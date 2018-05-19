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Культурная революция в России произошла — несмотря на сопротивление творцов

09:1019.05.2018
(обновлено: 09:11 19.05.2018)
0500
© Фото : пресс-служба ВМФЦентральный военно-морской музей в Санкт-Петербурге. Архивное фотоЦентральный военно-морской музей в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© Фото : пресс-служба ВМФ

Сергей Черняховский, для РИА Новости

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / Tyler Olson
В подмосковных парках в пятницу стартует проект "Летний кинотеатр"
Граждане России стали активнее ходить в кинотеатры — с 33% в 2011 году число людей, посещающих кино, выросло до 50% в 2017-м. Под 60% считают, что отечественный кинематограф стал лучше (при 10% дающих отрицательный отзыв).

Что любопытно: 56% положительно оценивают роль нынешнего Минкульта (при 21% их оппонентов), причем среди тех, кто вовлечен в культурную жизнь, эта цифра выше — 62%. А среди тех, кто не вовлечен, — 37%. То есть успехи культуры видят те, кто в эту сферу окунается, и не видят те, кто пока ей чужд. Может быть, не по своей вине, потому что главной причиной невовлеченности люди называют нехватку свободного времени и усталость.

Патронусы и современное искусство: чем займутся волонтеры в «Ночь музеев»
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Патронусы и современное искусство: чем займутся волонтеры в "Ночь музеев"
Подъем есть. И подчас он виден обычным глазом: по очередям в музеи на выставки классической живописи, новым фильмам, восстановлению объектов культуры, активности театральных гастролей.

Подъем произошел, но не сам по себе. Просто несколько лет назад государство осознало, что Министерство культуры — это не Министерство зрелищ и увеселений и не управление по делам деятелей искусства и распределению между ними субсидий для их творческих фантазий, а властный орган реализации политики государства в сфере культуры.

Для "художественного класса" культура — это то, что находится в их корпоративном ведении. Их удельное владение, где они собирают дань с посетителей, причем нередко передаваемое по наследству. Задача публики — их любить, задача государства — их охранять и делить между ними бюджетные деньги.

Ночь в музее в Москве
© Инфографика
Ночь в музее в Москве

Памятный значок Российской Национальной театральной премии Золотая Маска. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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"Золотая Маска" представит лучшие спектакли фестиваля в регионах России
Другая же точка зрения исходит из того, что культура — это сфера производства базовых образцов поведения. Культура — это не то, что человек прочитал в книге и увидел на киноэкране и на сцене. Это то, как увиденное повлияло на его поведение.

Произведения искусства и события культурной жизни — это некий инструмент, которым выработанные социумом ценности и идеалы утверждаются в человеке и регламентируют его поведение.

Сам по себе факт массовости распространения произведения еще не является критерием уровня культуры: часто массовость распространения произведения иллюстрирует лишь падение уровня культуры в обществе.

Посетители на выставке Оттепель во время международной акции Ночь музеев в Третьяковской галерее. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Московская "Ночь в музее": шедевры из запасников, спектакли и диджей-сеты
И тут встает вопрос о массовости и массовой культуре. Если все, обретшее популярность, объявляется своего рода "низким жанром", то ему противопоставляется некая элитарная культура, критерием значимости которой является непонятность массам и признанность теми, кто сам объявил себя "интеллектуально-художественной элитой". И тогда все, что нравится массам и воспринято массами, объявляется недостойным "масскультом". А достойным — либо то, что вызывает брезгливость, либо то, о чем долго будут спорить, пытаясь угадать, что данная бессмыслица означала: старый прием старых мошенников из старой сказки о новом платье короля.

Культура не делится на массовую и элитарную. Потому что она либо культура, либо элитарная. "Элитарная культура", "культура меньшинств", как непонятая либо не воспринятая, не обеспечивает и передачи обществу базового образца. А значит, не выполняет функции в системе культуры как таковой.

Противостояние существует не между культурой масс и культурой "элиты" — а между культурой, ориентированной на низменное в человеке, на "обезьяну, сидящую в каждом, с которой человеку приходится всю жизнь бороться", — и культурой, ориентированной на начала возвышенного, прекрасного и героического. Вопрос в том, чему культура помогает одержать верх: обезьяне либо человеку.

Константин Хабенский. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Хабенский рассказал в Берлине о создании фильма "Собибор"
И политика в сфере культуры — это часть политики страны. И она не существует вне задач, которые стоят перед страной. Если страна ведет войну — культура должна работать на победу. Если страна работает на прорыв, культура должна работать на прорыв. То есть транслировать и утверждать образцы и идеалы, нужные для побед и для прорывов.

Результаты в долгосрочной перспективе определяются историей и результатами страны.

В краткосрочной — количеством открытых кинотеатров и музеев, библиотек и снятых фильмов, числом кинозрителей и читателей, причем в первую очередь не в столицах, а в провинциальных малых городах.

