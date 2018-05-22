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Удар по глобальной иерархии: Россия принудила европейцев к страшному

09:0522.05.2018
(обновлено: 09:14 22.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкТрубы на палубе морского трубоукладчика С-Маster. Архивное фотоТрубы на палубе морского трубоукладчика С-Маster. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Виктор Мараховский, для РИА Новости

Трубы для строительства газопровода. Архивное фото
© Фото : TurkStream
Президент Болгарии предлагает построить газопровод из России‍
В колонне зарубежных руководителей, прибывающих в Сочи к В. В. Путину, неожиданно выделился болгарский президент Румен Радев. Он сообщил, что:

1) Болгария хотела бы построить прямой газопровод — "Болгарский поток" — от России до себя. И это нормально: "Такие стремления ничем не отличаются от намерений Германии реализовать "Северный поток — 2".

2) Правительство в Софии снова поднимает тему о строительстве (тоже, естественно, российской стороной) АЭС "Белене" — и "это является хорошим ходом, это проявление реализма и зрелости. Было время, когда те же самые политики гордились прекращением проекта".

Не то чтобы заявления г-на Радева были сенсацией. Он давно говорит о восстановлении энергетического партнерства с Россией.

Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пушков назвал "грубейшей ошибкой" отказ Болгарии от "Южного потока"
Куда интереснее другое.

Все помнят, как в 2014-м Болгария лихо показала европейскую и натовскую солидарность, отрубив себе "Южный поток" (и отказавшись, по примерным прикидкам, от полумиллиарда долларов в год). Все помнят, как еще парой лет ранее Болгария так же героически отказалась от АЭС (за что по суду выплатила российской стороне неустойку в 600 миллионов евро).

Так вот: все это "с гордостью" делали, по словам Радева, те же болгарские чиновники, которые сейчас снова хотят дружить.

Вопрос: что такого могло произойти за три с половиной года, чтобы в молодой европейской демократии целая элита вдруг взяла и застыдилась того, чем прежде гордилась?

Для понимания той ситуации стоит слетать в конец 2014-го — начало 2015 года, чтобы увидеть совсем другой мир.

Стенд компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Газпром" начинает и выигрывает. Как российская компания "завоевала" Европу
Это был мир, в котором возомнившую о себе Россию настигла, наконец, расплата за наглость. Не приняв со смирением киевский Майдан и даже отважившись взять Крым, Россия получила санкции и падение цен на нефть с 115 до 40 долларов. И вот уже Б. Х. Обама, выступая в январе 2015-го, с удовлетворением сообщил, что экономика бумажного медведя порвана в клочья.

Всякому здравомыслящему человеку в Восточной Европе было очевидно, что Россию прогнут и она будет послушно гнать газ через Украину (это минимум — возможно, придется также отдавать НАТО Крым и платить репарации).

Здравомыслящим людям также было очевидно, что прогнут также Евросоюз, — и уже очень скоро, после подписания Трансатлантического торгового партнерства, американские инстанции будут по своей воле отменять законы европейских стран.

И так далее.

Надежный поставщик
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Надежный поставщик

Нанесение бетонного покрытия на трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
© Фото : Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
Аналитик: суть сделки по "Северному потоку-2" – за выгоду США заплатит ФРГ
Не то чтобы это все было радостно для той же Болгарии, например. Нет, не было никакой радости в том, что страна, мечтавшая стать газовым хабом, ничем не стала. Не было никакого позитива в понимании того, что твоя родина останется безнадежной периферией военно-политического блока и с нее продолжит дикими темпами бежать все молодое и перспективное.

Но национальные элиты времен "глобальной фукуямы" тем и интересны, что научились жить и радоваться в состоянии безнадежности. Да, мы живем на периферии. Да, у нас депопуляция. Да, все решения принимаются за нас — а мы можем лишь встраиваться в глобальную иерархию Белого Господина, проявляя покорность и усердие. Но, во-первых, все равно ничего не поделаешь. А во-вторых — на тех, кто проявляет покорность и усердие, Белый Господин не обращает внимание. И, значит, можно сидеть на своих местах и, по крайней мере, строить личные планы на будущее.

Газовое хранилище. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Коэффициент расширения. Почему Европа увеличивает закупки российского газа
Поэтому болгарское руководство, не пикнув, по первому окрику, отказалось и от "Белене", и от "Южного потока". Не потому, что ему были не нужны деньги, — а потому, что оно крепко усвоило философию синицы в руках и счастье не злить начальство. И гордилось оно тем, что сумело нанести своей стране вред не просто покорно, а напоказ — демонстрируя солидарность и жертвенность. Потому что лично каждому министру или депутату, поучаствовавшему в процессе, покорность засчитывалась и открывала возможности будущей карьеры в структурах управления миром. В ЕС, НАТО, ООН или даже корпорациях — мало ли куда вынесет (не будем забывать, что такое дикое количество международных организаций было нужно еще и для того, чтобы поощрять и пристраивать национальные элиты).

…Ну так вот. За эти три с половиной года произошла всего одна простая вещь.

Элиты маленьких стран вдруг обнаружили: иерархия, которой они присягнули на верность, кажется, не такая уж глобальная. И, возможно, даже разваливается на части — и не совсем понятно, какой из частей присягать. И что будет, если сегодня присягнуть одной, а завтра ее одолеет другая?

И на этом месте (с кряхтением и скрипом, потому что вынужденно) элиты начали вспоминать экзотическое, забытое уже и даже пугающее понятие "национальный интерес". И пытаться начать с того самого места, где они это понятие — как архаичное и несовременное — растерли и забыли.

Посетители у стенда государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Росатом готов помочь Болгарии построить АЭС "Белене"
И логично, что в процессе вспоминания суверенитета несостоявшиеся приказчики Глобальной Империи Белого Господина неожиданно для себя оказываются в России. Она — тоже, строго говоря, во многом вынужденно — стала пионером процесса. И сейчас имеет на руках уже некоторые результаты (отметим, выстраданные годами западной изоляции, в которой восточноевропейцы с энтузиазмом участвовали). И, между прочим, сыграла свою заметную роль в том, что глобальная иерархия умножилась на нуль.

Конечно, немного стыдно признавать, что многократно порванная в клочья и втоптанная в пыль Россия, над которой в восточноевропейских столицах модно было похихикивать, — оказалась права. И немного неудобно предлагать ей все забыть и начать с того места, где вы же сами несколько лет назад играли в западное высокомерие.

Но если уж германская пресса пишет о канцлере Меркель, что "пока американский президент расшатывает мир, она обращается к стабильному партнеру — России", — то элитам маленьких стран совсем стыдиться нечего.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСтроительство газопровода на Черном море
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Строительство газопровода на Черном море
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