Италия взяла Европу в заложники и требует немедленно снять санкции с России

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

За последние несколько недель с Евросоюзом приключилось столько неприятностей, что в какой-то момент показалось — хуже быть не может. Намечается торговая война с США, начинается очередная серия греческого финансового кризиса, а главное достижение европейской дипломатии последних двух десятилетий — "иранская ядерная сделка" — безжалостно уничтожено Дональдом Трампом. Но, как гласит известный закон Мерфи, нет такой ситуации, которая не могла бы стать еще хуже. Это подтвердили новости из Италии, решившей превратить свой собственный вялотекущий политический кризис в общеевропейский экономический и институциональный коллапс. Дело в том, что из Рима пришли две новости — хорошая и плохая. Хорошая новость: в Риме наконец-то появилось полноценное правительство, и это несомненный позитив, если учитывать, что мало кто из экспертов ожидал от разношерстных итальянских партий способности договориться и что безрезультатные переговоры длились около двух месяцев.

А теперь плохая (для Евросоюза и США): итальянское правительство отныне состоит из двух евроскептических партий, которые отличаются друг от друга лишь тем, что одна из них ("Лига Севера") — это правые евроскептики, а другая ("Движение Пять Звезд") — левые евроскептики-популисты. В то, что именно такой правительственный альянс будет создан, не верил практически никто. Сейчас, после того, как программа нового правительства, закрепленная в межпартийном соглашении, "утекла" в СМИ, европейский политический истеблишмент испытывает шок и неуверенность в будущем. Потому что Брюсселю очень скоро будет весело и страшно, а само существование Евросоюза как единой системы может повиснуть на волоске. Достаточно сказать, что в первой попавшей в СМИ версии "правительственного соглашения" фигурировало три важных требования к руководству ЕС:

1. "Простить", то есть списать, итальянские долги перед Европейским центральным банком в размере 250 миллиардов евро(!).

2. Немедленно снять санкции против России, потому что они наносят ущерб итальянской экономике.

3. Смириться с тем, что итальянское правительство будет создавать механизм, который в случае необходимости позволит безболезненно отказаться от евро.

После публикации этих требований в издании Huffington Post Italia на итальянских рынках началась небольшая паника, а европейское экспертное сообщество обрушилось на авторов программы с критикой и обвинениями в желании уничтожить Евросоюз своим безответственным популизмом. Программу "доработали" и результат получилися следующим: "Лига Севера" и "Движение Пять Звезд" отказались от идеи немедленно требовать списания долгов на 250 миллиардов евро, "еще подумают" над механизмами выхода из еврозоны, но вот требование немедленной отмены санкций против России как было, так и осталось в правительственной программе, которую обещают официально представить президенту Италии уже в понедельник.

В программе написано, что Италия останется членом НАТО и признает "привилегированное положение" США в рамках НАТО, но при этом отказывается "рассматривать Россию как угрозу", и, наоборот, считает ее "экономическим и коммерческим партнером". Президент Серджо Маттарелла явно не в восторге от того, что предлагает альянс евроскептиков, но не очень понятно, чего он может добиться, саботируя их программу. Ведь в самом лучшем случае он может доведет ситуацию до проведения внеочередных выборов, на которых евроскептики, скорее всего, получат еще больше голосов.

Европейским и американским элитам есть от чего переживать. Если итальянские евроскептики примутся осуществлять всю свою программу, то ее первой жертвой станет так называемая "европейская политическая стабильность". Выход Великобритании из Евросоюза уже нанес довольно чувствительный удар по политической и экономической системе объединенной Европы (например, страны ЕС до сих пор не могут договориться между собой, как латать бюджетную дыру, возникшую после Брекзита), но итальянский бунт, осмысленный и циничный, будет еще опаснее — хотя бы из-за того, что новое итальянское правительство не желает выходить из ЕС, громко хлопнув дверью. Наоборот: оно желает реформировать союз по своему образу и подобию, взяв в заложники европейскую финансовую и политическую систему.

Взять хотя бы списание итальянских долгов перед Европейским центральным банком. Это "ядерная опция", с которой ни ЕЦБ, ни брюссельские чиновники не могут согласиться, но на фоне которой практически любые предложения по оказанию финансовой помощи Италии будут казаться им вполне привлекательными. Итальянский долг в четверть триллиона евро нельзя списывать по одной простой причине — это вызовет цепную реакцию среди других стран, которые после финансового кризиса 2008-2009 годов и последующего десятилетия "стимулирования экономики за счет печатного станка" оказались должны Европейскому центральному банку астрономические суммы. Если начнется процесс списания этих долгов (которые сейчас парадоксальным образом выступают "обеспечением" общеевропейской валюты), то на финансовых рынках начнется паника, а сам евро может резко обесцениться. Именно в этом смысле Италия, в силу размера своей экономики и долгов, может "держать в заложниках" всю финансовую систему Старого Света. В данном случае все работает в строгом соответствии с поговоркой: "если ты должен банкиру 100 евро, то это твоя проблема, а если ты должен банкиру 100 миллиардов евро — то это уже большая проблема для банкира". Кстати, просто отпустить Италию на все четыре стороны или довести ее до суверенного дефолта тоже нельзя — среди ее кредиторов не только ЕЦБ, но и все крупные европейские банковские структуры, то есть дефолт Италии — это гарантированный банковский кризис по всей Европе. Важно, что для подрыва общеевропейской финансовой стабильности итальянцам даже не нужно прибегать к вышеупомянутой "ядерной опции". Заявление о том, что они желают выйти из еврозоны, тоже вполне подойдет.

Требование снять санкции с России будет использовано или для того, чтобы шантажировать Брюссель по другим важным для Рима вопросам, или для того, чтобы показать избирателям, что новое правительство евроскептиков действительно заботится об интересах Италии, а не европейских или американских элит. С точки зрения итальянского бизнеса, которая неоднократно была озвучена профильными профессиональными организациями, снятие санкций принесет значительную прибыль итальянским компаниям, что позволит новому правительству заявить о своей решительной победе в деле улучшения экономической ситуации в стране.

Если утверждение нового кабинета пройдет без проблем, то у Брюсселя и Вашингтона появится новая и серьезная головная боль, а у России — ситуативный, но очень важный союзник внутри Евросоюза. Если итальянским евроскептикам удастся "прогнуть" Брюссель, то они обязательно станут тем примером, на который будут ориентироваться лидеры других стран Евросоюза. Может быть, именно таким образом ЕС постепенно сможет превратиться в организацию стран, которые реально защищают свои интересы, а не отрабатывают политическую повестку наднациональных, а по сути антинациональных, политических элит.