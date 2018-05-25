Пусть замолчат: Украина скрывает правду о войне с Россией

Виктор Мараховский

Вчера, пока П. А. Порошенко открывал пямятную доску П.А. Порошенко, — им же, судя по официальному сайту, было принято решение о блокировке на подконтрольной территории информационных агентств "Россия сегодня" и РИА Новости Украина.

Что тут стоит отметить. В самом по себе решении о блокировке СМИ сегодня уже нет ничего беспрецедентного. Веб-цензура, на заре интернета считавшаяся недопустимым элементом тоталитаризма, сейчас активно внедряется везде на глобусе. Вне какой-либо зависимости от социального строя, принадлежности к политическому блоку и так далее.

В сущности, все последние движения западных правительств по блокировке не то что сайтов, но даже аккаунтов в соцсетях (из-за чего алгоритмы твиттера, например, внезапно начали обрубать вообще все блоги с употреблением кириллицы), прикрытые объяснением, что таким образом ведется война с "русским влиянием", — являются именно цензурой. То есть пресечением потока информации, нежелательной этим правительствам. Иногда решения принимаются на совершенно политических основаниях — например, США заблокировали сайты Донецкой народной республики не потому, что они как-то шатали внутреннее американское законодательство, а потому, что принадлежат непризнанному государству.

Российская Федерация, кстати, тоже блокирует ряд ресурсов — вещающих на территорию страны и базирующихся за рубежом. Правда, она не блокирует ни иностранные государственные агентства, ни частные СМИ, если только те не призывают к какому-нибудь откровенному газавату против России.

Имеется бесчисленное количество ресурсов, обзывающих российское государство "режимом" и активно его не любящих; они гнездятся от Киева до Риги и даже до Москвы — но ничего им за их оппозиционность не бывает. Причина — при всей своей жгучей неприязни к государству они удерживаются в рамках его законодательства.

© РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян во время акции у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского © РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян во время акции у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского

Не то чтобы это была заслуга самих сайтов. При известной фантазии и вольной трактовке контента прицепиться можно к чему угодно.

Однако российское государство осознает простую истину: власть сильна ровно настолько, насколько она позволяет себя публично критиковать. И в случае российской власти — она позволяет разоблачать и не любить себя какими угодно способами, если только они не конвертируются в призывы убивать людей и уничтожать саму государственность. Нелюбовь же, оформленная цивилизованно (как ни экзотично это прозвучит), — является для полноценного государства приемлемой. И даже полезной — поскольку государство, полностью самоизолировавшееся от критики, теряет и способность к самокритике. А потеряв ее — погружается в неизбежную деградацию.

И тут как раз стоит обратить внимание на власть киевскую.

Потому что киевская власть — при всем дудеже об интеграции в свободный мир и комичных прощаниях с Россией в количестве 100 500 раз — активно занимается именно самозакукливанием. То есть зачисткой информационного пространства от любых нежелательных мировоззрений и точек зрения вообще.

Что тут важно. Как "Россия сегодня", так и РИА Новости Украина (кстати, последний сайт — вообще украинский, и о нарушении его публикациями украинского законодательства по сей день ничего неизвестно) — ресурсы, к текущей киевской власти критичные, но Украине как государству не враждебные. Они виновны в другом — в том, что неправильно, вредно, иначе описывают объективную реальность. В их трактовке Крымский мост не падает ежесекундно, Российская Федерация не ведет войну с Украиной и так далее.

Почему это неприемлемо для сегодняшнего Киева? А потому, что и в официальной украинской трактовке нет никакой войны с Россией. Не бывает войн, при которых функционируют посольства, действует безвизовый режим и миллионы граждан двух родственных стран курсируют туда-сюда. Не бывает войн, в течение четырех лет так и не объявленных по всем правилам хотя бы стороной, героически защищающейся от агрессии.

Уязвимость текущей киевской власти — именно в этом. При непрестанном впаривании населению идеи о "гибридной войне с Россией" она параллельно вынуждена жить в реальном мире, где российского вторжения нет. И поэтому вынужденно сидит одновременно на обоих стульях из известной загадки и объяснимо звереет.

А для того чтобы реальность своими вторжениями не разъедала созданный пиар-усилиями мир, кастрация информационного пространства совершенно необходима. Если из "медиасферы" вымыть само представление о реальности, если запретить произносить вслух слова, описывающие реальность, то можно куда дольше жить в "двух мирах".

Если у граждан Украины, грубо говоря, отнять возможность знакомиться с альтернативным описанием происходящего — мир будет жить по одной логике, а восприятие украинцев — по другой. И граждане этой территории с полной уверенностью, что их страна воюет с Россией, дальше будут спокойно ездить в Россию к родственникам или на заработки, и открывать бизнесы в "стране-агрессоре", и отдыхать в "оккупированном" Крыму, и совершать прочие немыслимые, на первый взгляд, действия. Просто потому, что реальная жизнь никак не будет пересекаться с картинкой, безраздельно царящей на территории Украины и не подлежащей никаким критике и сомнению.

© AFP 2018 / Genya Savilov Арестованный Кирилл Вышинский после заседания суда в Херсоне. 17 мая 2018 © AFP 2018 / Genya Savilov Арестованный Кирилл Вышинский после заседания суда в Херсоне. 17 мая 2018

Рано или поздно это параллельное сосуществование реальностей, конечно, сдетонирует с громким треском — но отодвинуть момент схлопывания иллюзии можно. И этим украинская власть сейчас активно занята.

…Кстати. Вероятно, многие украинские медиадеятели полагают, что их начавшийся процесс по "зачистке инфопространства родины от вредных влияний" не коснется.

Но фокус именно в том, что разгром РИА Новости Украина — это разгром именно украинского издания с арестом по дикому обвинению именно украинского журналиста. То есть это разминочный подход к задаче "как заткнуть всех". И по меньшей мере наивно полагать, что киевская власть, испытывающая все большую нервозность перед приближающимися президентскими выборами, не обрушится затем на прочих внутренних противников.

А когда она на них обрушится — последние внезапно обнаружат, что для безопасности недостаточно было просто обзывать Крым "оккупированным", а Донбасс "террористическим". Потому что там, где нормальная демократическая процедура отбрасывается как дурная формальность, — никакими формальными признаками лояльности не отделаешься.

Впрочем, если бы законность осознавалась киевскими элитами как нечто по-настоящему ценное — нынешней украинской власти вообще бы не было.

Поэтому все последствия, на Украине уже наступившие и еще только предстоящие, — просто логичны.