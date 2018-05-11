РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Ударить Евровидением по России. Как музыкальный конкурс стал политическим

08:0011.05.2018
0955827
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПевица Юлия Самойлова на церемонии открытия 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в ЛиссабонеПевица Юлия Самойлова на церемонии открытия 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в Лиссабоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

"Песенный фестиваль дает голосующим шанс отреагировать на отравление в Солсбери", — сообщает своим читателям британско-ирландское информагентство Press Association (PA) по поводу Евровидения-2018. При этом организаторы продолжают уверять, что конкурс вне политики, и не замечают очевидное: западные журналисты прямо призывают именно к политически мотивированному голосованию.

Автор PA подробно разбирает историю конкурсов последних лет, сравнивая, как голосовали граждане России и Британии, и приходит к выводу, что россияне якобы более критично настроены к британцам. Предположить, что голосующие выражают симпатию песенному исполнению и талантам, а не отношение к политическому курсу страны, автор не смог.

Участница Евровидения-2018 Элени Фурейра
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Букмекеры назвали фаворитов Евровидения
И это далеко не первый случай, когда европейскую аудиторию заранее настраивают против российских исполнителей. Показателен конкурс 2016 года, когда Сергей Лазарев претендовал на первое место (и, кстати, занял его по итогам зрительского голосования). Аккурат в день финала одна из крупнейших газет Нидерландов NRC фактически призвала голосовать против Лазарева, потому что Россия, мол, небезопасная страна для представителей секс-меньшинств.

Голландский автор прямо признал, что основной соперник Лазарева — украинская певица Джамала. Казалось бы, вот и сравни уровень свобод и толерантности в двух странах. Тем более что буквально за несколько недель до этого украинские националисты очень жестко (если не сказать жестоко) разогнали акцию ЛГБТ во Львове. Но в статье NRC об этом не было ни слова.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПобедительница конкурса Евровидение-2016 Джамала
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Победительница конкурса Евровидение-2016 Джамала

Как эта статья повлияла на голландцев, по-особому относящихся к правам секс-меньшинств, сказать сложно. Но Лазарев оказался на восьмом месте в зрительском голосовании (при том, что в большинстве стран Европы он был среди лидеров), и, конечно, голландское жюри опустило его еще ниже, поставив лишь на 13-ю позицию.

Ведущие Евровидения - 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Готовы рисковать: первые финалисты Евровидения рассказали о впечатлениях
Что уж говорить о политической ангажированности членов так называемого жюри, набираемых по сомнительным критериям (кстати, так "случайно" совпало, что введены они были как раз после победы российского исполнителя Димы Билана в 2008 году — последний конкурс, когда победитель избирался прямым народным голосованием). На Евровидении-2015 россиянка Полина Гагарина заняла второе место, уступив шведскому певцу Монсу Сельмерлеву. И опять-таки Россия была первой в голосовании зрителей. Без жюри шведу вообще ничего не светило — он занял первое место лишь в трех странах: соседних Дании, Норвегии и сугубо европейской Австралии. Зато "судьи" отдали ему преимущество в 27 из 34 стран, сознательно завалив российскую певицу.

© AFP 2018 / Andrej IsakovicПевец Дима Билан выступает на конкурсе Евровидение-2008
© AFP 2018 / Andrej Isakovic
Певец Дима Билан выступает на конкурсе Евровидение-2008

Все это можно было бы отнести к конспирологическим теориям, если бы сами члены жюри прямо не намекали на то, что голосовали против России исключительно по политическим мотивам. "Спасибо национальной комиссии, которая спустила песню в канализацию — какой бы красивой она ни была", — писали литовские сайты после того, как республика вызвала скандал своим "0 баллов" для Гагариной.

Певица Юлия Самойлова во время репетиции второго полуфинала конкурса Евровидения-2018. 9 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Музыкальный обозреватель: Юля Самойлова – сильная личность
Можно долго спорить о том, есть ли у Евровидения художественные достоинства. В конце концов, это шоу смотрят миллионы во всем мире. География зрительских симпатий позволяет понять миграционные процессы в Европе — в зависимости от происхождения мигрантов в той или иной стране обычно растут показатели их бывших соотечественников. В принципе, этот феномен давно известен и активно обсуждается — британская пресса даже выпустила "Гид по политическому голосованию на Евровидении".

Но нельзя не заметить, что в последние годы над европейским песенным конкурсом висит тень глобальной антироссийской кампании.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена