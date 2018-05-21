Европа услышала призыв обрезать русскую трубу

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Петр Порошенко попробовал себя в европейской колумнистике и написал публицистический материал ведущей немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Тема — как немцам правильно строить отношения с "российским монстром", которого, по мнению пана Порошенко, Германия "кормит".
Самое громкое заявление статьи уже все СМИ растиражировали: целью газопровода "Северный поток — 2" является отнюдь не банальная взаимовыгодная торговля энергетическим сырьем. И даже не обход территории, формально подконтрольной Порошенко. А "уничтожение Европы".
Строительство газопровода в статье именуется "исторической ошибкой". Русский газ, не проходящий через украинские трубы, гибелен для европейской промышленности. Nord Stream 2 — это никакой не "коммерческий" (в чем всех убеждает, например, Ангела Меркель), а сугубо геополитический проект Кремля. Он "не имеет ничего общего с экономическими и частными интересами, но направлен только на подрыв единства Европы".
Ну и, наконец, самое главное.
И единственная ему альтернатива — "поддержать тех, кто хочет объединиться с Европой".
…Что тут любопытно.
Во-первых — то, что у тех, кто "хочет объединиться Европой", банально нет своих объемов газовой добычи, необходимых Европе.
Во-вторых — вопиющий, но непреложный факт, что "украинский транзит" даже на сегодня обходится европейцам прилично дороже, чем газ, идущий в Германию по "Северному потоку —1".
В-третьих — если говорить серьезно, то вообще-то Германия сейчас с огромным удовольствием примеряет на себя ту роль, от которой самостоятельно, без какого-либо давления, отказалась сама Украина.
В-четвертых — уже сейчас ясно: с учетом серьезного падения собственной европейской добычи единственной альтернативой "русской трубе" может быть только сжиженный природный газ (СПГ). Причем, скорее всего, СПГ опять-таки русский. Поскольку продавливаемая сейчас "заокеанскими партнерами" энергетическая тема всем уже понятна. Американцы, несмотря на всю "дымовую завесу", отнюдь не претендуют на европейские газовые рынки. Они для этого слишком умны и прагматичны: рядом с "русским газом" они банально неконкурентны по цене. Но вот перенаправить русские потоки СПГ из ямальской Сабетты в Европу, освободив тем самым от конкурентов премиальные рынки Юго-Восточной Азии, — задача достаточно реалистичная. И им для этого всего-то-навсего достаточно политически "прибить" любые — подчеркиваем — любые новые трубопроводные проекты Российской Федерации в страны Евросоюза. Или хотя бы максимально осложнить их строительство. А украинская ГТС при этом даже не требует никаких дополнительных вложений: она развалится сама.
Причем по договорной цене и по "длинным контрактам".
Высвобождая тем самым азиатские рынки под "американские сланцы", ради чего, собственно, все это и затевалось.
…Да, кстати. На вопрос "при чем здесь, собственно, Украина" следует ответить: несмотря на пламенную публицистику Петра Алексеевича, Украина здесь совсем ни при чем. Это обычная, в общем, судьба территории лимитрофа. Лимитроф, будучи неспособен на какие-либо самостоятельные действия, принимает участие в "большой игре" исключительно в качестве мелкой карты, которую при определенных условиях не грех разменять.
И, наконец, последнее. Заметим, что для того, чтобы быть напечатанным в приличной европейской газете, многократно попрощавшемуся с Россией Порошенко приходится писать о ней.
Иначе кому его публицистика там, в Европе, нужна.