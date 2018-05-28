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Открытие западных СМИ: с изоляцией России что-то пошло не так

08:2328.05.2018
(обновлено: 08:25 28.05.2018)
06580
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкБаннер с символикой Петербургского международного экономического форума 2018. Архивное фотоБаннер с символикой Петербургского международного экономического форума 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ирина Алкснис, для РИА Новости

Символика Петербургского международного экономического форума. 26 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ветер перемен прилетел на ПМЭФ: тигр Путина решает, куда прыгать
Популярна идея, что государство всегда инертно и неповоротливо, а "четвертая власть" — СМИ — быстро принимают перемены и приспосабливаются к ним.

События последнего времени наглядно доказывают: данное представление — не более чем миф. В современности западные СМИ неожиданно превратились в крайне медленно реагирующий механизм, с трудом адаптирующийся к новым реалиям.

Взаимоотношения Запада с Россией наиболее показательны в этом отношении, а только что прошедший ПМЭФ стал очередным наглядным подтверждением этого.

С каждым годом это мероприятие становится все более масштабным и влиятельным — настолько, что его аббревиатура уже перестала нуждаться в расшифровке. После 2014 года, когда по известным причинам действительно произошло некоторое проседание "уровня представительности", форум с каждым годом вновь набирает обороты.

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи. 24 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин и Макрон лидируют по количеству упоминаний в соцсетях после ПМЭФ
В этом году тренд в полной мере продолжился. Было заключено соглашений на 2,365 триллиона рублей, что стало историческим рекордом для ПМЭФ. Самой крупной на форуме стала делегация из США, в составе которой было полтысячи участников, на втором месте оказались японцы, а на третьем — французы. Французский президент Эммануэль Макрон стал самым заметным гостем ПМЭФ, однако и помимо него список участников оказался крайне внушительным, включавшим премьер-министра Японии Синдзо Абэ, главу МВФ Кристин Лагард и ряд крупнейших бизнесменов мира.

Тем не менее, несмотря на безусловно успешный характер прошедшего мероприятия, общая интонация дискуссий на форуме была вполне буднично-деловой, поскольку все его участники — вне зависимости от статуса — приехали в Петербург для обсуждения и решения совершенно конкретных вопросов.

Самой забавной в этой связи оказалась реакция на ПМЭФ со стороны западных СМИ, которая носила отчетливый мрачно-констатирующий характер. Вполне типичными заголовками публикаций, посвященных форуму, стали "Лидеры Франции и Японии бранят Трампа в гостях у Путина" в The New York Times, "Сначала Меркель, потом Макрон. Вот три причины того, что Европа приоткрывает двери для Путина" в датской Berlingske, "Франция и Россия нуждаются друг в друге" во французской Le Figaro и так далее.

