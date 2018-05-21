РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Европа услышала призыв обрезать русскую трубу

08:2021.05.2018
(обновлено: 08:23 21.05.2018)
03960
© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtТрубы для строительства трубопровода Северный поток - 2. Архивное фотоТрубы для строительства трубопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Петр Порошенко попробовал себя в европейской колумнистике и написал публицистический материал ведущей немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Тема — как немцам правильно строить отношения с "российским монстром", которого, по мнению пана Порошенко, Германия "кормит".

Ангела Меркель и Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Спасти "Северный поток — 2": Европа выбирает свою судьбу

Самое громкое заявление статьи уже все СМИ растиражировали: целью газопровода "Северный поток — 2" является отнюдь не банальная взаимовыгодная торговля энергетическим сырьем. И даже не обход территории, формально подконтрольной Порошенко. А "уничтожение Европы".

Строительство газопровода в статье именуется "исторической ошибкой". Русский газ, не проходящий через украинские трубы, гибелен для европейской промышленности. Nord Stream 2 — это никакой не "коммерческий" (в чем всех убеждает, например, Ангела Меркель), а сугубо геополитический проект Кремля. Он "не имеет ничего общего с экономическими и частными интересами, но направлен только на подрыв единства Европы".

Ну и, наконец, самое главное.

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 недалеко от порта Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Верховная рада призвала запретить строительство "Северного потока — 2"
Nord Stream 2 — это еще и "совершенно ненужный газопровод", который "свяжет Европу с тем, кто ее презирает".

И единственная ему альтернатива — "поддержать тех, кто хочет объединиться с Европой".

…Что тут любопытно.

Во-первых — то, что у тех, кто "хочет объединиться Европой", банально нет своих объемов газовой добычи, необходимых Европе.

Во-вторых — вопиющий, но непреложный факт, что "украинский транзит" даже на сегодня обходится европейцам прилично дороже, чем газ, идущий в Германию по "Северному потоку —1".

В-третьих — если говорить серьезно, то вообще-то Германия сейчас с огромным удовольствием примеряет на себя ту роль, от которой самостоятельно, без какого-либо давления, отказалась сама Украина.

Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Трубный запах. Как Россия оставит Украину без транзита газа
Эта роль называется "европейский хаб русского газа", и за нее Германия сейчас конкурирует отнюдь не с Украиной, а с Турцией. А с этим когда-то "больным человеком Европы", а теперь едва ли не самым агрессивным из игроков на местных энергетических рынках шутки плохи. Это не плюшевые по отношению к своим заокеанским "партнерам" украинцы. У Турции есть свои интересы и свои виды на Средиземноморье.

В-четвертых — уже сейчас ясно: с учетом серьезного падения собственной европейской добычи единственной альтернативой "русской трубе" может быть только сжиженный природный газ (СПГ). Причем, скорее всего, СПГ опять-таки русский. Поскольку продавливаемая сейчас "заокеанскими партнерами" энергетическая тема всем уже понятна. Американцы, несмотря на всю "дымовую завесу", отнюдь не претендуют на европейские газовые рынки. Они для этого слишком умны и прагматичны: рядом с "русским газом" они банально неконкурентны по цене. Но вот перенаправить русские потоки СПГ из ямальской Сабетты в Европу, освободив тем самым от конкурентов премиальные рынки Юго-Восточной Азии, — задача достаточно реалистичная. И им для этого всего-то-навсего достаточно политически "прибить" любые — подчеркиваем — любые новые трубопроводные проекты Российской Федерации в страны Евросоюза. Или хотя бы максимально осложнить их строительство. А украинская ГТС при этом даже не требует никаких дополнительных вложений: она развалится сама.

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 на заводе в Котке, Финляндия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Мнение: Киев сам сделал все, чтобы "Северный поток-2" активизировался
И вот тогда русские будут вынуждены гнать свой СПГ в Европу.

Причем по договорной цене и по "длинным контрактам".

Высвобождая тем самым азиатские рынки под "американские сланцы", ради чего, собственно, все это и затевалось.

…Да, кстати. На вопрос "при чем здесь, собственно, Украина" следует ответить: несмотря на пламенную публицистику Петра Алексеевича, Украина здесь совсем ни при чем. Это обычная, в общем, судьба территории лимитрофа. Лимитроф, будучи неспособен на какие-либо самостоятельные действия, принимает участие в "большой игре" исключительно в качестве мелкой карты, которую при определенных условиях не грех разменять.

И, наконец, последнее. Заметим, что для того, чтобы быть напечатанным в приличной европейской газете, многократно попрощавшемуся с Россией Порошенко приходится писать о ней.

Иначе кому его публицистика там, в Европе, нужна.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена