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СБУ попалась на вранье. Как на Украине придумывают "террористов"

08:0024.05.2018
(обновлено: 09:08 24.05.2018)
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© AP Photo / Ukraine's Intelligence Agency SBU Press Service photoЗадержание сотрудниками СБУ подозреваемого в подготовке терактов на Евро-2016. 6 июня 2016Задержание сотрудниками СБУ подозреваемого в подготовке терактов на Евро-2016. 6 июня 2016
© AP Photo / Ukraine's Intelligence Agency SBU Press Service photo

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Практически все мировые СМИ в июне 2016 года сообщили о сенсации: Служба безопасности Украины (СБУ) "раскрыла и предупредила серию из 15 террористических актов, которые планировались на территории Франции накануне и во время проведения чемпионата Европы по футболу". По понятным причинам, особо усердствовали украинские СМИ.

И вот на этой неделе районный суд в Любомле (Волынская область) вынес приговор по данному резонансному делу: главный "террорист", молодой французский осеменитель коров Грегуар Муто, приговорен к шести годам тюремного заключения. Но почему-то этот приговор не вызвал интереса на Украине. Некоторые СМИ вообще предпочли его "не заметить", а другие поместили короткие информсообщения, в основном приводя в качестве первоисточника материал немецкого агентства DW. Из чего складывается впечатление, что украинские медиа даже не удосужились прислать своих корреспондентов в Любомль.

Бойцы спецподразделения СБУ. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В СБУ рассказали о подготовке к проведению Лиги Чемпионов в Киеве
Такое более чем скромное освещение приговора по столь громкому делу объясняется довольно просто: в суде подтвердилось, что все бравурные реляции СБУ по поводу "раскрытия 15 терактов во Франции" изначально были ложью, выдумкой, плодом воображения руководителей украинской спецслужбы. И если сейчас подробно описывать данное дело, то невольно придется задавать неудобные вопросы представителям своих властей. А с некоторых пор украинские журналисты делать это разучились.

Вкратце напомним обстоятельства. Третьего июня 2016 года британская газета The Times раскрыла тайну о пытках в секретных тюрьмах СБУ.

Пахло шумным скандалом. И как по заказу возникло дело 25-летнего "террориста" Грегуара Муто. Уже 6 июня глава СБУ Василий Грицак провел ту самую шумную пресс-конференцию, на которой отчитался о раскрытии серии терактов во Франции. Пытки в тюрьмах, разумеется, отошли на второй план.

Лидер коммунистической партии Украины Петр Симоненко. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
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СБУ изъяла у лидера компартии Украины пистолет с глушителем и 120 патронов
Грицак заявил, что сама СБУ разыграла перед французом спектакль, передав ему пять автоматов Калашникова, пять тысяч патронов, два противотанковых гранатомета с гранатами для них, 125 килограммов тротила и детонаторы к нему, балаклавы и так далее. Позже спецслужба уточнила: это все были муляжи, хотя Грицак на пресс-конференции настаивал на том, что Муто — "профессиональный спецназовец" (соответственно, должен разбираться в оружии) и даже лично проверял взрывчатку на деле.

В качестве подставного "продавца оружия" выступал боевик скандального батальона "Азов" Михаил Зубов. В марте 2017 года единственный свидетель по этому делу Зубов покончил с собой. Он якобы спрыгнул с четырнадцатого этажа в Харькове, убив свою жену и четырехлетнюю дочь. В результате Муто отказывается от собственной защиты, молчит на протяжении всех судебных заседаний и полностью признает все обвинения против него. Видимо, понимает, что и с ним может приключиться какая-то беда.

© AFP 2018 / strГрегуар Муто во время судебного заседания в Любомле, Украина. 21 мая 2018
© AFP 2018 / str
Грегуар Муто во время судебного заседания в Любомле, Украина. 21 мая 2018

Украинский флаг. Архивное фото
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Глава СБУ обвинил Россию в причастности к обстрелу Мариуполя в 2015 году
Но даже и такая сговорчивость обвиняемого не выявила никакой "сети", намеревавшейся совершить 15 терактов. А ведь Грицак откуда-то взял это число планируемых кем-то атак во Франции. Ведь не один Муто собирался с пятью автоматами бегать по Франции и взрывать все вокруг. Да и сам Грицак в ходе своей сенсационной презентации сообщал, что СБУ "вышла на структуру, которая действует во Франции, недовольна властью и хочет накануне и во время проведения "Евро" совершить ряд терактов".

