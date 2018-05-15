Европейцы двух сортов: герои антироссийского фронта и "коллаборационисты"

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
России постоянно приписывают стремление расколоть Евросоюз. Но те, кто громче всего кричит об этом, сами разделяют и сортируют европейские страны в зависимости от их отношений с Москвой. Недавно, например, на несколько государств навесили ярлык "коллаборационисты" — именно такой термин использовали в докладе "экспертного" центра Evropské hodnoty, или "Европейские ценности".
Базирующийся в Праге центр в прошлом году уже прославился тем, что обнародовал свой вариант скандального сайта "Миротворец" — черный список политиков, журналистов, политологов и других известных персон, осмелившихся когда-то давать комментарии российскому каналу RT. Туда кто только не вошел: даже далай-лама — "полезный идиот Путина", если верить докладу.
Уже этого было бы достаточно, чтобы признать деятельность центра сомнительной. Но еще большей пикантности ситуации придает тот факт, что деньги на него выделяют не только структуры Джорджа Сороса (куда ж без него?), но и целый ряд правительственных структур — Европарламент, Еврокомиссия, правительство и МИД Чехии. А буквально на днях "Европейские ценности" получили награду от НАТО — в качестве "признания работы по выявлению российской подрывной деятельности".
Итак, авторы доклада обнаружили в Европе российских "коллаборационистов" — Грецию и Кипр. Подчеркнем: термин "коллаборационист" — это не метафора, не наша выдумка, это слово употребляется в документе. К таковым относятся правительства, которые "ограничивают сопротивление российскому влиянию и/или способствуют Кремлю в достижении своих целей".
Зато Испания, как и Франция, не без гордости отмечает El Pais, подросла в рейтинге "Европейских ценностей". Мол, в прошлом году они "игнорировали российскую угрозу", а теперь поднялись на ступень выше — признали ее. И в целом круг государств, стоящих на "передовой линии противостояния российской дезинформации", расширился, отмечают авторы доклада. В их ряды вступила и Великобритания. Ну, здесь и не надо объяснять почему.
И ведь потом, рассортировав страны Евросоюза и навесив ярлыки, те же "эксперты" с той же категоричностью обвинят Россию в том, что это она вносит раздор в Европу.