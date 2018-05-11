Ударить Евровидением по России. Как музыкальный конкурс стал политическим

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
"Песенный фестиваль дает голосующим шанс отреагировать на отравление в Солсбери", — сообщает своим читателям британско-ирландское информагентство Press Association (PA) по поводу Евровидения-2018. При этом организаторы продолжают уверять, что конкурс вне политики, и не замечают очевидное: западные журналисты прямо призывают именно к политически мотивированному голосованию.
Автор PA подробно разбирает историю конкурсов последних лет, сравнивая, как голосовали граждане России и Британии, и приходит к выводу, что россияне якобы более критично настроены к британцам. Предположить, что голосующие выражают симпатию песенному исполнению и талантам, а не отношение к политическому курсу страны, автор не смог.небезопасная страна для представителей секс-меньшинств.
Голландский автор прямо признал, что основной соперник Лазарева — украинская певица Джамала. Казалось бы, вот и сравни уровень свобод и толерантности в двух странах. Тем более что буквально за несколько недель до этого украинские националисты очень жестко (если не сказать жестоко) разогнали акцию ЛГБТ во Львове. Но в статье NRC об этом не было ни слова.
Как эта статья повлияла на голландцев, по-особому относящихся к правам секс-меньшинств, сказать сложно. Но Лазарев оказался на восьмом месте в зрительском голосовании (при том, что в большинстве стран Европы он был среди лидеров), и, конечно, голландское жюри опустило его еще ниже, поставив лишь на 13-ю позицию.
Все это можно было бы отнести к конспирологическим теориям, если бы сами члены жюри прямо не намекали на то, что голосовали против России исключительно по политическим мотивам. "Спасибо национальной комиссии, которая спустила песню в канализацию — какой бы красивой она ни была", — писали литовские сайты после того, как республика вызвала скандал своим "0 баллов" для Гагариной.
Но нельзя не заметить, что в последние годы над европейским песенным конкурсом висит тень глобальной антироссийской кампании.