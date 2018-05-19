РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Зачем мир запугивают чемпионатом

08:5219.05.2018
0430
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкОткрытие Парка футбола ЧМ-2018 в Казани. Архивное фотоОткрытие Парка футбола ЧМ-2018 в Казани. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Российские болельщики
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Водка, закуска и флирт: памятки для иностранных футбольных болельщиков
С приближением чемпионата мира по футболу, который пройдет в следующем месяце в России, мы слышим все чаще о террористической угрозе. Но насколько весомы аргументы тех, кто призывает нас опасаться?

Широкоизвестная своей непримиримой борьбой с терроризмом и его пособниками американская публицистка Памела Геллер опубликовала материал, в котором выразила озабоченность в связи с угрозами ИГ* нанести несколько болезненных ударов по России во спортивного праздника.

Ее мнение стало особо весомо в США после назначения на пост советника по национальной безопасности Джона Болтона. Их многолетняя дружба, которой канал CNN посвятил "разоблачительный" материал, позволяет предполагать схожесть во взглядах на события. Не будет безосновательным утверждение, что блог Геллер заслуживает в эти дни особого внимания.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Организаторы ожидают на ЧМ в России не менее 600 тыс иностранных болельщиков
В своей публикации Памела Геллер привела свежую статью из британской газеты The Daily Mail, в которой обсуждаются возможные сферы опасности для британских болельщиков, планирующих поездку на чемпионат мира по футболу. Газета цитирует бывшего главу антитеррористического отдела полиции Ахмета Аялу, по словам которого "властям России следует обеспечить тщательную проверку входящих на стадионы". (Тут России стоит поблагодарить, конечно, иностранного коллегу за неоценимую помощь. Можно предположить, что российские власти давно уже проработали куда более масштабные планы по охране чемпионата, нежели простая проверка при входе на стадион.)

К этой же категории относятся предупреждения о возможных попытках вдохновленных террористами одиночек совершить атаки. И уж особенно Россия нуждается в авторитетных рекомендациях "обратить особое внимание на Северный Кавказ".

© AFP 2018 / FABRICE COFFRINI
В порядке исключения: Зеппельту разрешили приехать на ЧМ по футболу в Россию
Заместитель начальника управления британской полиции, ответственный за футбольную тематику, Марк Робертс, выразил опасения в связи с возможными столкновениями между британскими и российскими болельщиками, как это было в 2016 году в Марселе. Он сообщил, что приблизительно десять тысяч англичан планируют прибыть на чемпионат. Газета рассказывает о кампании запугивания болельщиков террористами, вбрасывающими в интернет людоедские публикации. Однако трудно избавиться от впечатления, что сама британская газета вносит свой вклад в попытку создать атмосферу паники и недоброжелательности. Это относится, например, к предупреждению о том, что "власти России могут проникнуть в базы данных болельщиков через их мобильные телефоны".

Между тем серьезное и профессиональное обсуждение степени угрозы требует сравнительной оценки терактов в Великобритании и России за последнее время. Возьмем минувший год. Вспомним ужасный теракт в Манчестере, унесший жизни 22 англичан. Было еще 12 жертв других атак. Там и одиночные нападения, и организованные, с использованием транспортных средств. В России за 2017 год мы можем вспомнить теракт в метро в Санкт-Петербурге, унесший жизни 15 россиян. Было несколько столкновений на Северном Кавказе. Но общая картина такова, что уровень безопасности в России выше, чем в Великобритании или Франции.

