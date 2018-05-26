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Британских фанатов избили в Киеве. В Британии обвиняют русских

08:3026.05.2018
(обновлено: 08:46 26.05.2018)
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© РИА Новости / Стрингер
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Вывеска компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Украина разгромила европейцев: кому-то придется платить "Газпрому"
В четверг вечером в городе Киеве около двадцати футбольных хулиганов из числа фанатов киевского ЦСКА (есть там и такой клуб) атаковали ресторан, где обедали британские болельщики, прибывшие на финал Лиги чемпионов. Подчеркнем, именно болельщики, а не фанаты: в большинстве своем в заведении гуляли, по свидетельствам очевидцев, сорока — сорокапятилетние пузатые британские дядьки, кроме пива и собственно футбола никаким энтертейментом в столице молодой демократии не озабоченные.

Вместе с людьми, как водится в подобного рода ситуациях, пострадало заведение.

В принципе все было ожидаемо. Проводить самое серьезное клубное футбольное событие европейского года в европейском городе Киеве с его чистыми улицами, политической стабильностью, великолепной работой всех административных и полицейских служб, а также низкой криминогенностью и не ожидать никаких ЧП было бы странно.

"Праздник большого футбола торжественно входит в активную фазу, — сразу же было объявлено в социальных сетях от имени местной хулиганской группировки Trouble Company (ЦСКА, Киев) — Первые бритиши получают в районе "Олимпийского".

Логотип финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве. Май 2018
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
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А дальше началось интересное.

В первых же сообщениях специализирующейся на подобного рода тематике Daily Mirror в соцсетях говорилось, что болельщики "Ливерпуля" были атакованы, вы удивитесь, "русскими футбольными хулиганами". В материале на сайте издания нападавшие, ни от кого не скрывавшиеся фанаты украинского ЦСКА, потом, правда, были более аккуратно названы "хулиганами в масках". Но тему о "русских фанатах", атаковавших англичан в Киеве, к тому времени уже подхватили и другие издания — как британские, так и континентальные.

Так что поздравляем вас, уважаемые русские футбольные болельщики: это — тоже мы.

Даже интернет-портал одного из ведущих и наиболее авторитетных изданий Испании Mаrca умудрился опубликовать видео о происшествии в Киеве, которое было озаглавлено совершенно бесхитростно: "Группа русских футбольных ультрас атакует болельщиков "Ливерпуля" в Киеве".

Испанские читатели удивились, и российские СМИ с удовольствием процитировали одного из комментаторов: "Даже если бы они сыграли финал в Новой Зеландии, все равно виноваты были бы русские. Что вообще, черт возьми, делают россияне в столице Украины, которая воюет с Россией? И кстати, почему финал Лиги чемпионов проводится в стране, находящейся в состоянии войны?"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Кстати, Mirror в итоге решила отбросить всякий стыд и опубликовала в ночь на субботу потрясающий текст "За атакой на болельщиков Ливерпуля стоят русские?" Его можно прочесть.

Там есть аргументы: фото фаната с надписью на майке "все против нас, мы против всех, ЦСКА Киев" и видео, на котором полицейские с фанатами разговаривают "скорее на русском, чем на украинском". Это в Киеве-то говорят по-русски, кто бы мог подумать.

И все это притом что нападавшие не только сами очень быстро заявили о себе, но и выложили на своей странице в инстаграме видео нападения.

Объяснение весьма банально.

Символ чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 волк Забивака
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Фанатская группировка Trouble Company в мире тех, кто всерьез интересуется сумрачной субкультурой "футбольных фанатов" на просторах бывшего СССР, довольно малоизвестна. Она, по сути, — молодежное подразделение (на фанатском сленге "дубль") более значимой, но все одно не сильно влиятельной, группировки Army Legion. И они банально зарабатывают себе репутацию. Ну, а то, что парни при этом вот вообще ни во что не ставят власти своей страны, да еще и перед финалом Лиги чемпионов, говорит отнюдь не о качестве "украинских футбольных хулиганов" (их, справедливости ради, до сих пор ни во что не ставят и российские, и польские, и сербские, и даже хорватские "коллеги").

Неуважение к украинским властям говорит только об абсолютной бездарности собственно украинских властей, неспособных быть авторитетом даже для сравнительно небольшой и весьма специфической группы своих молодых граждан. Которые, кстати, после "акции" большей частью просто спокойно разошлись по домам. И только пара парней, потом еще и наехавших на полицию молодой демократии, были вынуждены ненадолго посетить местный околоток.

Ну а поведение западных СМИ говорит о том, что пресловутая эпоха "постправды" и тотальных "фейк-новостей", в наступлении которой они, кстати, тоже обвиняют Россию, у них уже настала давно и в полный рост. И вполне успешно игнорирует всякую реальность.

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6 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
andrey615500
Даже если Порошенко накостыляет Борису Джонсону в прямом эфире, всеравно будут виноваты русские. Потому что это очень удобно, а главное модно.
08:46
26.05.2018
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tvell
Это паранойя или шизофрения или все вместе !!!
08:48
26.05.2018
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