Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Польский антимонопольный регулятор UOKiK открыл дело в отношении российского "Газпрома" и всех его европейских партнеров по проекту "Северный поток — 2". А именно — компаний Shell, Engie, Wintershall, Uniper и OMV. Эти скромные фирмы, по мнению UOKiK, нарушили запрет регулятора (то есть самого UOKiK) на создание совместного предприятия, выданный им в августе 2016 года.
Хотя вышеперечисленные европейские компании тогда так и не стали акционерами в компании-операторе Nord Stream 2 AG, польский антимонопольный орган все равно считает, что предоставление европейскими корпорациям прямых кредитов "Газпрому" в рамках этого проекта нарушает антимонопольное законодательство.
В конце 2015 года компании Shell, Engie, Wintershall, Uniper и OMV запросили в UOKiK вполне рутинное разрешение на создание совместного предприятия по "Северному потоку — 2". Предполагалось, что европейские компании получат по десять процентов в проектной компании Nord Stream 2 AG (Швейцария), при этом у "Газпрома" останется 50 процентов. Подача запроса стала операцией, повторимся, формальной и была вызвана исключительно тем, что у "Газпрома" и Shell есть бизнес в Польше. Аналогичные разрешения запросили и в других странах.
Однако именно польский регулятор по факту запретил сделку.
На тот момент позиция ЕС по второму "Потоку" была еще не до конца ясна, Еврокомиссия вовсю боролась с национальными правительствами за "расширение Третьего энергетического пакета", национальные правительства тоже отчасти колебались. И юристы европейских гигантов по договоренности с "Газпромом" просто дезавуировали сделку, приведя в действие заранее оговоренный план Б: единственным владельцем Nord Stream 2 AG остается сам "Газпром", а Shell, Engie, Wintershall, Uniper и OMV выдают ему связанные кредиты на строительство, фактически получая те же самые пакеты как бы в залог.
Решение — с правовой точки зрения — вполне изящное и работоспособное.
Причем почему эта светлая мысль посетила поляков только сейчас — никому не ведомо.
Ибо этой "схемы", в силу ее полной прозрачности и очевидности, в общем-то, никто с самого начала и не скрывал.
Более того, в этом и был смысл всего происходящего: если с точки зрения мирового делового права создание совместного предприятия и могло рассматриваться как затрагивающее интересы Польши (в основном из-за "Газпрома", который там фактически монополист), то вмешаться в "новую схему" польские власти даже теоретически не в состоянии. Ибо и сам "Северный поток — 2" никак не затрагивает ни территорию Польши, ни ее территориальные воды. И его финансирование происходит в этом случае через не входящую в ЕС Швейцарию, где зарегистрирован Nord Stream 2 AG: через "швейцарскую" структуру Shell и "голландские" структуры Wintershall, Uniper и OMV.
Что теперь грозит миру? UOKiK хочет либо конфисковать Nord Stream 2 AG, либо оштрафовать все компании в размере до десяти процентов — от выручки на рынке, где совершено нарушение, то есть на рынке всего ЕС.
Когда американцы пытаются распространить (кстати, далеко не всегда удачно) свою юрисдикцию на весь окружающий мир, за ними есть хотя бы реальная мощь глобальной ядерной сверхдержавы плюс сложные отношения вассалитета-сюзеренитета со многими государствами, в том числе в ЕС.
Что стоит за дерзкой попыткой Польши, кроме традиционного гонора, — ни в Берлине, ни в Вене, ни в Женеве никто не знает. Более того: к самой польской правовой системе в Европе уже накопилось столько вопросов, что в январе этого года даже начали процесс запуска санкционной процедуры в рамках седьмой статьи договора о Евросоюзе, которая может привести к лишению Варшавы права голоса в Совете ЕС. Это сделано после официальной польской публикации закона о работе судов, который противоречит европейскому законодательству, но вопрос тут, думается, немного в другом.
Так вот: сейчас Варшаву угрожают снять с этой "финансовой иглы" — фактически предлагая программу "деньги в обмен на покорность". Чем Польша, естественно, недовольна. Потому и пытается по примеру своего заокеанского патрона давить на ЕС, "улучшая переговорные позиции"
Со стороны это выглядит, конечно, пародийно. Попытка напугать "незримую империю" Европы голым польским тылом — совсем не то же, что шантажировать ее утратой американских рынков сбыта или попугивать дружественным визитом какого-нибудь из очередных флотов США.
Как показывает практика, этого для управления континентом недостаточно.