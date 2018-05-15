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Европейцы двух сортов: герои антироссийского фронта и "коллаборационисты"

08:0015.05.2018
(обновлено: 08:15 15.05.2018)
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© РИА Новости / Сергей Потеряев
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Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

России постоянно приписывают стремление расколоть Евросоюз. Но те, кто громче всего кричит об этом, сами разделяют и сортируют европейские страны в зависимости от их отношений с Москвой. Недавно, например, на несколько государств навесили ярлык "коллаборационисты" — именно такой термин использовали в докладе "экспертного" центра Evropské hodnoty, или "Европейские ценности".

Базирующийся в Праге центр в прошлом году уже прославился тем, что обнародовал свой вариант скандального сайта "Миротворец" — черный список политиков, журналистов, политологов и других известных персон, осмелившихся когда-то давать комментарии российскому каналу RT. Туда кто только не вошел: даже далай-лама — "полезный идиот Путина", если верить докладу.

Уже этого было бы достаточно, чтобы признать деятельность центра сомнительной. Но еще большей пикантности ситуации придает тот факт, что деньги на него выделяют не только структуры Джорджа Сороса (куда ж без него?), но и целый ряд правительственных структур — Европарламент, Еврокомиссия, правительство и МИД Чехии. А буквально на днях "Европейские ценности" получили награду от НАТО — в качестве "признания работы по выявлению российской подрывной деятельности".

Студия радио Sputnik
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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В ближайшие недели чешские "борцы против российских подрывников" презентуют доклад, в котором оценят усилия стран Евросоюза в деле "борьбы против российской дезинформации". Основные выводы и краткое содержание этого эпохального труда уже опубликовала испанская газета El Pais.

Итак, авторы доклада обнаружили в Европе российских "коллаборационистов" — Грецию и Кипр. Подчеркнем: термин "коллаборационист" — это не метафора, не наша выдумка, это слово употребляется в документе. К таковым относятся правительства, которые "ограничивают сопротивление российскому влиянию и/или способствуют Кремлю в достижении своих целей".

Антифейковый проект сайта МИД РФ на экране компьютера
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Неправдивая ложь или ложная правда: в чем суть феномена фейковых новостей
А цели, как следует из того же доклада, — это смена режима. К государствам, где эта подрывная информационная операция удалась, относят Белоруссию и тот же Кипр. Интересно, знают ли жители этого солнечного острова, что Кремль так сильно на них повлиял? Еще интереснее, понимают ли киприоты, что авторы упомянутой "аналитики" содержатся в том числе за их счет.

Зато Испания, как и Франция, не без гордости отмечает El Pais, подросла в рейтинге "Европейских ценностей". Мол, в прошлом году они "игнорировали российскую угрозу", а теперь поднялись на ступень выше — признали ее. И в целом круг государств, стоящих на "передовой линии противостояния российской дезинформации", расширился, отмечают авторы доклада. В их ряды вступила и Великобритания. Ну, здесь и не надо объяснять почему.

Министры безопасности и министры иностранных дел стран-участниц Большой семерки перед церемонией фотографирования в Торонто, Канада. 23 апреля 2018
© REUTERS / Fred Thornhill
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Но "многое еще недоработано". Так, немало стран, включая Португалию, Италию, Австрию, Словению, Венгрию и даже Люксембург, очень близки к разряду "коллаборационистов", ведь они по-прежнему отрицают "угрозу фейковых новостей от России". И эта легкомысленность может привести к "неуправляемости, которая парализовала Италию". То есть и результаты итальянских выборов, нежелательные западному истеблишменту, — "заслуга" Москвы.

И ведь потом, рассортировав страны Евросоюза и навесив ярлыки, те же "эксперты" с той же категоричностью обвинят Россию в том, что это она вносит раздор в Европу.

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