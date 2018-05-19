Зачем мир запугивают чемпионатом

Авигдор Эскин, для РИА Новости



С приближением чемпионата мира по футболу, который пройдет в следующем месяце в России, мы слышим все чаще о террористической угрозе. Но насколько весомы аргументы тех, кто призывает нас опасаться?

Широкоизвестная своей непримиримой борьбой с терроризмом и его пособниками американская публицистка Памела Геллер опубликовала материал, в котором выразила озабоченность в связи с угрозами ИГ* нанести несколько болезненных ударов по России во спортивного праздника.

Ее мнение стало особо весомо в США после назначения на пост советника по национальной безопасности Джона Болтона. Их многолетняя дружба, которой канал CNN посвятил "разоблачительный" материал, позволяет предполагать схожесть во взглядах на события. Не будет безосновательным утверждение, что блог Геллер заслуживает в эти дни особого внимания.

В своей публикации Памела Геллер привела свежую статью из британской газеты The Daily Mail , в которой обсуждаются возможные сферы опасности для британских болельщиков, планирующих поездку на чемпионат мира по футболу. Газета цитирует бывшего главу антитеррористического отдела полиции Ахмета Аялу, по словам которого "властям России следует обеспечить тщательную проверку входящих на стадионы". (Тут России стоит поблагодарить, конечно, иностранного коллегу за неоценимую помощь. Можно предположить, что российские власти давно уже проработали куда более масштабные планы по охране чемпионата, нежели простая проверка при входе на стадион.)

К этой же категории относятся предупреждения о возможных попытках вдохновленных террористами одиночек совершить атаки. И уж особенно Россия нуждается в авторитетных рекомендациях "обратить особое внимание на Северный Кавказ".

Заместитель начальника управления британской полиции, ответственный за футбольную тематику, Марк Робертс, выразил опасения в связи с возможными столкновениями между британскими и российскими болельщиками, как это было в 2016 году в Марселе. Он сообщил, что приблизительно десять тысяч англичан планируют прибыть на чемпионат. Газета рассказывает о кампании запугивания болельщиков террористами, вбрасывающими в интернет людоедские публикации. Однако трудно избавиться от впечатления, что сама британская газета вносит свой вклад в попытку создать атмосферу паники и недоброжелательности. Это относится, например, к предупреждению о том, что "власти России могут проникнуть в базы данных болельщиков через их мобильные телефоны".

Между тем серьезное и профессиональное обсуждение степени угрозы требует сравнительной оценки терактов в Великобритании и России за последнее время. Возьмем минувший год. Вспомним ужасный теракт в Манчестере, унесший жизни 22 англичан. Было еще 12 жертв других атак. Там и одиночные нападения, и организованные, с использованием транспортных средств. В России за 2017 год мы можем вспомнить теракт в метро в Санкт-Петербурге, унесший жизни 15 россиян. Было несколько столкновений на Северном Кавказе. Но общая картина такова, что уровень безопасности в России выше, чем в Великобритании или Франции.

Мы не раз читали в новостях последних месяцев об арестах членов террористических банд. Все факты говорят о том, что Федеральная служба безопасности великолепно справляется со своей задачей защиты граждан России от террора.

Мы сообщали несколько месяцев назад о растущей угрозе использования террористами грузинского Панкисского ущелья. Оказавшиеся в Турции после разгрома их банд в Сирии бандиты не могли не помышлять о проникновении на Северный Кавказ и в крупные города России, используя территорию Грузии. За последние месяцы было сделано много для предотвращения этих попыток.

Некоторую тревогу могли вселять попытки игиловцев вербовать сторонников среди принятых властями Абхазии более тысячи беженцев из Сирии. Там было выявлено несколько радикальных групп, но после ликвидации основной исламистской ячейки, связанной с "Имаратом Кавказ"*, еще накануне Олимпиады в Сочи, ситуация на этой территории находится под контролем.

В отличие от тех, кто подвержен необоснованной панике или же пытается осознанно ее подогреть, эксперты по борьбе с терроризмом признают успехи России на этом поприще.

Так, видный специалист всемирно известной британской организации HIS Jane’s Крис Хокинс признает, что количество терактов и количество их жертв в России уменьшилось на 80 процентов с 2013 года. Он объясняет это явление активнейшей работой российских спецслужб на Северном Кавказе и в других зараженных радикализмом регионах.

Иными словами, в России существует сегодня неоспоримо благоприятная атмосфера для проведения чемпионата мира по футболу. Россияне и зарубежные гости будут чувствовать себя в России безопаснее, чем в других городах Европы.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.