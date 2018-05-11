Европейская месть Трампу: создатель ЕС заявил, что Америку пора заменить

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Ангела Меркель подняла флаг европейского бунта против США, заявив о том, что для Европы пришло время самостоятельно определять свою судьбу. Это заявление вызвало шок по обе стороны Атлантики, не говоря уже о некоторых недоразвитых американских колониях, которые географически находятся в Европе и до сих пор живут с мечтой о том, что их когда-то возьмут в Евросоюз. На этом фоне прошло практически незамеченным еще одно заявление влиятельного европейского чиновника, председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, который заявил о необходимости "заменить США" — и обвинил Вашингтон в том, что тот уничтожает возможности конструктивного сотрудничества с другими странами.

Выступая перед региональным парламентом Фландрии, Юнкер обрушился с критикой на действия президента Трампа и внешнюю политику США в целом: "На сегодняшний день мы должны заменить США, которые в качестве международного игрока потеряли силу — и из-за этого, в долгосрочной перспективе, также и влияние". Высокопоставленный евробюрократ не стал описывать процесс "замены США", который, судя по его высказываниям, должен быть проведен Евросоюзом, но обозначил главную причину, по которой сложившуюся ситуацию дальше невозможно терпеть — Вашингтон подрывает конструктивные отношения с другими геополитическими игроками "со свирепостью, которая может только удивлять".

Не стоит недооценивать важность официальной позиции председателя Европейской комиссии — главного исполнительного органа власти ЕС, который, помимо всего прочего, представляет интересы Евросоюза в ВТО и группе G7. Сам Юнкер — очень влиятельный политик, много лет руководивший Еврогруппой (коллегией министров финансов стран Еврозоны, которая решает ключевые вопросы европейской экономики и финансового сектора). Юнкер, который до прихода в европейскую политику много лет был министром финансов и потом премьером Люксембурга, главного офшора внутри Евросоюза, — это живое воплощение влияния европейского бизнеса на европейскую власть, а также главный лоббист интересов влиятельных семейных кланов, которым принадлежат многие старые европейские компании. Более того, именно он является соавтором "Маастрихтского договора", то есть главного документа, которым был учрежден Евросоюз и согласно которому функционирует его политическая и экономическая система. Получается, что один из теневых создателей Евросоюза публично призвал Евросоюз воспользоваться тем, что Вашингтон "потерял силу", и "заменить США".

Это заявление стоит однозначно рассматривать как доказательство того, что европейский бизнес и значительная часть евробюрократии придерживаются антиамериканской позиции и настаивают на том, чтобы Евросоюз более активно действовал против США в геополитическом плане. Кстати, сам Трамп воспринимает Евросоюз не как союзника, а именно как проблему для Вашингтона. Не зря он недавно заявил, что Евросоюз как таковой был создан для того, чтобы "воспользоваться" США или "извлекать выгоду" из США.

Многие сторонники нынешнего президента Соединенных Штатов не раз обвиняли европейцев в "неблагодарности" и нежелании как следует платить за ту безопасность, которую им якобы обеспечивают США за свой счет. Именно в контексте этой риторики от Германии и от всех остальных европейских стран Трамп требует ежегодной выплаты "дани" размеров в два процента европейского ВВП, что является примерным эквивалентом 350 миллиардов долларов в год. В Европе многие воспринимают это предложение в штыки, небезосновательно расценивая его как завуалированную форму грабежа. Ангела Меркель отказывается платить столько, сколько требует Трамп, и в очередной рад подтвердила отказ во время своего недавнего визита в Вашингтон. Ситуация, в которой "данник" вдруг отказывался выплачивать деньги, во все времена трактовалась однозначно. Или все заканчивается принуждением к выплате и последующим демонстративным наказанием наглецов, или борьба за независимость приходит к успешному финалу. Судя по тому, что Ангела Меркель заявила о необходимости Европы "взять судьбу в свои руки", — политическая элита Германии свой выбор сделала.

Вряд ли кто-то из лидеров Евросоюза, включая вечного еврооптимиста Юнкера, всерьез рассчитывают заменить США в качестве мирового гегемона. Евросоюз не может (да и по большей части не хочет) быть мировым жандармом. Ставка "замены США" совсем другая — она связанна с извечным спором о том, кто на самом деле является лидером так называемого "свободного мира". И в этом конфликте у Евросоюза действительно есть определенные шансы воспользоваться американской слабостью. Общеевропейская валюта — евро — изначально создавалась (в том числе нынешним председателем Еврокомиссии) именно как конкурент доллару, и на данный момент евро действительно единственная международная валюта, которой удалось отвоевать хоть сколь-нибудь значительную часть доли рынка международных расчетов. Объявить, что США сошли с ума и теперь единственный бастион настоящей демократии и либерализма на планете — это Брюссель, тоже вполне реально. И многие в мире даже в это поверят. У Евросоюза пока нет сильной армии, но Ангела Меркель уже реализует план Жан-Клода Юнкера по созданию "армии Евросоюза", а американские эксперты влиятельного журнала Foreign Policy еще в 2017 году жаловались на то, что "Германия незаметно создает европейскую армию под своим командованием", и подчеркивали, что Бундесвер начал "интегрировать" в себя наиболее боеспособные части армий стран Евросоюза.

У Евросоюза остаются еще три серьезные уязвимости, сильно ограничивающие возможности той части европейской элиты, которая хотела бы получить полную независимость. Первая уязвимость — внутренняя раздробленность. В Евросоюзе есть некоторое количество государств, которые живут за счет Брюсселя, но подчиняются только Вашингтону: Польша, страны Балтии, Румыния и Болгария. До выхода из Евросоюза Великобритании, которая была главным американским "надсмотрщиком" внутри ЕС, задача унификации внешней и внутренней политики казалась нерешаемой. Сейчас, в рамках изменения бюджетных процедур Евросоюза, задачу можно будет решить в течение одного бюджетного цикла по формуле "кто продвигает интересы Вашингтона, не получит никаких денег". Вторая важная уязвимость носит энергетический характер. Евросоюз — это одна большая промзона, и если ее "выключить из розетки", то хваленая европейская промышленность превращается в груду никому не нужного металлолома. Именно для минимизации этой уязвимости немецкое правительство и крупные европейские компании поддерживают "Северный поток — 2", несмотря на протесты Вашингтона. Именно для ликвидации этой уязвимости европейские нефтяные компании вкладывались в иранский нефтяной сектор, и именно нежелание терять эти инвестиции является одной из причин готовности Евросоюза идти на конфликт с США и Израилем в "иранском вопросе". Последняя уязвимость — это отсутствие общей внешней политики. Ее ликвидацию мы наблюдаем прямо сейчас. Брюссель, Берлин и Париж выступили единым фронтом против действий США в отношении Ирана и "торговой войны", которую Трамп инициировал в отношении Китая и Евросоюза. Если это единство выдержит американское давление, то у Евросоюза могут быть большие перспективы в плане борьбы за собственную независимость. Для России этот европейский бунт на американском корабле — очень хорошая новость. Без российских нефти и газа ни о какой свободной и независимой Европе не может быть и речи. Без доступа к российской логистике и транспортных коридоров к Китаю европейская торговля всегда будет уязвимой. При любых раскладах для нас будет лучше, чтобы Европа была занята конфликтами с США, потому что это точно сделает Брюссель и Берлин гораздо более сговорчивыми в любых переговорах с Москвой. Особенно в тех вопросах, где речь идет о том, чтобы совместно "урезать" американское геополитическое влияние.