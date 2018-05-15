Триллион долларов для Киева: как богатеет Порошенко

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Недавно авторитетный украинский медиаперсонаж Дмитрий Гордон объявил в телеэфире, что в течение года после президентских выборов украинцы "не узнают страну". Со ссылкой на свои источники он сообщил, что "более 600 миллиардов долларов стоят уже готовыми прийти сюда", нужно лишь, чтобы Украина наконец провела "необходимые реформы" (отметим: 600 миллиардов долларов — это, например, вся доходная часть годового бюджета большой страны Канады).

Дмитрий Гордон, в принципе, известный украинский предсказатель, перед мощью которого бледнеют сурок Фил и осьминог Пауль. Он несколько раз в год обещает полный развал России, нимало не смущаясь тем, что предыдущий прогноз провалился. При этом пан Гордон всегда ссылается на самые высокие, самые компетентные, но глубоко законспирированные источники.

Кстати, когда ехидные слушатели гордоновских импровизаций начали издеваться над озвученной цифрой, в обсуждение телепередачи набежала патриотическая общественность с уверениями, что 600 миллиардов — это, как говорят на Украине, "семачки". Потому что еще минимум 500 миллиардов вскоре вернет в виде репараций Россия, и тут даже никакие реформы не требуются. То есть всего Украину ожидает один триллион 100 миллиардов долларов, которые уже стоят готовыми и практически стучат в дверь.

…И вот на этом фоне президент страны Петр Порошенко внезапно объявил в интервью немецкому изданию "Фокус", что "лично он деньги не любит". Мало того: он также не любит олигархов и не позволит кому-то из них на что-то влиять. Кроме того, он подчеркнул, что готов даже отдать жизнь за родину, потому что родину он любит. В отличие от денег.

Заявленная Порошенко позиция требует внимательного рассмотрения.

Итак. Состояние президента Порошенко на протяжении всех лет существования его в публичной плоскости стабильно росло по экспоненте. Несмотря на то что последние 20 лет он неизменно занимал самые высокие государственные, исключающие какой бы то ни было бизнес, должности, список принадлежащих ему предприятий и компаний стремительно рос, а с ним и сокровища Петра Алексеевича. Даже будучи министром экономики, Порошенко не отказался от бизнес-деятельности, несмотря на явный конфликт интересов. В то же самое время он приблизил к себе ряд предпринимателей, которые, благодаря благосклонности высокопоставленного чиновника, в кратчайшее время превратились из просто богатых людей в олигархов разной величины. Петр Алексеевич и сам из просто крайне богатого человека превратился в настоящего, без дураков, олигарха.

В 2014 году, став президентом горящей в пламени гражданской войны страны, Порошенко с первых дней развернулся во всю мощь. Старожилы помнят, как города и веси Украины, словно коростой, покрылись огромными магазинами "Рошен", поскольку стесняться в своем дому уже было совершенно некого.

Впрочем, когда Порошенко называют "шоколадным королем Украины", может сложиться ложное впечатление, что сфера его интересов лежит исключительно в области сладких плиток. Но нет. Порошенко крупный производитель, например, оружия — в том числе танков.

Дав торжественное обещание передать в слепой траст свои активы, кроме собственного телеканала, который и обеспечивает полное PR-прикрытие любой деятельности президента, Петр Алексеевич все оставил себе. Включая липецкую шоколадную фабрику, которую, вкупе с другими активами, сулился продать Ротшильдам.

Вообще деньги чудесным образом очень любят не любящего их Петра Алексеевича, причем с каждым днем его президентства все сильнее.

Интересно, что за годы своего правления Порошенко, два раза в неделю окончательно разрывающий с Русским миром и Россией и запретивший какие бы то ни было экономические связи с Мордором, не только не смог расстаться с липецкой фабрикой, но и прикупил, согласно материалам журналистских расследований, еще минимум один бизнес в России.

Сухая статистика показывает динамику президентской борьбы с ненавистными деньгами. Еще при Януковиче, работая в правительстве "преступной власти", Порошенко удвоил свои доходы. В 2014 году, когда в Киеве жгли покрышки, а на Донбассе пылала гражданская война, Порошенко увеличил их более чем в семь раз, заработав 370 миллионов гривен против 50 в 2013-м. В списке его активов появились казахстанские, грузинские, белорусские предприятия. Сегодня, по оценкам экспертов, Порошенко контролирует более ста компаний. Оказавшись героем знаменитого скандала с панамскими офшорами, президент Украины вышел сухим из воды и продолжил наращивать капиталы. Впечатляющую динамику показывает рост доходов принадлежащего ему Международного инвестиционного банка — за один только квартал 2017 года увеличившихся на 198 процентов.

Тратит Петр Алексеевич тоже с размахом. Достаточно вспомнить хотя бы его рождественский отдых на Мальдивах — минимум полмиллиона долларов за неделю. Впрочем, некоторые эксперты предполагают, что президент тратился не сам — у него есть спонсоры.

Именно на них намекают аналитики, изучающие динамику доходов украинских олигархов — тех самых, что "вызывают презрение" у Порошенко. Здесь тоже все совсем не однозначно. Да, президент отжал "Приватбанк" у Коломойского, но тот сам виноват: плохо уважал Петра Алексеевича, финансировал оппозиционные ему СМИ и бесконечно троллил, недооценивая его мстительность. За что и поплатился: сидит теперь в Женеве и строит, как говорят, планы реванша.

А вот с донецким Ринатом Ахметовым, главным спонсором "преступной власти" Януковича, все сложилось совершенно иначе. Вопреки ожиданиям, Ринат Леонидович неуклонно наращивает свои богатства. Потеряв 15 процентов собственных активов, которые остались на территории ЛДНР, Ахметов, однако, не потерялся в списке "Форбса". Угольные схемы, которые он проворачивает, позволяют закупать уголь у "сепаратистов" под видом то южноафриканского, то украинского покупателя, рассчитывая стоимость по пресловутой формуле "Роттердам плюс". Ахметовский ДТЭК расцветает при полной поддержке президента к взаимной выгоде обоих. Чистый доход в прошлом году вырос на 10 процентов — до 141 миллиарда гривен. Высокие и постоянно растущие тарифы на ЖКХ оплачивают население и госбюджет через субсидии. Такого без поддержки президента на Украине быть не может.

Остальные украинские вельможи следуют наглядному примеру своего патрона, спинным мозгом чувствуя тренды. То есть: смело декларируй свои богатства, плюй в лицо нищей биомассе, отдыхай дорого, с купеческим размахом и особым цинизмом. Главное — не забывать обильно трещать о патриотизме, альтруизме и руке Кремля.