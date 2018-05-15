Европа спешно создает армию. Проигравшими назначены Польша и Украина

Так, в минувшую пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на конференции во Флоренции сообщила, что "мир находится в хаосе" и Европе "нужна профессиональная армия".
На следующий же день в подкасте канцлера ФРГ Ангелы Меркель публике было сообщено, что ЕС уже "достиг гигантского прогресса в военном сотрудничестве".
После прихода же к власти Д. Трампа (но не благодаря ему) ситуация начала резко меняться. Уже в ноябре 2017 года весь Евросоюз (за исключением покидающей его Великобритании, не участвующей в общей оборонной политике Дании, а также Мальты, у которой в конституции прописан нейтральный статус) принял план действий "Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны" — PESCO. Проект предполагает масштабное сотрудничество между странами в военной сфере, включая унификацию и "гармонизацию" оборонных стратегий, выделение воинских контингентов для специальных операций и готовность проводить совместные миссии. Также в рамках сотрудничества отдельные группы стран-членов реализуют партнерские проекты по созданию общеевропейской оборонной инфраструктуры. Например, Европейское медицинское командование (которое учреждают Италия, Нидерланды, Румыния, Словакия, Испания и Швеция под общим руководством Германии) или же специальный Операционный центр по реагированию на кризисы (над ним работают Франция, Германия, Италия, Испания и Кипр).
Одновременно тема "европейской армии" перестала звучать в выступлениях лидеров континента приглушенно. Руководители стран и самые высокопоставленные еврочиновники, вплоть до Жана-Клода Юнкера, заговорили об "оборонном суверенитете" Европы как не просто о желаемой цели, но как о неизбежной перспективе.
В итоге уже прямо говорится о том, что "Европа больше не может полагаться на военный зонтик США" (Ангела Меркель). Канцлер ФРГ указывает на то, что на периферии Европы наблюдается множество конфликтов, угрожающих безопасности союза. Причем речь идет о непосредственных угрозах — и США уже доказали свою неспособность защитить от них своих союзников.
Стоит вспомнить, что потерпевшими от американских побед на Ближнем Востоке стали именно европейцы — к ним хлынули беженцы через разоренные территории Сирии и Ливии. И на них же обрушились основные террористические атаки десятилетия, организованные ИГ*, порожденным победой США в Ираке.
А ведь есть еще хаотическая Украина, есть все менее прозападная Турция и готовый заново взорваться палестино-израильский и ирано-израильский конфликт (к обострению во всех этих точках США причастны непосредственно).приведет к сокращению поставок американского вооружения в Европу. А значит — и к потерям оружейных компаний США.
Стоит отметить, что по целому ряду ключевых вопросов оборонного строительства до сих пор нет ясности. Например, Германия хочет активного участия максимального числа государств-членов. Однако некоторые участники ЕС не просто не готовы к оборонной интеграции, но и будут, по сути, ее саботировать. Речь идет в первую очередь о восточноевропейских республиках — которые, получая значительную часть средств из общих фондов, при этом политически ориентируются строго на США. Взять, к примеру, ту же Польшу, прямо конфликтующую как с Брюсселем, так и с Берлином.
Тем не менее сама тенденция налицо. И когда процесс будет доведен до логического завершения, главными потерпевшими окажутся те самые государства, которые полагались именно на уходящий "американский" миропорядок. То есть проамериканские восточноевропейцы вроде Польши и стремящиеся под "натовский зонтик" постсоветские республики вроде Грузии и Украины.
К тому моменту, когда они под него теоретически собираются попасть, зонтик может попросту закрыться.