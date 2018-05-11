РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Европейская месть Трампу: создатель ЕС заявил, что Америку пора заменить

09:1011.05.2018
(обновлено: 09:11 11.05.2018)
025500
© AP Photo / Evan VucciАнгела Меркель и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге. Архивное фотоАнгела Меркель и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

 

Ангела Меркель подняла флаг европейского бунта против США, заявив о том, что для Европы пришло время самостоятельно определять свою судьбу. Это заявление вызвало шок по обе стороны Атлантики, не говоря уже о некоторых недоразвитых американских колониях, которые географически находятся в Европе и до сих пор живут с мечтой о том, что их когда-то возьмут в Евросоюз. На этом фоне прошло практически незамеченным еще одно заявление влиятельного европейского чиновника, председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, который заявил о необходимости "заменить США" — и обвинил Вашингтон в том, что тот уничтожает возможности конструктивного сотрудничества с другими странами.

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Меркель призвала Европу перестать полагаться на США
Выступая перед региональным парламентом Фландрии, Юнкер обрушился с критикой на действия президента Трампа и внешнюю политику США в целом: "На сегодняшний день мы должны заменить США, которые в качестве международного игрока потеряли силу — и из-за этого, в долгосрочной перспективе, также и влияние". Высокопоставленный евробюрократ не стал описывать процесс "замены США", который, судя по его высказываниям, должен быть проведен Евросоюзом, но обозначил главную причину, по которой сложившуюся ситуацию дальше невозможно терпеть — Вашингтон подрывает конструктивные отношения с другими геополитическими игроками "со свирепостью, которая может только удивлять".

Дипломатия на выброс
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Дипломатия на выброс

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в фотобанк
В Совфеде прокомментировали заявление Меркель о Европе и США
Не стоит недооценивать важность официальной позиции председателя Европейской комиссии — главного исполнительного органа власти ЕС, который, помимо всего прочего, представляет интересы Евросоюза в ВТО и группе G7. Сам Юнкер — очень влиятельный политик, много лет руководивший Еврогруппой (коллегией министров финансов стран Еврозоны, которая решает ключевые вопросы европейской экономики и финансового сектора). Юнкер, который до прихода в европейскую политику много лет был министром финансов и потом премьером Люксембурга, главного офшора внутри Евросоюза, — это живое воплощение влияния европейского бизнеса на европейскую власть, а также главный лоббист интересов влиятельных семейных кланов, которым принадлежат многие старые европейские компании. Более того, именно он является соавтором "Маастрихтского договора", то есть главного документа, которым был учрежден Евросоюз и согласно которому функционирует его политическая и экономическая система. Получается, что один из теневых создателей Евросоюза публично призвал Евросоюз воспользоваться тем, что Вашингтон "потерял силу", и "заменить США".

Это заявление стоит однозначно рассматривать как доказательство того, что европейский бизнес и значительная часть евробюрократии придерживаются антиамериканской позиции и настаивают на том, чтобы Евросоюз более активно действовал против США в геополитическом плане. Кстати, сам Трамп воспринимает Евросоюз не как союзника, а именно как проблему для Вашингтона. Не зря он недавно заявил, что Евросоюз как таковой был создан для того, чтобы "воспользоваться" США или "извлекать выгоду" из США.

Президент США Дональд Трамп объявил о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018
© REUTERS / Jonathan Ernst
Трамп против "МММ", или Как скоро США поставят Европу Ираком
Многие сторонники нынешнего президента Соединенных Штатов не раз обвиняли европейцев в "неблагодарности" и нежелании как следует платить за ту безопасность, которую им якобы обеспечивают США за свой счет. Именно в контексте этой риторики от Германии и от всех остальных европейских стран Трамп требует ежегодной выплаты "дани" размеров в два процента европейского ВВП, что является примерным эквивалентом 350 миллиардов долларов в год. В Европе многие воспринимают это предложение в штыки, небезосновательно расценивая его как завуалированную форму грабежа. Ангела Меркель отказывается платить столько, сколько требует Трамп, и в очередной рад подтвердила отказ во время своего недавнего визита в Вашингтон. Ситуация, в которой "данник" вдруг отказывался выплачивать деньги, во все времена трактовалась однозначно. Или все заканчивается принуждением к выплате и последующим демонстративным наказанием наглецов, или борьба за независимость приходит к успешному финалу. Судя по тому, что Ангела Меркель заявила о необходимости Европы "взять судьбу в свои руки", — политическая элита Германии свой выбор сделала.

