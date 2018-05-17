Доломать наследие Обамы. Какой президент США нам больше нравится

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
В США изучили данные по безработице за прошедший апрель. Это стало важной новостью, потому что разговор идет, во-первых, о "промежуточных" выборах в конгресс в этом году: захватят ли его снова демократы? И еще о том, переизберут ли на второй срок Дональда Трампа (или выберут его наследника-республиканца) в 2020-м.
Данные за апрель такие: за месяц создано 164 тысячи рабочих мест. Безработица снизилась до 17-летнего минимума — 3,9%. Когда Трамп заступал на вахту, было 4,8%. Эти цифры, среди прочего, означают, что если человек в начале трамповского срока искал работу, то его шанс найти ее был 96,1%. (Другое дело, что статистика несколько лукавит. Есть еще почти 96 работоспособных миллионов, которые места себе и не ищут, — то ли им нравится жить на пособие, то ли просто отчаялись; процент граждан, учитываемых в Америке как "рабочая сила", вот уже десятилетие после кризиса никак не может увеличиться.)
Можно допустить, что в конгресс демократы все равно массово прорвутся. Так устроена политическая система страны. Через два года после выборов президента против него всегда восстает часть его же избирателей, разочарованных, что их надежды не сбылись мгновенно. Они сливаются с теми, чья партия проиграла президентские выборы, и зачастую через два года президент получает недружественный и мешающий работать конгресс.
По поводу следующих президентских выборов пока сложно что-то говорить.
Но все-таки: по части безработицы наблюдается явный прогресс. К тому же и ВВП США сделал неожиданный скачок вверх — до 2,6% против 1,3% в предыдущем году.эффект демонтажа наследия Барака Обамы.
Если коротко, то Обама прославился внутри страны тысячами и тысячами запретов, ограничений и инструкций для бизнеса и повседневной жизни американцев. Причем делал он это в обход конгресса, множеством административных актов.
И пока сам Трамп пишет утренние твиты и своей внешней политикой приводит в ярость даже союзников Штатов (типа Германии и прочих европейцев), внутри страны его администрация по большей части просто пачками отменяет обамовские ограничения.
Существует пропагандистский список из десяти пунктов, где примерно обозначены направления такой работы. Здесь и пустяки типа отмены установки обязательных "третьих туалетов для трансгендеров", и серьезные вещи.
Например, знаменитая и ненавидимая как минимум половиной Америки реформа здравоохранения. По ней ты или покупаешь полис, или подвергаешься штрафу. Оказалось, что считали плохо и систему эту придется субсидировать на семь миллиардов долларов, то есть брать с налогоплательщика еще денег. Поэтому она отменяется. А еще есть требование для больших компаний отчитываться властям по 3,3 тысячи показателей и многое другое. И все это ликвидируется пункт за пунктом.
Внешняя политика Трампа выглядит пока что провальной или как минимум рискованной, хотя и в ней прослеживается четкий экономический смысл: вернуть производства в страну и заставить хотя бы часть мира покупать производимые в США товары. Иначе — финансовая катастрофа (накопившийся долг, усугубляемый постоянным внешнеторговым дефицитом). А вот внутренняя политика — это как минимум интересно.
Так кто для нас лучше (или хуже) — демократы или республиканцы, если уж не из чего выбирать?
Есть мнение, что демократы намного хуже. Потому что свою политику тысяч ограничений они тащили и продолжают тащить по всему миру в виде навязываемых норм, правил, принципов и даже высоких моральных ценностей. И если республиканцы принуждают внешний мир к чему-то грубой силой, то демократы делают это ползучим и незаметным для глаза образом. Просыпаешься — а твоя страна уже живет "по Обаме".
Далее — велась многомиллиардная пропаганда необходимости отказа от нынешней энергетики и перехода на "чистые технологии" (более дорогостоящие, за которыми стояли компании, близкие к демократам). И велась она в глобальном масштабе.
Наконец, создавалась наднациональная структура: например, ради спасения теплеющего мира заключались международные соглашения, помогавшие этим группам американского бизнеса нести свои технологии на внешние рынки. А прочие группы бизнеса, близкие республиканцам, скрипели зубами.
Трамп и его команда ненавидят такие (и вообще любые) международные "обязаловки", это заметно даже по их выходу из "ядерного" соглашения с Ираном.
Пока трудно сказать, как повлияет на экономику США нынешний международный "изоляционизм" Белого дома. Но укрепление внутренних позиций республиканцев как минимум позволит им еще какое-то время разрушать "наследие Обамы". Хотя, конечно, они не перестанут ломать и вообще все подряд, даже за пределами Соединенных Штатов.