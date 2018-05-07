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Ультиматум Трампа: Китай должен снова стать отсталым

08:4807.05.2018
(обновлено: 09:13 07.05.2018)
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© AFP 2018 / Jason Lee/PoolСлужащие устанавливают флаг Китая перед встречей министра транспорта Китая Ли Сяопэна и министра транспорта США Элейн Лан Чао. Архивное фотоСлужащие устанавливают флаг Китая перед встречей министра транспорта Китая Ли Сяопэна и министра транспорта США Элейн Лан Чао. Архивное фото
© AFP 2018 / Jason Lee/Pool

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Рабочий ремонтирует солнечные батареи на заводе в Китае. Архивное фото
© AP Photo / Xinhua/Liang Xiaopeng
Война началась: Трамп погасил солнце Китаю
Самым важным геополитическим событием последних дней стали полусекретные переговоры между делегацией администрации Дональда Трампа и руководством Китайской Народной Республики. Их тема — попытка избежать полномасштабной экономической войны между двумя государствами. О диалоге до недавнего времени не было известно ничего конкретного, кроме сухих комментариев китайской стороны, которые сводились к тому, что "позиции сторон не находятся близко друг к другу", и вежливых оценок руководителей американской делегации, которые ограничились тем, что назвали его "искренним".

Однако один из американских делегатов все-таки слил в СМИ пять пунктов ультиматума Трампа, который, собственно, и был предъявлен китайской стороне. После знакомства с требованиями Вашингтона у непредвзятого наблюдателя неизбежно появляется рационализаторское предложение: на американском долларе вместо девиза "In God we trust" нужно печатать другой девиз американской политики — "Наглость — первое счастье". Фактически от Пекина требуют, чтобы Китай вновь согласился стать слабым и технологически отсталым, и тогда за хорошее поведение ему позволят что-то зарабатывать на американских рынках. 

Судя по "утечкам", на которые ссылается агентство Рейтер и другие СМИ, "ультиматум Трампа" выглядит следующим образом

Китай должен:
1. Снизить свои тарифы до уровня соответствующих американских тарифов.
2. Снять ограничения на американские инвестиции в определенные сектора китайской экономики.
3. Прекратить кибератаки на США.
4. Усилить защиту американской интеллектуальной собственности.
5. Ликвидировать государственные субсидии для предприятий в сфере высоких технологий.

Покупатели выбирают свинину в супермаркете в Ханчжоу, Китай
© AFP 2018 / STR
Заберите свою свинину! США объявили Китаю "торговую войну". Пекин ответил
При этом предполагается, что США ничего не поменяют в своей позиции, а все китайские уступки — односторонние, то есть Китай должен просто выполнить этот ультиматум под угрозой потери доступа к американскому рынку и из страха перед экономическими санкциями.

Агентство Блумберг опубликовало свою, более развернутую, версию списка претензий, которая по сути ничем не отличается от приведенной выше, кроме более детальной проработки каждого пункта и двух дополнительных требований: Китай отказывается от исков против США в рамках ВТО и от любых ответных мер на американские экономические санкции.

Судя по тому, что суть требований подтверждена из двух разных источников и ни одна из сторон переговоров не выступила с официальным опровержением или уточнением, вполне можно исходить из обоснованного предположения: "слитые" в СМИ США требования полностью соответствуют или очень близки официальной позиции американских переговорщиков. В этом контексте заявление министра финансов Стивена Мнучина, который описал диалог как "очень хороший", скорее всего, следует понимать в том смысле, что у китайцев хватило вежливости или терпения не показать американцам на дверь сразу же после озвучивания их хотелок.

Представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн на пресс-конференции в Министерстве торговли в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Китай пообещал дать отпор односторонним действиям США
Для России, и не только для России, вся эта история с требованиями должна стать наглядной демонстрацией нескольких свойств американской внешней политики.

Во-первых, ни о какой справедливости, ни о каких взаимовыгодных подходах (так называемых "решениях в стиле win-win"), ни о каком-либо учете интересов противоположной стороны вообще речи не идет. Американцы в принципе не готовы на компромиссы и могут обсуждать только условия той или иной формы капитуляции.

Во-вторых, когда официальный Вашингтон демонстрирует полное презрение к российской позиции по тем или иным вопросам и пытается полностью игнорировать какие-то российские интересы, это не признак особой ненависти к России или особой российской слабости. Вашингтон действует по принципу "плохое зрение носорога — это не его проблема" и, соответственно, демонстрирует тотальное презрение к интересам того же Китая или Евросоюза. Деградация российско-американских отношений — это не результат каких-то российских действий, а просто конкретный пример деградации всех внешнеполитических связей США.

Мужчина с флагом Китая. архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Китай посоветовал США "не рыть себе яму"
И последний важный аспект: Китай не вмешивался напрямую в войну в Сирии. Китай не вернул себе Тайвань (хотя Тайвань, с точки зрения Китая и здравого смысла, китайская территория). Китай не обвиняли во вмешательстве в американские выборы. Пекин не обвиняли в отравлении китайских беглых бизнесменов или чиновников на Западе (хотя их там достаточно). Китайских хакеров не обвиняли в поддержке Брекзита. Китай не дал убежища Сноудену в Гонконге. Получается, что официальный Пекин очень-очень сильно старался не злить Вашингтон и не попадаться в скандалы, которые могли быть использованы против него в политическом контексте. Пекин ничего не делал из того, за что Россию уже четвертый год подвергают американским санкциям. Помогло? Нет. Сейчас страна стоит перед выбором между капитуляцией (с последующим уничтожением национальных высокотехнологичных компаний) и экономической войной с США, уже начавшейся с санкций против китайских гигантов ZTE и Huawei.

На практике это означает, что и Россия, и Китай и даже ЕС (с учетом его экономических конфликтов с США) рано или поздно познают на себе весь арсенал инструментов принуждения к деградации. Особо стоит отметить, что в списке американских претензий фигурируют два пункта, которые полностью раскрывают "болевые точки" Штатов. Конкретно — это иски в ВТО и государственные субсидии наукоемких производств. Вашингтону очень не нравится, когда кто-то, кроме США, использует в своих целях международные организации (ВТО, ООН, Спортивный арбитражный суд в Лозанне и так далее). Также его откровенно пугают чужие государственные инвестиции в высокие технологии. Вывод очевиден — именно этим и нужно заниматься России, Китаю, да и вообще всем странам, которые не ходят находиться в статусе технологически и экономически отсталых государств. Стоит напомнить, что Интернет — это совместное детище американского ВПК (которое работает на гигантских государственных заказах) и предприимчивого американского бизнеса. Нет оснований полагать, что эту же выигрышную формулу невозможно воспроизвести вне США, например, в России.

А еще России стоит внимательно присмотреться к тем ограничениям, которые будут неизбежно введены американцами против наших китайских партнеров. Шансы на то, что Си и его команда согласятся на "ультиматум Трампа", — мизерные, а значит, скоро китайский рынок будет закрыт для некоторых американских товаров и услуг, а Китай останется без прямого доступа ко многим американским технологиям, от которых он до сих пор зависим, что признают сами китайские СМИ и компании.

Флаги Китая и США на церемонии открытия американо-китайского стратегического и экономического диалога в Пекине
© AP Photo / Vincent Thian
Мнение: Китай ввел пошлины в ответ на то, что США "залезли в его карман"
В некоторых случаях (поставки определенных продовольственных товаров) Россия может воспользоваться китайскими ответными санкциями против США, есть также и направления высокотехнологичных технологий, на которых возможно объединение усилий с китайскими разработчиками.

Несмотря на то что сторонники Трампа в американских СМИ уже празднуют победу над Китаем и последующие победы над другими конкурентами США, представляется маловероятным, что Америка сможет вступить в конфликт со всем миром и победить. Наглость Трампа — это, конечно, завораживающее зрелище, но, как справедливо заметила в 2010 году Хиллари Клинтон, США трудно жестко разговаривать с Китаем по тем же причинам, по которым обычному человеку трудно грубить своему банкиру.

Это намек на то, что Пекин еще восемь лет назад был крупнейшим внешним кредитором Вашингтона и с тех пор ситуация не стала для США лучше. Возможно, Трампу нужен конфликт с Китаем именно как предлог для того, чтобы не платить по счетам, но если он это сделает, то, по сути, сам — буквально за один день — уничтожит все надежды на сохранение американской гегемонии.

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7 пользователей оставили 7 комментариев
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vital19851972
Закат сшп-мечта человечества.
09:04
07.05.2018
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Дмитрий Широков
Господа кудрины-силуановы видят ли эти реалии, уговаривая нас играть в благородный покер с шулером?!?
09:10
07.05.2018
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