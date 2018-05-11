Украина принимает капитуляцию. Горячий фельетон

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Во время телепередачи на украинском канале "Прямой" появилось сообщение: "Акция "Первая минута мира", посвященная моменту, когда Германия подписала капитуляцию при участии президента Петра Порошенко".

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Фельдмаршал Порошенко стремительным шагом вошел в кабинет, где уже находились генерал-фельдмаршал Кейтель, заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Теддер, маршал Жуков и несколько представителей сторон.

— Можете не вставать, господа! — разрешил Петр Алексеевич, небрежно скидывая желто-голубую шинель на заботливые руки следующего за ним генерала Полторака.

Сидевший за столом Кейтель от неожиданности икнул и вопросительно взглянул на Жукова. Тот и сам смотрел на новоприбывшего с нескрываемым удивлением.— Вы, простите, кто?— спросил Жуков.Порошенко решительно сел на стул, звякнув орденами в виде золотых и серебряных котлов, поправил кобуру с фляжкой и солидно ответил:— Фельдмаршал Порошенко. Командующий Первым, Вторым и Третьим Украинскими фронтами. Прибыл принимать капитуляцию.

Из округлившегося глаза Кейтеля выпал монокль.

— А Конев, Малиновский и Толбухин тогда кто?— не понял Жуков.

— Какие-то москали, — небрежно ответил фельдмаршал. — Из Московии, которую опрометчиво основали мои знакомые киевские князья.

В наступившей тишине раздался грохот — маршал Теддер упал вместе с креслом. Порошенко от неожиданности подскочил, стремительно выхватил из кобуры фляжку и решительно сделал мощный глоток, после чего успокоился, сел на место и огляделся по сторонам.

— Итак, где тут генерал-фельдмаршал Меркель или как его там? Я подпишу акт и пойду — у меня много важных дел. Кстати, не подскажете, где тут можно взять кредит или перехватить взаймы?

Кейтель мрачно пробормотал: "Мало того, что француза позвали, так еще и этого психа пустили — не капитуляция, а черт знает что, лучше бы я застрелился вчера", после чего обреченно вернул монокль в глаз и приготовил ручку.

— А с Бандерой вы случайно лично не знакомы, гражданин?— вкрадчиво поинтересовался Жуков, незаметно вынимая наградной ТТ.

— А как же! — обрадовался Порошенко. — Он у меня адъютантом был. Вместе били немецко-фашистских гадов. Беспощадный к врагам Рейха человек и истинный ариец!

Представитель от кригсмарин адмирал фон Фридебург не выдержал, вскочил и заметался по кабинету с криками: "Выпустите меня отсюда, я все расскажу про наши базы с летающими тарелками в Антарктиде — только уберите его от меня!"

Жуков встал и направил на Порошенко пистолет, попросив всех присутствующих отойти в сторону, так как он сейчас закидает трупом фельдмаршала весь кабинет.

Порошенко взвизгнул и спрятался было за упитанную спину генерала Полторака, но тот оттолкнул шефа, крикнув: "Товарищи, не стреляйте, я свой! А эту бандеровскую сволочь я первый раз вижу!"

Сухо щелкнул выстрел. Петр Алексеевич пронзительно закричал… и проснулся.

— Что с тобой, Петенька?— испуганно спросила жена. — Ты так кричал во сне.

Петр Алексеевич с трудом отдышался и дрожащей рукой поднес к пересохшим губам заветную фляжку.

После чего сделал звонок, приказав арестовать генерала Полторака за предательство и бытовой сепаратизм с лишением его всех званий, наград и переходящего золотого батона Януковича.