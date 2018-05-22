Удар по глобальной иерархии: Россия принудила европейцев к страшному

Виктор Мараховский, для РИА Новости
сообщил, что:
1) Болгария хотела бы построить прямой газопровод — "Болгарский поток" — от России до себя. И это нормально: "Такие стремления ничем не отличаются от намерений Германии реализовать "Северный поток — 2".
2) Правительство в Софии снова поднимает тему о строительстве (тоже, естественно, российской стороной) АЭС "Белене" — и "это является хорошим ходом, это проявление реализма и зрелости. Было время, когда те же самые политики гордились прекращением проекта".
Не то чтобы заявления г-на Радева были сенсацией. Он давно говорит о восстановлении энергетического партнерства с Россией.
Все помнят, как в 2014-м Болгария лихо показала европейскую и натовскую солидарность, отрубив себе "Южный поток" (и отказавшись, по примерным прикидкам, от полумиллиарда долларов в год). Все помнят, как еще парой лет ранее Болгария так же героически отказалась от АЭС (за что по суду выплатила российской стороне неустойку в 600 миллионов евро).
Так вот: все это "с гордостью" делали, по словам Радева, те же болгарские чиновники, которые сейчас снова хотят дружить.
Вопрос: что такого могло произойти за три с половиной года, чтобы в молодой европейской демократии целая элита вдруг взяла и застыдилась того, чем прежде гордилась?
Для понимания той ситуации стоит слетать в конец 2014-го — начало 2015 года, чтобы увидеть совсем другой мир.
Всякому здравомыслящему человеку в Восточной Европе было очевидно, что Россию прогнут и она будет послушно гнать газ через Украину (это минимум — возможно, придется также отдавать НАТО Крым и платить репарации).
Здравомыслящим людям также было очевидно, что прогнут также Евросоюз, — и уже очень скоро, после подписания Трансатлантического торгового партнерства, американские инстанции будут по своей воле отменять законы европейских стран.
И так далее.
Но национальные элиты времен "глобальной фукуямы" тем и интересны, что научились жить и радоваться в состоянии безнадежности. Да, мы живем на периферии. Да, у нас депопуляция. Да, все решения принимаются за нас — а мы можем лишь встраиваться в глобальную иерархию Белого Господина, проявляя покорность и усердие. Но, во-первых, все равно ничего не поделаешь. А во-вторых — на тех, кто проявляет покорность и усердие, Белый Господин не обращает внимание. И, значит, можно сидеть на своих местах и, по крайней мере, строить личные планы на будущее.
…Ну так вот. За эти три с половиной года произошла всего одна простая вещь.
Элиты маленьких стран вдруг обнаружили: иерархия, которой они присягнули на верность, кажется, не такая уж глобальная. И, возможно, даже разваливается на части — и не совсем понятно, какой из частей присягать. И что будет, если сегодня присягнуть одной, а завтра ее одолеет другая?
И на этом месте (с кряхтением и скрипом, потому что вынужденно) элиты начали вспоминать экзотическое, забытое уже и даже пугающее понятие "национальный интерес". И пытаться начать с того самого места, где они это понятие — как архаичное и несовременное — растерли и забыли.
Конечно, немного стыдно признавать, что многократно порванная в клочья и втоптанная в пыль Россия, над которой в восточноевропейских столицах модно было похихикивать, — оказалась права. И немного неудобно предлагать ей все забыть и начать с того места, где вы же сами несколько лет назад играли в западное высокомерие.
Но если уж германская пресса пишет о канцлере Меркель, что "пока американский президент расшатывает мир, она обращается к стабильному партнеру — России", — то элитам маленьких стран совсем стыдиться нечего.