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"Ударить по России". Как американский журналист стал террористом

19:0016.05.2018
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского мостаАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

"Украина должна взорвать Крымский мост Путина", — взывает американо-британский журналист Том Роган на сайте американского издания The Washington Examiner, некогда претендовавшего на солидность. Честно говоря, открытый призыв к террористическому акту выглядит неожиданным. Обещания "взорвать мост" уже звучали из уст различных украинских деятелей — тех самых, которые до этого неоднократно говорили, что этот мост вообще никогда не может быть построен.

Одним из первых теракты анонсировал журналист Матвей Ганапольский в эфире украинского канала NewsOne. Он сообщил о неких украинских "партизанах", которые подплывут и взорвут все, что Россия проложит в направлении Крыма. Это было еще в ноябре 2015-го, когда у Ганапольского был российский паспорт. Вскоре указом Петра Порошенко ему предоставили украинское гражданство.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян прокомментировала призыв к бомбежке Крымского моста
Затем взорвать Крымский мост угрожали представители различных националистических формирований Украины. К примеру, глава движения ОУН Николай Коханивский обещал совершить какой-то теракт против российских учреждений в день запуска моста, а также заявил: "Если есть какая-то дорога с материка в Крым, почему бы там не организовать какой-нибудь подрыв?"

Еще месяц назад украинские деятели разного пошиба с удовольствием обсуждали варианты терактов против Крымского моста. А на сайте "Обозреватель" был запущен опрос, и 32 процента читателей этого украинского "СМИ" заявили, что мост следует взорвать даже в случае "возврата Крыма в состав Украины". Но подчеркнем: все эти призывы и теоретические рассуждения звучали исключительно из уст граждан Украины (отнесем Ганапольского к ним же), не особо отличаясь от бравурных обещаний вот-вот "пройти парадом в Севастополе" или вернуть Донбасс в состав Украины уже в 2016 году.

Скрипя зубами
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Скрипя зубами

Но открытый призыв к террористическому акту против российского объекта, обнародованный на страницах американского консервативного издания, к каковым относится The Washington Examiner, — это что-то новое. Тридцатидвухлетний Роган, особо не церемонясь, советует Киеву разбомбить мост: "Теперь пришло время Украине разрушить элементы этого моста <…> К счастью, у Украины есть средства для того, чтобы нанести воздушные удары по этому мосту таким образом, чтобы, по крайней мере, на время вывести его из строя. Благодаря внушительной длине моста украинские самолеты вполне смогут ударить по нему, сведя к минимуму вероятность жертв среди тех, кто в этот момент будет по нему ехать".

Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту. 16 мая 2018
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Украина выставит России счет за убытки от Крымского моста
Похоже, автор не догадывается, что это означало бы объявление войны России со стороны Украины и неминуемо вызвало бы ответные действия со стороны российских Вооруженных сил, обязанных защищать свою территорию. Как не догадывается и о том, почему Украина, интенсивно бомбя Донбасс, ни разу не перешла черту и не тронула ни один объект на территории российского Крыма. Роган явно не очень разбирается в таких тонкостях, о чем свидетельствует хотя бы то, что он называет Керчь Кирчью — видимо, думает, что так название города читается по-украински.

Ладно бы он просто "плавал" в вопросах взаимоотношений между Россией и Украиной. Но, казалось бы, американец не может не понимать, что его статья — прямой призыв к терроризму. На вопрос о том, осознает ли он, что теперь стал террористом с точки зрения российских законов, автор провокационной статьи радостно ответил: "Хорошо. Это значит, что я в компании с такими русскими патриотами, как Алексей Навальный". Когда упомянутый "русский патриот" призывал к террористическим актам против российских объектов, он не уточнил.

Открытие автомобильной части Крымского моста. 15 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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На Украине рассказали, как надо "бороться" с Крымским мостом
Между тем статья в The Washington Examiner прямо подпадает под статью 205.2 Уголовного кодекса России "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма". Конечно, авторы и редакторы подобных материалов не очень-то разбираются в российском законодательстве. Но они наверняка могли бы провести аналогии с американскими законами и нормами поведения. Что делают США с теми, кто призывает к террористическим актам против американских граждан и объектов, известно всем. Конечно, Россия — это не Америка, она не собирается в нарушение международных норм наносить ракетные удары по территории других стран, где обитают неадекватные люди, мечтающие разрушить Россию. Но подобные призывы, публикуемые в американской прессе и подпадающие под разряд уголовных преступлений, не могут остаться незамеченными.

Проект Керченского моста
© РИА Новости, Инфографика
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Проект моста в Крым
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