Ключевые встречи второго дня работы Петербургского форума
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая. Главная тема форума этого года - "Создавая экономику доверия".Петербургский международный экономический форум
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая. Главная тема форума этого года - "Создавая экономику доверия".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПеред началом пленарной сессии глава российского государства Владимир Путин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном приняли участие в пленарной дискуссии "Бизнес-диалог Россия-Франция".Президент РФ В. Путин принял участие во втором дне работы ПМЭФ - 2018Президент РФ Владимир Путин и президент Французской Республики Эммануэль Макрон (слева) во время бизнес-диалога Россия - Франция в рамках Петербургского международного экономического форума - 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Перед началом пленарной сессии глава российского государства Владимир Путин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном приняли участие в пленарной дискуссии "Бизнес-диалог Россия-Франция".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСотрудницы компании "Аэрофлот" на Петербургском международном экономическом форуме.На Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудницы компании "Аэрофлот" на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на стенде МИА "Россия сегодня" попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Вице-премьер опубликовал новость о том, поэтапный переход к проектному финансированию строительства жилья произойдет к 2020-2021 году.Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на стенде МИА "Россия сегодня" попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Вице-премьер опубликовал новость о том, поэтапный переход к проектному финансированию строительства жилья произойдет к 2020-2021 году.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкОфициальный посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева на стенде Международного информационного агентства "Россия сегодня" тоже попробовала себя в роли выпускающего редактора. Она призвала всех россиян стать волонтерами в широком смысле слова на период ЧМ-2018.Фотомодель, телеведущая Виктория Лопырева на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Официальный посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева на стенде Международного информационного агентства "Россия сегодня" тоже попробовала себя в роли выпускающего редактора. Она призвала всех россиян стать волонтерами в широком смысле слова на период ЧМ-2018.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков во время подписания меморандума о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и "Газпром нефтью" в рамках реализации национального проекта "Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты".Денис Мантуров и Александр Дюков во время подписания меморандума на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков во время подписания меморандума о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и "Газпром нефтью" в рамках реализации национального проекта "Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастники круглого стола "Технологии жилья" в рамках Петербургского международного экономического форума.Участники во время круглого стола Технологии жилья в рамках Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Участники круглого стола "Технологии жилья" в рамках Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЛидер франции ЛДПР Владимир Жириновский на Петербургском международном экономическом форуме.Лидер франции ЛДПР Владимир Жириновский на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лидер франции ЛДПР Владимир Жириновский на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПредседатель совета директоров "Тинькофф Банк" Олег Тиньков во время дискуссии "Технологическое предпринимательство в России".Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель совета директоров "Тинькофф Банк" Олег Тиньков во время дискуссии "Технологическое предпринимательство в России".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГлавный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума.На Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участники Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВице-председатель IHS Markit Дэниел Ергин и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия, председатель совета директоров Arabian Oil Company (Saudi Aramco) Халид А. аль-Фалих на Петербургском международном экономическом форуме.Вице-председатель IHS Markit Дэниел Ергин (слева) и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия, председатель совета директоров Arabian Oil Company (Saudi Aramco) Халид А. аль-Фалих на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вице-председатель IHS Markit Дэниел Ергин и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия, председатель совета директоров Arabian Oil Company (Saudi Aramco) Халид А. аль-Фалих на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГлава Счетной палаты РФ, председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме.Глава Счетной палаты РФ, председатель совета фонда Центр стратегических разработок Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Счетной палаты РФ, председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков на Петербургском международном экономическом форуме.Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков (в центре) на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Первый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума в ожидании начала пленарной сессии ПМЭФ.Участники Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники Петербургского международного экономического форума в ожидании начала пленарной сессии ПМЭФ.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГлава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и заместитель председателя Госдумы России Ирина Яровая на Петербургском международном экономическом форуме.Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ирина Яровая на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и заместитель председателя Госдумы России Ирина Яровая на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 25 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники панельной сессии "Digital-ренессанс" в рамках Петербургского международного экономического форума.На панельной сессии Digital-ренессанс в рамках Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники панельной сессии "Digital-ренессанс" в рамках Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДиректор–распорядитель Международного Валютного Фонда Кристин Лагард на Петербургском международном экономическом форуме.Директор–распорядитель МВФ Кристин Лагард на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Директор–распорядитель Международного Валютного Фонда Кристин Лагард на Петербургском международном экономическом форуме.
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Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Поспать не удалось": Песков рассказал о графике Путина на ПМЭФ
Следует отметить: прямо до и сразу после ПМЭФ прошло сразу несколько визитов на высшем уровне, включая приезд Ангелы Меркель, побывавшей в Сочи, и продолжение визита Абэ и его общение с российским президентом уже в Москве. В результате ныне плотность значимых международных событий высокого уровня в России такова, что уже при всем желании невозможно списать произошедшее на случайную флуктуацию или исключение из правил.

Таким образом, возникла ситуация, которая отражает то существенное различие в восприятии текущего статус-кво, что сложилось среди представителей государственной власти, с одной стороны, и СМИ (а также ряда идеологически заряженных общественно-политических сил) — с другой.

Участники Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Надо умно вести работу": участники ПМЭФ выступили против любых санкций
Несколько лет назад Западом была сделана ставка на экономическое и политическое удушение России. На достижение данной цели были брошены очень серьезные силы по всем направлениям, включая идеологическое сопровождение со стороны западных мейнстримных СМИ. Более того, цель была поставлена настолько серьезно, что усилия в данном направлении продолжали прилагаться и тогда, когда уже должно было стать понятно, что это не сработает.

Тем не менее некоторое время назад реальность начала доходить до организаторов и участников процесса, и весьма показательно, что государства и правящие власти оказались во многом в авангарде этого процесса. Уже некоторое время обвинения в адрес России в устах глав западных государств носят формально-протокольный характер и ничуть не препятствуют возобновленному и усиливающемуся сотрудничеству.

Именно поэтому в успехе прошедшего ПМЭФ нет ничего из ряда вон выходящего — он лежит полностью в русле существующих тенденций, которые последние год-полтора приобрели устойчивый характер.

Тем удивительнее заторможенность реакции, которую проявляют западные СМИ. Дело не в том, что они занимают антироссийскую позицию, а в том, что у них по сей день регулярно прорывается возмущенная и шокированная интонация, когда они пишут о сотрудничестве своих правительств с Москвой.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин стал самой упоминаемой фигурой "нулевого" дня ПМЭФ-2018 в соцсетях
Правда, следует признать, что это случается все реже, а ее место постепенно занимает мрачно-разочарованное признание действительности.

Есть известная теория о пяти стадиях принятия неизбежного, которое последовательно состоит из отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Судя по всему, западные лидеры успешно добрались до последней стадии, что и позволило им вернуться к взаимодействию с Россией как ни в чем не бывало.

Поразительно то, что западные медиа проходят тот же путь куда медленнее, надолго застряв в отрицании и гневе. Правда, сейчас, похоже, большинство из них уже вошли в стадию депрессии — но принятия реальности еще явно придется подождать.

