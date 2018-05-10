Большая украинская охота на чеченцев: рука Кремля уже найдена

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Вторую неделю на Украине разворачивается триллер с участием народного депутата Мустафы Найема. Он представляется интересным и для читателя со стороны.

Найем — личность известная. Один из исполнительных продюсеров Майдана, он стал, разумеется, депутатом, потом вступил в "Блок Петра Порошенко", вскоре принялся разоблачать своего патрона, четко, однако, понимая, где расставлены красные флажки.

Дней десять назад Найем ввязался в автомобильные разборки, вполне рутинные на украинских дорогах. Уверенный в том, что участники дорожного движения должны расступаться перед ним, как воды перед библейским Моисеем, Мустафа внезапно нарвался не на тех.

По злой иронии судьбы подрезавшие его ребята, которых Найем в отместку попытался выдрать из их "Гелендвагена", оказались чеченцами — вспыльчивыми и неуступчивыми горцами. Возникла драка, в ходе которой Мустафа, как следует из видео, кричал обидчикам, что они "чурки" и что таких "резали в Афганистане". Пикантность ситуации заключается не только в том, что промоутер политкорректности и либеральных ценностей оскорблял визави по этническому признаку, но и в том, что сам господин Найем регулярно слышит в свой адрес те же инвективы, будучи по происхождению пуштуном с характерной внешностью.

Разумеется, имели место размахивания депутатским удостоверением и обещание призвать на помощь все МВД без остатка, но особого впечатления на оппонентов все это не произвело.

В ходе взаимных тычков Найему, по его словам, сломали челюсть и нанесли целый ряд других обидных повреждений (правда, видео, которое было записано жертвой практически сразу после инцидента, ни о чем таком не свидетельствует, Мустафа говорит уверенно и складно, четко выговаривая как бы сломанной челюстью все шипящие и свистящие). Тем не менее последовала госпитализация, и, по словам соратника Найема Сергея Лещенко, взволнованные врачи заходили в палату к народному депутату практически ежеминутно, видимо, для четкой фиксации эволюции сломанной челюсти в режиме реального времени.

Из больницы пострадавший мужественно продолжил борьбу и начал требовать примерно наказать обидчиков.

Отреформированная при полном участии самого Мустафы полиция, обычно вялая, мутная и привычно исполняющая слепоглухонемоту в ситуации, когда нацисты-активисты метелят граждан в судах, у памятников героям войны, в концертных залах, парках и просто на улицах, внезапно проявила невиданную прыть, мгновенно установив и задержав виновных. Более того: в Азербайджане, куда оперативно сбежал один из найемовских обидчиков, его арестовали по представлению украинской стороны. Правда, все еще не выдали, но это, надо думать, временно.

Однако Мустафа остался недоволен, по его убеждению, драчуны должны были немедленно отправиться в заточение, а не под домашний арест.

Мустафа, разумеется, знает: на Украине даже обстрел из гранатометов в центре города и выстрелы в упор в ногу расцениваются как хулиганство и не влекут за собой ареста, если жертва — простой представитель неразличимой биомассы, а правонарушитель — депутат, чиновник или, не дай бог, член какой-нибудь нацистской группировки, с ног до головы татуированный свастиками. Он знает, что обвиняемые в убийстве журналистов, в мародерстве и изнасилованиях в ходе АТО в узилище не заточены, а, как правило, находятся под домашним арестом или пуще того — под подпиской о невыезде.

Но в данном случае эта челюсть — кого надо челюсть.

Поэтому почти сразу прозвучала тема покушения на жизнь народного депутата и практически сразу была обнаружена рука Москвы, а также демоническая тень Кадырова, подославших наемных провокаторов, чтобы подрезать на дороге, а может, даже и убить героя Майдана. Сервильные телеканалы создали драматические полотна, из которых следует, что зверское избиение Найема — спецоперация россиян.

Всю неделю тема росла. И вот уже Найем объявляет, что ряд (!) прокуроров имеют связь с "родственниками преступников". Что их объединяют бизнес-интересы, а значит, никакой объективности быть не может. Имеет ли в виду Найем необходимость обратиться к ФБР за помощью, пока неизвестно, но логика как бы подсказывает. Но требование к прокурорам заявить самоотвод потерпевший опубликовал.

По истечении недели развертывания этой эпической драмы Найем обратился в прокуратуру с требованием предоставить ему государственную охрану, потому что он-де получает угрозы на электронную почту. Охрана была ему предоставлена.

Заодно была назначена новая группа (!) прокуроров, которые будут заниматься делом о дорожной драке.

Кажется, если бы исход дела зависел от Найема, то все обидчики уже болтались бы в петлях.

…Что в этой ситуации нас заинтересовало? А вот что. Просто участие в распиливании грантов и бюджетов, просто покупка дорогой эксклюзивной недвижимости на средства непонятного происхождения, просто отдых на экзотических островах и прочие вкусности жизни не удовлетворяют политический класс Украины, особенно тех его представителей, которые буквально из грязи вознеслись на майданном социальном лифте на самый верх. Без права на безнаказанное унижение биомассы, на исключительное внимание к собственной персоне, без возможности наказывать любого по собственному усмотрению за недостаточно глубокое и страстное "ку" мандат депутата в глазах украинских элитариев не имеет смысла.

Кажется, Майдан скакал именно за это.