Открытие западных СМИ: с изоляцией России что-то пошло не так

08:2328.05.2018
(обновлено: 08:25 28.05.2018)
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Ирина Алкснис, для РИА Новости
Популярна идея, что государство всегда инертно и неповоротливо, а "четвертая власть" — СМИ — быстро принимают перемены и приспосабливаются к ним.
События последнего времени наглядно доказывают: данное представление — не более чем миф. В современности западные СМИ неожиданно превратились в крайне медленно реагирующий механизм, с трудом адаптирующийся к новым реалиям.
Взаимоотношения Запада с Россией наиболее показательны в этом отношении, а только что прошедший ПМЭФ стал очередным наглядным подтверждением этого.
С каждым годом это мероприятие становится все более масштабным и влиятельным — настолько, что его аббревиатура уже перестала нуждаться в расшифровке. После 2014 года, когда по известным причинам действительно произошло некоторое проседание "уровня представительности", форум с каждым годом вновь набирает обороты.
В этом году тренд в полной мере продолжился. Было заключено соглашений на 2,365 триллиона рублей, что стало историческим рекордом для ПМЭФ. Самой крупной на форуме стала делегация из США, в составе которой было полтысячи участников, на втором месте оказались японцы, а на третьем — французы. Французский президент Эммануэль Макрон стал самым заметным гостем ПМЭФ, однако и помимо него список участников оказался крайне внушительным, включавшим премьер-министра Японии Синдзо Абэ, главу МВФ Кристин Лагард и ряд крупнейших бизнесменов мира.
Тем не менее, несмотря на безусловно успешный характер прошедшего мероприятия, общая интонация дискуссий на форуме была вполне буднично-деловой, поскольку все его участники — вне зависимости от статуса — приехали в Петербург для обсуждения и решения совершенно конкретных вопросов.
Самой забавной в этой связи оказалась реакция на ПМЭФ со стороны западных СМИ, которая носила отчетливый мрачно-констатирующий характер. Вполне типичными заголовками публикаций, посвященных форуму, стали "Лидеры Франции и Японии бранят Трампа в гостях у Путина" в The New York Times, "Сначала Меркель, потом Макрон. Вот три причины того, что Европа приоткрывает двери для Путина" в датской Berlingske, "Франция и Россия нуждаются друг в друге" во французской Le Figaro и так далее.
ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая. Главная тема форума этого года - "Создавая экономику доверия".
Перед началом пленарной сессии глава российского государства Владимир Путин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном приняли участие в пленарной дискуссии "Бизнес-диалог Россия-Франция".
Сотрудницы компании "Аэрофлот" на Петербургском международном экономическом форуме.
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на стенде МИА "Россия сегодня" попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Вице-премьер опубликовал новость о том, поэтапный переход к проектному финансированию строительства жилья произойдет к 2020-2021 году.
Официальный посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева на стенде Международного информационного агентства "Россия сегодня" тоже попробовала себя в роли выпускающего редактора. Она призвала всех россиян стать волонтерами в широком смысле слова на период ЧМ-2018.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков во время подписания меморандума о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и "Газпром нефтью" в рамках реализации национального проекта "Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты".
Участники круглого стола "Технологии жилья" в рамках Петербургского международного экономического форума.
Лидер франции ЛДПР Владимир Жириновский на Петербургском международном экономическом форуме.
Председатель совета директоров "Тинькофф Банк" Олег Тиньков во время дискуссии "Технологическое предпринимательство в России".
Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.
Участники Петербургского международного экономического форума.
Вице-председатель IHS Markit Дэниел Ергин и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия, председатель совета директоров Arabian Oil Company (Saudi Aramco) Халид А. аль-Фалих на Петербургском международном экономическом форуме.
Глава Счетной палаты РФ, председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме.
Первый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков на Петербургском международном экономическом форуме.
Участники Петербургского международного экономического форума в ожидании начала пленарной сессии ПМЭФ.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и заместитель председателя Госдумы России Ирина Яровая на Петербургском международном экономическом форуме.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Участники панельной сессии "Digital-ренессанс" в рамках Петербургского международного экономического форума.
