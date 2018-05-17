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"Революция улиц" свергает мэра Еревана. И не только его

Сюжет:
Ситуация в Армении (529)
08:2517.05.2018
(обновлено: 08:30 17.05.2018)
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© Sputnik / Aram NersesyanМитинг у здания мэрии Еревана. Архивное фотоМитинг у здания мэрии Еревана. Архивное фото
© Sputnik / Aram Nersesyan

Айк Халатян, для РИА Новости

Вчера в центре внимания в Армении были протесты у мэрии Еревана. Ворвавшиеся туда гражданские активисты требовали отставки градоначальника Тарона Маргаряна. Формальным поводом для акции стала вырубка деревьев в прилегающем к мэрии парке.

Однако, учитывая то, что протесты перед зданием столичной администрации с требованием ухода Маргаряна начались за несколько дней до появления информации о сносе зеленых насаждений, можно предположить, что идет целенаправленная кампания против действующего мэра. Об этом говорит и то, что прибывший в мэрию вместе с протестующими близкий соратник премьер-министра Никола Пашиняна Ален Симонян, получивший его парламентский мандат, прямо призвал главу города последовать примеру Сержа Саргсяна и уйти в отставку. Маргарян, отметим, представляет Республиканскую партию Армении (РПА).

Военные учения на полигоне Алагяз в Армении. Архивное фото
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А новый начальник полиции Валерий Осипян, к которому градоначальник обратился с призывом принять меры "для прекращения незаконных действий и восстановления нормальной работы мэрии, находящейся под госохраной", ответил лишь, что с участниками акции проводят разъяснительные работы.

Позицию Пашиняна можно понять: с одной стороны, он взял под контроль правительство, с другой — у РПА по-прежнему большинство в парламенте и контроль над органами местного самоуправления в подавляющей части городов и сел. С ней связаны генпрокурор, главы ЦИК и Конституционного суда. В этих условиях новый премьер вряд ли сможет осуществить в стране кардинальные реформы. Да и победа на досрочных выборах через несколько месяцев не гарантирована.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. архивное фото
© РИА Новости
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В свою очередь, РПА, если она намерена взять реванш, будет всеми силами пытаться удержать за собой мэрию Еревана (и других крупных городов Армении), рассчитывая на то, что после утверждения Пашиняна премьером его возможности оказывать давление с помощью массовых акций протеста будут существенно ограничены. А несколько месяцев управления страной с такими большими проблемами в социально-экономической сфере неизбежно приведут к падению его рейтинга.

Пока что РПА решила использовать те же методы, что и ее противники. И вот уже около мэрии прошел "стихийный" митинг сторонников Маргаряна в его защиту. После этого мэр в очередной раз заявил, что не намерен подавать в отставку.

© Sputnik / Арам НерсесянПерейти в фотобанкУчастники акции в поддержку мэра Еревана Тарона Маргаряна у здания городской администрации. 16 мая 2018
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Участники акции в поддержку мэра Еревана Тарона Маргаряна у здания городской администрации. 16 мая 2018

И кстати. В среду ереванские улицы блокировали не только противники мэра-республиканца. Проспект Баграмяна, например, перекрыли таксисты, требующие пересмотреть порядок лицензирования их деятельности и применения к ним штрафов. Рядом с ними, у резиденции премьер-министра, акцию протеста провели сотрудники военных комиссариатов, которых Минобороны планирует сократить в рамках программы оптимизации (в итоге министр обороны Давид Тоноян решил отложить окончательное принятие решений по сокращениям до 21 июня).

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. 14 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В свою очередь, сторонники радикальной группировки "Сасна црер", захватившей летом 2016 года полицейскую часть, заблокировали движение на проспекте Аршакуняц (там расположен суд, в котором рассматривают дело участников группы). В отличие от противников мэра, разошедшихся по домам, они установили на проезжей части палатки и ночевали на улице.

Полиция во всех этих случаях не предпринимала никаких действий по разблокировке улиц. В результате в центре столицы образовались большие пробки. Пашинян, сам пришедший к власти с помощью уличных акций протеста и блокирования улиц, пока не решается пресекать подобные действия, что приводит к формированию атмосферы вседозволенности. И уже даже пара десятков протестующих считает нормальным перекрыть движение на самых оживленных магистралях Еревана. Эта новая традиция политической борьбы начинает вызывать недовольство жителей столицы.

Никол Пашинян вытупает перед своими сторонниками после специального заседания парламента Армении, на котором он был избран премьер-министром Армении. 8 мая 2018
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Сейчас перед Пашиняном стоит трудный выбор по делу "Сасна црер". Если он под предлогом "освобождения всех политзаключенных" выпустит членов этой группы, совершивших тяжкие уголовные преступления, в частности убийства трех полицейских, то это грозит легализацией вооруженного насилия в политической жизни. Кстати, один из лидеров группировки Варужан Аветисян уже назвал "псевдогуманизмом и цинизмом" слова Пашиняна о необходимости "решить вопрос "Сасна црер" с соблюдением законов".

Таким образом, последствия бескровной победы недавних протестов могут оказаться серьезнее, чем кажется.

© Sputnik / Михаил ЧерняховскийПерейти в фотобанкДемонстранты, требующие отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна, в здании городской администрации. 16 мая 2018
© Sputnik / Михаил Черняховский
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Демонстранты, требующие отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна, в здании городской администрации. 16 мая 2018
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