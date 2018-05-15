Европа спешно создает армию. Проигравшими назначены Польша и Украина

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации





За последние дни европейские должностные лица высшего уровня сделали целый ряд заявлений на военно-оборонную тему. Основной посыл у всех один и тот же: Европа должна быть готова защищать себя сама, без расчета на Америку, — и как можно скорее.

Так, в минувшую пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на конференции во Флоренции сообщила, что "мир находится в хаосе" и Европе "нужна профессиональная армия".

На следующий же день в подкасте канцлера ФРГ Ангелы Меркель публике было сообщено, что ЕС уже "достиг гигантского прогресса в военном сотрудничестве".

Что тут важно. Собственно сама концепция европейской армии звучит еще с 50-х годов прошлого века. Общая политика в области обороны прописана в Лиссабонском соглашении. Однако в течение десятилетий эти планы по факту оставались на бумаге — при живом и дееспособном НАТО и при несомненной американской гегемонии.

После прихода же к власти Д. Трампа (но не благодаря ему) ситуация начала резко меняться. Уже в ноябре 2017 года весь Евросоюз (за исключением покидающей его Великобритании, не участвующей в общей оборонной политике Дании, а также Мальты, у которой в конституции прописан нейтральный статус) принял план действий "Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны" — PESCO. Проект предполагает масштабное сотрудничество между странами в военной сфере, включая унификацию и "гармонизацию" оборонных стратегий, выделение воинских контингентов для специальных операций и готовность проводить совместные миссии. Также в рамках сотрудничества отдельные группы стран-членов реализуют партнерские проекты по созданию общеевропейской оборонной инфраструктуры. Например, Европейское медицинское командование (которое учреждают Италия, Нидерланды, Румыния, Словакия, Испания и Швеция под общим руководством Германии) или же специальный Операционный центр по реагированию на кризисы (над ним работают Франция, Германия, Италия, Испания и Кипр).

Одновременно тема "европейской армии" перестала звучать в выступлениях лидеров континента приглушенно. Руководители стран и самые высокопоставленные еврочиновники, вплоть до Жана-Клода Юнкера, заговорили об "оборонном суверенитете" Европы как не просто о желаемой цели, но как о неизбежной перспективе.

Выход США из ядерной сделки с Ираном определенно подстегнул процесс. Как отметил бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, Европа не желает оказаться "вегетарианцем с множеством проблем в мире плотоядных".

В итоге уже прямо говорится о том, что "Европа больше не может полагаться на военный зонтик США" (Ангела Меркель). Канцлер ФРГ указывает на то, что на периферии Европы наблюдается множество конфликтов, угрожающих безопасности союза. Причем речь идет о непосредственных угрозах — и США уже доказали свою неспособность защитить от них своих союзников.

Стоит вспомнить, что потерпевшими от американских побед на Ближнем Востоке стали именно европейцы — к ним хлынули беженцы через разоренные территории Сирии и Ливии. И на них же обрушились основные террористические атаки десятилетия, организованные ИГ*, порожденным победой США в Ираке.

А ведь есть еще хаотическая Украина, есть все менее прозападная Турция и готовый заново взорваться палестино-израильский и ирано-израильский конфликт (к обострению во всех этих точках США причастны непосредственно).

…Американцев по понятным причинам европейский курс на оборонную независимость не радует. Официальные лица в Вашингтоне призывают европейских партнеров "не дробить безопасность". В ответ в Брюсселе повторяют, что PESCO не заменяет, а лишь дополняет НАТО и концентрируется на совместном реагировании на локальные кризисы, оставляя дело стратегической защиты Европы Североатлантическому альянсу. Однако американцы все равно сомневаются — по словам Кети Уилбаргер, помощницы министра обороны США Джеймса Мэттиса, США "будут поддерживать европейский оборонный проект до тех пор, пока он не отвлекает и не ослабляет НАТО". Кроме того, Вашингтону не нравится, что, по словам посла США в НАТО Кей Бейли Хатчинсон, PESCO станет "протекционистской машиной ЕС". Ведь совместное европейское оборонное строительство приведет к сокращению поставок американского вооружения в Европу. А значит — и к потерям оружейных компаний США.

Стоит отметить, что по целому ряду ключевых вопросов оборонного строительства до сих пор нет ясности. Например, Германия хочет активного участия максимального числа государств-членов. Однако некоторые участники ЕС не просто не готовы к оборонной интеграции, но и будут, по сути, ее саботировать. Речь идет в первую очередь о восточноевропейских республиках — которые, получая значительную часть средств из общих фондов, при этом политически ориентируются строго на США. Взять, к примеру, ту же Польшу, прямо конфликтующую как с Брюсселем, так и с Берлином.

К тому же Европа должна быть морально готова к тому, чтобы проводить военные операции без участия США. Да, французы с этим более-менее преуспели (вспомним операцию в Мали), однако их действия проходят не вопреки интересам США, а скорее по согласованию с ними.

Тем не менее сама тенденция налицо. И когда процесс будет доведен до логического завершения, главными потерпевшими окажутся те самые государства, которые полагались именно на уходящий "американский" миропорядок. То есть проамериканские восточноевропейцы вроде Польши и стремящиеся под "натовский зонтик" постсоветские республики вроде Грузии и Украины.

К тому моменту, когда они под него теоретически собираются попасть, зонтик может попросту закрыться.