Оказалось, мы не в США. "Почти американцы" проиграли битву с реальностью

Ольга Туханина

Николас Мадуро, едва победив на президентских выборах в Венесуэле, у себя в твиттере написал: "Сильные связи объединяют Венесуэлу с Россией. Я благодарю президента Владимира Путина за признание нашей победы. Мы продолжим работать вместе по строительству многополярного мира".

Кроме Путина, Мадуро выразил признательность лидерам Китая, Турции, Кубы, Никарагуа и некоторых других стран. Он предпочел это сделать лично, в своем микроблоге, потому что не так уж много считающих его победу легитимной. Результаты выборов не признали многие латиноамериканские страны, включая Чили и Аргентину, не признал его основной соперник на выборах, а широкая оппозиция в Венесуэле вообще бойкотировала процесс, и явка действительно оказалась минимальной, несмотря на все усилия власти.

Ну а США на сообщение о победе Мадуро привычно ответили новыми санкциями против ряда частных лиц и компаний Венесуэлы.

Хотя Николас Мадуро остается одним из немногих наших верных друзей в Латинской Америке, российская пресса особо упоминать о нем не любит. Плохие ассоциации. При Уго Чавесе ни политическую, ни экономическую жизнь Венесуэлы тоже нельзя было назвать спокойной и благополучной, но Чавес обладал всеми признанной харизмой, наряду с провалами имелись и явные успехи, в целом можно сказать, что народ Венесуэлы Чавеса любил и гордился им. Не весь, конечно, но все же. Да, Чавес много "чудил", часто делая весьма неоднозначные заявления. Но теперь таких чудаков полным-полна мировая политика, это стало трендом — особенно после прихода к власти в США Дональда Трампа.

Чавес оставил своему преемнику тяжелое наследство. Николасу Мадуро, увы, не удалось кардинально исправить положение. Экономика Венесуэлы сегодня находится в упадке. Гиперинфляция, тяжелейшая ситуация с преступностью, дефицит товаров первой необходимости, за которыми жители страны ездят в соседнюю Колумбию. На Западе рассказывают байки о том, как человек в Каракасе встает в очередь за бутылкой пива, а когда его очередь подходит, бутылка уже подорожала в полтора раза.

© AFP 2018 / Juan Barreto Президент Венесуэлы Николас Мадуро с копией конституции страны выступает после обнародования результатов выборов. 20 мая 2018 © AFP 2018 / Juan Barreto Президент Венесуэлы Николас Мадуро с копией конституции страны выступает после обнародования результатов выборов. 20 мая 2018

Для многих Венесуэла стала "еще одним свидетельством того, как работает реальный социализм". Посмотрите, говорят нам, везде, где левые, подобные Мадуро, приходят к власти, везде начинается дефицит, обнищание, политические преследования оппозиции, мрак и ужас. При этом критики практически не упоминают о том, что страна находится в давнем и тяжелом конфликте с США, что последнее время на нее регулярно накладывают те или иные санкции. У нас вообще любят говорить об экономической политике тех или иных правительств как о неком сферическом коне в вакууме. Вот-де, есть экономическая модель, она не работает, а вот та экономическая модель работает. Это глупые и неправильные решения, а другие были бы мудрыми и правильными. Экономика в этом случае представляется чем-то абстрактным, она никак не зависит от положения конкретной страны на мировой арене, от ее истории, от действий ее соседей и недоброжелателей. Социализм плох, капитализм хорош, невидимая рука рынка гладит и поддерживает, а видимая — душит.

Может, оно и так, но в том-то и дело, что ни разу за всю новейшую историю чистого эксперимента никому провести не удавалось. Любые альтернативные модели всегда подвергались серьезному внешнему давлению экономических гигантов. Иными словами, на глобальном рынке экономических идей сегодня присутствует монополия и эта монополия яростно давит ростки любых возможных конкурентов. Иногда это срабатывает, иногда нет, но никогда нельзя сказать, что вот, был поставлен чистый эксперимент, все было сделано верно, но результат признан негодным и его можно выбрасывать в утиль.

США и часто их союзники накладывали экономические санкции на огромное число стран. Двадцать восьмой президент Штатов Вудро Вильсон сказал в 1919 году: "Страна, подвергнувшаяся бойкоту, близка к капитуляции. Приложите экономические, мирные, тихие, смертельные меры, и в применении силы не будет необходимости. Это ужасное лекарство. От него никто не гибнет за пределами бойкотируемого государства, но оно создает давление, которого, на мой взгляд, не может выдержать ни одна современная страна". Именно эти принципы были когда-то положены в основу Лиги Наций. Идея о том, что с помощью экономических санкций можно обеспечить коллективную безопасность и предотвратить войны, получила развитие. К сожалению, как мы теперь знаем, идея эта оказалась бесплодной и глубоко ошибочной. Тем не менее практика санкций вошла в обиход. И мы согласны, что это действительно "ужасное лекарство". Миллионы людей по всему миру страдают из-за того, что на их страны наложены те или иные наказания. Коллективный Запад забывает о правах человека, как только дело доходит до экономического давления. Непокорные народы должны страдать.

Эти методики органично воспринимаются и западными сателлитами. На Украине часто любят демонстрировать фотографии разрушенной Горловки или других мест с подписями "Вот вам ваш русский мир, понравилось?" Хотя на деле это как раз не русский, а украинский мир пришел. Логика все та же. Сначала десятилетиями душить, допустим, Кубу санкциями, потом описывать происходящее с вопросом: "Ну что, нравится вам ваш социализм?"

В этих условиях мир существует уже несколько столетий. Но до сих пор никаких экономических теорий, учитывающих стороннее экономическое давление, не существует. Нам самим трудно оценивать работу своего собственного правительства. Вот, говорят нам, наша экономика не разорвана в клочья. Но это успех или не очень? Когда Обама говорил это, он верил в свои слова или работал на внутреннюю аудиторию? Мы уже испытали на себе самые тяжелые санкции или же пока нас предупреждали, а ягодки еще впереди?

К несчастью, никаких институтов жизни под санкциями еще не создано. Вот перед нами две модели — Венесуэла и Украина. В одной, по мнению прогрессивных СМИ, правит диктатор, а в другой — демократ. В одной экономика лежит, а в другой, по официальной статистике, наблюдается небольшой рост. В одной правят левые, а в другой валят памятники Ленину. Количество жителей сопоставимо. Но по состоянию на 2017 год венесуэльцы были все еще богаче украинцев почти в два раза (ВВП на душу населения). А поддержка Николаса Мадуро даже по скромным западным оценкам была все же в два раза выше, чем поддержка Петра Порошенко. А если учесть, что в 1989-м году Венесуэла уже пыталась следовать рецептам МВФ, что привело к серьезным народным волнениям и в конечном итоге к появлению Уго Чавеса, то становится понятным — никаких рецептов в современном мире с его компьютерами, университетами и полетами в космос по выходу стран из кризиса не существует.

Нет того учебника, в котором все написано. Нельзя сделать так, как в Китае, потому что вы не Китай. Нельзя сделать так, как в США, потому что вы не США. Нельзя Австралии жить как Дании. Нельзя мышам стать ежиками, а ежикам медведями. Вероятно, это банальные вещи, но почему-то в десятках статей нам предлагают заимствовать ту или иную модель, не изобретать велосипед, слушаться импортных советчиков.

Победа Мадуро на выборах еще раз напомнила нам о том, что у каждого есть свой особый путь. Это не российское изобретение, не вымученное объяснение каких-то наших неудач. А единственная реальность нашего мира.

Удачи народу Венесуэлы в его поисках.