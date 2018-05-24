СБУ попалась на вранье. Как на Украине придумывают "террористов"

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
Практически все мировые СМИ в июне 2016 года сообщили о сенсации: Служба безопасности Украины (СБУ) "раскрыла и предупредила серию из 15 террористических актов, которые планировались на территории Франции накануне и во время проведения чемпионата Европы по футболу". По понятным причинам, особо усердствовали украинские СМИ.
И вот на этой неделе районный суд в Любомле (Волынская область) вынес приговор по данному резонансному делу: главный "террорист", молодой французский осеменитель коров Грегуар Муто, приговорен к шести годам тюремного заключения. Но почему-то этот приговор не вызвал интереса на Украине. Некоторые СМИ вообще предпочли его "не заметить", а другие поместили короткие информсообщения, в основном приводя в качестве первоисточника материал немецкого агентства DW. Из чего складывается впечатление, что украинские медиа даже не удосужились прислать своих корреспондентов в Любомль.
Вкратце напомним обстоятельства. Третьего июня 2016 года британская газета The Times раскрыла тайну о пытках в секретных тюрьмах СБУ.
Пахло шумным скандалом. И как по заказу возникло дело 25-летнего "террориста" Грегуара Муто. Уже 6 июня глава СБУ Василий Грицак провел ту самую шумную пресс-конференцию, на которой отчитался о раскрытии серии терактов во Франции. Пытки в тюрьмах, разумеется, отошли на второй план.
В качестве подставного "продавца оружия" выступал боевик скандального батальона "Азов" Михаил Зубов. В марте 2017 года единственный свидетель по этому делу Зубов покончил с собой. Он якобы спрыгнул с четырнадцатого этажа в Харькове, убив свою жену и четырехлетнюю дочь. В результате Муто отказывается от собственной защиты, молчит на протяжении всех судебных заседаний и полностью признает все обвинения против него. Видимо, понимает, что и с ним может приключиться какая-то беда.
По его версии, Муто с сообщниками собирался одновременно взорвать мосты, автобаны, офис налоговой службы, мусульманскую мечеть и еврейскую синагогу. И сам Грицак прямо заявил тогда: "Невозможно одному человеку или даже пяти организовать 15 терактов, и при этом одновременно! Поэтому понятно, что благодаря нашей работе была вскрыта какая-то часть сети".не слыхивала об осеменителе-"террористе". Мало того, еще в мае 2016-го антитеррористическое управление Парижа не нашло оснований для вмешательства в следствие по делу Муто или признаков терроризма в нем.
Такая мягкость приговора объясняется тем, что и украинский суд не обнаружил ни одного доказательства, подтверждающего слова Грицака о наличии некоей "террористической сети" во Франции и подготовке ею "15 терактов". Соответственно, все обвинения в сговоре лиц и групповых преступлениях были отброшены, а статьи были переквалифицированы на индивидуальные.
А это значит, что все озвученное главой СБУ Грицаком по поводу "предотвращения терактов во Франции" было примитивной ложью. Именно этим и объясняется такое удивительное молчание украинских СМИ вокруг приговора суда по такому резонансному делу.
Дело Муто в очередной раз демонстрирует, как Служба безопасности Украины фальсифицирует обвинения и чего стоят ее "пленки". Принцип "Единожды солгавши, кто тебе поверит" в конце концов может вызвать неудобные для Киева вопросы не только по этому делу, но и по другим резонансным обвинениям, о которых могут "забыть" украинские, но не мировые СМИ. Именно поэтому стоит особо волноваться о судьбе французского осеменителя коров, которому, по всей видимости, обещали скорое освобождение за его покладистость и молчание в суде. Как бы с ним в украинской тюрьме не случилось чего-то похожего на загадочную смерть ключевого свидетеля по его делу.