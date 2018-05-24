Торговой войны США с Китаем не будет. Пекин выиграл

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Редкий случай: документу уже скоро неделя, а споры вокруг него продолжаются — что эта загадочная бумага значит и кто победил в торговой войне, США или Китай? Но в итоге международный консенсус сложился. Вот типичный заголовок в Washington Post: "Переговоры с Китаем вели любители". А никак не профессионалы. Любители — это с американской стороны, конечно; на другой стороне все было наоборот.
А начиналось все, напомним, с того, что США пригрозили обложить таможенными тарифами и прочими ограничениями китайский импорт стали, алюминия, потом дело дошло до хай-тека… Китайцы ответили тем же, наложив санкции на американскую сельскохозяйственную продукцию: мясо, соевые бобы. Счет пошел на сотни миллиардов долларов. Правда, звучали только угрозы: "если вы введете тарифы на этот товар, мы введем их на тот".
Мировые товарные и фондовые рынки затрясло. Прежде всего потому, что было понятно: спор не пустяковый, для США ситуация отчаянная. Американская торговля с Китаем свелась в прошлом году с дефицитом в 375 миллиардов долларов по данным США и в 276 миллиардов по китайской версии. Америка проигрывает в торговле со многими странами, но Китай в этом плане лидирует.
И вот мы читаем в том самом заявлении: все позади. Будет не торговая война, а дальнейшие переговоры. Что, конечно, понятно: стороны — обе — настолько сильно пострадают от тех мер, которыми несколько месяцев грозили друг другу, что обе напуганы. Дальше они хотя и будут делать то же самое — воевать, спорить и торговаться, но без первоначально заявленного фанатизма.
Так кто же в итоге победил? С одной стороны, напала Америка, а сейчас отступила. Значит, Китай выстоял. С другой стороны — в том самом совместном заявлении, подписанном по итогам поездки Лю Хэ, говорится: Китай согласен резко повысить импорт из США. В частности, импорт энергоносителей и сельскохозяйственной продукции. Мелькнула цифра в 200 миллиардов долларов в год, затем опровергнутая.
А раз Китай "согласен", значит, это он отступил, а не США. Те в России, кто воспринимал происходившее как битву "наших" с "ненашими", огорчились.
Но это сегодня. А самая важная часть происходящего касается будущего, то есть фактора времени. Представим себе, что Китай и США исполнят намерения, в общих словах зафиксированные в их совместном заявлении. Но сколько лет для этого потребуется и что за эти годы станет и с Китаем, и особенно с США? То есть, попросту, успеет ли Америка спастись от финансовой катастрофы? Китайской же экономике по итогам вашингтонского раунда ничего (пока) не угрожает, а долга и дефицита в американских масштабах у страны нет.
Ключевой частью столкновения двух гигантов был вопрос китайского хай-тека и интеллектуальной собственности на подобную продукцию. По этой части стороны выступили за "укрепление сотрудничества" (если нечего сказать, используй вот такие фразы). Вдобавок Китай пообещал принять новые законы на эту тему. Но дело в том, что он их так или иначе разрабатывал и обсуждал уже много месяцев, потому что эти законы нужнее всего самому Китаю.заметили.
Насчет "уступки" Пекина по части китайских закупок американских товаров: это никакие не уступки. Планы национального развития страны предусматривали увеличение импорта в любом случае, об этом во всех официальных документах говорится уже более года.
Главное же — что сказал Лю Хэ после возвращения в Пекин. Вообще, китайская и глобальная политика явно обзавелись новой звездой: лицо невозмутимого переговорщика Лю сейчас узнаваемо по всему миру. На родной земле он выглядел так же, как в Вашингтоне, — доброжелательным, лишенным эмоций и как бы даже огорченным тем объемом проблем, которые свалились прежде всего на Америку.
Его главная мысль в том, что стороны, договорившись насчет того, что тарифная драка — это не метод, решили теперь приступить к переговорам (только переговорам!) о выравнивании торгового баланса всерьез. Но говорить придется очень долго. Например, о том, что Китай превращается не только в самый большой потребительский рынок мира, а и в очень конкурентную площадку. Все хотят продавать что-то Китаю, в том числе сельскохозяйственную продукцию. Как сделать, чтобы такая продукция из США удовлетворяла китайского потребителя и побеждала прочих по цене? Все как всегда: создадут комиссии, в Пекин поедут теперь американские переговорщики…
А еще Лю кратко, но ясно сказал, что проблема американского торгового дефицита — это проблема всей экономики США и Америке многое придется сделать, чтобы избавиться от дисбаланса своей торговли в целом. Сколько времени это займет, вопрос сложный.
Что касается "фирменной" идеи Трампа — сделать США поставщиком газа всем и каждому, прозвучавшей и на этих переговорах, то достаточно посмотреть на оценки потребностей Китая в топливе на годы вперед, чтобы понять, что российскому экспорту здесь ничего не угрожает. Китайского рынка на всех хватит. Но США придется построить в Китае громадную инфраструктуру для приемки их газа, а это не месяцы, а годы.