Директор–распорядитель Международного Валютного Фонда Кристин Лагард на Петербургском международном экономическом форуме.
Следует отметить: прямо до и сразу после ПМЭФ прошло сразу несколько визитов на высшем уровне, включая приезд Ангелы Меркель, побывавшей в Сочи, и продолжение визита Абэ и его общение с российским президентом уже в Москве. В результате ныне плотность значимых международных событий высокого уровня в России такова, что уже при всем желании невозможно списать произошедшее на случайную флуктуацию или исключение из правил.
Таким образом, возникла ситуация, которая отражает то существенное различие в восприятии текущего статус-кво, что сложилось среди представителей государственной власти, с одной стороны, и СМИ (а также ряда идеологически заряженных общественно-политических сил) — с другой.
Несколько лет назад Западом была сделана ставка на экономическое и политическое удушение России. На достижение данной цели были брошены очень серьезные силы по всем направлениям, включая идеологическое сопровождение со стороны западных мейнстримных СМИ. Более того, цель была поставлена настолько серьезно, что усилия в данном направлении продолжали прилагаться и тогда, когда уже должно было стать понятно, что это не сработает.
Тем не менее некоторое время назад реальность начала доходить до организаторов и участников процесса, и весьма показательно, что государства и правящие власти оказались во многом в авангарде этого процесса. Уже некоторое время обвинения в адрес России в устах глав западных государств носят формально-протокольный характер и ничуть не препятствуют возобновленному и усиливающемуся сотрудничеству.
Именно поэтому в успехе прошедшего ПМЭФ нет ничего из ряда вон выходящего — он лежит полностью в русле существующих тенденций, которые последние год-полтора приобрели устойчивый характер.
Тем удивительнее заторможенность реакции, которую проявляют западные СМИ. Дело не в том, что они занимают антироссийскую позицию, а в том, что у них по сей день регулярно прорывается возмущенная и шокированная интонация, когда они пишут о сотрудничестве своих правительств с Москвой.
Правда, следует признать, что это случается все реже, а ее место постепенно занимает мрачно-разочарованное признание действительности.
Есть известная теория о пяти стадиях принятия неизбежного, которое последовательно состоит из отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Судя по всему, западные лидеры успешно добрались до последней стадии, что и позволило им вернуться к взаимодействию с Россией как ни в чем не бывало.
Поразительно то, что западные медиа проходят тот же путь куда медленнее, надолго застряв в отрицании и гневе. Правда, сейчас, похоже, большинство из них уже вошли в стадию депрессии — но принятия реальности еще явно придется подождать.
Впрочем, России не впервой.
Завершающий день XXII Петербургского международного экономического форума традиционно был посвящен вопросам развития компаний и бизнеса.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Днем ранее публиковать новости также пробовали члены нового кабинета министров - Вероника Скворцова, Виталий Мутко и другие.
Всего за время работы форума удалось подписать 550 соглашений на сумму 2,365 триллиона рублей.
Индийский йог и основатель фонда "Иша" Садхгуру, приглашенный на форум Германом Грефом, поделился мнением о месте человека в мире быстро развивающихся технологий.
Участники панельной сессии "Крупные российские и иностранные компании vs. малый и средний бизнес: взаимное доверие заказчика и поставщика".
На панельной сессии "Life science 2030" участники ПМЭФ обсудили сложности правового и экономического регулирования прорывных научных открытий и разработок.
Главной темой ПМЭФ на протяжении всех трех ней оставалось создание "экономики доверия" в условиях обострения геополитической обстановки.
На фото: стенд компании Mercedes-Benz
Президент России Владимир Путин днем ранее на пленарном заседании предупредил об угрозе экономического кризиса, "которого мир еще не видел".
В России 2018 год объявлен Годом добровольца. Участники ПМЭФ на сессии "Волонтерство как потенциал развития здорового общества" обсудили способы международного сотрудничества в этой сфере и ее развитие.
Участники панельной сессии "Математика в эпоху "цифры" на Петербургском международном экономическом форуме.
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ПМЭФ остается площадкой для международного диалога. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что мировое сообщество услышало позицию России, озвученную Владимиром Путиным на форуме.
На фото: стенд компании "Российские космические системы"