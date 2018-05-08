РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

День рождения нации. Зачем идет по улицам "Бессмертный полк"

08:0008.05.2018
(обновлено: 08:56 08.05.2018)
05161
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкАкция Бессмертный полк в БарселонеАкция Бессмертный полк в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Некоторые вещи из неожиданных внезапно становятся привычными.

Участники акции Бессмертный полк в городе Льеж, Бельгия. 6 мая 2018
© РИА Новости / Олег Зегонов
"Бессмертный полк" в Льеже: подвиг сапера и семья безымянных героев

И когда движение "Бессмертный полк" в его современном виде было инициировано в 2011 году в Томске журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым, вряд ли даже они сами ожидали, какой именно оно приобретет размах и характер.
И насколько серьезные масштабы обретет в наши дни.

А начиналось все просто.

Не будем вдаваться в предысторию. У победы, как известно, много отцов, это поражение всегда сирота. Просто в какой-то момент трое сибирских журналистов обратили внимание на тот факт, что все меньше и меньше ветеранов принимают участие в уличных шествиях в День Победы. И решили восстановить справедливость: герои, отстоявшие свободу страны, должны видеть этот праздник, хотя бы с фотографий. Изначально это так и планировалось: просто как будничная, едва ли даже не разовая дань памяти людям, благодаря подвигу которых живы сейчас и мы сами, и наша с вами страна.

Будете участвовать в акции "Бессмертный полк"?
Результаты

  • 21.4%

    Конечно, для меня это уже традиция

  • 6.7%

    В этом году пойду впервые

  • 48.4%

    Участвовать не буду, но посмотрю трансляцию

  • 23.5%

    Нет, у меня другие планы
Все опросы
Голосовать

Просто память.

Просто акция.

Таких задумок люди неравнодушные в принципе предлагают довольно много. Но именно эта внезапно и, возможно, неожиданно даже для самих авторов идеи попала в общественный резонанс.

И это, кстати, оказалось более чем объяснимо.

Дело в том, что у нас где-то с конца 70-х — начала 80-х годов прошлого века стараниями прежде всего "творческой интеллигенции" началась официальная трансформация восприятия 9 Мая из праздника Победы в "день памяти и скорби". И хотя память и скорбь вовсе не бесполезны, в народном сознании, в сознании детей и внуков ветеранов той великой войны, которые жили с ними бок о бок, эта "правильная страдательная трансформация" вызывала реакцию резко недоуменную.

Шествие Бессмертного полка во Франции. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Французский "Бессмертный полк": от Парижа и Страсбурга до Марселя

Потому как для "дня памяти и скорби" у народа всегда существовала другая дата — 22 июня. А 9 Мая все-таки был днем чествования тех самых победителей, которые не только "испытывали тяготы и лишения", но и били — и в конце концов добили и победили! — самого страшного в нашей истории врага. Триумфально и безжалостно указав "прогрессивному европейскому человечеству", насколько ошибочны его представления о себе и о других народах. И объяснили они все это тому самому одичавшему и озверевшему "первому миру", который и посейчас (кстати, не без помощи той же самой совестливой интеллигенции) пытается нас "цивилизовать".

И после ухода основной массы ветеранов и победителей началась постепенная ревизия их чествования. Ревизия более чем лукавая, потому что за ней тоже как бы стояла "правда", но это была только часть настоящей правды. Совсем уж "отменить" День Победы (такие попытки будут предприняты позже), праздничный день чествования народа-победителя, было невозможно. Но можно было трансформировать праздник в "не совсем праздник" и вместо победительной радости неистово "памятовать и скорбеть".

День Победы в Днепре
© РИА Новости / Захар Виноградов
День Победы со слезами на глазах – от того, что творят на Украине

Народ, повторимся, воспринял это с некоторым недоумением.

Ибо обычные люди жили рядом, в одних и тех же семьях, в одной и той же среде с ветеранами-победителями. Были их плотью от плоти и кровью от крови. А ветераны помнили, что они прежде всего не страдальцы, а именно победители и герои. Да, за эту великую Победу они заплатили страшную цену, но эта Победа и этот праздник стоили того. И это в народном сознании не подлежало ни обсуждению, ни какой-либо трансформации.

Но им все равно старательно внушали сначала, что "это радость со слезами на глазах". А потом, глядишь, эти слезы начали постепенно заслонять радость, и вот уже и с самых высоких трибун начали спрашивать: а чему тут, собственно, радоваться-то?

Победе?

А сколько народу погибло?

А потом, уже ближе к концу перестройки, с этих же трибун начали еще и интересоваться: и во имя чего погибли-то эти люди? Во имя "тирана Сталина"? В схватке "двух зол"? В схватке "ГУЛАГа с Бухенвальдом"? Некоторые шли дальше и выдвигали эльфийскую мысль: "Могли бы ведь сейчас пить баварское". Мы ничего не выдумываем, все это проходило буквально у нас на глазах.

Победители конкурса Послы Победы – 2017
© пресс-служба ВОД "Волонтеры Победы"
"Послы Победы – 2017": самое ценное – это благодарность ветеранов

…А между тем именно в годы этой страшной войны, именно благодаря нашей общей победе над страшным врагом на территории нашей с вами страны и начала складываться "новая, уникальная общность — единый советский народ". Причем "советский" было в данном случае некоторым эвфемизмом: по сути, Победа и День Победы стали фиксацией рождения новой "русской гражданской нации", полиэтнической по форме и содержанию, но единой по сознанию и существу. И тут имеет смысл напомнить и процитировать знаменитый "тост Сталина", к которому можно относиться как угодно, но нелепо не предполагать, что бывший "нарком по делам национальностей" был не чуток к подобного рода вещам.

"Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа, и прежде всего — русского народа. Я пью прежде всего за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны <…> За здоровье русского народа!"

И тут не надо думать, что мы здесь в чем-то уникальны. Рождение гражданской нации — это в принципе системный и закономерный процесс. Точно так же складывалась в горниле страшных революций и войн французская гражданская нация — из разных народов и языков. И у нее точно так же, как и у нас, празднуется "день рождения нации", только у них это День взятия Бастилии, 14 июля. Так получилось, при фиксации таких сложных процессов всегда важен сопровождающий их символизм.

Участники акции Бессмертный полк. 6 мая 2018
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Опрос показал, что россияне считают 9 Мая народным праздником

А у нас этот день пришелся на День Победы, 9 Мая.

Который стал не только праздником Победы, но и днем рождения нового народа: гордого народа-победителя.

Что ж, бывает и так. Этого отнюдь не стоит стыдиться, этим гордиться надо.

И те люди, скрепившие это братство, эту "новую уникальную общность" своей кровью — русские великороссы, русские украинцы, русские татары и башкиры, русские якуты и евреи, русские чеченцы и дагестанцы и многие-многие другие, но все равно одинаково русские, — и глядят на нас с этих фотографий. Фотографий, которые их дети и внуки проносят во время шествия нашего общего — и оттого Бессмертного — полка.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена