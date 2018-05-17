"Революция улиц" свергает мэра Еревана. И не только его

Айк Халатян, для РИА Новости
Вчера в центре внимания в Армении были протесты у мэрии Еревана. Ворвавшиеся туда гражданские активисты требовали отставки градоначальника Тарона Маргаряна. Формальным поводом для акции стала вырубка деревьев в прилегающем к мэрии парке.
Однако, учитывая то, что протесты перед зданием столичной администрации с требованием ухода Маргаряна начались за несколько дней до появления информации о сносе зеленых насаждений, можно предположить, что идет целенаправленная кампания против действующего мэра. Об этом говорит и то, что прибывший в мэрию вместе с протестующими близкий соратник премьер-министра Никола Пашиняна Ален Симонян, получивший его парламентский мандат, прямо призвал главу города последовать примеру Сержа Саргсяна и уйти в отставку. Маргарян, отметим, представляет Республиканскую партию Армении (РПА).
Позицию Пашиняна можно понять: с одной стороны, он взял под контроль правительство, с другой — у РПА по-прежнему большинство в парламенте и контроль над органами местного самоуправления в подавляющей части городов и сел. С ней связаны генпрокурор, главы ЦИК и Конституционного суда. В этих условиях новый премьер вряд ли сможет осуществить в стране кардинальные реформы. Да и победа на досрочных выборах через несколько месяцев не гарантирована.
Пока что РПА решила использовать те же методы, что и ее противники. И вот уже около мэрии прошел "стихийный" митинг сторонников Маргаряна в его защиту. После этого мэр в очередной раз заявил, что не намерен подавать в отставку.
И кстати. В среду ереванские улицы блокировали не только противники мэра-республиканца. Проспект Баграмяна, например, перекрыли таксисты, требующие пересмотреть порядок лицензирования их деятельности и применения к ним штрафов. Рядом с ними, у резиденции премьер-министра, акцию протеста провели сотрудники военных комиссариатов, которых Минобороны планирует сократить в рамках программы оптимизации (в итоге министр обороны Давид Тоноян решил отложить окончательное принятие решений по сокращениям до 21 июня).
Полиция во всех этих случаях не предпринимала никаких действий по разблокировке улиц. В результате в центре столицы образовались большие пробки. Пашинян, сам пришедший к власти с помощью уличных акций протеста и блокирования улиц, пока не решается пресекать подобные действия, что приводит к формированию атмосферы вседозволенности. И уже даже пара десятков протестующих считает нормальным перекрыть движение на самых оживленных магистралях Еревана. Эта новая традиция политической борьбы начинает вызывать недовольство жителей столицы.
Таким образом, последствия бескровной победы недавних протестов могут оказаться серьезнее, чем кажется.