Тем, довольны ли приходящие в библиотеки, и тем, насколько недовольна культурной богема и художественные олигархи. Кстати: если последние недовольны Минкультом — значит, он работает хорошо.

"Круг света": инсталляции, танцующие фонтаны и пиротехническое шоу
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМеждународный фестиваль "Круг света" проходит в столице уже в седьмой раз. В этом году его главной темой стал Год экологии.Световые шоу Небесная механика и Неподвластный времени на фасаде Большого театра в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Международный фестиваль "Круг света" проходит в столице уже в седьмой раз. В этом году его главной темой стал Год экологии.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСветовые шоу проходят сразу на нескольких открытых площадках: на Театральной площади, в Царицыно, Останкинском парке и в Строгинской пойме. Вход на все площадки свободный.Шоу в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Световые шоу проходят сразу на нескольких открытых площадках: на Театральной площади, в Царицыно, Останкинском парке и в Строгинской пойме. Вход на все площадки свободный.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа фестивале предусмотрены и две площадки под крышей. Это театрально-концертный зал "Мир" на Цветном Бульваре и центр Digital October.Световые шоу Небесная механика и Неподвластный времени на фасаде Большого театра в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
На фестивале предусмотрены и две площадки под крышей. Это театрально-концертный зал "Мир" на Цветном Бульваре и центр Digital October.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкИз года в год шоу ставит рекорды – первое место в категории "Мультимедийное шоу", в номинациях "Самая большая видеопроекция" или "Городское событие года".Аудиовизуальный спектакль Дворец чувств на здании Большого дворца в парке Царицыно в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Из года в год шоу ставит рекорды – первое место в категории "Мультимедийное шоу", в номинациях "Самая большая видеопроекция" или "Городское событие года".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ 2016 году фестиваль собрал шесть миллионов человек, и организаторы не исключают, что прошлогодний рекорд может обновиться.Световые шоу Небесная механика и Неподвластный времени на фасаде Большого театра в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В 2016 году фестиваль собрал шесть миллионов человек, и организаторы не исключают, что прошлогодний рекорд может обновиться.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа фасадах Большого и Малого театров можно увидеть фрагменты пьес Островского, Гоголя, Чехова и других произведений, поставленных на этих сценах.Световые шоу Небесная механика и Неподвластный времени на фасаде Большого театра в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
На фасадах Большого и Малого театров можно увидеть фрагменты пьес Островского, Гоголя, Чехова и других произведений, поставленных на этих сценах.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНа фасаде Большого дворца в музее-заповеднике "Царицыно" можно посмотреть спектакль "Дворец чувств".Аудиовизуальный спектакль Дворец чувств на здании Большого дворца в парке Царицыно в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
На фасаде Большого дворца в музее-заповеднике "Царицыно" можно посмотреть спектакль "Дворец чувств".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ парке "Царицыно" можно также полюбоваться на шоу танцующих фонтанов под музыку произведений Глинки, Чайковского, Прокофьева и других русских композиторов.Шоу фонтанов в парке Царицыно в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В парке "Царицыно" можно также полюбоваться на шоу танцующих фонтанов под музыку произведений Глинки, Чайковского, Прокофьева и других русских композиторов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВидеопроекции LIVE сопровождаются живой музыкой. В рамках фестиваля в Царицыно выступил певец Дмитрий Маликов.Зрители во время выступления певца Дмитрия Маликова в сопровождении живых видеопроекций LIVE в парке Царицыно в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Видеопроекции LIVE сопровождаются живой музыкой. В рамках фестиваля в Царицыно выступил певец Дмитрий Маликов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСветовой спектакль "озвучивала" и арт-группа Soprano Турецкого - один из лучших женских коллективов, в котором представлены все голоса от колоратурного сопрано до меццо-сопрано.Выступление певца Дмитрия Маликова в сопровождении живых видеопроекций LIVE в парке Царицыно в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Световой спектакль "озвучивала" и арт-группа Soprano Турецкого - один из лучших женских коллективов, в котором представлены все голоса от колоратурного сопрано до меццо-сопрано.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФиналом фестиваля станет грандиозный фейерверк — шоу японской пиротехники, которое устроят в Строгинской пойме 27 сентября.Шоу фонтанов в парке Царицыно в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Финалом фестиваля станет грандиозный фейерверк — шоу японской пиротехники, которое устроят в Строгинской пойме 27 сентября.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкС четырёх барж, установленных в акватории Строгинского затона, будут запущены сотни пиротехнических зарядов, а раскроются фейерверки на высоте 500 метров.Выступление певца Дмитрия Маликова в сопровождении живых видеопроекций LIVE в парке Царицыно в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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С четырёх барж, установленных в акватории Строгинского затона, будут запущены сотни пиротехнических зарядов, а раскроются фейерверки на высоте 500 метров.
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