Вряд ли кто-то из лидеров Евросоюза, включая вечного еврооптимиста Юнкера, всерьез рассчитывают заменить США в качестве мирового гегемона. Евросоюз не может (да и по большей части не хочет) быть мировым жандармом. Ставка "замены США" совсем другая — она связанна с извечным спором о том, кто на самом деле является лидером так называемого "свободного мира". И в этом конфликте у Евросоюза действительно есть определенные шансы воспользоваться американской слабостью. Общеевропейская валюта — евро — изначально создавалась (в том числе нынешним председателем Еврокомиссии) именно как конкурент доллару, и на данный момент евро действительно единственная международная валюта, которой удалось отвоевать хоть сколь-нибудь значительную часть доли рынка международных расчетов. Объявить, что США сошли с ума и теперь единственный бастион настоящей демократии и либерализма на планете — это Брюссель, тоже вполне реально. И многие в мире даже в это поверят. У Евросоюза пока нет сильной армии, но Ангела Меркель уже реализует план Жан-Клода Юнкера по созданию "армии Евросоюза", а американские эксперты влиятельного журнала Foreign Policy еще в 2017 году жаловались на то, что "Германия незаметно создает европейскую армию под своим командованием", и подчеркивали, что Бундесвер начал "интегрировать" в себя наиболее боеспособные части армий стран Евросоюза.

Логотип Центрального европейского банка. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
СМИ оценили последствия выхода США из СВПД для европейского бизнеса
У Евросоюза остаются еще три серьезные уязвимости, сильно ограничивающие возможности той части европейской элиты, которая хотела бы получить полную независимость. Первая уязвимость — внутренняя раздробленность. В Евросоюзе есть некоторое количество государств, которые живут за счет Брюсселя, но подчиняются только Вашингтону: Польша, страны Балтии, Румыния и Болгария. До выхода из Евросоюза Великобритании, которая была главным американским "надсмотрщиком" внутри ЕС, задача унификации внешней и внутренней политики казалась нерешаемой. Сейчас, в рамках изменения бюджетных процедур Евросоюза, задачу можно будет решить в течение одного бюджетного цикла по формуле "кто продвигает интересы Вашингтона, не получит никаких денег". Вторая важная уязвимость носит энергетический характер. Евросоюз — это одна большая промзона, и если ее "выключить из розетки", то хваленая европейская промышленность превращается в груду никому не нужного металлолома. Именно для минимизации этой уязвимости немецкое правительство и крупные европейские компании поддерживают "Северный поток — 2", несмотря на протесты Вашингтона. Именно для ликвидации этой уязвимости европейские нефтяные компании вкладывались в иранский нефтяной сектор, и именно нежелание терять эти инвестиции является одной из причин готовности Евросоюза идти на конфликт с США и Израилем в "иранском вопросе". Последняя уязвимость — это отсутствие общей внешней политики. Ее ликвидацию мы наблюдаем прямо сейчас. Брюссель, Берлин и Париж выступили единым фронтом против действий США в отношении Ирана и "торговой войны", которую Трамп инициировал в отношении Китая и Евросоюза. Если это единство выдержит американское давление, то у Евросоюза могут быть большие перспективы в плане борьбы за собственную независимость. Для России этот европейский бунт на американском корабле — очень хорошая новость. Без российских нефти и газа ни о какой свободной и независимой Европе не может быть и речи. Без доступа к российской логистике и транспортных коридоров к Китаю европейская торговля всегда будет уязвимой. При любых раскладах для нас будет лучше, чтобы Европа была занята конфликтами с США, потому что это точно сделает Брюссель и Берлин гораздо более сговорчивыми в любых переговорах с Москвой. Особенно в тех вопросах, где речь идет о том, чтобы совместно "урезать" американское геополитическое влияние.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена