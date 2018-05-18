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Происхождение жизни на Земле: доказанная теория или нераскрытая тайна

18:0018.05.2018
(обновлено: 18:01 18.05.2018)
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© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю с борта МКС снятый космонавтом Роскосмоса Олегом АртемьевымВид на Землю с борта МКС снятый космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку головы, для РИА Новости

Человечество на протяжении многих лет пытается разгадать истинную причину и историю появления жизни на нашей планете. Еще чуть более ста лет назад практически во всех странах люди даже не думали подвергать сомнению теорию божественного вмешательства и сотворения мира высшим духовным существом.

Ситуация изменилась после выхода в ноябре 1859 года величайшего труда Чарльза Дарвина, и сейчас вокруг этой темы существует немало споров. Число сторонников дарвиновской теории эволюции в Европе и Азии насчитывает больше 60-70%, приблизительно 20% в США и около 19% в России по данным конца прошлого десятилетия.

Во многих странах сегодня призывают исключить труд Дарвина из школьной программы или хотя бы изучать его наравне с другими вероятными теориями. Если не говорить о религиозной версии, к которой склоняется большая часть населения планеты, сегодня существует несколько основных теорий происхождения и эволюции жизни, описывающих ее развитие на самых разных этапах.

Панспермия

Сторонники идеи панспермии убеждены, что на Землю первые микроорганизмы были принесены из космоса. Так считал известный немецкий ученый-энциклопедист Герман Гельмгольц, английский физик Кельвин, российский ученый Владимир Вернадский и шведский химик Сванте Аррениус, считающийся сегодня родоначальником этой теории.

Научно подтвержден факт, что на Земле неоднократно были обнаружены метеориты с Марса и других планет, возможно с комет, которые могли прибыть даже из чужих звездных систем. В этом сегодня никто не сомневается, однако пока не понятно как жизнь могла возникнуть на других мирах. По сути, апологеты панспермии переносят "ответственность" за происходящее на инопланетные цивилизации.

Теория о первичном бульоне

Рождению этой гипотезы поспособствовали эксперименты Гарольда Юри и Стэнли Миллера, проведенные в 1950-е годы. Они смогли воссоздать почти те же условия, которые существовали на поверхности нашей планеты до зарождения жизни. Через смесь молекулярного водорода, угарного газа и метана пропустили небольшие электрические разряды и ультрафиолет.

Так художник представил себе древнейших млекопитающих, живших на территории Англии 145 миллионов лет назад
© Dr Mark Witton, palaeo-artist, University of Portsmouth
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В результате этого метан и прочие примитивные молекулы превратились в сложные органические вещества, в том числе десятки аминокислот, сахар, липиды и даже зачатки нуклеиновых кислот.

Относительно недавно, в марте 2015 года, ученые Кембриджского университета во главе с Джоном Сазерлендом показали, что все типы "молекул жизни", в том числе РНК, белки, жиры и углеводы, можно получить в ходе подобных реакций, в которых будут участвовать простые неорганические соединения углерода, сероводород, соли металлов и фосфаты.

Глиняное дыхание жизни

Одна из главных проблем предыдущего варианта эволюции жизни заключается в том, что многие органические молекулы, в том числе сахара, ДНК и РНК, являются слишком хрупкими для того, чтобы они могли накопиться в достаточном количестве в водах первичного океана Земли, где, как раньше считало большинство эволюционистов, возникли первые живые существа.

Так художник представил себе первых Homo habilis в Олдувайском ущелье
© Фото : M.Lopez-Herrera/ Enrique Baquedano
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Британский химик Александр Кейрнс-Смит полагает, что жизнь имеет "глиняное", а не водяное происхождение — оптимальную среду для накопления и усложнения сложных органических молекул можно найти внутри пор и кристаллов в глинистых минералах, а не в "первичном пруде" Дарвина или океане из теорий Миллера-Юри.

По сути, эволюция началась еще на уровне кристаллов, и только потом, когда соединения стали достаточно сложными и стабильными, первые живые организмы ушли в "открытое плавание" в первичный океан Земли.

Жизнь на дне океана

С этой идеей конкурирует популярная сегодня мысль о том, что жизнь зародилась не на поверхности океана, а в самых глубоких регионах его дна, в окрестностях "черных курильщиков", подводных гейзеров, и других геотермальных источников.

© Фото : OAR/National Undersea Research Program (NURP); NOAA Черный курильщик на Срединном Атлантическом хребте
© Фото : OAR/National Undersea Research Program (NURP); NOAA
Черный курильщик на Срединном Атлантическом хребте

Их выбросы богаты водородом и другими веществами, которые, по мнению ученых, могли скапливаться на склонах пород и давать первой жизни все необходимые пищевые ресурсы и катализаторы реакций.

Модель неандертальца
© Фото : Trustees of the Natural History Museum, London 2014
Ученые: вегетарианство помогло кроманьонцам победить неандертальцев
Доказательством этого можно признать современные экосистемы, существующие в окрестностях подобных источников на дне всех океанов Земли — они включают в себя не только микробов, но и даже многоклеточные живые существа.

Вселенная РНК

Теория диалектического материализма основана на одновременном единстве и бесконечной борьбе пары начал. Речь идет о наследственности информации и структурных биохимических изменений. Версия зарождения жизни, в которой РНК играет ключевую рол, прошла долгий путь совершенствования с момента ее появления в 1960-х годах и до конца 1980-х годов, когда она обрела свои современные черты.

С одной стороны, молекулы РНК не так эффективно справляются с хранением информации, как ДНК, но зато они способны одновременно ускорять химические реакции и собирать свои собственные копии. При этом надо понимать, что ученым пока не удалось показать, как работала вся цепочка эволюции РНК-жизни, и поэтому эта теория пока не получила всеобщего признания.

Протоклетки

Другой важный вопрос в эволюции жизни — тайна того, как подобные молекулы РНК или же ДНК и белков "отгородились" от внешнего мира и превратились в первые обособленные клетки, содержимое которых защищено гибкой мембраной или полупроницаемой твердой оболочкой.

Пионером в этой области стал известный советский химик Александр Опарин, показавший, что подобными свойствами могут обладать капли воды, окруженные двойным слоем жировых молекул.

© РИА Новости / Павел ТрошкинПерейти в фотобанкБиохимик, академик АН СССР Александр Иванович Опарин со старшим научным сотрудником Андреем Львовичем Курсановым в лаборатории энзимологии
© РИА Новости / Павел Трошкин
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Биохимик, академик АН СССР Александр Иванович Опарин со старшим научным сотрудником Андреем Львовичем Курсановым в лаборатории энзимологии

Его идеи были воплощены в жизнь канадскими биологами под руководством Джека Шостака, лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине 2009 года. Его команда смогла "упаковать" простейший набор РНК-молекул, способных к саморазмножению, в мембрану из жировых молекул, добавив внутрь первой "протоклетки" ионы магния и лимонную кислоту.

Эндосимбиоз

Другая загадка эволюции жизни — как возникли многоклеточные существа и почему клетки людей, животных и растений включают в себя особые тельца, такие как митохондрии и хлоропласты, которые обладают необычайно сложной структурой.

Шимпанзе. Архив
© Flickr / cliff1066
Диеты предков людей и шимпанзе "разошлись" 3 млн лет назад

Впервые об этой проблеме задумался немецкий ботаник Андреас Шимпер, предположивший, что хлоропласты в прошлом были самостоятельными организмами, похожими на цианобактерий, которые "подружились" с клетками предков растений и начали жить внутри них.

Эта идея была позже развита российским ботаником Константином Мережковским и американским эволюционистом Линн Маргулис, показавшей, что аналогичное происхождение имеют митохондрии и потенциально все остальные сложные органеллы наших клеток.
Как и в случае с теориями "мира РНК" и "глиняной" эволюции жизни, идея эндосимбиоза изначально вызывала массу критики со стороны большинства ученых, однако сегодня почти все эволюционисты не сомневаются в ее правоте.

Кто прав и кто виноват?

В пользу дарвинистских гипотез найдено немало научных трудов и специализированных исследований, в частности в области "переходных форм". У Дарвина на руках не было необходимого количества археологических артефактов в подтверждение научных трудов, так как по большей части он руководствовался личными догадками.

Подледный океан на Европе и его обитатели
© Фото : Public domain
Формы жизни. Как могут выглядеть обитатели других планет

К примеру, только за последние десять лет ученые нашли останки нескольких подобных "потерянных звеньев" эволюции, таких как тиктаалик (Tiktaalik) и индохиус (Indohyus), которые позволяют нам прочертить линию между сухопутными животными и рыбами, и китами и бегемотами.
С другой стороны, скептики часто утверждают, что подобные виды животных не являются настоящими переходными формами, что порождает постоянные бесконечные споры между сторонниками дарвинизма и их противниками.

С другой стороны, опыты на обычной кишечной палочке и на различных многоклеточных существах однозначно показывают, что эволюция реальна, и что животные могут достаточно быстро приспосабливаться к новым условиям жизни, приобретая новые черты, которых не было у их предков 100-200 поколений назад.

При этом стоит помнить, что значительная часть современного общества по-прежнему склонна верить в существование высшего божественного разума или внеземных цивилизаций, основавших жизнь на Земле. Пока единственно верной теории не существует, и на этот вопрос человечеству еще предстоит ответить в будущем.

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