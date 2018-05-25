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Макрону и Меркель предложили создать "нефтеевро". Без Москвы не обойтись

10:2525.05.2018
(обновлено: 10:29 25.05.2018)
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© РИА Новости / Елена ГлушаковаПрезидент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фотоПрезидент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Елена Глушакова

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПМЭФ-2018: тренд на доверие в мировой политике и экономике
Если судить по западным СМИ, то самым важным событием проходящего в Петербурге экономического форума стал сам факт того, что в Россию приехали политические и экономические тяжеловесы мирового масштаба: Эммануэль Макрон, Синдзо Абэ, Кристин Лагард. На несколько дней Петербург стал еще и точкой притяжения для тех, кто хочет почувствовать, "куда дует ветер" мировой политики и экономики, а также для тех, кто рассчитывает заработать серьезные деньги на сотрудничестве с Россией или работе в России. Как-то само собой стало очевидным, что предполагаемая изоляция России от мирового сообщества оказалась просроченным мифом недалеких западных пропагандистов, которые уже не могут объяснить своим читателям, почему в Петербург спешат одновременно лидер французского нефтегиганта Total Патрик Пуянне, президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера и писатель Нассим Николас Талеб.

С точки зрения демонстрации того, что Россия — это один из полюсов нового многополярного мирового порядка и без нее невозможно обойтись при решении любого хоть сколь-нибудь важного геополитического или геоэкономического вопроса, форум уже, безусловно, достиг своей цели.

Ангела Меркель и Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Спасти "Северный поток — 2": Европа выбирает свою судьбу
При этом стоит отметить, что на встрече уже было высказано несколько довольно интересных и сильно недооцененных западными СМИ предложений, реализация которых может сильно повлиять на будущее соотношение сил в мире. Например, первый вице-премьер, глава Минфина России Антон Силуанов почти открытым текстом предложил европейским партнерам России своего рода бартер по схеме "Евросоюз отказывается поддерживать американское экономическое давление на Россию, а Россия помогает Евросоюзу заняться дедолларизацией". Именно так следует понимать фразу высокопоставленного российского чиновника о готовности Москвы использовать евро вместо доллара для расчетов с Евросоюзом.

Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа. Архивное фото
© AP Photo / Pavel Golovkin
Большой промах: США по ошибке нанесли удар по нефтедоллару
"Поэтому, если европейские партнеры не поддержат экономическую политику США в отношении России, то, безусловно, мы видим выход в том, чтобы задействовать европейскую расчетную единицу, европейские инфраструктурные организации для проведения финансовых расчетов, для расчетов за товары, услуги, которые сегодня зачастую попадают под различного рода ограничения", — заявил Силуанов, заодно напомнив, что Россия уже старается использовать расчеты в национальных валютах с другими странами. Видимо, подразумевались государства СНГ, Иран и, конечно же, Китай.

Если называть вещи своими именами, то, по большому счету, Евросоюзу предложена вполне реализуемая схема по созданию "нефтеевро", который легко может потеснить нефтедоллар на мировом рынке, или, по крайней мере, в восточном полушарии. Геополитические последствия такого развития событий трудно переоценить.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
© РИА Новости, Инфографика
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)

Минфин США
© AFP 2018 / Mladen Antonov
Жизнь — в займы. Глобальный долг угрожает миру финансовой катастрофой
Вы никогда не задумывались, почему американская система финансового доминирования основана именно на нефтедолларе? США не производят ничего такого, что весь мир был бы обязан покупать за доллары и, следовательно, создавать спрос на доллары. С очень большой натяжкой в качестве такого "сверхнеобходимого" товара можно было в современном мире назвать американские процессоры, но объем торговли процессорами не так велик, да и многим странам третьего мира они не очень нужны. А вот нефть нужна всем, и, заставив весь мир платить за нефть (причем за нефть, добытую не в США!) в долларах, американцы смогли обеспечить постоянный спрос на американскую валюту и сделать так, чтобы отказ от работы с долларовой системой был не неудобством, а экономической катастрофой. Это на самом деле не американское ноу-хау, а доработанная схема, которую использовала еще Британская империя — она в свое время добилась ситуации, когда медь и другие металлы, необходимые для развития промышленности, можно было купить почти исключительно за британские фунты и почти исключительно на лондонской бирже.

Участник акции протеста против ударов по Сирии в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
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Больной великан мира
Для того чтобы бросить вызов долларовой системе, ее оппоненты должны обладать сразу несколькими элементами, которые довольно сложно одновременно найти в одном государстве. С одной стороны, нужна очень мощная и очень развитая финансовая система, которая была бы довольно открытой для внешних игроков и которой бы доверяли остальные страны. С другой стороны — нужен контроль над какими-то ресурсами, потребление которых не опция, а жизненная необходимость для всех участников международной торговли. Более того, нужен довольно глубокий и богатый национальный рынок, который использует конкретную валюту. В качестве вишенки на торте, но крайне необходимой вишенки, стоит упомянуть очень развитую армию, способную не только защищать свою территорию, но и заниматься эффективной проекцией военной силы в других регионах планеты, для того чтобы расширять и защищать зону использования конкретного конкурента доллара. Если такого военного щита нет, то любая конкурирующая валютная зона легко сокращается путем использования американских авианосных групп.

Зашивается
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Зашивается

Служащие устанавливают флаг Китая перед встречей министра транспорта Китая Ли Сяопэна и министра транспорта США Элейн Лан Чао. Архивное фото
© AFP 2018 / Jason Lee/Pool
Ультиматум Трампа: Китай должен снова стать отсталым
У Китая есть сравнительно глубокий внутренний рынок, но вот его финансовая система не вызывает в мире особого доверия, да и проблемы с ее внешней открытостью признают (и пытаются решить) даже сами китайские чиновники. С контролем над ресурсами, а также возможностью и решимостью проецировать военную силу у Китая тоже не все гладко. У Евросоюза, наоборот, есть развитая финансовая система, она пользуется большим доверием в мире, а также глубокий и богатый европейский рынок. А вот с контролем над ресурсами и возможностью проекции военной силы — просто катастрофа, и это катастрофическое состояние США пытаются всячески поддерживать, перекрывая в Евросоюз поставки иранской нефти и пытаясь заставить Евросоюз перейти на потребление американского СПГ. Россия, к сожалению, не может похвастаться глубоким и платежеспособным рынком, который смог бы сравняться по привлекательности с рынком Евросоюза, Китая или США. Мы не можем — и в ближайшее время вряд ли сможем — похвастаться развитой финансовой системой с мировым размахом и признанием. Но зато у нас есть ключевые ресурсы, а также способность и решимость эффективно применять военную силу для защиты национальных интересов. Легко заметить, что синергетическое сотрудничество по линии Россия — Евросоюз или Россия — Китай или даже в "треугольнике" Россия — Китай — Евросоюз напрашивается само собой. И логично, что сама возможность такого сотрудничества вызывает серьезную аллергию по ту сторону Атлантики.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп резко укрепил суверенную экономику России и занялся русскими офшорами
Теперь Евросоюзу, а точнее, европейской политической и экономической элите, предстоит определить, прежде всего для себя, ответ на вопрос, заданный министром экономики Франции Бруно Ле Мэром: "Хотим ли мы быть вассалами, которые исполняют решения США и держатся за резинку их трусов?" Если Европа найдет в себе смелость выбрать свободу, то от российского предложения ей будет просто невозможно отказаться.

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