По его версии, Муто с сообщниками собирался одновременно взорвать мосты, автобаны, офис налоговой службы, мусульманскую мечеть и еврейскую синагогу. И сам Грицак прямо заявил тогда: "Невозможно одному человеку или даже пяти организовать 15 терактов, и при этом одновременно! Поэтому понятно, что благодаря нашей работе была вскрыта какая-то часть сети".

Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве. архивное фото
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
СБУ утверждает, что задержала работавшего на Россию "шпиона"
Уже тогда французские СМИ удивлялись, почему же Киев, зная о такой разветвленной сети террористов, срочно не сообщает о ней своим французским коллегам, с тем чтобы предотвратить жуткую катастрофу в ходе "Евро-2016" (чемпионат начался всего через четыре дня после пресс-конференции Грицака). Сами же спецслужбы Франции выражали скепсис по поводу "конспирологической теории" от СБУ. Они провели обыск в доме Муто в его родном городке Нан-ле-Пети (Восточная Франция) и из "крамолы" нашли лишь футболку с символикой ультраправой партии Renouveau Français ("Обновление Франции"), которая и слыхом не слыхивала об осеменителе-"террористе". Мало того, еще в мае 2016-го антитеррористическое управление Парижа не нашло оснований для вмешательства в следствие по делу Муто или признаков терроризма в нем.

© AFP 2018 / Djilali DjaferДом Грегуара Муто в Нан-ле-Пети, Франция. 6 июня 2016
© AFP 2018 / Djilali Djafer
Дом Грегуара Муто в Нан-ле-Пети, Франция. 6 июня 2016

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017
© AFP 2018
СБУ обвинила Генштаб России в организации теракта в Киеве
Итак, суд в Любомле приговорил страшного "террориста" всего к шести годам тюремного заключения, два с лишним из которых француз уже отбыл. И это по трем тягчайшим статьям (контрабанда оружия, подготовка теракта, незаконное обращение с оружием), которые первоначально тянули на 12-летний срок.

Такая мягкость приговора объясняется тем, что и украинский суд не обнаружил ни одного доказательства, подтверждающего слова Грицака о наличии некоей "террористической сети" во Франции и подготовке ею "15 терактов". Соответственно, все обвинения в сговоре лиц и групповых преступлениях были отброшены, а статьи были переквалифицированы на индивидуальные.

А это значит, что все озвученное главой СБУ Грицаком по поводу "предотвращения терактов во Франции" было примитивной ложью. Именно этим и объясняется такое удивительное молчание украинских СМИ вокруг приговора суда по такому резонансному делу.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Савченко рассказала, как СБУ наживается на войне в Донбассе
В ходе своей изначальной презентации Грицак ссылался на некие "пленки", на которых якобы зафиксированы переговоры Муто с агентом СБУ. Если бы не корреспондент немецкой DW, мы бы и не узнали, что суд отказался принимать эти "пленки" в качестве доказательства. В этой связи хочется напомнить, что в свое время еще одни "пленки СБУ" использовались для голословных обвинений против России в причастности к уничтожению "боинга" в Донбассе. Позже, когда оказалось, что записи, представленные в качестве "доказательства" главой СБУ (тогда им был Валентин Наливайченко) сразу после той трагедии, не имеют ничего общего с реальностью, возникли другие "пленки СБУ", и именно они послужили основой для предварительных выводов международной следственной группы.

Дело Муто в очередной раз демонстрирует, как Служба безопасности Украины фальсифицирует обвинения и чего стоят ее "пленки". Принцип "Единожды солгавши, кто тебе поверит" в конце концов может вызвать неудобные для Киева вопросы не только по этому делу, но и по другим резонансным обвинениям, о которых могут "забыть" украинские, но не мировые СМИ. Именно поэтому стоит особо волноваться о судьбе французского осеменителя коров, которому, по всей видимости, обещали скорое освобождение за его покладистость и молчание в суде. Как бы с ним в украинской тюрьме не случилось чего-то похожего на загадочную смерть ключевого свидетеля по его делу.

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1 пользователь оставил 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Больные люди !!!
08:20
24.05.2018
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tvell
Сами придумали
Сами задержали
Сами обвинили
= обложались на своем вранье !!!
08:22
24.05.2018
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