Европа услышала призыв обрезать русскую трубу

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Петр Порошенко попробовал себя в европейской колумнистике и написал публицистический материал ведущей немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Тема — как немцам правильно строить отношения с "российским монстром", которого, по мнению пана Порошенко, Германия "кормит".

Самое громкое заявление статьи уже все СМИ растиражировали: целью газопровода "Северный поток — 2" является отнюдь не банальная взаимовыгодная торговля энергетическим сырьем. И даже не обход территории, формально подконтрольной Порошенко. А "уничтожение Европы".

Строительство газопровода в статье именуется "исторической ошибкой". Русский газ, не проходящий через украинские трубы, гибелен для европейской промышленности. Nord Stream 2 — это никакой не "коммерческий" (в чем всех убеждает, например, Ангела Меркель), а сугубо геополитический проект Кремля. Он "не имеет ничего общего с экономическими и частными интересами, но направлен только на подрыв единства Европы".

Ну и, наконец, самое главное.

Nord Stream 2 — это еще и "совершенно ненужный газопровод", который "свяжет Европу с тем, кто ее презирает".

И единственная ему альтернатива — "поддержать тех, кто хочет объединиться с Европой".

…Что тут любопытно.

Во-первых — то, что у тех, кто "хочет объединиться Европой", банально нет своих объемов газовой добычи, необходимых Европе.

Во-вторых — вопиющий, но непреложный факт, что "украинский транзит" даже на сегодня обходится европейцам прилично дороже, чем газ, идущий в Германию по "Северному потоку —1".

В-третьих — если говорить серьезно, то вообще-то Германия сейчас с огромным удовольствием примеряет на себя ту роль, от которой самостоятельно, без какого-либо давления, отказалась сама Украина.

Эта роль называется "европейский хаб русского газа", и за нее Германия сейчас конкурирует отнюдь не с Украиной, а с Турцией. А с этим когда-то "больным человеком Европы", а теперь едва ли не самым агрессивным из игроков на местных энергетических рынках шутки плохи. Это не плюшевые по отношению к своим заокеанским "партнерам" украинцы. У Турции есть свои интересы и свои виды на Средиземноморье.

В-четвертых — уже сейчас ясно: с учетом серьезного падения собственной европейской добычи единственной альтернативой "русской трубе" может быть только сжиженный природный газ (СПГ). Причем, скорее всего, СПГ опять-таки русский. Поскольку продавливаемая сейчас "заокеанскими партнерами" энергетическая тема всем уже понятна. Американцы, несмотря на всю "дымовую завесу", отнюдь не претендуют на европейские газовые рынки. Они для этого слишком умны и прагматичны: рядом с "русским газом" они банально неконкурентны по цене. Но вот перенаправить русские потоки СПГ из ямальской Сабетты в Европу, освободив тем самым от конкурентов премиальные рынки Юго-Восточной Азии, — задача достаточно реалистичная. И им для этого всего-то-навсего достаточно политически "прибить" любые — подчеркиваем — любые новые трубопроводные проекты Российской Федерации в страны Евросоюза. Или хотя бы максимально осложнить их строительство. А украинская ГТС при этом даже не требует никаких дополнительных вложений: она развалится сама.

И вот тогда русские будут вынуждены гнать свой СПГ в Европу.

Причем по договорной цене и по "длинным контрактам".

Высвобождая тем самым азиатские рынки под "американские сланцы", ради чего, собственно, все это и затевалось.

…Да, кстати. На вопрос "при чем здесь, собственно, Украина" следует ответить: несмотря на пламенную публицистику Петра Алексеевича, Украина здесь совсем ни при чем. Это обычная, в общем, судьба территории лимитрофа. Лимитроф, будучи неспособен на какие-либо самостоятельные действия, принимает участие в "большой игре" исключительно в качестве мелкой карты, которую при определенных условиях не грех разменять.

И, наконец, последнее. Заметим, что для того, чтобы быть напечатанным в приличной европейской газете, многократно попрощавшемуся с Россией Порошенко приходится писать о ней.

Иначе кому его публицистика там, в Европе, нужна.