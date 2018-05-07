Забудьте о демократии. Запад хочет управлять миром через феминизм

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Все информационные артподготовки к началу очередной войны требуют страдающего мальчика (например, сирийского). Лучше даже утонувшего.

Однако сейчас речь идет о девочках. Вот история в "Нью-Йорк Таймс" об индийском ребенке, ставшем жертвой извращенца: "Она была восьмилетней девочкой с густыми каштановыми волосами, большими карими глазами, она носила пурпурное платье и любила бегать по полям северной Индии, где ухаживала за лошадьми…"

Именно Индия выбрана из обширной мировой статистики не случайно. В Индии сейчас не та власть и не тот премьер-министр, он отозвался на историю с девочкой не немедленно, а только через несколько дней. Надо эту власть убрать или расшатать. А еще надо расшатать вообще весь мир, который отбился если не от рук, то от западного лидерства. Прежние методы лидирования работали плохо, но теперь появилась новая и замечательная штука — агрессивные феминистки, объединенные вокруг движения #MeToo ("меня тоже").

Вообще-то надо поблагодарить автора приведенной публикации (мужского, заметим, пола) за то, что он сказал прямым текстом буквально все. В рассказе обозначены цели движения, методы и следующий этап его развития.

Итак, говорит американский феминист, движение #MeToo произвело потрясающий эффект в США, покончив с безнаказанностью мужчин. Теперь требуется глобальное усилие богатых и бедных наций, чтобы сделать принципы #MeToo действительно универсальными.

(Отвлечемся на минуточку: а вы знаете, что вице-президент США Майкл Пенс взял за правило не встречаться с какими-либо женщинами за обедом или без обеда, если при этом не присутствует его жена? Потрясающий эффект, как и было сказано).

Универсальность принципов #MeToo вот какая: поскольку "гендерное насилие" во множестве стран узаконено, на бумаге или на практике, то законы (по всему миру) и их исполнение надо менять. США должны показать лидерство — принять залежавшийся в конгрессе "Международный акт о насилии в отношении женщин", который поставит внешнюю политику страны в зависимость от "женского вопроса" в прочих странах. Там, где законы или практика неправильные, США, согласно акту, обязаны вмешаться.

В том числе не давать денег. Есть ведь помощь неразвитым странам (в которой можно и отказать). Далее — следует тренировать по всему миру полицию и суды, поддерживать женские группы, агитирующие по нужным вопросам, и вносить изменения в систему образования. Повторим: везде. По всему миру. Вот какие задачи и цели у этой #MeToo.

Раньше точно так же выглядела политика глобалистов (американских демократов и их клонов в других странах) по части правильности выборов и прочих процедур по устройству власти в других странах. Аналогичны и их усилия по части борьбы с "глобальным потеплением" и еще многое, многое другое. Везде следовало мягко или жестко прививать благодарному человечеству универсальные нормы (определение правильности которых лежит на самих США) и наказывать его за отход от таковых.

Но этот ослик сдох — перегрузили. И сегодня мир выглядит так: ВВП "свободных" и "демократических" стран впервые за 100 лет составил менее 50 процентов мирового. А через 10 лет дойдет до трети от мирового. В то время как всякие "несвободные авторитарии" (это в том числе и мы, если кто не знает) дают уже 33 процента мирового ВВП, а лет через пять они (мы) превзойдут "свободных".

Что пошло не так? Предположим, что насаждение правильных демократических процедур затронуло только краешек населения — не все ведь интересуются политикой. То же со "спасением планеты". Но если внушить каждой женщине, что мужчина — ее враг, то будет развал обществ ровно пополам. Что сработает куда эффектнее. Так что забудьте о насаждении демократии, феминизм посильнее.

Итак, нас предупредили: попытки взорвать общества изнутри будут идти теперь по новым, не вполне политическим сюжетам. Что этому можно противопоставить? Прежде всего знания того, как все эти, довольно типичные для США, кампании ведутся и где слабые места у их организаторов.

Для начала они всегда пробуждают в людях страх, агрессию и ненависть. При этом обязательно заявляют: "Мы спасаем человечество от страшной угрозы, и возражать нам невозможно". Тем более что они всегда используют как сырье какие-то реальные трагические ситуации (смотри выше, мальчиков и девочек). И они поэтому не привыкли к сопротивлению. Если сказать им, что возражать можно и нужно, и что они моральные уроды — надолго потеряют дар речи. А сказать это, ясно и четко, надо. Напомнить, что, кроме насилия над женщинами, в мире есть и еще долго будут грабежи, убийства и многое другое — но пока что никто не предлагал лечить это очевидное зло путем разжигания ненависти внутри обществ, да еще и с элементами введения внешнего управления над всем миром.

Вдобавок типично американская технология обработки мозгов всегда предполагает вольное обращение с фактами.

В общем, нет такой хорошей и благородной идеи, которую бы не испоганили активисты с их стандартными методами воздействия на сознание. Но в данном случае что-то подсказывает: насчет неуклонного шествия идеологии #MeToo по всему миру — это они размечтались.