Впрочем, России не впервой.

Завершающий день работы ПМЭФ
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗавершающий день XXII Петербургского международного экономического форума традиционно был посвящен вопросам развития компаний и бизнеса.Участники Петербургского международного экономического форума. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Завершающий день XXII Петербургского международного экономического форума традиционно был посвящен вопросам развития компаний и бизнеса.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрезидент Южной Осетии Анатолий Бибилов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Днем ранее публиковать новости также пробовали члены нового кабинета министров - Вероника Скворцова, Виталий Мутко и другие.Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на стенде МИА Россия сегодня. 26 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Днем ранее публиковать новости также пробовали члены нового кабинета министров - Вероника Скворцова, Виталий Мутко и другие.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВсего за время работы форума удалось подписать 550 соглашений на сумму 2,365 триллиона рублей.Девушка фотографируется на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Всего за время работы форума удалось подписать 550 соглашений на сумму 2,365 триллиона рублей.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкИндийский йог и основатель фонда "Иша" Садхгуру, приглашенный на форум Германом Грефом, поделился мнением о месте человека в мире быстро развивающихся технологий.Йогин, мистик, основатель фонда Иша Садхгуру и телеведущая Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Индийский йог и основатель фонда "Иша" Садхгуру, приглашенный на форум Германом Грефом, поделился мнением о месте человека в мире быстро развивающихся технологий.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУчастники панельной сессии "Крупные российские и иностранные компании vs. малый и средний бизнес: взаимное доверие заказчика и поставщика".Участники панельной сессии Крупные российские и иностранные компании vs. малый и средний бизнес: взаимное доверие заказчика и поставщика на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Участники панельной сессии "Крупные российские и иностранные компании vs. малый и средний бизнес: взаимное доверие заказчика и поставщика".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа панельной сессии "Life science 2030" участники ПМЭФ обсудили сложности правового и экономического регулирования прорывных научных открытий и разработок.Участники Петербургского международного экономического форума. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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На панельной сессии "Life science 2030" участники ПМЭФ обсудили сложности правового и экономического регулирования прорывных научных открытий и разработок.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГлавной темой ПМЭФ на протяжении всех трех ней оставалось создание "экономики доверия" в условиях обострения геополитической обстановки.
На фото: стенд компании Mercedes-Benz Стенд компании Mercedes-Benz на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Главной темой ПМЭФ на протяжении всех трех ней оставалось создание "экономики доверия" в условиях обострения геополитической обстановки.
На фото: стенд компании Mercedes-Benz
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин днем ранее на пленарном заседании предупредил об угрозе экономического кризиса, "которого мир еще не видел".Участники Петербургского международного экономического форума. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Президент России Владимир Путин днем ранее на пленарном заседании предупредил об угрозе экономического кризиса, "которого мир еще не видел".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ России 2018 год объявлен Годом добровольца. Участники ПМЭФ на сессии "Волонтерство как потенциал развития здорового общества" обсудили способы международного сотрудничества в этой сфере и ее развитие.Петербургский международный экономический форум. День третий
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В России 2018 год объявлен Годом добровольца. Участники ПМЭФ на сессии "Волонтерство как потенциал развития здорового общества" обсудили способы международного сотрудничества в этой сфере и ее развитие.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУчастники панельной сессии "Математика в эпоху "цифры" на Петербургском международном экономическом форуме.Участники панельной сессии Математика в эпоху цифры на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Участники панельной сессии "Математика в эпоху "цифры" на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДнем ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал о важном значении цифровой трансформации компаний для будущего российской экономики.Участники Петербургского международного экономического форума. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Днем ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал о важном значении цифровой трансформации компаний для будущего российской экономики.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанк"Почта России" планирует в 2018-2022 году вложить в цифровизацию компании 10-15 миллиардов рублей. Об этом в кулуарах ПМЭФ рассказал ее гендиректор Николай Подгузов.Стенд Почты России на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
"Почта России" планирует в 2018-2022 году вложить в цифровизацию компании 10-15 миллиардов рублей. Об этом в кулуарах ПМЭФ рассказал ее гендиректор Николай Подгузов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПо оценкам Минэкономразвития ВТБ на ПМЭФ заключил сделок по проектному финансированию более чем на 700 миллиардов рублей.Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
По оценкам Минэкономразвития ВТБ на ПМЭФ заключил сделок по проектному финансированию более чем на 700 миллиардов рублей.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПМЭФ остается площадкой для международного диалога. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что мировое сообщество услышало позицию России, озвученную Владимиром Путиным на форуме.
На фото: стенд компании "Российские космические системы"Стенд компании Российские космические системы (РКС) на Петербургском международном экономическом форуме 2018. 26 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПМЭФ остается площадкой для международного диалога. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что мировое сообщество услышало позицию России, озвученную Владимиром Путиным на форуме.
На фото: стенд компании "Российские космические системы"
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  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
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  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

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  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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