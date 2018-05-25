Пусть замолчат: Украина скрывает правду о войне с Россией

Виктор Мараховский
Вчера, пока П. А. Порошенко открывал пямятную доску П.А. Порошенко, — им же, судя по официальному сайту, было принято решение о блокировке на подконтрольной территории информационных агентств "Россия сегодня" и РИА Новости Украина.
В сущности, все последние движения западных правительств по блокировке не то что сайтов, но даже аккаунтов в соцсетях (из-за чего алгоритмы твиттера, например, внезапно начали обрубать вообще все блоги с употреблением кириллицы), прикрытые объяснением, что таким образом ведется война с "русским влиянием", — являются именно цензурой. То есть пресечением потока информации, нежелательной этим правительствам. Иногда решения принимаются на совершенно политических основаниях — например, США заблокировали сайты Донецкой народной республики не потому, что они как-то шатали внутреннее американское законодательство, а потому, что принадлежат непризнанному государству.
Имеется бесчисленное количество ресурсов, обзывающих российское государство "режимом" и активно его не любящих; они гнездятся от Киева до Риги и даже до Москвы — но ничего им за их оппозиционность не бывает. Причина — при всей своей жгучей неприязни к государству они удерживаются в рамках его законодательства.
Не то чтобы это была заслуга самих сайтов. При известной фантазии и вольной трактовке контента прицепиться можно к чему угодно.
И тут как раз стоит обратить внимание на власть киевскую.
Потому что киевская власть — при всем дудеже об интеграции в свободный мир и комичных прощаниях с Россией в количестве 100 500 раз — активно занимается именно самозакукливанием. То есть зачисткой информационного пространства от любых нежелательных мировоззрений и точек зрения вообще.
Почему это неприемлемо для сегодняшнего Киева? А потому, что и в официальной украинской трактовке нет никакой войны с Россией. Не бывает войн, при которых функционируют посольства, действует безвизовый режим и миллионы граждан двух родственных стран курсируют туда-сюда. Не бывает войн, в течение четырех лет так и не объявленных по всем правилам хотя бы стороной, героически защищающейся от агрессии.
Уязвимость текущей киевской власти — именно в этом. При непрестанном впаривании населению идеи о "гибридной войне с Россией" она параллельно вынуждена жить в реальном мире, где российского вторжения нет. И поэтому вынужденно сидит одновременно на обоих стульях из известной загадки и объяснимо звереет.
Если у граждан Украины, грубо говоря, отнять возможность знакомиться с альтернативным описанием происходящего — мир будет жить по одной логике, а восприятие украинцев — по другой. И граждане этой территории с полной уверенностью, что их страна воюет с Россией, дальше будут спокойно ездить в Россию к родственникам или на заработки, и открывать бизнесы в "стране-агрессоре", и отдыхать в "оккупированном" Крыму, и совершать прочие немыслимые, на первый взгляд, действия. Просто потому, что реальная жизнь никак не будет пересекаться с картинкой, безраздельно царящей на территории Украины и не подлежащей никаким критике и сомнению.
Рано или поздно это параллельное сосуществование реальностей, конечно, сдетонирует с громким треском — но отодвинуть момент схлопывания иллюзии можно. И этим украинская власть сейчас активно занята.
…Кстати. Вероятно, многие украинские медиадеятели полагают, что их начавшийся процесс по "зачистке инфопространства родины от вредных влияний" не коснется.
А когда она на них обрушится — последние внезапно обнаружат, что для безопасности недостаточно было просто обзывать Крым "оккупированным", а Донбасс "террористическим". Потому что там, где нормальная демократическая процедура отбрасывается как дурная формальность, — никакими формальными признаками лояльности не отделаешься.
Впрочем, если бы законность осознавалась киевскими элитами как нечто по-настоящему ценное — нынешней украинской власти вообще бы не было.
Поэтому все последствия, на Украине уже наступившие и еще только предстоящие, — просто логичны.