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У Трампа отобрали власть. Как работает "сливной переворот"

08:2014.05.2018
(обновлено: 08:23 14.05.2018)
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© REUTERS / Yuri GripaПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© REUTERS / Yuri Gripa

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Джина Хаспел. Архивное фото
© The OSS Society
ЦРУ ответило на обвинения в уничтожении Джиной Хаспел видео пыток
Конец прошлой недели ознаменовался для Дональда Трампа очередным неприятным разочарованием — не крупным, но болезненным.

В результате переговоров с КНДР Пхеньяном были освобождены находившиеся там под стражей три гражданина США. Причем американский президент подчеркнул, что за их освобождение — в отличие от предыдущих случаев времен Обамы — США не платили.

Разумеется, это не грандиозный успех и прорыв, но яркое символическое событие, очень удобное и выгодное для использования в пиар-целях. Трамп имел все основания рассчитывать, что оно получит львиную долю внимания американских медиа и обеспечит позитивную подсветку деятельности как его самого, так и его кабинета.

Однако президента ждало разочарование, поскольку освобождение американцев Северной Кореей неожиданно оказалось заслонено другим информационным поводом, источником которого также стал Белый дом.

Сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© AP Photo / Patrick Semansky
Советник Трампа пошутила над умирающим сенатором Маккейном
В результате утечек СМИ стало известно о комментарии специального помощника президента Келли Сэдлер на внутреннем совещании, на котором обсуждались перспективы и проблемы назначения на должность директора ЦРУ Джины Хаспел. Дело в том, что Хаспел некоторое время курировала секретные тюрьмы ЦРУ, где применялись пытки заключенных, что стало поводом для ряда влиятельных американских политиков — включая сенатора Джона Маккейна — возражать против ее назначения на этот пост.

Именно при обсуждении этой темы на совещании в Белом доме Сэдлер отметила, что Маккейна в этой связи можно не учитывать, поскольку он "все равно умирает". В прошлом году у 81-летнего сенатора обнаружили агрессивную форму рака мозга и, хотя он сохраняет свой пост, от активной политической деятельности он вынужденно отошел.

В результате произошедшей утечки именно тема комментария Сэдлер вышла на первый план в американских СМИ, превратившись в громкий скандал. Помощник президента подверглась масштабной общественной обструкции — за жестокость, бестактность и так далее.

Джина Хаспель. Архивное фото
© AP Photo / CIA
Более ста отставных военных выступили против назначения Хаспел главой ЦРУ
Однако Сэдлер не была уволена, Белый дом подтвердил, что она сохранит свой пост.

В СМИ комментарий Сэдлер по поводу Маккейна обычно называют "жестокой шуткой" или даже "глумлением".

Однако в реальности дело обстоит несколько иначе. Помощник американского президента была просто цинично профессиональна: и в отношении печального состояния здоровья Маккейна, и в по поводу его отхода от активной политики.

Это, безусловно, может выглядеть бессердечным до жестокости в глазах широкой общественности и тем более близких Маккейну людей. В то же время вряд ли сегодня — после многочисленных продуктов массовой культуры, демонстрирующих изнанку политики, вроде сериала "Карточный домик" — кто-то питает иллюзии по поводу прекраснодушия высокопоставленных чиновников, политиков и государственных деятелей.

Но комментарий Сэдлер не был публичным и не предназначался для широкой аудитории. Она сказала это в узком профессиональном кругу своих коллег — и вроде бы соратников — по Белому дому по непосредственно связанной с этим вопросом теме.

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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О нет, только не Путин. Шокированная элита США пытается остановить Трампа
И вовсе не случайно Белый дом отделался формальным заявлением о "неуместности" комментария Сэдлер, в целом встав на ее защиту. Главной проблемой он видит сам факт утечки о произошедшем на совещании. По инсайдерской (вновь — инсайдерской) информации американских медиа, это вызвало серьезное разбирательство в команде Трампа с резкими словами руководства в адрес тех, кто сливает информацию в СМИ.

Но просто словами данную проблему не решишь, и достучаться до "эгоистичных" инсайдеров руководству команды Трампа вряд ли удастся. Более того: это не просто проблематичная ситуация, в которой некоторые сотрудники Белого дома поступают "нехорошо" и подставляют своих коллег, сливая информацию в СМИ. Проблема гораздо глубже.

Настолько масштабные и системные сливы, как те, что наблюдаются в команде Трампа, напрямую способны влиять на ее дееспособность и эффективность ее работы. Если сотрудник (а как показывает опыт, обычно это бывают самые квалифицированные и лучшие профессионалы) понимает, что он не может прямо и открыто высказать свое мнение за закрытыми дверями в узком кругу коллег, потому что слишком высока вероятность, что его слова попадут в СМИ, где его начнут "полоскать", — то снижение уровня работы такой команды (а то и ее паралич) лишь вопрос времени.

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Как известно, в первые месяцы работы Дональда Трампа в Белом доме в медиа регулярно сливалась информация с самого высокого уровня и касавшаяся крайне деликатных тем: от деталей телефонных разговоров до готовящихся важнейших кадровых решений. За прошедший год эту проблему Трампу в значительной степени удалось решить. Повсеместные утечки с самого верха прекратились. Эксперты отмечают, что инсайды тут снизились до среднего для США уровня.

Однако в том, что касается более низкого уровня — команды американского президента, — проблема продолжает стоять во всей остроте, и, судя по всему, решить ее пока не удается.

Дональд Трамп пришел в Белый дом под обещание "осушить вашингтонское болото" и победить "глубинное государство" (американский термин, означающий бессменную элиту "истинных руководителей", не зависящую ни от каких выборов). Более того, ему удается успешно сопротивляться масштабным кампаниям против себя, инициированным спецслужбами и чрезвычайно влиятельными в США политическими силами.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Будапеште. 2 февраля 2017
© AFP 2018 / Pool/Karoly Arbai
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Однако "вашингтонское болото" — это не столько ФБР и Клинтоны, сколько чиновники, мелкие клерки и секретарши, сидящие в тысячах офисов в американской столице. И, похоже, со вторыми справиться куда сложнее, чем с первыми.

По факту в ситуации, когда власть избранная и публичная парализована перманентной угрозой сливов, — все большую силу набирают как раз спецслужбы, чьи связи с "настоящей элитой" не поддаются никакому публичному контролю.

Так что вопрос, насколько Дональд Трамп действительно правит США, даже спустя полтора года после его избрания по-прежнему стоит в полный рост. Во всяком случае, кампания по его планомерному отстранению от реальной власти продолжается.

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