разгула ксенофобии, расизма и межнациональной ненависти, которые принесла "революция гидности", ранее не было и в помине. Шанс евроинтегрироваться способом Януковича активисты, разумеется, презрели, и у украинских ромов начались еще более серьезные проблемы.

От официальных лиц голоса в поддержку цыган и в осуждение погромщиков не слыхать. Полиция демонстративно не вмешивается в процессы разрушений и поджогов лагерей и просто безучастно созерцает. В тех редких случаях, когда погромщиков все же задерживают, их почти мгновенно отпускают без предъявления обвинения.

Молчат международные организации. Жующие попкорн граждане с долей злорадства ожидали, что же возобладает — правозащитная обеспокоенность разнообразных еврокомиссий и комитетов по поводу ромов или беззаветная нерассуждающая любовь к украинским побратимам. Традиционно победила последняя. Свой голос возвысила только Amnesty International, но и она — тихо-тихо.

А погромы продолжаются. Гонениям подвергаются в том числе те представители ромской общины, которые вполне интегрированы, трудятся и отдают детей в школы — просто по национальному признаку.

Иногда зачистка имеет вполне утилитарные цели. Например, в упомянутом Тернополе, где практически сразу после "субботника" началось обустройство строительной площадки на месте, с которого согнали цыган. В подобных случаях предварительный пиар звучит громче и пафоснее обычного — нужно непременно донести до каждого патриотический смысл погрома, чтобы дымовая завеса закрыла банальные бизнес-интересы как можно надежнее.

Ну и вишенка на торте.

Известный украинский правозащитник, руководитель Адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгэн Захаров заявил, что агрессивными акциями украинских националистических группировок руководит… Конечно, Россия! Именно российская закулиса контролирует действия по дестабилизации национального мира на Украине и сеет рознь. Разумеется, для всемирной дискредитации Украины, которую пытаются выставить нацистским и, в частности, ромофобным (!) государством, создавая ей негативный имидж на Западе.