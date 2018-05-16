"Ударить по России". Как американский журналист стал террористом

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
"Украина должна взорвать Крымский мост Путина", — взывает американо-британский журналист Том Роган на сайте американского издания The Washington Examiner, некогда претендовавшего на солидность. Честно говоря, открытый призыв к террористическому акту выглядит неожиданным. Обещания "взорвать мост" уже звучали из уст различных украинских деятелей — тех самых, которые до этого неоднократно говорили, что этот мост вообще никогда не может быть построен.
Одним из первых теракты анонсировал журналист Матвей Ганапольский в эфире украинского канала NewsOne. Он сообщил о неких украинских "партизанах", которые подплывут и взорвут все, что Россия проложит в направлении Крыма. Это было еще в ноябре 2015-го, когда у Ганапольского был российский паспорт. Вскоре указом Петра Порошенко ему предоставили украинское гражданство.почему бы там не организовать какой-нибудь подрыв?"
Еще месяц назад украинские деятели разного пошиба с удовольствием обсуждали варианты терактов против Крымского моста. А на сайте "Обозреватель" был запущен опрос, и 32 процента читателей этого украинского "СМИ" заявили, что мост следует взорвать даже в случае "возврата Крыма в состав Украины". Но подчеркнем: все эти призывы и теоретические рассуждения звучали исключительно из уст граждан Украины (отнесем Ганапольского к ним же), не особо отличаясь от бравурных обещаний вот-вот "пройти парадом в Севастополе" или вернуть Донбасс в состав Украины уже в 2016 году.
Но открытый призыв к террористическому акту против российского объекта, обнародованный на страницах американского консервативного издания, к каковым относится The Washington Examiner, — это что-то новое. Тридцатидвухлетний Роган, особо не церемонясь, советует Киеву разбомбить мост: "Теперь пришло время Украине разрушить элементы этого моста <…> К счастью, у Украины есть средства для того, чтобы нанести воздушные удары по этому мосту таким образом, чтобы, по крайней мере, на время вывести его из строя. Благодаря внушительной длине моста украинские самолеты вполне смогут ударить по нему, сведя к минимуму вероятность жертв среди тех, кто в этот момент будет по нему ехать".
Ладно бы он просто "плавал" в вопросах взаимоотношений между Россией и Украиной. Но, казалось бы, американец не может не понимать, что его статья — прямой призыв к терроризму. На вопрос о том, осознает ли он, что теперь стал террористом с точки зрения российских законов, автор провокационной статьи радостно ответил: "Хорошо. Это значит, что я в компании с такими русскими патриотами, как Алексей Навальный". Когда упомянутый "русский патриот" призывал к террористическим актам против российских объектов, он не уточнил.