Стадион "Фишт" в Сочи
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкТрибуны и газон на стадионе "Фишт" в Сочи.Стадион Фишт в Сочи в преддверии чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Трибуны и газон на стадионе "Фишт" в Сочи.
© РИА Новости / Илья ПиталевВид на стадион "Фишт" в Сочи.Стадион Фишт в Сочи в преддверии чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на стадион "Фишт" в Сочи.
© РИА Новости / Илья ПиталевЗрительские трибуны стадиона "Фишт" в Сочи.Зрительские трибуны стадиона Фишт в Сочи в преддверии чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Зрительские трибуны стадиона "Фишт" в Сочи.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСтадион "Фишт" в Сочи.Стадион Фишт в Сочи в преддверии чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Стадион "Фишт" в Сочи.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРаздевалка на стадионе "Фишт" в Сочи.Раздевалка на стадионе Фишт в Сочи в преддверии чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Раздевалка на стадионе "Фишт" в Сочи.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗрительские трибуны стадиона "Фишт" в Сочи.Зрительские трибуны стадиона Фишт в Сочи в преддверии чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Зрительские трибуны стадиона "Фишт" в Сочи.
© РИА Новости / Илья ПиталевСтадион "Фишт" в Сочи.Стадион Фишт в Сочи в преддверии чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Стадион "Фишт" в Сочи.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНочная подсветка стадиона "Фишт" в Сочи.Стадион Фишт в Сочи в преддверии чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ночная подсветка стадиона "Фишт" в Сочи.
/

Сотрудники спецназа Грузии. Архивное фото
© Sputnik / Леван Авлабрели
Перейти в фотобанк
Террористы ИГ* вернулись в Грузию — и ждут весны в России
Мы не раз читали в новостях последних месяцев об арестах членов террористических банд. Все факты говорят о том, что Федеральная служба безопасности великолепно справляется со своей задачей защиты граждан России от террора.

Мы сообщали несколько месяцев назад о растущей угрозе использования террористами грузинского Панкисского ущелья. Оказавшиеся в Турции после разгрома их банд в Сирии бандиты не могли не помышлять о проникновении на Северный Кавказ и в крупные города России, используя территорию Грузии. За последние месяцы было сделано много для предотвращения этих попыток.

Некоторую тревогу могли вселять попытки игиловцев вербовать сторонников среди принятых властями Абхазии более тысячи беженцев из Сирии. Там было выявлено несколько радикальных групп, но после ликвидации основной исламистской ячейки, связанной с "Имаратом Кавказ"*, еще накануне Олимпиады в Сочи, ситуация на этой территории находится под контролем.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Бортников рассказал о предотвращенных терактах и уничтоженных террористах
В отличие от тех, кто подвержен необоснованной панике или же пытается осознанно ее подогреть, эксперты по борьбе с терроризмом признают успехи России на этом поприще.

Так, видный специалист всемирно известной британской организации HIS Jane’s Крис Хокинс признает, что количество терактов и количество их жертв в России уменьшилось на 80 процентов с 2013 года. Он объясняет это явление активнейшей работой российских спецслужб на Северном Кавказе и в других зараженных радикализмом регионах.

Иными словами, в России существует сегодня неоспоримо благоприятная атмосфера для проведения чемпионата мира по футболу. Россияне и зарубежные гости будут чувствовать себя в России безопаснее, чем в других городах Европы.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

Стадион "Волгоград Арена"
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВид на город и стадион "Волгоград Арена".Cтадион Волгоград Арена
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вид на город и стадион "Волгоград Арена".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСтадион "Волгоград Арена".Стадион «Волгоград Арена»
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Стадион "Волгоград Арена".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПроходная стадиона "Волгоград Арена".Проходная стадиона Волгоград Арена
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Проходная стадиона "Волгоград Арена".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкТрибуна стадиона "Волгоград Арена".Трибуна стадиона Волгоград Арена
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Трибуна стадиона "Волгоград Арена".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФасад стадиона "Волгоград Арена".Фасад стадиона Волгоград Арена
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Фасад стадиона "Волгоград Арена".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСтадион "Волгоград Арена".Стадион Волгоград Арена
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Стадион "Волгоград Арена".
© РИА Новости / Владимир АстапковичВнутреннее помещение стадиона "Волгоград Арена".Внутреннее помещение стадиона Волгоград Арена
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Внутреннее помещение стадиона "Волгоград Арена".
© РИА Новости / Владимир АстапковичСтадион "Волгоград Арена".Стадион Волгоград Арена
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Стадион "Волгоград Арена".
/
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена