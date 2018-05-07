Ультиматум Трампа: Китай должен снова стать отсталым

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Однако один из американских делегатов все-таки слил в СМИ пять пунктов ультиматума Трампа, который, собственно, и был предъявлен китайской стороне. После знакомства с требованиями Вашингтона у непредвзятого наблюдателя неизбежно появляется рационализаторское предложение: на американском долларе вместо девиза "In God we trust" нужно печатать другой девиз американской политики — "Наглость — первое счастье". Фактически от Пекина требуют, чтобы Китай вновь согласился стать слабым и технологически отсталым, и тогда за хорошее поведение ему позволят что-то зарабатывать на американских рынках.
Судя по "утечкам", на которые ссылается агентство Рейтер и другие СМИ, "ультиматум Трампа" выглядит следующим образом:
Китай должен:
1. Снизить свои тарифы до уровня соответствующих американских тарифов.
2. Снять ограничения на американские инвестиции в определенные сектора китайской экономики.
3. Прекратить кибератаки на США.
4. Усилить защиту американской интеллектуальной собственности.
5. Ликвидировать государственные субсидии для предприятий в сфере высоких технологий.
Агентство Блумберг опубликовало свою, более развернутую, версию списка претензий, которая по сути ничем не отличается от приведенной выше, кроме более детальной проработки каждого пункта и двух дополнительных требований: Китай отказывается от исков против США в рамках ВТО и от любых ответных мер на американские экономические санкции.
Судя по тому, что суть требований подтверждена из двух разных источников и ни одна из сторон переговоров не выступила с официальным опровержением или уточнением, вполне можно исходить из обоснованного предположения: "слитые" в СМИ США требования полностью соответствуют или очень близки официальной позиции американских переговорщиков. В этом контексте заявление министра финансов Стивена Мнучина, который описал диалог как "очень хороший", скорее всего, следует понимать в том смысле, что у китайцев хватило вежливости или терпения не показать американцам на дверь сразу же после озвучивания их хотелок.
Во-первых, ни о какой справедливости, ни о каких взаимовыгодных подходах (так называемых "решениях в стиле win-win"), ни о каком-либо учете интересов противоположной стороны вообще речи не идет. Американцы в принципе не готовы на компромиссы и могут обсуждать только условия той или иной формы капитуляции.
Во-вторых, когда официальный Вашингтон демонстрирует полное презрение к российской позиции по тем или иным вопросам и пытается полностью игнорировать какие-то российские интересы, это не признак особой ненависти к России или особой российской слабости. Вашингтон действует по принципу "плохое зрение носорога — это не его проблема" и, соответственно, демонстрирует тотальное презрение к интересам того же Китая или Евросоюза. Деградация российско-американских отношений — это не результат каких-то российских действий, а просто конкретный пример деградации всех внешнеполитических связей США.
На практике это означает, что и Россия, и Китай и даже ЕС (с учетом его экономических конфликтов с США) рано или поздно познают на себе весь арсенал инструментов принуждения к деградации. Особо стоит отметить, что в списке американских претензий фигурируют два пункта, которые полностью раскрывают "болевые точки" Штатов. Конкретно — это иски в ВТО и государственные субсидии наукоемких производств. Вашингтону очень не нравится, когда кто-то, кроме США, использует в своих целях международные организации (ВТО, ООН, Спортивный арбитражный суд в Лозанне и так далее). Также его откровенно пугают чужие государственные инвестиции в высокие технологии. Вывод очевиден — именно этим и нужно заниматься России, Китаю, да и вообще всем странам, которые не ходят находиться в статусе технологически и экономически отсталых государств. Стоит напомнить, что Интернет — это совместное детище американского ВПК (которое работает на гигантских государственных заказах) и предприимчивого американского бизнеса. Нет оснований полагать, что эту же выигрышную формулу невозможно воспроизвести вне США, например, в России.
А еще России стоит внимательно присмотреться к тем ограничениям, которые будут неизбежно введены американцами против наших китайских партнеров. Шансы на то, что Си и его команда согласятся на "ультиматум Трампа", — мизерные, а значит, скоро китайский рынок будет закрыт для некоторых американских товаров и услуг, а Китай останется без прямого доступа ко многим американским технологиям, от которых он до сих пор зависим, что признают сами китайские СМИ и компании.
Несмотря на то что сторонники Трампа в американских СМИ уже празднуют победу над Китаем и последующие победы над другими конкурентами США, представляется маловероятным, что Америка сможет вступить в конфликт со всем миром и победить. Наглость Трампа — это, конечно, завораживающее зрелище, но, как справедливо заметила в 2010 году Хиллари Клинтон, США трудно жестко разговаривать с Китаем по тем же причинам, по которым обычному человеку трудно грубить своему банкиру.
Это намек на то, что Пекин еще восемь лет назад был крупнейшим внешним кредитором Вашингтона и с тех пор ситуация не стала для США лучше. Возможно, Трампу нужен конфликт с Китаем именно как предлог для того, чтобы не платить по счетам, но если он это сделает, то, по сути, сам — буквально за один день — уничтожит все надежды на сохранение американской гегемонии.