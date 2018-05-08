Британия будет преследовать Россию везде

Максим Соколов, для РИА Новости

Если верить газете "Гардиан", ссылающейся на высокопоставленные, хотя и анонимные источники в правительстве ее величества, отныне Великобритания на съездах, конгрессах и других собраниях международных организаций будет выступать в роли Эринии, древнегреческой богини мести, неуклонно преследуя Россию.

По сообщению "Гардиан", "британские дипломаты и политики собираются использовать череду предстоящих международных встреч для того, чтобы призвать мировое сообщество, в частности коллективный Запад, к выработке общей комплексной стратегии борьбы с российской дезинформацией (то есть с неприятными для Британии новостями и мнениями. — Прим. ред.) и пересмотру традиционного дипломатического диалога (то есть, вероятно, к прекращению всякого диалога. — Прим. ред.) с официальной Москвой". Эта политика будет опробована на ближайших международных съездах: G7, G20, ЕС и НАТО.

Желание Великобритании сделать Россию главной целью своей политики и призывать других поддержать борьбу с враждебной Западу державой в общем-то понятно. США, конечно, тоже ни в коей мере не дружественная России держава, но посвятить все усилия отбрасыванию России Соединенным Штатам мешает то, что у них есть еще масса других дел и масса других объектов для отбрасывания и демократизации. Китай (да и вся Юго-Восточная Азия), Северная Корея, Иран, Сирия (да и весь Ближний и Средний Восток) — и это только главные направления, в действительности их еще больше.

К тому же иногда в Вашингтоне вспоминают и закон политической механики: "Разрыв с одной крупной державой обыкновенно порождает ее сближение с другой". В применении к настоящему случаю — чрезмерное усердие в отбрасывании может повлечь за собой укрепление российско-китайских связей, что Америке совсем не нужно, ее гораздо больше устраивало бы всяческое расклинивание альянса между Россией и Китаем.

Тогда как для бывшей владычицы морей все эти соображения слишком сложны, да и что ей Китай? Поэтому она может сосредоточиться на методическом долблении: "А все-таки я считаю, что Карфаген (то есть Кремль) должен быть разрушен".

Неясно лишь, принесет ли это долбление чаянный эффект.

Что до съездов G7, то уже давно — даже слишком давно для влиятельной инстанции — собрания и решения мало кому интересны. Ежегодные съезды не приносят ничего нового, и если даже Тереза Мэй явится на очередной съезд в образе богини мести, рутина мероприятия и это проглотит. "У нас первый был вопрос "Свободу Африке!", а потом уже я в пункте "Разное".

Съезды G20 имеют тот недостаток, что на них представлены не только вышколенные атлантические союзники, как в случае с G7, но и совсем не союзники и совсем не вышколенные. Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, Турция, Южная Корея, ЮАР — кто в большей, кто в меньшей степени, но все не готовы выполнять команду "к ноге!".

Не потому, что помянутые державы исполнены любви и благоволения к России — в международных делах рассчитывать на такие идеальные чувства не приходится, — но потому, что у них свои интересы, далеко не во всем совпадающие с интересами Великобритании, и таскать ради Лондона каштаны из огня — с какой, собственно, радости?

В былые времена правильное поведение стран к востоку от Суэца обеспечивалось мощью королевского флота и звонкими стерлингами. Сегодня ни флота, ни стерлингов, один Борис Джонсон. Явно неэквивалентная замена.

Выступить на съезде ЕС с обличением России, конечно, можно, но сама роль британских политиков в структурах ЕС довольно двусмысленна. Формально да, закон их права еще не лишил, но, по существу, с момента принятия решения о Brexit единственная уместная тема для бесед Британии с континентальной Европой — условия развода, раздел совместно нажитого имущества, алименты и прочее. Возможно, представители континента прямо не укажут своим британским союзникам, что они не совсем верно оценивают свое нынешнее положение, но про себя так подумают все. Опять же не от большой любви к России, но потому, что не твоя печаль чужих детей качать.

Где министры ее величества и вправду могут поблистать, так это на съезде НАТО, там они будут вполне полноправны, а отношение альянса к России более или менее совпадает с британским. Правда, основная головная боль Североатлантической коалиции не столько Россия, это боль постоянная и привычная, а проблемы финансирования, поскольку Трамп упорно намекает союзникам, что прежняя выдача окончена. Как эту боль разрешит Борис Джонсон, не вполне понятно. Лишними деньгами Британия, кажется, не располагает, скорее наоборот. Идея раскулачить российских олигархов, выбравших британскую свободу, явно придумана не от хорошей жизни.

Но конечно, министры ее величества могут выступить в роли эриний, неотступно преследующих Путина, — странно ограничивать цель стремлений.

Странна лишь параллельная публикация, подчеркивающая, впрочем, большой плюрализм британской прессы. Покуда "Гардиан" со своими высокопоставленными источниками в британском правительстве сообщает о тотальной войне с Россией, международная деловая газета "Файнэншл Таймс" со своими не менее высокопоставленными источниками в Москве сообщает о скором назначении либерального экономиста и автора бесчисленных гражданских инициатив, с которым единственным вожди Запада готовы разговаривать, на пост представителя президента России по вопросам международного экономического сотрудничества. Что, по мнению экспертов газеты, "будет означать готовность к некоей программе перемен, в том числе во внешней политике, потому что без перемен во внешней политике реформы в России просто невозможны".

Все это очень занимательно, но в единую картину сводится с большим трудом. Если ответственный представитель Москвы будет готов пойти на экстраординарные уступки и полностью перечеркнуть внешнюю политику последних лет (а иначе зачем с ним разговаривать?), непонятно, зачем уже сейчас оглашать программу неумолимого отбрасывания России. Представитель сам все сделает к полному удовлетворению Лондона.

Правда, есть и такой вариант, что британская пресса имеет столь же глубокое и точное представление о скрытых пружинах политики, как и простой человек с улицы. А различные сенсационные сообщения проходят по разряду пробных шаров, то есть таких фейковых новостей, производить которые и хорошо, и правильно, поскольку цель их самая благая — испытать партнера и вернее узнать его тайный образ мыслей.

Выдавать желаемое за действительное, подкрепляя свои открытия мнением неназванных источников, — крайне старинный газетный прием.