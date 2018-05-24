Кремль бессилен предотвратить вторжение в Швецию

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Шведское государственное Агентство по непредвиденным обстоятельствам вызвало в западных СМИ предчувствие скорой войны.

Напомним: в начале недели эта структура Минобороны Швеции вдруг разослала почти пяти миллионам семей (ну, то есть в каждый дом королевства) брошюру о мерах гражданской обороны на случай ЧП.

Прессу впечатлили два момента. Первый: сам тираж, предполагающий, что "это должен знать каждый".

И второй: сама брошюра называется "Если придет война". И содержит в себе, помимо прочего, советы на случай вторжения иностранной армии.

Нюанс тут в том, что войной простых шведов не пугали с 1961 года, то есть более полувека. С 1991 года подобные брошюры перестали рассылаться даже чиновникам.

Как часто бывает в последнее время, западная пресса радует палитрой мнений и разнообразием трактовок.

"Брошюры не называют потенциального агрессора, — пишет Time. — Но их выход совпал с подъемом озабоченности вопросами безопасности, последовавшим за аннексией Россией Крыма в 2014-м. Швеция обвиняет Москву в проникновениях в ее водное и воздушное пространство. Швеция начала наращивать военные расходы в минувшем году после многих лет сокращений из-за российской угрозы и обдумывает вступление в НАТО".

"Публикация совпала с интенсификацией спора о безопасности и возможном вступлении в НАТО после аннексии Россией Крыма в 2014-м, — пишет Guardian, — а также недавних вторжений России в водное и воздушное пространство Швеции. Страна начала наращивать расходы на вооружение после четверти века сокращений".

"Публикация совпала с активизацией споров о безопасности Швеции после аннексии Россией Крыма в 2014-м, — пишет Express. — Недавние вторжения России в водное и воздушное пространство также внесли свой вклад в напряжение в стране".

Ну и так далее. Исключение составляет, кажется, только израильская пресса, увидевшая в брошюре не российскую, а исламистскую угрозу. Одна из самых популярных израильских газет отмечает : "Куда вероятнее, что шведские власти готовятся к гражданской войне как результату своей безответственной и безумной миграционной политики". Далее там про то, что по факту целые районы в Швеции находятся под контролем шариата, по стране "бродят тысячи джихадистов" и вообще "государство коллапсирует". И прочее в том же тревожном духе.

…Самое интересное тут вот в чем.

В действительности новая шведская памятка пугает жителей королевства вообще всем, чем может. И в частности новинками, которых в 1960-х в нынешнем виде не было:

1) Изменением климата (известным также как "глобальное потепление"), в результате которого "учащаются лесные пожары и наводнения".

2) Взломом электронных систем, в результате чего может "отключиться электричество".

3) Фейковой информацией, "с помощью которой страны и организации уже пытаются влиять на наши ценности и образ действий".

Плюс традиционная угроза терактов (про нее есть отдельный пассаж).

Ну и "старая новая угроза" — вторжение русских.

© AP Photo / TT News Agency/Pontus Lundahl Военнослужащие вооруженных сил Швеции © AP Photo / TT News Agency/Pontus Lundahl Военнослужащие вооруженных сил Швеции

То есть единственное, что в данном случае нас касается, — это наше возвращение в массовое сознание жителей западных государств в качестве нависшей над ними непосредственной опасности. Можно было бы себя по этому поводу поругать за агрессивность. Но для этого нужно для начала всерьез принять логику "Швеция испугалась русской оккупации, потому что Россия в тысячах километров к югу по итогам референдума приняла обратно русский Крым". А всерьез принять такую логику невозможно.

Как мы уже писали, Россия не может сделать ничего для уменьшения русской угрозы. Просто потому, что она никак не участвует в ее создании.

Россия не может запретить государственной Британской вещательной корпорации снимать фильмы о том, как она вторгается в Прибалтику.

Россия не может запретить Норвегии снимать сериалы о том, как ее, Норвегию, оккупировали русские войска.

Россия не в состоянии помешать Швеции и соседним странам участвовать в идиотской клоунаде "найди русскую подводную лодку" (все помнят такое? Неделю Швеция искала таинственную субмарину в своих водах. Ничего не нашла, но осадочек остался и западные СМИ дружно пишут о "вторжениях русских в водное пространство").

Россия не может помешать скандинавским журналистам ставить боевые заголовки "Россия готовится к большой войне в Балтийском море".

Что в состоянии она делать — это с интересом наблюдать за происходящим. Поскольку на международном "рынке угроз" не платят авторских отчислений, наша страна не получит ничего за использование ее образа в многомиллиардном бизнесе военных заказов и навязывания оружейных контрактов.

А жаль. Этот бизнес — чудовищные угрозы безопасности — сейчас в нашем нестабильном мире явно на подъеме.