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Вы убиваете доллар: газета Ротшильдов умоляет Трампа перестать

09:1223.05.2018
(обновлено: 09:53 23.05.2018)
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© AP Photo / Natacha PisarenkoДевушка в маске, стилизованной под стодолларовую банкноту. Архивное фотоДевушка в маске, стилизованной под стодолларовую банкноту. Архивное фото
© AP Photo / Natacha Pisarenko

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Единству конец: Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа на иранской войне
Мало кто знает, но в среде финансовых профессионалов есть свой аналог известной истории о фразе Сергея Лаврова "ты кто такой, чтобы мне лекции читать?", которая, по легенде, была обращена к британскому коллеге Дэвиду Милибэнду. В 2012 году, когда американский Минфин собрался влепить британскому банку Standard Chartered многомиллиардный штраф за сделки с Ираном в обход санкций США, раздраженный лондонский банкир написал своим американским визави имейл с фразой "Вы [нецензурно] американцы! Да кто вы такие, чтобы говорить нам, всему миру, что мы не можем делать бизнес с Ираном?" Шесть лет назад эта фраза казалась признаком бессилия всего мира перед всесилием американской финансовой системы и тех санкций, которые руководство США может использовать в качестве невероятно эффективного инструмента внешней политики.

Однако сейчас происходит то, что должно было произойти: весь остальной мир перешел от раздражения и возмущения к активному противодействию. В этом контексте очень забавно смотрится контраст между тем, как видят ситуацию многие российские политологи и экономические комментаторы, и тем, как на эту же ситуацию смотрят респектабельные западные СМИ. Многим в России до сих пор кажется, что статус доллара — это нечто вроде физической константы, которую невозможно изменить, а тезис "кто печатает доллар — тот владеет миром, и так будет всегда" кажется им таким же самоочевидным, как и постулат "солнце встает на востоке". В это же время эксперты и журналисты западных финансовых СМИ бьют тревогу, паникуют, а иногда и просто впадают в истерику, призывая руководство США остановиться, пока не поздно, и не ускорять уже очевидный для всех процесс дедолларизации мировой экономики и торговли.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании Центральной военной комиссии. 18 мая 2018
© REUTERS / KCNA
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Респектабельная лондонская газета Financial Times, рупор Сити, опубликовала материал под заголовком "Осторожно, Америка: верховенство доллара — не навсегда", и добавляет: "Логическая мотивация для того, чтобы использовать доллар для цен почти всех контрактов на нефть и другие товары, становится все слабее".

Лондонское издание подчеркивает, что "в эпоху Трампа США стали восприниматься как все более ненадежный партнер в торговых, военных и других договоренностях. Это повредило международному доверию к США и посеяло страх того, что Трамп может использовать доллар в качестве оружия для контроля над другими странами. Из-за этого Китай и Россия, да и другие, создают свои платежные системы и каналы, которые обходят США".

Плакаты с изображением Владимира Путина на улице города Митровицы во время празднования Дня Европы. 9 мая 2018
© AFP 2018 / Armend Nimani
Европейские СМИ: Россия стала последней надеждой Запада
Журнал The Economist, которым владеют несколько очень влиятельных олигархических семей, в том числе широко известный дом Ротшильдов, тоже пишет о том, какие негативные последствия будут иметь санкции США и пренебрежение Трампа дипломатическими договоренностями: "Доллар вряд ли будет доминировать всегда. По мере того как на Америку приходится все меньшая часть мирового производства, переход (от одной резервной валюты. — Прим. ред.) к сочетанию резервных валют остается вероятным. То, насколько организованно будет проходить этот переход, зависит в том числе от того, как Америка воспринимается ее союзниками и противниками. <…> Доллар доминирует частично из-за того, что иностранцы доверяют американской системе, частично же из-за того, что интересы наших друзей совпадают с интересами Америки. Если же альянсы переходят на транзакционную схему, то усилия других стран по снижению долларовой зависимости станут более интенсивными и потом обязательно окажут воздействие на военные и разведывательные отношения с США". 

Стоит отметить, что The Economist зрит в корень: доллар — это тот самый элемент американоцентричной мировой системы, который делает американских союзников (и даже противников) "скованными одной цепью, связанными одной целью". Если эта связь исчезнет, то вопрос кончины НАТО и других международных структур, обеспечивающих американское воздействие на международную политику, — это исключительно вопрос времени.

Показательно, что европейские усилия по обходу антииранских санкций воспринимаются лондонскими журналистами с максимальной серьезностью, так как они смотрят на ситуацию не с точки зрения ближайших месяцев, а с точки зрения долгосрочных перспектив американской гегемонии. Также стоит отметить, что им представляется почти самоочевидным тезис о том, что у доллара нет шансов удержать свою доминирующую позицию в будущем, и вопрос лишь, каким конкретно образом будет произведен переход от системы доминирования доллара к "многополярному валютному миру".

Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа. Архивное фото
© AP Photo / Pavel Golovkin
Большой промах: США по ошибке нанесли удар по нефтедоллару
Кстати, процесс перехода идет гораздо быстрее, чем может показаться на первый взгляд. Например, самая важная из незамеченных мейнстримными СМИ новостей последних дней: Лондонская биржа металлов (LME) планирует запустить фьючерсы на металлы с расчетами в юанях. Теперь юань может быть не только "нефтеюанем", но еще и валютой для расчетов за алюминий, цинк, медь и другие металлы. 

Лондонская биржа — главная мировая площадка для ценообразования на эти металлы и одна из влиятельных площадок на рынке золота.

Американское агентство деловой информации Блумберг тоже указывает на негативные последствия санкционной политики Трампа в отношении Ирана и России. В материале под заголовком "Санкционная сила США, возможно, приближается к своим пределам" блумберговский колумнист Бен Холланд пишет, что "ответ на решение по иранским санкциям показывает, что мировую экономику не удастся принуждать бесконечно" и подчеркивает, что способность США применять санкции теперь зависит от готовности Евросоюза и Китая подчиняться им и что эта готовность идет на убыль.

Нефтяные танкеры у нефтедобывающей платформы в районе иранского острова Харк в Персидском заливе. Архивное фото
© AFP 2018 / Atta Kenare
Евросоюз перестанет платить за иранскую нефть долларами, заявил источник
Более того, американский журналист сообщает, что немецкие экономисты неожиданно открыли для себя, что "непропорционально большой ущерб от санкций против России — 44 миллиарда долларов или 40 процентов от общего ущерба — понесла не Россия, а Германия" в то время как на долю США пришлось лишь 0,6 процента от общих убытков. Как несложно догадаться, это открытие будет влиять на дальнейшее отношение Германии к американской внешней политике.

Блумберг обозначил две главных "горячих точки" мировой санкционной войны: это система SWIFT и "Северный поток — 2". США требуют, чтобы SWIFT, вообще-то европейская организация, отключила Иран от своей системы международных платежей, и есть риск, что в противном случае сама SWIFT подвергнется американским ограничениям. Вопрос о строительстве "Северного потока — 2", как и ситуация вокруг SWIFT, — это болевые точки Евросоюза, и то, как ЕС будет реагировать на американское давление, определит скорость мировой дедолларизации. Впрочем, профессор Колумбийского университета Джефри Сакс, который прокомментировал ситуацию для американского агентства, не испытывает особого оптимизма: "В один прекрасный день США своими заявлениями просто выкинут доллар из его международной роли", заявил он. С профессором невозможно не согласиться, но Брюсселю, Пекину и Москве стоит поработать над тем, чтобы этот день наступил как можно быстрее.

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