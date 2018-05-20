РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

"Спасибо, не надо". Запад предлагает России отказаться от земли и армии

08:0020.05.2018
(обновлено: 08:01 20.05.2018)
0520
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВоеннослужащая во время военного парада в СевастополеВоеннослужащая во время военного парада в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

На Западе мечтают о "демократической, либеральной, проевропейской" России. Это мы постоянно слышим в последнее время из уст кремленологов Америки и Европы. Правда, если разобрать, что стоит за этими определениями, то суть сводится к подконтрольной, лишенной самостоятельной политики и расчлененной стране. Некоторые признают это открыто.

Ведется много разговоров о том, как же Запад допустил возрождение России в нулевые годы и как вернуть ее в лоно послушных партнеров. Утихнуть страстям не дает и бывший посол США в России Майкл Макфол — в свет вышли его мемуары.

Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. 24 октября 2017
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Эксперт: международная политика России вызывает у Запада ненависть и злобу
При активном участии Макфола в Нью-Йорке состоялась дискуссия на тему "Кто виноват?". Бывший посол, конечно же, не считает себя ответственным за ухудшение российско-американских отношений и постоянно винит президента России. Он полагает, что стал случайно избранной "жертвой новой холодной войны", заявляя: "Путин нуждался в американском враге. И он выбрал меня". Посредством жеребьевки, надо полагать.

© AP Photo / Misha JaparidzeМайкл Макфол
© AP Photo / Misha Japaridze
Майкл Макфол

Почему так говорит бывший дипломат, которому запретили въезд в Россию, понятно: чего не сделаешь для продвижения своей книги. Тем более что дорожка эта проторенная: небезызвестный бизнесмен Билл Браудер, заочно осужденный в России за финансовые махинации, в свое время уже написал книгу "Как я стал врагом Путина № 1". Так что претендентов на эту "должность" на Западе достаточно.

Однако за вопросом "Кто виноват?" неизменно следует "Что делать?". Судя по большинству дискуссий с участием основных кремленологов, их ответ — "ждать". Разумеется, "смены режима в Москве". Мол, уйдет Путин — и мы получим "прозападную" страну, следующую единственно правильным, с точки зрения американского истеблишмента, курсу. Правда, "на это потребуется смена поколений", — считают некоторые "специалисты по России".

Пресс-конференция по вопросу применения химического оружия в Сирии в Гааге. 26 апреля 2018
© AP Photo / Peter Dejong
"Россию разнесли": она уничтожила самое ценное, что было у Запада
Очень активно эту тему развивает немецкий политолог Андреас Умланд, базирующийся последние годы в Киеве. На днях в газете Die Welt он опубликовал статью, призвав уже сейчас готовиться к уходу Владимира Путина для создания затем "демократической и прозападной России". По его мнению, "дни Путина сочтены" (ну да, "всего-то" шесть лет осталось), и этим надо воспользоваться. "Россия слишком слаба, чтобы сформировать самостоятельный полюс в многополярном мире", — уверен Умланд. На этом основании он считает, что после "смены режима" неминуемо возвращение страны на "прозападный" путь, чему Запад должен активно способствовать уже сейчас. Видимо, немецкий кремленолог не готов доверить российскому народу право выбора собственного курса. Ведущую роль в "вестернизации послепутинской России" он отводит Германии.

Статью Умланда обсуждают эксперты. Жаль, не все из них знают, что немецкий политолог уже высказывался об этом в украинской прессе, причем более конкретно и откровенно.

В киевской газете "Зеркало недели" Умланд подробно описал, "как сделать Россию постимперской". Он считает, что "будущую неимпериалистическую Россию" необходимо включить в "евро-атлантическую систему экономического сотрудничества и военной безопасности". Москве следует предложить членство в "Восточном партнерстве", план по достижению безвизового режима с Евросоюзом и даже с США, соглашение об ассоциации с ЕС, а в дальнейшем — план действий по членству в НАТО. Вот такие "пряники", по мнению Умланда, надо посулить Кремлю.

Британские военные в защитных костюмах в Солсбери
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Страшнее химоружия: "безрассудная Россия" загнала элиты Запада в ловушку
Взамен Россия должна совершить "пустяковые" шаги. Например, отдать некоторые свои территории (само собой, речь о Крыме) и фактически полностью отказаться от самостоятельной внешней политики. Умланд даже снисходительно разрешает оставить базу в Севастополе при условии, если Украина согласится на это. Но Москва обязана полностью отказаться от поддержки Донбасса, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья, Сирии. Да, и еще "покаяться за зверства" на Украине и в Сирии. И вот после всего этого Запад может постепенно предоставить России упомянутые выше "пряники".

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкГости Севастополя фотографируются на набережной города в рамках патриотической акции "Бесплатное фото"
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Гости Севастополя фотографируются на набережной города в рамках патриотической акции "Бесплатное фото"

Читая все эти прожекты, невольно задаешься вопросом, в какой реальности живут западные кремленологи? Ведь все, что перечислил Умланд, — это путь, неблагоразумно выбранный Украиной. Едва ли он не понимает, что у нас перед глазами украинский пример. Мы уже знаем, к чему привел данный эксперимент: все условные "пряники" на деле оказались "морковкой", за которой безропотно последовал послушный украинский осел. В итоге украинцы получили распад государственности как таковой, кровавую бойню, развал экономики, массовое бегство обнищавшего населения из страны, утрату любых намеков на демократию.

Президент США Дональд Трамп объявил о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018
© REUTERS / Jonathan Ernst
Эксперт: США хотят выйти из ДРСМД, но так, чтобы "виновата" была Россия

Умланд выражает надежду на то, что Запад окажется "лучше подготовленным" к третьей попытке "вестернизации" России. Под первыми двумя он подразумевает февраль 1917 года и август 1991-го. Возможно, на Западе и позабыли уже, чем закончились две предыдущие попытки, — все тем же развалом, гражданской войной, обнищанием населения, разгулом бандитизма. Нет уж, херр Умланд и мистер Макфол, если вспомнить, во что превращалась Россия тогда и во что превратилась нынешняя Украина, последовавшая вашим сценариям, остается вежливо ответить: "Спасибо, не надо".

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена