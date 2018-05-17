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Доломать наследие Обамы. Какой президент США нам больше нравится

08:0017.05.2018
(обновлено: 08:02 17.05.2018)
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© AFP 2018 / Jack Gruber/POOL45-й президент США Дональд Трамп и экс-президент страны Барак Обама с супругами стоят на ступенях Капитолия. 20 января 2017 года45-й президент США Дональд Трамп и экс-президент страны Барак Обама с супругами стоят на ступенях Капитолия. 20 января 2017 года
© AFP 2018 / Jack Gruber/POOL

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

В США изучили данные по безработице за прошедший апрель. Это стало важной новостью, потому что разговор идет, во-первых, о "промежуточных" выборах в конгресс в этом году: захватят ли его снова демократы? И еще о том, переизберут ли на второй срок Дональда Трампа (или выберут его наследника-республиканца) в 2020-м.

Данные за апрель такие: за месяц создано 164 тысячи рабочих мест. Безработица снизилась до 17-летнего минимума — 3,9%. Когда Трамп заступал на вахту, было 4,8%. Эти цифры, среди прочего, означают, что если человек в начале трамповского срока искал работу, то его шанс найти ее был 96,1%. (Другое дело, что статистика несколько лукавит. Есть еще почти 96 работоспособных миллионов, которые места себе и не ищут, — то ли им нравится жить на пособие, то ли просто отчаялись; процент граждан, учитываемых в Америке как "рабочая сила", вот уже десятилетие после кризиса никак не может увеличиться.)

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 недалеко от порта Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
США требуют от Европы стать бедной
Понятно, что внешний мир судит президентов США по тому, что они творят за пределами Америки. Но их собственный избиратель интересуется прежде всего другим — рабочими местами внутри страны, например. И если у Трампа что-то получается в этой сфере, то как минимум надо учитывать такую реальность.

Можно допустить, что в конгресс демократы все равно массово прорвутся. Так устроена политическая система страны. Через два года после выборов президента против него всегда восстает часть его же избирателей, разочарованных, что их надежды не сбылись мгновенно. Они сливаются с теми, чья партия проиграла президентские выборы, и зачастую через два года президент получает недружественный и мешающий работать конгресс.

По поводу следующих президентских выборов пока сложно что-то говорить.

Но все-таки: по части безработицы наблюдается явный прогресс. К тому же и ВВП США сделал неожиданный скачок вверх — до 2,6% против 1,3% в предыдущем году.

Бездомный в кепке с надписью Сделаем Америку снова великой в автобусе в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Jae C. Hong
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Республиканская команда поясняет: перед нами мгновенный эффект демонтажа наследия Барака Обамы.

Если коротко, то Обама прославился внутри страны тысячами и тысячами запретов, ограничений и инструкций для бизнеса и повседневной жизни американцев. Причем делал он это в обход конгресса, множеством административных актов.

И пока сам Трамп пишет утренние твиты и своей внешней политикой приводит в ярость даже союзников Штатов (типа Германии и прочих европейцев), внутри страны его администрация по большей части просто пачками отменяет обамовские ограничения.

Существует пропагандистский список из десяти пунктов, где примерно обозначены направления такой работы. Здесь и пустяки типа отмены установки обязательных "третьих туалетов для трансгендеров", и серьезные вещи.

Например, знаменитая и ненавидимая как минимум половиной Америки реформа здравоохранения. По ней ты или покупаешь полис, или подвергаешься штрафу. Оказалось, что считали плохо и систему эту придется субсидировать на семь миллиардов долларов, то есть брать с налогоплательщика еще денег. Поэтому она отменяется. А еще есть требование для больших компаний отчитываться властям по 3,3 тысячи показателей и многое другое. И все это ликвидируется пункт за пунктом.

© AP Photo / Evan Vucci, FileПрезидент США Дональд Трамп с подписанным указом, который сворачивает Obamacare, США. 12 октября 2017
© AP Photo / Evan Vucci, File
Президент США Дональд Трамп с подписанным указом, который сворачивает Obamacare, США. 12 октября 2017

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп заявил о возрождении американской мечты
Торжествующие республиканцы говорят: просто не мешайте людям работать, и появится результат, и вот он даже есть. Демократы суетятся и призывают придумать какую-то привлекательную для избирателя экономическую программу, а то будет хуже.

Внешняя политика Трампа выглядит пока что провальной или как минимум рискованной, хотя и в ней прослеживается четкий экономический смысл: вернуть производства в страну и заставить хотя бы часть мира покупать производимые в США товары. Иначе — финансовая катастрофа (накопившийся долг, усугубляемый постоянным внешнеторговым дефицитом). А вот внутренняя политика — это как минимум интересно.

Так кто для нас лучше (или хуже) — демократы или республиканцы, если уж не из чего выбирать?

Есть мнение, что демократы намного хуже. Потому что свою политику тысяч ограничений они тащили и продолжают тащить по всему миру в виде навязываемых норм, правил, принципов и даже высоких моральных ценностей. И если республиканцы принуждают внешний мир к чему-то грубой силой, то демократы делают это ползучим и незаметным для глаза образом. Просыпаешься — а твоя страна уже живет "по Обаме".

Вывеска улицы Уолл стрит в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Например, на первое место в упомянутом списке трамповских успехов по части демонтажа наследия Обамы республиканцами гордо ставится развал плана "Чистая энергия". И, кстати, самые яростные внутренние битвы идут вокруг организации, которая этим занимается, — Агентства по защите окружающей среды. Напомним, как демократы это делали еще в девяностых: для начала подмяли под себя экологическую науку. Любого, кто сомневался в глобальном потеплении и особенно в том, что виноваты в нем неправильные энергетические корпорации, попросту выбрасывали из числа рукопожатных людей, он терял работу и репутацию.

© AP Photo / Jeff ChiuМитинг за "чистую энергию" в Сан-Франциско, США
© AP Photo / Jeff Chiu
Митинг за "чистую энергию" в Сан-Франциско, США

Далее — велась многомиллиардная пропаганда необходимости отказа от нынешней энергетики и перехода на "чистые технологии" (более дорогостоящие, за которыми стояли компании, близкие к демократам). И велась она в глобальном масштабе.

Наконец, создавалась наднациональная структура: например, ради спасения теплеющего мира заключались международные соглашения, помогавшие этим группам американского бизнеса нести свои технологии на внешние рынки. А прочие группы бизнеса, близкие республиканцам, скрипели зубами.

Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 9 февраля 2018
© REUTERS / Brendan Mcdermid
Аналитик рассказал, что "переполнило чашу страха" инвесторов в США
И так во множестве прочих сфер — от медицины до тех же трансгендеров.

Трамп и его команда ненавидят такие (и вообще любые) международные "обязаловки", это заметно даже по их выходу из "ядерного" соглашения с Ираном.

Пока трудно сказать, как повлияет на экономику США нынешний международный "изоляционизм" Белого дома. Но укрепление внутренних позиций республиканцев как минимум позволит им еще какое-то время разрушать "наследие Обамы". Хотя, конечно, они не перестанут ломать и вообще все подряд, даже за пределами Соединенных Штатов.

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