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Израиль переходит на празднование 9 Мая по-российски

Сюжет:
День Победы - 2018 (153)
08:2511.05.2018
(обновлено: 08:32 11.05.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПразднование Дня Победы в Иерусалиме. Архивное фотоПразднование Дня Победы в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Авигдор Эскин, для РИА Новости

В этом году в Израиле впервые прошел официальный парад в честь 9 Мая перед зданием кнессета. Четыреста двадцать ветеранов Второй мировой войны приняли участие в торжественном мероприятии. Подавляющее большинство — бойцы Советской армии.

День Победы в Израиле и раньше было принято отмечать именно 9 мая, а не 8-го. Мы помним, как в былые времена в Израиле проводились в этот день встречи в местах, названных в честь Красной армии. В последние годы мы наблюдали праздничные шествия, включая акции "Бессмертного полка" в десятках городов. Однако в этом году картина была еще более впечатляющая — после принятия кнессетом закона о праздновании 9 Мая на государственном уровне. Официальный парад у парламента — прямое законодательное признание Дня Победы в Израиле.

Участники акции Бессмертный полк в Москве. 9 мая 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мнение: в День Победы люди чувствуют, что наш народ обладает силой
Все началось с инициативы заместителя председателя Российского еврейского конгресса Германа Захарьяева о необходимости назначить дату еврейского религиозного календаря, соответствующую 9 мая в 1945 году (то есть 26-го дня месяца ияра), Днем памяти и избавления. Это особо значимая для Израиля инициатива, ибо праздники и дни рождения детей большая часть еврейского населения страны чтит по библейскому календарю, а не по обычному гражданскому.

И тут произошло нечто напоминающее социалистическое соревнование в былые времена. Инициативу Захарьяева предложили в форме законодательства депутаты от религиозной фракции ШАС. Но тут выступили светские русскоязычные депутаты и потребовали совершать все государственные церемонии в честь Дня Победы только 9 мая. Депутаты от партии ШАС и не думали возражать против особых государственных предписаний, направленных на сохранение памяти о разгроме нацистов, но настаивали на необходимости проведения массовой молитвы в честь избавления именно по еврейскому календарю.

Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент республики Сербии Александр Вучич принимают участие в акции Бессмертный полк
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Иностранные лидеры приняли участие в акции "Бессмертный полк"
В результате был принят государственный закон о праздновании 9 Мая, включающий не только парад и чествование ветеранов, но и специальные уроки в школах с целью донесения исторической правды без искажений. А накануне празднования 9 Мая Кнессет также принял закон о 26 ияра. Уже в будущем году в Израиле официально будут праздновать День Победы дважды: 9 мая и 26 ияра. Иными словами, официальный парад и церемонии светского характера, а помимо этого — массовая религиозная церемония.

В этом году 9 мая и 26 ияра почти совпали, поэтому особые синагогальные торжества могут оказаться чуть менее заметными, чем в предыдущие четыре года. Тем не менее масштабы инициативы Захарьяева ширятся заметно. Они достигли даже небольшой еврейской общины Китая. А главное — укреплены в Израиле законодательно.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент республики Сербия Александр Вучич принимают участие в шествии патриотической акции "Бессмертный полк"
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент республики Сербия Александр Вучич принимают участие в шествии патриотической акции "Бессмертный полк"

Опыт последних лет в Израиле указывает на то, что чествование дня Великой Победы не ограничивается двумя официально признанными датами. Учитывая, что обычно 9 мая выпадает на один из рабочих дней, многие люди проводят торжественные церемонии (акции "Бессмертного полка" и другие) в пятницу, предшествующую 9 мая. Именно так поступили в этом году тысячи жителей Хайфы. Таким образом, масштабы празднования Победы над нацизмом в Израиле стали воистину грандиозными.

Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина во Львове. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Альтернативная история по версии Украины: Третий рейх победил
Очень важна тенденция: из года в год увеличивается число людей, выражающих свою признательность героям-освободителям путем массового волеизъявления. В Израиле победа ассоциируется с советским воином-освободителем.

Все это вписывается в общую картину полного согласия между Израилем и Россией в вопросах памяти о Великой Победе и недопустимости переписывания и извращения истории. Когда израильский премьер Нетаньяху не просто стоял на параде рядом с президентом Путиным, но украсил свой костюм георгиевской лентой, а потом принял участие в шествии "Бессмертного полка" с фотографией бойца Красной армии майора Вольфа Виленского, то мы можем констатировать, что Израиль готов словом и делом поддерживать ту политическую линию в отношении исторической памяти и недопущения героизации нацизма, которую проводила последовательно Россия.

Израильский флаг у посольства Израиля в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Израиль поддерживает Россию в борьбе с реабилитацией нацизма, заявил посол
Лидер Израиля прекрасно осознавал, что своим активным участием в параде и шествии "Бессмертного полка" он противопоставил себя всем, кто насаждает ностальгию по гитлеровской оккупации в странах Восточной Европы, а также в Прибалтике, на Украине и в Молдове. Неспроста он подвергся беспардонным оскорблениям в соцсетях со стороны переписывателей истории.

Добавим, что действия Израиля можно рассматривать как естественное следствие борьбы последних лет за историческую память. Очевидна роль России: бескомпромиссная убежденность официальной Москвы в недопустимости необандеровщины и прочих форм святотатства способствовала пробуждению израильтян. Сегодня мы в результате можем наблюдать, как родившиеся в Израиле школьники исполняют песни Великой Отечественной войны и отдают долг памяти солдатам-освободителям. В этом пробуждении исторической памяти есть немалая заслуга России.

Когда мы критикуем различные аспекты российской внешней или внутренней политики, не будем забывать о ее успехах. Появление Нетаньяху с георгиевской ленточкой и чествование победителей на государственном уровне в Израиле — это признание правоты России сегодня.

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкУчастники парада Победы и акции "Бессмертный полк" в Иерусалиме
© РИА Новости / Владимир Песня
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Участники парада Победы и акции "Бессмертный полк" в Иерусалиме
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